Жизнь Сталина в живописи

В предверии дня рождения Иосифа Висаритоновича Сталинв (18 декабря) предложу вашему вниманию биографию Сталина в живописи и графике.Художник Волгин. Сосо Джугашвили в юные годы
«Эмиль Людвиг. Что Вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны родителей?
Сталин. Нет. Мои родители были необразованные люди, но обращались они со мной совсем не плохо. Другое дело православная духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма как действительно революционного учения.
Людвиг. Но разве Вы не признаете положительных качеств иезуитов?
Сталин. Да, у них есть систематичность, настойчивость в работе для осуществления дурных целей. Но основной их метод – это слежка, шпионаж, залезание в душу, издевательство, – что может быть в этом положительного? Например, слежка в пансионате: в 9 часов звонок к чаю, уходим в столовую, а когда возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже за это время обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики…
Что может быть в этом положительного?»
(Из беседы И.В. Сталина с немецким писателем Эмилем Людвигом, 13 декабря 1931 года).
Анатолий Казанцев (1908–1984). И.В. Сталин с матерью.
Владимир Багратиони (1894—1970). Исключение Сталина из гимназии. Это произошло 29 мая 1899 года
Ираклий Тоидзе. И.В.Сталин читает книгу Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». 1949
Юрий Непринцев (1909–1996). И.В. Сталин среди своих соратников Курнатовского, Кецховели, Чулунидзе, Годришвили, Богаридзе
Бёюкага Мирзазаде (1921—2007). Рассвет над Баку. 1949
Иосиф Серебряный (1907—1979). На V (Лондонском) съезде РСДРП в 1907 году. 1947. На картине молодой Ворошилов внимательно слушает разговор В.И. Ленина, И.В. Сталина и Максима Горького
Ярослав Николаев (1899—1978). Сталин в Туруханской ссылке. 1947
Пётр Плахотный (1908–1963). Сталин в ссылке. 1940
Неизвестный художник. Ленин в поезде. Картина находится в музее И.В. Сталина в Гори (Грузия). Вероятно, художник изобразил возвращение Ильича в Россию в апреле 1917 года, когда Сталин встречал его на станции Белоостров
Михаил Георгиевич Соколов (1875—1953). Приезд Ленина в Петроград в апреле 1917 года. Здесь Сталин стоит за спиной Ильича. Есть предположения, что именно Сталин и устроил ему эту триумфальную встречу на Финляндском вокзале через своего доброго знакомого меньшевика Николая Чхеидзе (который официально встречал Ленина)
Евгений Кибрик (1906—1978). «Есть такая партия!». 1947
Владимир Пчелин (1869—1941). Историческое решение о вооружённом восстании на заседании ЦК РСДРП (б) 23 (10) октября 1917 года. Слева направо: сидят за столом — Г.Я. Сокольников (спиной), А. Ломов (Г.И. Оппоков, в полупрофиль), М.С. Урицкий, стоит — В.И. Ленин (в гриме), сидят за столом — Я.М. Свердлов, А.М. Коллонтай, И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский; стоят в правом углу — М.В. Фофанова, Л.Б. Каменев, А.С. Бубнов, Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Троцкий. ГИМ
Константин Юон (1875—1958). Первое появление Ленина на заседании Петросовета в Смольном. За спиной В.И. можно узнать Троцкого, Сталина, Каменева, Дзержинского, Антонова-Овсеенко, Рыкова, Урицкого и других
Владимир Серов (1810—1968). Ленин провозглашает Советскую власть. Первый вариант картины, 1947. На втором варианте, написанном в 1962-м, Сталин исчез
Фотий Кулагин (1917—1975). «Для них светлое будущее завоевали». 1951
Митрофан Греков (1882—1934). Товарищи Сталин и Ворошилов в окопах под Царицыном. 1934
Александр Моравов (1878—1951). В.И. Ленин и И.В. Сталин у прямого провода. 1940-е
Алексей Потехин (1912—1981). И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский в Вятке после падения Перми в 1919 году. 1951
Михаил Соколов. Портрет И.В. Сталина. 1929
Исаак Бродский (1883—1939). У гроба Ильича. 1925
Фрагмент картины Исаака Бродского
Фёдор Решетников (1906—1988). Великая клятва (Речь И.В.Сталина на II Всероссийском съезде Советов 26 января 1924 года). 1949
Анатолий Яр-Кравченко (1911—1983). А.М. Горький читает И.В. Сталину, В.М. Молотову и К.Е. Ворошилову свою сказку «Девушка и смерть» 11 октября 1931 года. 1949
Александр Герасимов (1881—1963). И.В. Сталин и А.М. Горький на прогулке. 1948
Александр Герасимов. Художники на даче у Сталина. 1951
Леонид Марков (1926—1988). Почётный караул у гроба Кирова. 1934
Николай Рутковский (1892—1968). И.В. Сталин у гроба С.М. Кирова. 1934
Василий Ефанов (1900—1978). И.В. Сталин и В.М. Молотов с детьми. 1947
Василий Ефанов. И.В. Сталин, В.М. Молотов и К.Е. Ворошилов у постели больного А.М. Горького. 1940
Самуил Адливанкин (1897—1966). Первый Сталинский маршрут. 1936. Сценка, изображённая на картине, имела место 10 августа 1936 года, когда Чкалов вернулся из своего перелёта на Дальний Восток. Встречать на Щёлковском аэродроме его приехал Сталин.
Александр Герасимов. «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле». 1938 год. Этот холст был, вероятно, самой популярным произведением художника до 1956 года. Неофициальное название в народе — «Два вождя после дождя»
Василий Сварог (1883—1946). Доклад Сталина о принятии Конституции 1936 года. 1938
Василий Ефанов. Незабываемая встреча. Руководители партии и правительства в президиуме Всесоюзного совещания жён хозяйственников и инженерно-технических работников тяжёлой промышленности в Кремле. 1936—1937. В центре полотна — рукопожатие Сталина и Клавдии Суровцевой. Справа среди изображённых на картине — Надежда Крупская
Ираклий Тоидзе. Выступление И.В. Сталина на торжественном собрании, посвящённом XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 1947. Собрание проходило под землёй, на станции московского метро «Маяковская»
Александр Лактионов (1910—1972). Речь И.В. Сталина 7 ноября 1941 года
Александр Герасимов. Тегеранская конференция руководителей трёх держав. 1945
Фрагмент картины Герасимова
Константин Финогенов (1902–1989). Вручение меча. (Меч Сталинграда). Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. 1948
Дмитрий Налбандян (1906—1993). На Крымской конференции. 1945
Михаил Хмелько. Тост за великий русский народ. 1947
Фрагмент картины Михаила Хмелько
Павел Мальков (1900—1953). Заздравный тост за русский народ 24 мая 1945 года
Дмитрий Налбандян. Для счастья народа. 1949
Александр Герасимов. И.В. Сталин у гроба А.А. Жданова. 1948-1949
Дмитрий Налбандян. Великая дружба. 1950. Картина изображает первую встречу И.В. Сталина и Мао Цзэдуна в Москве в декабре 1949 — феврале 1950 годов
Евгений Чарский (1919—1993). Сталин и Мао Цзэдун
Алексей Шовкуненко (1884—1974), Платон Билецкий (1922—1998). Гимн народной любви. 1950
Юрий Кугач, Василий Нечитайло, Виктор Цыплаков. Великому Сталину слава! 1950
Александр Герасимов. И.В. Сталин в гробу. 1953
