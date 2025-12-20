Жизнь Сталина в живописи

. Что Вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны родителей?. Нет. Мои родители были необразованные люди, но обращались они со мной совсем не плохо.Другое дело православная духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма как действительно революционного учения.. Но разве Вы не признаете положительных качеств иезуитов?. Да, у них есть систематичность, настойчивость в работе для осуществления дурных целей. Но основной их метод – это слежка, шпионаж, залезание в душу, издевательство, – что может быть в этом положительного? Например, слежка в пансионате: в 9 часов звонок к чаю, уходим в столовую, а когда возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже за это время обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики…Что может быть в этом положительного?»