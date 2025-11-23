Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Военная техника СССР, которую скопировали другие страны

Советская военная техника производилась в огромных количествах, причём не только для внутренних нужд, но и на экспорт, и большая часть из неё оседала в странах Варшавского договора. Любопытно, что самые удачные образцы за рубежом тщательно изучались, а секреты конструкции, добытые через разведку или официальные поставки, быстро превращались в «новые» образцы уже под чужими названиями.

Иногда речь шла о точных копиях, иногда — о переработанных вариантах, где национальные инженеры старались добавить что-то своё.

1. Type 59: китайский Т-54Type 59.

В конце 1950-х годов Китай получил от СССР танки Т-54А вместе с производственной документацией. На этой базе в 1959 году разработали Type 59, первый основной боевой танк китайской армии собственного выпуска. По сути, это почти прямой клон советской машины: 100-мм орудие, схожая бронезащита, идентичный силуэт. Различия в первых сериях были минимальны, а китайская промышленность лишь со временем внесла свои доработки — новые прицелы, дальномеры, а потом и более современное вооружение. Любопытно, что Type 59 стал массовым не только в КНР: его экспортировали в десятки стран, от Африки до Ближнего Востока. Танки активно участвовали в боевых действиях, в том числе в ирано-иракской войне и в Афганистане.

2. Hwasong-5: северокорейский «Эльбрус»Hwasong-5.

В 1970-е годы СССР активно поставлял на Ближний Восток оперативно-тактические комплексы 9К72 «Эльбрус», более известные под западным названием Scud-B. Именно эти ракеты и стали основой для будущих копий. Северная Корея получила доступ к технологии через Египет: несколько комплексов оказались в распоряжении Пхеньяна, а затем началось производство собственной версии под названием Hwasong-5.

 По конструкции ракета почти не отличалась от советской: дальность составляла до 300 км, а масса боевой части около тонны. Но для КНДР она имела особое значение. Постепенно северокорейцы научились её модернизировать, увеличивая дальность и меняя типы боевых частей. Hwasong-5 стала базой для создания целой линейки баллистических ракет, которые и сейчас составляют основу арсенала страны.

3. Shenyang J-11: китайский клон Су-27Shenyang J-11.

В конце 1980-х годов Советский Союз передал Китаю партию истребителей Су-27, а вместе с ними — лицензию на производство, но со временем Пекин пошёл дальше. После выпуска нескольких десятков машин по оригинальной документации китайские конструкторы начали собирать самолёты без согласования, постепенно превращая лицензионный проект в собственный. Так появился Shenyang J-11, который по конструкции полностью повторял Су-27, но со временем получил локализованное оборудование и вооружение. Важно отметить, что именно на базе J-11 в Китае начали развивать своё семейство истребителей четвёртого поколения, а позже и пятого. По сути, советский Су-27 стал для китайцев учебником по созданию современных боевых самолётов.

4. KN-02: северокорейская «Точка»KN-02.

Советский тактический комплекс 9К79 «Точка» в своё время считался высокоточным оружием для поражения важных целей, а в начале 2000-х годов в Северной Корее появилась его копия, известная как KN-02. Пусковая установка внешне почти повторяла советский образец, а сама ракета имела схожие размеры и характеристики. При этом северокорейские инженеры сумели довести дальность стрельбы до 120–140 километров, что для их промышленности стало серьёзным шагом вперёд. KN-02 долгое время оставался одним из самых точных комплексов в арсенале КНДР, и именно он показал, что Пхеньян способен не только копировать, но и адаптировать советские технологии под свои нужды.

5. Ribbon Bridge: раскладной мостRibbon Bridge.

Советский понтонно-мостовой парк ПМП в своё время стал эталоном для военных инженеров: надёжный, быстроразворачиваемый, рассчитанный на тяжёлую технику. Логично, что интерес к нему возник и у армии США. На рубеже шестидесятых и семидесятых американцы внимательно изучили советскую систему и решили создать собственный вариант, получивший название Ribbon Bridge. По сути, это та же идея: набор секций везут на специальных транспортах, а при выходе к реке «лента» понтонов раскладывается в воду и за считанные минуты превращается в переправу. При этом американцы использовали более современные материалы и гидравлику, чтобы ускорить стыковку и облегчить работу расчётов. Со временем появилось улучшенное исполнение — Improved Ribbon Bridge, ставшее стандартом для войск НАТО. Его активно использовали на учениях в Европе и в ближневосточных операциях, где мобильность и скорость развёртывания мостов имели не меньшее значение, чем дальность стрельбы артиллерии.

6. Type 86: китайская копия БМП-1Type 86.

В своё время БМП-1 представляла большой интерес, и не только для советских военных. Как только она оказалась в распоряжении Китая, вопрос о копировании решился очень быстро. В середине восьмидесятых там запустили производство аналога, получившего обозначение Type 86. По сути, это тот же корпус, та же амфибийность, десантное отделение и даже пушка калибра 73 мм — местная версия советского «Грома». Китайцы пошли по пути постепенных доработок: поставили новый двигатель, модернизировали прицелы, позже добавили варианты с автоматическими пушками и современной электроникой. В итоге машина из прямого клона превратилась в целое семейство бронетехники, где на одной базе можно было построить и командный пункт, и носитель нового оружия. За рубежом Type 86 часто встречался рядом с оригинальными БМП-1, и даже специалисты иногда путались, где советский образец, а где китайский. Для Китая БМП-1 стала настоящим спасением, поскольку в короткие сроки удалось обеспечить военных столь необходимой им техникой.

7. HQ-2: китайский наследник С-75HQ-2.

К тому моменту, как советский комплекс противовоздушной обороны С-75 попал в Китай, он уже успел продемонстрировать свои возможности. По этой причине вопрос о создании «аналога» даже не стоя. Китай получил этот комплекс в шестидесятые, и спустя не слишком долгое время на базе советских образцов была создана локальная версия HQ-2. Первые варианты почти не отличались от исходного комплекса, но производство в Китае было важнее, чем оригинальность конструкции. Постепенно в проект вносились изменения: модернизировалась аппаратура управления, дорабатывалась ракета, улучшались характеристики в условиях местного климата. HQ-2 стал основой китайской ПВО на долгие годы, развёрнутой вокруг крупных городов и промышленных районов. Его выпускали в больших количествах, поэтому удалось создать достаточно плотную и эффективную сеть, защищавшую от ударов с воздуха.

8. HN-5: «Стрела-2» по-китайскиHN-5.

Компактный переносной зенитный комплекс «Стрела-2» тоже не стал исключением, он оказался слишком эффективным, чтобы им пренебрегать. На его основе в Китае создали HN-5 — практически полный клон, приспособленный к возможностям китайской промышленности. Внешне и по принципу действия он повторял оригинальную конструкцию: лёгкая труба, инфракрасная головка наведения и боеголовка, способная сбить вертолёт или штурмовик на малой высоте. Китайцы быстро наладили массовое производство. Общее же количество было настолько велико, что ПЗРК смогли и вооружить НОАК, и отправить его на экспорт, после чего комплекс разошёлся по Азии и Африке. Со временем появились версии с доработанной электроникой и с более устойчивыми к помехам головками. HN-5 нельзя назвать выдающимся оружием по современным меркам, но в семидесятые и восьмидесятые он был достаточно эффективным в локальных конфликтах.

Источник

.

.

.

.

.

наверх