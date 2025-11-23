Военная техника СССР, которую скопировали другие страны

Советская военная техника производилась в огромных количествах, причём не только для внутренних нужд, но и на экспорт, и большая часть из неё оседала в странах Варшавского договора. Любопытно, что самые удачные образцы за рубежом тщательно изучались, а секреты конструкции, добытые через разведку или официальные поставки, быстро превращались в «новые» образцы уже под чужими названиями.

Иногда речь шла о точных копиях, иногда — о переработанных вариантах, где национальные инженеры старались добавить что-то своё.

1. Type 59: китайский Т-54 Type 59.

В конце 1950-х годов Китай получил от СССР танки Т-54А вместе с производственной документацией. На этой базе в 1959 году разработали Type 59, первый основной боевой танк китайской армии собственного выпуска. По сути, это почти прямой клон советской машины: 100-мм орудие, схожая бронезащита, идентичный силуэт. Различия в первых сериях были минимальны, а китайская промышленность лишь со временем внесла свои доработки — новые прицелы, дальномеры, а потом и более современное вооружение. Любопытно, что Type 59 стал массовым не только в КНР: его экспортировали в десятки стран, от Африки до Ближнего Востока. Танки активно участвовали в боевых действиях, в том числе в ирано-иракской войне и в Афганистане.

2. Hwasong-5: северокорейский «Эльбрус» Hwasong-5.

В 1970-е годы СССР активно поставлял на Ближний Восток оперативно-тактические комплексы 9К72 «Эльбрус», более известные под западным названием Scud-B. Именно эти ракеты и стали основой для будущих копий. Северная Корея получила доступ к технологии через Египет: несколько комплексов оказались в распоряжении Пхеньяна, а затем началось производство собственной версии под названием Hwasong-5.

По конструкции ракета почти не отличалась от советской: дальность составляла до 300 км, а масса боевой части около тонны. Но для КНДР она имела особое значение. Постепенно северокорейцы научились её модернизировать, увеличивая дальность и меняя типы боевых частей. Hwasong-5 стала базой для создания целой линейки баллистических ракет, которые и сейчас составляют основу арсенала страны.

3. Shenyang J-11: китайский клон Су-27 Shenyang J-11.

В конце 1980-х годов Советский Союз передал Китаю партию истребителей Су-27, а вместе с ними — лицензию на производство, но со временем Пекин пошёл дальше. После выпуска нескольких десятков машин по оригинальной документации китайские конструкторы начали собирать самолёты без согласования, постепенно превращая лицензионный проект в собственный. Так появился Shenyang J-11, который по конструкции полностью повторял Су-27, но со временем получил локализованное оборудование и вооружение. Важно отметить, что именно на базе J-11 в Китае начали развивать своё семейство истребителей четвёртого поколения, а позже и пятого. По сути, советский Су-27 стал для китайцев учебником по созданию современных боевых самолётов.

4. KN-02: северокорейская «Точка» KN-02.

Советский тактический комплекс 9К79 «Точка» в своё время считался высокоточным оружием для поражения важных целей, а в начале 2000-х годов в Северной Корее появилась его копия, известная как KN-02. Пусковая установка внешне почти повторяла советский образец, а сама ракета имела схожие размеры и характеристики. При этом северокорейские инженеры сумели довести дальность стрельбы до 120–140 километров, что для их промышленности стало серьёзным шагом вперёд. KN-02 долгое время оставался одним из самых точных комплексов в арсенале КНДР, и именно он показал, что Пхеньян способен не только копировать, но и адаптировать советские технологии под свои нужды.

5. Ribbon Bridge: раскладной мост Ribbon Bridge.

Советский понтонно-мостовой парк ПМП в своё время стал эталоном для военных инженеров: надёжный, быстроразворачиваемый, рассчитанный на тяжёлую технику. Логично, что интерес к нему возник и у армии США. На рубеже шестидесятых и семидесятых американцы внимательно изучили советскую систему и решили создать собственный вариант, получивший название Ribbon Bridge. По сути, это та же идея: набор секций везут на специальных транспортах, а при выходе к реке «лента» понтонов раскладывается в воду и за считанные минуты превращается в переправу. При этом американцы использовали более современные материалы и гидравлику, чтобы ускорить стыковку и облегчить работу расчётов. Со временем появилось улучшенное исполнение — Improved Ribbon Bridge, ставшее стандартом для войск НАТО. Его активно использовали на учениях в Европе и в ближневосточных операциях, где мобильность и скорость развёртывания мостов имели не меньшее значение, чем дальность стрельбы артиллерии.

6. Type 86: китайская копия БМП-1 Type 86.

В своё время БМП-1 представляла большой интерес, и не только для советских военных. Как только она оказалась в распоряжении Китая, вопрос о копировании решился очень быстро. В середине восьмидесятых там запустили производство аналога, получившего обозначение Type 86. По сути, это тот же корпус, та же амфибийность, десантное отделение и даже пушка калибра 73 мм — местная версия советского «Грома». Китайцы пошли по пути постепенных доработок: поставили новый двигатель, модернизировали прицелы, позже добавили варианты с автоматическими пушками и современной электроникой. В итоге машина из прямого клона превратилась в целое семейство бронетехники, где на одной базе можно было построить и командный пункт, и носитель нового оружия. За рубежом Type 86 часто встречался рядом с оригинальными БМП-1, и даже специалисты иногда путались, где советский образец, а где китайский. Для Китая БМП-1 стала настоящим спасением, поскольку в короткие сроки удалось обеспечить военных столь необходимой им техникой.

7. HQ-2: китайский наследник С-75 HQ-2.

К тому моменту, как советский комплекс противовоздушной обороны С-75 попал в Китай, он уже успел продемонстрировать свои возможности. По этой причине вопрос о создании «аналога» даже не стоя. Китай получил этот комплекс в шестидесятые, и спустя не слишком долгое время на базе советских образцов была создана локальная версия HQ-2. Первые варианты почти не отличались от исходного комплекса, но производство в Китае было важнее, чем оригинальность конструкции. Постепенно в проект вносились изменения: модернизировалась аппаратура управления, дорабатывалась ракета, улучшались характеристики в условиях местного климата. HQ-2 стал основой китайской ПВО на долгие годы, развёрнутой вокруг крупных городов и промышленных районов. Его выпускали в больших количествах, поэтому удалось создать достаточно плотную и эффективную сеть, защищавшую от ударов с воздуха.

8. HN-5: «Стрела-2» по-китайски HN-5.

Компактный переносной зенитный комплекс «Стрела-2» тоже не стал исключением, он оказался слишком эффективным, чтобы им пренебрегать. На его основе в Китае создали HN-5 — практически полный клон, приспособленный к возможностям китайской промышленности. Внешне и по принципу действия он повторял оригинальную конструкцию: лёгкая труба, инфракрасная головка наведения и боеголовка, способная сбить вертолёт или штурмовик на малой высоте. Китайцы быстро наладили массовое производство. Общее же количество было настолько велико, что ПЗРК смогли и вооружить НОАК, и отправить его на экспорт, после чего комплекс разошёлся по Азии и Африке. Со временем появились версии с доработанной электроникой и с более устойчивыми к помехам головками. HN-5 нельзя назвать выдающимся оружием по современным меркам, но в семидесятые и восьмидесятые он был достаточно эффективным в локальных конфликтах.

