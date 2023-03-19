Петербургский муниципал вернулся из зоны СВО и рассказал свою окопную правду

(Смеется). Должность расстрельная. Люди, конечно, во многом правильно высказывают нам свое неодобрение. Депутаты — они не бездельники, нет, но больше занимаются устройством своей жизни, наверное, чем общества вокруг. Я там, можно сказать, отдувался за весь депутатский корпус страны. Получать приходилось. Хорошо, что не в физическом, а в моральном плане. И очень хорошо, что о том, что я депутат, сослуживцы узнали только спустя полтора месяца. Все-таки в боевых условиях людей ценят не по разговорам, не по тому, кем ты был в прошлой жизни, а по тому, как ты сейчас в коллективе живешь, что ты делаешь, чем дышишь.