Газовый бунт в Казахстане - Расплата за статус сырьевой колонии Запада

Весь Казахстан сегодня вечером охвачен крупнейшими с 2016 года акциями протеста. Первыми манифестации вспыхнули в городе Жанаозен Мангистауской области. Причина – резкое повышение цен на газ.

Причиной для взрыва недовольства стало решение правительства отправить сжиженный газ для автомобилей «в свободное плавание» – продавать его на бирже по спотам. В результате выиграли монополисты, которые спекулятивно задрали цену в первый же день. Топливо подорожало с 60-ти до 120-ти тенге (до 20-ти рублей) за литр. Это привело к тому, что на следующий день в воскресенье 2 января жители и рабочие местных нефтедобывающих компаний, которые пользуются автомобилями на газе, стали выходить в Жанаозене на стихийные митинги и перекрывать дороги.

Их тут же поддержали жители и рабочие всех районных центров области, а к вечеру развернулся митинг уже и в областном центре Актау, где полиция безуспешно пыталась вытеснить на первых порах толпу с главной городской площади Ынтымак. В итоге и там все центральные улицы были перекрыты, а люди наотрез отказались расходиться.

В результате образовалось два очага протестов – Жанаозен и Актау, где участники решили проводить бессрочный митинг до полного осуществления их требования – снижения цены на газ до 50 тенге за литр (9 рублей).

Параллельно протестующими было выдвинуто и другое требование – повышение заработной платы на 100 процентов.

В последующем ночью, а затем утром и днём 3 января к протестующим стали присоединяться трудовые коллективы, которые делали заявления о поддержке митингующих. Там же на площадях стали возводить палатки и юрты, а местное население организовало горячее питание и начало собирать средства. Собственно, это не что-то новое, так как в течение лета и осени жители также проявляли солидарность с бастующими, принося в палатки к рабочим еду и воду.

Поэтому можно назвать нынешние выступления продолжением массовых забастовок прошлого года против политики оптимизации, навязанной западным менеджментом, где множество вспомогательных и обслуживавших предприятий были отделены от основного производства.

При этом позиция местных властей была более чем невнятной, так как чиновники сразу сказали, что акимат Мангистауской области не может вмешиваться в рыночное ценообразование, так как газ передан на биржевые споты, и нет никаких возможностей контролировать их рост. В итоге, когда аким региона в Жанаозене призвал разойтись, его попросту в толпе освистали, а потом заявили, что будут стоять до конца.

Власти попытались также перенести ответственность за рост цен на местные АЗС. Так, министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев заявил следующее:

«Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тысяч тенге за тонну, что, по нашему мнению, выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать возможные ценовые спекуляции среди АЗС».

Правда никого это не успокоило, и протесты продолжились с новой силой. Еще больше взбудоражила всех также новость, что днём 3 января в аэропорт Актау прилетело несколько военно-транспортных самолётов со спецназом из Алматы для разгона выступлений, а к областному центру стали концентрироваться спецтехника, грузовики и автобусы, принадлежащие министерству обороны. В результате протест еще больше расширился, и жители и рабочие в областном центре перекрыли все подъезды к воздушной гавани, заблокировав аэропорт.

Эту реакцию также следовало ожидать, так как еще у всех свежо воспоминания о расстреле участников забастовки в Жанаозене в декабре 2011 года. И поэтому это было воспринято болезненно и уже ночью и утром в ответ на такие действия властей началась всеобщая забастовка нефтяников в Мангистауской области, а также остановили производство рабочие на месторождении Тенгиз в соседней Атырауской области.

Забастовали как раз нефтяники компании «Тенгизшевройл» с участием 75% американского капитала. В частности, Chevron имеет 50%, ExxonMobil — 25%, а казахстанская компания КазМунайГаз всего лишь 20%. И там как раз до нового года сократили сразу 40 тысяч рабочих, которых, по сути, выкинули на улицу. Очевидно, что это ожидает и других нефтяников в скором времени, что и подстёгивает общий социальный протест. В итоге второй массовый митинг с потасовкой с полицейскими произошёл в Атырау, куда также приехали рабочие в спецовках с местных месторождений.

Мало того, ночью 4 января начался митинг в Уральске, а днём прошли акции и митинги в Актюбинске, Кызыл-Орде, Таразе, Туркестане, Шымкенте, Алматы, Караганде, Алматинской области, Костанае и других городах. В Алматы и Шымкенте автолюбители даже перекрыли дороги. То есть, протест буквально за сутки распространился на значительную часть страны.

И когда власти на митинге в Актау объявили, что специально для Мангистауской области правительство снизило цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр, это уже никого не успокоило, так как участники потребовали приезда в регион президента страны Касым-Жомарта Токаева. Можно говорить, что это запоздалая уступка уже ни на что не повлияла, так как движение вышло за свои рамки.

В этой истории не надо концентрироваться только на вопросе повышения цен на газ и ГСМ, так как он лишь стал спусковым крючком и поводом к таким выступлениям. Происходяшее – протест против всей проводимой неолиберальной социально-экономической политики правительства в течение десятилетий.

Кроме этого, все прекрасно понимают, что месторождения в Мангистауской области угасающие, а к 2030-му году они подойдут к своему исчерпанию. Тем самым сокращения на предприятиях в регионе сплошной безработицы, где нет другой промышленности, разрушенной в 90-е, просто неизбежны. Поэтому проблема протестующих, по сути, не разрешена, а руководство добывающих компаний отказывается пересмотреть итоги оптимизации, навязанной западным менеджментом.

В итоге произошла смычка выступлений рабочих, безработных и местного населения, а, проще говоря, социальный взрыв, как реакция на выстроенную в стране за 30 лет сырьевую модель экономики, ориентированную на вывоз сырья на рынки ЕС и США. Надо учитывать, что две трети добывающей промышленности находится в руках транснациональных корпораций и в первую очередь западного капитала, а 70% добытой нефти идет на рынок Европы.

То есть, две трети добываемого сырья попросту не принадлежит Казахстану, что видно по кабальным контрактам по недропользованию, а также по соглашениям о разделе продукции. Западные компании просто не платили природную ренту и оставили выжженную пустыню. Соответственно и требования нефтяников с 2008-го года сводились к национализации добывающей промышленности, так как именно иностранные работодатели воспринимаются главной угрозой и проблемой для страны.

Поэтому нынешние события надо рассматривать как социальный взрыв и низовое движение, которое стихийно выросло и охватило уже почти всю страну. Но в тоже время нельзя рассматривать их в качестве некой подготовки к майдану и заговорам западных стран, так как, напротив, нынешнее правительство и правящая элита в Нур-Султане насквозь прозападная, осуществляющая последний этап приватизации в интересах тех же американских и европейских компаний.



Наоборот, нынешний социальный взрыв – стал результатом этого курса и политики на построение зависимой экономики. Да и в стране нет тех сил и легальной либеральной оппозиции, способной инициировать или возглавить протест.

Последняя оппозиционная – Коммунистическая партия Казахстана – была ликвидирована по суду еще в 2015-м году. В стране ликвидированы все независимые профсоюзы, а политическое поле основательно зачищено.

В результате власти остались один на один с разъярёнными толпами без каких-либо посредников в лице профсоюзов и партий. «Языковые патрули» в казахоязычном регионе явно для этого не подойдут, как и созданные властью кукольные прозападные группы типа партии пантюрксита Нуржана Альтаева и Демпартии Жанболата Мамая. Напротив, мы видим сейчас попытки различных блогеров и нацистов перенаправить протест на национальное и языковое русло, обвинить в протестах соседние страны.

Конечно, есть опасность разрастания хаоса или попыток оседлать народные протесты со стороны прозападных олигархов и националистов. И тут возникает резонный вопрос, в случае инициирования межнациональной резни, способны ли будут отреагировать на это государства-члены ОДКБ и защитить русскоязычное население и этнических русских? Тема, которая еще требует обсуждений и размышлений.

В итоге Нур-Султан пожинает сейчас плоды своей многолетней «многовекторной политики» в интересах западных инвесторов, которые могут слить сейчас и правящую семью, и нынешнюю элиту в целом. Вместо углубления интеграции в рамках ЕАЭС, создания совместных индустриальных проектов все эти годы были потрачены на строительство воздушных замков и вывоз капитала. И сможет ли на этом фоне Назарбаев и его нукеры удержать ситуацию – очень большой вопрос.

Вот как выглядит здание районного отделения правящей партии «Нур Отан» в Алматы после погромов Как следует из данных сервиса Flightradar, за последние сутки из Астаны и Алматы вылетело порядка десяти частных джетов в Европу.

🇰🇿Взрывы возле акимата Актобе. Сообщают, что есть раненые.

Митингующие в бронежилетах и касках.

15:16 - В Алматы больше не видно полиции. Митингующие отобрали у силовиков оружие, дубинки и щиты. Очевидцы сообщают, что в городе начали строить баррикады.

Также захвачен коррпункт телеканала «Мир 24»: протестующие потребовали выхода в эфир.

На всякий случай надо сохранить на будущее. На Украине и в Армении уже построили. Ну и невероятным киргизам надо конкуренцию составить.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Виновными в произошедшем он назвал правительство и Минэнергетики, а также компании «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз». По подозрению на необоснованное завышение цен задержан директор ГПЗ в Жанаозене Накберген Тулепов.

Как писал «ГлагоL», вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов заявил, что протесты в Казахстане организовали «лондонский и вашингтонский обкомы», так как власти страны сотрудничают с Россией. Он подчеркнул, что изначально люди вышли на улицы из-за экономических причин, однако сейчас уже звучат исключительно политические лозунги и требования.

https://www.politnavigator.news/gazovyjj-bunt-v-kazakhstane-...

https://glagol.press/situaciju-v-kazahstane-ocenili-v-kremle...

http://colonelcassad.livejournal.com/