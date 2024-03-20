Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил

Советский стрелок с телефонной трубкой

Советский снайпер Евгений Адрианович Николаев за войну уничтожил 324-х вражеских солдат и офицеров. Большую часть своей снайперской карьеры он сражался в составе 21-ой стрелковой дивизии НКВД на Ленинградском фронте. Прошел путь от Выборга до Берлина, участвовал в штурме Рейхстага. На стене этого немецкого здания после Победы он оставил свою подпись. Пройденный путь был очень непростым. О нем Евгений Адрианович поведал в своей книге "Звезды на винтовке". Особенно ярко в ней описан случай, когда Евгению Адриановичу пришлось сойтись в схватке с немецким снайпером-асом. Немец доставлял советским бойцам много хлопот. Порой фашист успешно стрелял даже "вслепую". Как вспоминал сам Николаев, "...не видя целей, он бил "на ощупь", по входам наших землянок. И поражал бойцов, сидящих против входа, занавешенного простой плащ-палаткой. Бил наугад и попадал"

Из предстоящего противостояния живым мог выйти только один стрелок. Николаев основательно готовился к этой схватке. Перед тем как выйти на охоту, он долго практиковался, стреляя по пустым спичечным коробкам, все время увеличивая расстояние до цели. Однако немецкий стрелок не пустая коробка. Один просчет - и противник без сожаления спустит курок и лишит жизни оппонента. Впрочем, Николаев тоже не собирался жалеть фашиста.

Евгений Адрианович обучает снайперскому искусству молодого бойца



Почувствовав наконец, что вполне подготовлен к поединку, я отправился на КП батальона.

-Товарищ Майор, - обратился я к комбату Морозову, - разрешите поискать этого фашистского снайпера. Я готов ко всему: либо я его, либо он меня - третьего не дано!

-Что ж, Евгений, дуэль - так дуэль. Но запомни: нам надо, чтобы ты его! Какая от нас помощь требуется?

-Прикажите взводам чтобы 2-3 дня наши не ходили по траншеям, зря не высовывались. Но стрельбу не прекращать! Пусть даже в небо бьют, лишь бы треск стоял. Хочу, чтобы фашист понервничал, поискал для себя цели. (Источник: "Звезды на винтовке". Лениздат, 1985 год. Николаев Евгений Адрианович)

Вскоре Николаев понял, что у фашиста было несколько хорошо оборудованных позиций. Путем наблюдения и некоторых вычислений он выяснил, что противник прячется где-то недалеко от трамвайной линии, рядом с позициями 3-го взвода не так далеко от Финского залива. Несколько дней Евгений Адрианович выслеживал хитрого врага. Враг стал еще осторожнее. Он понял, что за ним охотится советский снайпер. Понял это по тому, что Николаев несколько дней не стрелял по другим фрицам.

И все же однажды немец сглупил и высунулся из своего укрытия. Николаев мог сразить его еще в тот момент. Но не стал. Наш снайпер ждал, когда фашист решит сменить позицию. Если бы он выстрелил сейчас:

"...тогда фашист упал бы в свою траншею, а это не входило в мои планы. Мне нужно было его свалить и показать всем, как он лежит на нашей земле поверженным. А то, что он вот-вот выскочит, я был почти уверен".(Там же)

Николаев в белом маскхалате на позиции прячется в руинах здания. Ленинградский фронт, 1942 год.

Случилось так, как хотел Николаев. Немец вылез из укрытия. Всего миг отделял фашиста от того, чтобы вновь спрятаться и стать недосягаемым. Но этого мига хватило, чтобы советский стрелок прицелился, нажал на спуск и сразил немца наповал. После выстрела Евгений Адрианович еще долго лежал на месте, всматриваясь в окружающую обманчивую пустоту. Лежал неподвижно и фашист. Пуля попала точно в цель.

Лишь через несколько часов наш стрелок аккуратно подполз к врагу и развернул его. Это действительно был непростой снайпер:

Под новейшим белым полушубком я обнаружил полевую сумку и планшетку. На мундире - кучу орденов. Ножом срезал эти ордена, а из карманов забрал все документы, письма, фотоснимки. В полевой сумке я обнаружил голландский шоколад, турецкие сигареты, австрийскую зажигалку, немецкое печенье, итальянскую безопасную бритву и другое барахло. Часы на руке были шведские. "Смотри, какой международный! Везде побывал и всюду грабил!" (Источник: "Звезды на винтовке". Лениздат, 1985 год. Николаев Евгений Адрианович)

Заодно наш снайпер прихватил у врага винтовку и бинокль. Нужно было уже уходить. Но тут он услышал телефонный звонок. Оказалось, что в оборудованное укрытие фашиста даже провели телефонную связь. Видимо, товарищи заждались немца и уже начали беспокоиться. Николаев, конечно, понимал, что оставаться на этом участке опасно. С другой стороны, очень уж хотелось посмотреть, как жил его противник. А заодно и ответить на звонок.

Евгений Адрианович Николаев

Недолго думая, наш стрелок залез в логово фашиста и снял телефонную трубку:

-Вас воллен зи? (Что вы хотите?) - спросил я вежливо.

-Во ист ду? (Где ты?)

- А... пошёл ты...

- Вас, вас?! (Что, что?!) - раздалось в трубке.

- Да не нас, а вас! - ответил я и бросил трубку.

"Бежать пора", - решил я и, срезав ножом аппарат, забрал его с собой. (Там же)

В 1942 году после нескольких ранений Евгений Адрианович Николаев был переведен в военную контрразведку, впоследствии СМЕРШ. На тот момент на его счету было уже 324 уничтоженных врага. За годы войны он был награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны, а еще именными часами и именной снайперской винтовкой.

...несмотря на ружейно-пулеметный обстрел тов. Николаев не покидая своей огневой позиции своим огнем сражает группы и одиночки, ни один фашист не проходил безнаказанно... (Из представления к ордену Красной Звезды на Николаева Евгения Адриановича)



Та самая "Винтовка со звездами". Выставлена как экспонат в Тамбовском музее

После войны Евгений Адрианович работал художником-ретушером в газете "Тамбовская правда". Книга с его воспоминаниями "Звезды на винтовке" увидела свет в 1982 году. На винтовке героя и впрямь были нарисованы звезды.

Сам Евгений Адрианович проживал в Тамбове. Героя не стало в феврале 2002 года. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. За свою жизнь он успел побывать художником, писателем и стать одним из самых результативных снайперов. Последнее занятие далось ему особенно хорошо. Благодаря ему и таким, как он, наша Родина осталась свободна. Нам же остается лишь чтить подвиг героев. А еще сделать все, чтобы избегать войн в дальнейшем.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=94463

http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/n/nikolaev_ea.htm