Нас бьют, а мы... крепчаем?

Кирилл Кабанов:

Пока Русский дом на эмоциях (как выразились в "Вестях) выгоняют из Баку, вспомним организации, которые так или иначе представляют интересы азербайджанской диаспоры и представительства/офисы которых находятся в одной только Москве:

1. Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России, создана 1 октября 1999 года. Офис ФНКА АзерРос расположен по адресу: Подсосенский переулок д. 21, стр. 1.

2. РОО «Национально-культурная автономия азербайджанцев в г. Москве», адрес не указан.

3. РОО «Азербайджанская община Москвы», зарегистрирована Минюстом 10 октября 2018 г. Адрес Дома азербайджанской общины , торжественного открытого в 2015 году: Ул. Костомаровский пер. дом 3 стр 4.

4. Представительство «Фонда Гейдара Алиева»

5. Известная многим по активной деятельности в российских вузах и размахиванию флагами Азербайджана Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России» (АМОР) с множеством филиалов по всей России. Адрес Молодежного центра АМОР: 1-ая Тверская-Ямская, д.

22.

6. И ещё общественная организация «Всероссийский азербайджанский конгресс». Но она была 2017 году ликвидирована Верховным судом по иску Минюста России из-за несоответствия устава организации российскому законодательству. Судя по всему на её замену была попытка создать новую диаспорную организацию «Союз азербайджанцев России», но данных по её деятельности я не нашел.

Ох уж эти национально-культурные автономии, общины и диаспоры. И это только то, что более-менее на слуху и в Москве. Я даже не пытался замахнуться на региональные филиалы или отдельные организации, вроде упомянутого сегодня Азербайджанского конгресса ЛНР. Я специально прикрепил ссылки, посмотрите для интереса их Уставы, цели и задачи. Что касается адресов, то находятся они все в центре Москвы. На каких основаниях: собственность или аренды - я не выяснял.

А теперь самое интересное, внимание: в 2002 году в Азербайджане был создан Государственный комитет по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом, организованный для координации азербайджанской диаспоры, обеспечения политического и идеологического единства азербайджанцев мира и централизации деятельности азербайджанской диаспоры в направлении реализации национальных интересов Азербайджана. В 2008 на его базе был создан Государственный комитет по работе с диаспорой . Что любопытно, диаспорские организации откровенно приравниваются к лоббистским (к вопросу об иноагенстве всех эти национально-культурных автономий). Я бегло изучил офсайт данной структуры и вот, что нашел - карту Азербайджанских домов . Обратите внимание, России там нет, зато есть Дома в Киеве и Одессе И тут сразу сам собой отпадает вопрос относительно причин гуманитарной щедрости Азербайджана в отношении Украины. Как Вам такое?

Напомню, что Баку по сути приравнял Россотрудничество к американскому USAID и обвинил его ни много ни мало в шпионаже, назвав «Русский дом» «домом русской разведки» и пристанищем «русских шпионов», а Россию местный госканал - в оккупации.

Может быть, кто-то ещё будет упорно продолжать называть всё происходящее дальнейшим успешным развитием и укреплением азербайджано-российской "дружбы"? Ответ очевиден.

Только вот дальше на деле что?

Какими будут ответные шаги нашей страны и будут ли?

Или так и будем продолжать на что-то рассчитывать?

(https://ria.ru/20250206/dom-1997778317.html)

Комментируя закрытие Россотрудничества Алиев заявил, что он НЕ ПОТЕРПИТ иностранное вмешательство в дела Азербайджана. А все эти многочисленные землячества и конгрессы Азербайджанцев в России, которые уже трансформировали Питер в Баку на Неве спокойно продолжают себе работать.

Почему так?

Да потому... Азербайджан закрывает иностранные структуры «мягкой силы»

Опубликована информация о прекращении деятельности в Азербайджане «Русского дома» (представительства Россотрудничества). Кроме того, азербайджанскими властями направлено уведомление США о прекращении деятельности филиала USAID в стране. Такие действия могут создать иллюзию о попытках избавиться от источников внешнего влияния, что не является действительностью.

На самом деле в стране продолжают функционировать множество турецких НКО и околоправительственных организаций, которые оказывают мощнейшее влияние на все сферы государства и общества.

В частности, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA), курируемое турецкой разведкой MİT, реализует множество проектов по образованию, здравоохранению, сельскому хозяйству и сохранению культурного наследия.

По линии Турецкого фонда образования (Türk Eğitim Vakfı) организуется идеологическая обработка молодёжи через предоставление стипендий, образовательных материалов и программ обменов.

Управление по делам религии Турции (ДИЯНЕТ) сфокусировано на проникновении в духовную сферу. ДИЯНЕТ строит мечети, реализует религиозные образовательные программы и мероприятия.

Кроме того, турецкий бизнес при поддержке властей формирует прочные социально-экономические связи, не забывает о своей выгоде. Одними из ключевых проектов стали Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP), предназначенные для транспортировки газа через Турцию в Европу, а также железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс» соединяющая Азербайджан с Турцией и Грузией. Активно турки инвестируют в азербайджанскую текстильную промышленность, строительную отрасль и производство продуктов питания.

✨Таким образом, Азербайджан не занимается борьбой с влиянием извне, а просто ещё больше расчищает поляну для Турции. В целом влияние турецкой «мягкой силы» в сочетании с разумным инвестированием привело к его полному втягиванию в турецкую орбиту влияния. Теперь гражданин Алиев позволяет себе сыпать обвинениями в адрес российских властей (история с самолетом в Грозном), закрывать наши безобидные организации и просто вести себя как вчерашний чабан, выигравший в лотерею годовую зарплату.

Пример Азербайджана демонстрирует эффективность распространения идеологии пантюркизма в зоне стратегических интересов России. С учетом наращивания Турцией усилий по реализации стратегии «Великого Турана» ( по сути экстремистской для России) на территории тюркоязычных стран постсоветского пространства, в перспективе ожидаема утрата остатков российского влияния в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане, что уже ВИДНО по отдельным антироссийским проявлениям в ряде этих стран.

✨⭐️Пока в России не будет создан работающий инструмент «мягкой силы» мы будем и дальше получать таких озлобленных бывших союзников.

https://t.me/dva_majors/64033

Вот в Тюмени арестовали ваххабита, который в интернете оскорблял и призывал убивать добрых русских людей Кнопочный герой Ахмед А. выкладывал в своем канале на 300 штук подписчиков призывы к русорезу. Он хвастался, что ему за это ничего не будет. И вот 30 янрваря Ахмед наконец-то был арестован и помещён в СИЗО, ему вменяют 282 часть 2 (создание преступного сообщества с целью разжигания ненависти), теперь ему грозит до 5 лет тюремного джамаата и штраф 600 000 руб. Вот этот ваххабит — это так, называемый «азербайджанский националист», который угрожал бойцу «Эспаньолы» и его родственникам, об этом мы тоже писали ещё в 2023 году. (https://t.me/mnogonazi/13143)

Скрины в видео это лично моя переписка с ним. Я тогда ему написал «посмотрим». Ахмед поверил в себя, а так же в свою анонимность и вот, что из этого вышло. Максимально жалкое и позорное зрелище.

Если ты «азербайджанский националист», зачем тебе быть в России? Ответ простой, в своей стране гнилых помидоров ты никому не нужен, но и здесь с каждым из вас постепенно разберемся.

Или разберемся по поводу недавнего ареста экс-гендиректора букмекерской конторы “Фонбет” С.Анохина. В Телеграме дело связывают с недавним задержанием Туфана Садыгова - инвестора подмосковного ФК “Химки”, где ранее работал этот Анохин.

Так это или нет в данном случае не важно. Интересно другое. Садыгов - известный по новостным сводкам азербайджанский бизнесмен (назовём его так), который начинал с подрядов на уборку снега и ремонта дорог

в Москве.

Если вбить в поисковик “Химки” и “Азербайджан”, то вылезет куча информации, главным образом криминальной. Вот некоторые громкие новости за последнее время:

▪️Буквально недавно азербайджанец Х. Алиев, пробравшийся в кресло мундепа г. Химки, и глава азербайджанской диаспоры, ТРЕБОВАЛ от министра обороны России прислушаться к мнению главы Азербайджана по поводу сбитого самолёта. К слову, его ООО "София - А" занимается торговлей овощами.

▪️Пару лет назад помощник этого депутата Агаев Роман Матлаб оглы, тоже азербайджанец, проходил по делу азербайджанских нацистов из ВБОН, который умудрился получить ещё и благодарственное письмо за работу от руководства г. Химки.

▪️Азербайджанский боец без правил Р. Исмайилов там проломил голову полицейскому при исполнении. Диаспора активно пыталась отмазать дикаря, но в итоге он таки получил свои четыре года тюрьмы.

▪️Азербайджанец на Audi ущемился, что его не пропустили на дороге в г. Химки и жестоко избил водителя и его спутницу - сломал нос. Диаспора пыталась решить вопрос, чтобы дикаря не посадили.

▪️В Химках орудовала банда азербайджанцев-подростков, которая избивала школьников прямо в школе.

▪️В феврале 2024 г. там же была накрыта банда азербайджанцев, которая травила людей палёными сигаретами. Крышевал банду некий Бахтияр Гасанов, который сам себя называет “главой азербайджанской диаспоры Москвы”.

▪️Замглавы г. Химки является некая Кристина Мадатова. Писали, что она якобы дочь осужденного в 2012 г. на 5 лет лишения свободы за хищение 15 млн. рублей бывшего сотрудника Пенсионного фонда уроженца Азербайджана Артура Мадатова.

Интересно, что многолетний глава г. Химки Д. Волошин пару дней назад ВНЕЗАПНО написал заявление по собственному желанию.

Очевидно, что азербайджанская диаспора в г. Химки чувствует себя минимум неплохо.

https://t.me/rybar/67696

Ничего особенного, просто муниципальный депутат городского округа Химки Алиев Ханоглан Сале оглы ведёт прием граждан.

Только есть интересная деталь Муниципальный депутат Химок, а по совместительству президент Федеральной национально-культурной автономии АзерРос Ханоглан Алиев зачем-то перевернул флаг России у себя в приёмной

Флаг Азербайджана почему не перевернул? Ну, для гармонии.

И ещё пара вопросов. Статью 329 УК за надругательство над государственным флагом России уже отменили? Или это ещё не надругательство?

https://t.me/tsargradtv/99326

Сегодня прям день "дружбы" Азербайджана с Россией - отмечает Роман Алёхин

Кроме того, что Азербайджан прекращает деятельность безобидного "Россотрудничества" в стране, в своих СМИ они выпустили релиз:

"Азербайджан четко обозначил свои условия и требования, которые были озвучены на высшем уровне. Как уже отмечалось, в распоряжении Азербайджана находятся фрагменты ракеты «Панцирь-С», которой был сбит самолет. Формируется доказательная база, собираются факты и улики, ведется подготовка к обращению в международный суд. Тем не менее, двери для диалога с Россией остаются открытыми. Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам".

Еще раз говорю: проблема наша в том, что некоторые чиновники, отвечающие за работу с постсоветским пространством, выбирают личный интерес, а не интересы государства. Из-за этого, диаспоры и жители России, у которых есть свои национальные государства, не помогают стране, которую они пользую в которой они живут и зарабатывают, а сами являются инструментами мягкой силы своих государств.

И одна из самых влиятельных диаспор в России - азербайджанская.

Объясните: как может быть так, что в России дают зарабатывать миллиарды вненационалам, которые имеют свои национальные государства, но в ответ мы ничего не получаем для усиления России, а только ускорение деградации управления, к которой приводят обширные коррупционные связи, которые создают любые диаспоры?

Мне - русскому и гражданину России сложно найти ответ на этот вопрос.





А ответ... ну почти рядом

Семейка азербайджанцев-владельцев "Крокуса" себя чувствует как по кайфу. Никаких уголовных дел так и не случилось. Один азербайджанский махровый русофоб как раз сегодня соловьём пел в Кремле, эти поют в Баку-на-Неве. Опять, наверное, заведёт шарманку про "Мой Азербайджан", как это обычно бывает.

На всякий случай напомним, что многие небезосновательно считают эту семейку фактически прямыми соучастниками убийства русских людей в "Крокусе". Никчёмная система пожаротушения не позволила спастись огромному количеству посетителей. В том числе детей.

И только с этим они должны всегда ассоциироваться. Агаларовы - значит, кровь и трупы. Агаларовы - значит, обожжённые и обугленные тела. Агаларовы - значит, смерть русских людей. Агаларовы - значит, боль, бессилие и отчаяние. А им концерты...

Возмущаются люди! Возмущаются военкоры и блогеры! Возмущаются общественные деятели:

Калмыкский общественник обратился к властям и потребовал депортировать из РФ азербайджанских мигрантов и разогнать ОПГ-диаспоры.

Сергей Манцаев на фоне выпадов со стороны Азербайджана в адрес России призвал власти РФ к жестким ответным мерам.

На самом деле, это лучшее, что сейчас можно сделать. Ввести визовый режим, пересажать всех абу-бандитов, отнять активы у азербайджанских олигархов.

Вот буквально, только что завершилось расследование по «Крокусу», а что там патриоты Азербайджана Агаларовы и вопросы к ним по пожарной безопасности? Что там Год Нисанов с «Фудсити» и «Садоводом»? ЦБ ещё в 2018 году называл их центрами обнала. Список можно продолжать очень долго.

«Не должно быть вообще никаких азербайджанских, армянских и прочих олигархов»: Андрей Пинчук — о прекращении деятельности Россотрудничества в Азербайджане

Баку направил России уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества в Азербайджане. Об этом заявляют азербайджанские СМИ.

Ранее также сообщалось, что СМИ «Баку-ТВ», подконтрольное азербайджанским властям, назвало «Русский дом» (структура Россотрудничества) «домом русской разведки». После данного заявления глава Россотрудничества Примаков обещал подать в суд на «Баку-ТВ».

Ситуацию прокомментировал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук:

«Надо "правильно дружить" с такими "друзьями" и не давать садиться на шею. Закрываете Россотрудничество? Ну так закрывайте рынок "Садовод" для начала. Пересматривайте финансовые потоки в Азербайджан от всевозможных "Крокус-Сити" и прочих подобных объектов.

Азербайджанские олигархи пустили корни в российское общество. И вот простой пример. Азербайджан переводит деньги Украине. Причём это деньги на восстановление энергетических объектов, по которым Россия наносила удары. В свою очередь, значительная часть финансовых потоков — это деньги, которые в Азербайджан поступают из России, от всевозможных олигархов. Даже у нас в России война в Нагорном Карабахе интерпретировалась как война олигархов армянского и азербайджанского происхождения за влияние на российскую власть.

Не должно быть вообще никаких азербайджанских, армянских и прочих олигархов. Во-первых, олигархов не должно быть. Во-вторых, любой этнический бизнес, который завязан на свою историческую родину, должен искореняться. И тогда отношения не будут рассматриваться через вот это мутное, искажающее стекло всевозможных кулуарных интересов, которые в той или иной степени влияют на конечные проявления российской политики. От этого основные проблемы.

Для начала нужно провести внутреннюю ревизию, а потом уже корректировать какие-то внешние проявления, санкции вводить, правильным образом выстраивать взаимоотношения по тематике энергетических вопросов и в целом межгосударственные взаимоотношения».

