Потомок Пушкина впервые представляет на сцене бурную жизнь русского поэта

Опера рассказывает о том, как радикал, убитый на дуэли с предполагаемым любовником своей жены, изменил русский литературный язык. От «Евгения Онегина» до «Бориса Годунова» – произведения великого поэта-романтика Александра Пушкина остаются в центре русской культуры. Его прямая потомок, лондонская писательница и поэтесса Марита Филлипс, создала, по её мнению, первую сценическую версию его бурной жизни, написанную на каком-либо языке.

Ее опера «Пушкин » расскажет о радикальной поэзии, которая впервые привела его к конфликту с государством, но в то же время утвердила его как литературную душу России и человека, которому до сих пор приписывают переосмысление языка отечественной литературы, считает Марита.63-летняя Филлипс потратила 15 лет на работу над либретто для своей оперы, кульминацией которой стала трагическая ранняя смерть писателя в 1837 году на дуэли с предполагаемым любовником его жены.Выросшая в Британии, она всегда помнила о своём русском литературном наследии. «В детстве мне подарили книгу сказок Пушкина, и идея рассказать эту историю давно жила в моём сердце. Ведь русская история настолько полна страстей и красок, что ею легко заинтересоваться».Её опера, в которой задействованы восемь главных персонажей и «огромный хор», будет исполнена на английском языке и будет поставлена ​​в июле 20185 года в оперном театре «Грейндж Парк» в графстве Суррей. Слова Филлипса, а также отрывки из стихов поэта, были положены на музыку российским композитором Константином Боярским. По словам Филлипса, до сих пор русские воздерживались от прямого представления биографических образов Пушкина на сцене, поскольку такой прямолинейный подход считается почти святотатством.Даже в коммунистическую эпоху Пушкин был гордым советским талисманом. В школьных классах висели копии его портретов, а годовщины его рождения и смерти отмечались особыми памятными сувенирами – от спичек до кусков мыла.«Никогда не было поэта, столь же всеобщего сочувствия, как Пушкин», – писал писатель XIX века Фёдор Достоевский.Несмотря на своё происхождение, Филлипс подозревает, что никогда не сможет оценить всю глубину его писательского гения.– «Для этого мне нужно было бы в совершенстве владеть русским», — говорит она.– «Меня же восхищает то, как он может так испортить свою жизнь, сохраняя при этом невероятную точность и правдивость своих произведений».Современник Пушкина, русский писатель Иван Тургенев, похоже, был с этим согласен. Выступая на открытии памятника Пушкину в Москве, он сказал:– «Самая суть, все черты его поэзии перекликаются с чертами и сущностью нашего народа».– «У Пушкина, имевшего чернокожие корни, были сложные отношения с Николаем I», — сказал Филлипс.– «Царь хотел использовать свою связь с писателем для укрепления собственной популярности, но у Пушкина были проблемы с тех пор, как он покинул колледж в Санкт-Петербурге и опубликовал свою радикальную поэму «Ода свободе». В 1820 году он был выслан из Санкт-Петербурга и Москвы, оставаясь в Одессе на юге России».Это кажущееся невезение фактически спасло писателя от ареста за участие в восстании декабристов 1825 года в Петербурге. Опера завершается цыганским пророчеством, адресованным царю:– «Дом Романовых погибнет. А ты – останешься в памяти лишь как царь, живший во времена Пушкина».Взгляд Филлипс на эту историю уникален, поскольку её родословная восходит непосредственно к обоим правителям Российской империи начала XIX века: Пушкину и царю. Примечательно, что внуки обоих мужчин случайно встретились на юге Франции и влюбились друг в друга.– «Царь был настоящим препятствием в жизни Пушкина, поэтому брак их потомков в 1891 году был чем-то, чего они никогда не могли себе представить», — сказала Филлипс в своем интервью.– «Бегство внука царя, великого князя Михаила Михайловича, и внучки Пушкина, графини Софии фон Меренберг, и их брак в Сан-Ремо, Италия, вызвали большой скандал в России – настолько сильный, что мать великого князя Михаила, Софья, умерла от сердечного приступа вскоре после того, как узнала об этом. Вину возложили на герцога и велели ему не возвращаться».Филлипс также обнаружил личные фотографии из семейных альбомов, которые дают представление о роскошном доме, который когда-то вели Софи и ее опальный муж в английском поместье.Марита Филлипс и композитор оперы Константин Боярский.После распада Советского Союза богатые русские стали заметной фигурой в британской столице, но мало кто помнит, что знатная ветвь семьи Пушкиных когда-то жила на широкую ногу в северном Лондоне. Финансируемая прибыльным бизнесом по производству минеральной воды в России, пара сначала жила в Кил-холле в северном Стаффордшире, а затем в Кенвуд-хаусе на Хэмпстед-Хит в Лондоне.Во время их проживания в доме, который семья из пяти человек арендовала у лорда Мэнсфилда с 1910 по 1917 год, здесь были оборудованы теннисный корт, поле для гольфа и трамплин для прыжков в воду, установленный над прудом для тренировок олимпийских прыгунов в воду. Великий герцог стал активным участником местной общественной жизни, а в 1912 году стал президентом Хэмпстедской городской больницы, а в следующем году подарил ей первую машину скорой помощи, работавшую за пределами лондонского Сити.Однако, незадолго до того, как обосноваться в Кенвуде, внук царя признался, что изгнание с родины стало для него постоянной печалью. В предисловии к роману «Never Say Die » он писал о несправедливой реакции на свой морганатический брак, добавляя:– «Принадлежа, как и я, к императорской крови и будучи членом одного из царствующих домов, я хотел бы доказать миру, насколько ошибочно думать – как склонно думать большинство человечества – что мы самые счастливые существа на земле.– «Нет сомнений, что мы хорошо обеспечены, но разве богатство — единственное счастье в мире?»

