"Поход через Альпы 2.0" , так где мы проиграли?

На фоне "херсонского хайпа" хочется понять , так что же это было с 24 февраля.(вытащено из комментов)
Итак , сейчас по прошествию времени, в первом приближении понятна общая оперативная задача(фрагментами) и направление оперативных действий для ее достижения.
Итак по пунктам, коротко.
1. Прорыв на Киев, угроза воздушного десанта в Гостомеле.
Цель- оттянуть, связать и уничтожить основную резервную группировку .
Результат ввел в ступор НАТО, т.к. такие "авантюры" они не просчитывали. Резервная группировка подпирающая "Донбасский треугольник", рванула , теряя тапки, под Киев и с колес вступала в бой. По словам очевидцев, первые 2-3 дня , нас просто заваливали их мясом.
Итог: Уничтожение основных донбасских резервов, связывание их остатков, захват ЗКП под Киевом с пленением более 100 офицеров оперативного управления ГШ ВСУ со всеми опер. документами и т.п.. Вывоз еще каких-то ништяков из под Гостомеля.
Отошли обратно, как жест доброй воли (по результатам Стамбула, типа переговоры ))), почти в боевых порядках. Например в Бучу хохлы зашли только на 2-й день после нашего выхода.Задача выполнена на 200% !!!
2. Прорывы на Харьков -Чернигов- Сумы, это удары отвлечения и связывания.
Цель связать северные заградительные, фланговые резервы, оттянуть их из под Донбасского треугольника. Все удалось. Потом вообще оставили харьковщину , как избыточный плацдарм уже выполнивший свою функцию.
3. КЧФ и захват о.Змеиный, угроза десанта в Одессу.
Цель оттянуть резервы, прикрывающие "южную ударную группировку", связать и не дать им уйти на помощь в Мариуполь. Осложнить логистику морем и т.п.
После падения Мариуполя эта задача была снята, в части угрозы захвата плацдарма.
Результат - всё удалось.
4. Вязкие бои по всему фронту на Донбассе (ЛДНР).
Цель связать "Донбасский укрепрайон" вязкими наступательными боями, пресечь перекидывание резервов в критические точки (Харьков, Сумы, Киев и в Мариуполь)
5. Удар по югу, это основная оперативная цель 1-го этапа.
Цель- уничтожение южной(основной ) ударной группировки с выходом на Мариуполь и уничтожение ее ЗКП. Это был основной ударный кулак НАТО , готовый к выходу на Н.Азовск и далее ...(практически чистые степи).
Результат - удалось полностью, т.к. все возможные резервы ВСУ уже были растянуты и связаны, никто из резервов на помощь "ударной группировки" не пришёл, она издохла.
Оперативный результат:
НАТО, готовясь к активной обороне с последующим прорывом по югу, но до августа они застряли в положении обороняющихся, лишенных маневра, с размазанными резервами по всему периметру, со сложной лучевой логистикой во все стороны, потерявшими 20% территории, сидящей в своих укрепрайонах с бесконечными боями, без шанса выйти на оперативный простор, всё время уничтожающие накопленный "золотой"(невосполнимый) советский б/к...
Объективная реальность, никем не оспариваемая, как доказательство:
1. РФ зашла и захватила 20% территории, наступая на подготовленные "натовской военной мыслью"и хорошо обороняемые укрепрайоны, глубина обороны около 100 км, а ширина этой линии "Укроп-мажино" более 200км., и они к этому готовились аж 8 лет!
РФ армия была в количестве около 250 тыс. чел. , против нее в бункерах-окопах НАТО сидело около 400 тыс.чел и оперативный резерв из АТОшников еще около 400 тыс.чел. Итого: 250т. русских, против 700-800 тыс.западоидов.
По классике, в этом раскладе, мы должны были-бы наступать минимум с 1 млн. чел. А нас было в 4 раза меньше необходимого. Например, США в Ираке (Кувейт) создали преимущество 2 к 1 и усилили его в конце войны до 3 к 1.
2. НАТО-цы были в оперативном шоке ос произошедшего аж до сентября, т.к. пропустили 2 оперативные волны. Т.е. шок был такой, что до сентября о контрнаступлении даже не помышляли. Кст. это говорит о степени потерь и обрушении резервов и снабжения.
*"Оперативная волна" - ср. длительность 2-3 мес., когда наступление сменяется паузой на пополнение и ротацию войск. Во время паузы противник начинает контрнаступление.
Кст. именно 6-и месячный "оперативный шок" противника заставил войска РФ , на пределе ресурсов и возможностей взять и Херсон и др. запорожские области. Просто воспользовались моментом...
Кст. , этим и объясняется пауза в становлении военных администраций и т.п.
3. Бюджет стран НАТО 1200 млрд. долларов, бюджет МО РФ 60-80 млрд. долларов. Результат - мы захватили 20% территории натовской Украины. Эффективность "русского военного доллара" 20 к 1 от натовского.
Это об эффективности управления, коррупции, профессионализма, производительности труда, НТР и ВПК РФ.. и т.п.
4. Потери : НАТО "в обороне" на своей земле, готовились 8 лет, и потеряли около 400 тыс.чел.* РФ "в наступлении", на "самый мощный военный альянс мира", потеряли около 40 тыс.чел*.(вместе с ЛДНР). По классике наши потери должны быть минимум 700 тыс.чел.
Это о степени оперативного искусства, уровне военной школы и общего управления войсками.., конечно-же в сравнении с натовцами , т.к. "теоретический идеал" не достижим по определению)))
*Потери с учетом тяжело раненных(невозвратных)
ВЫВОД:
С точки зрения оперативного искусства, настоящая операция на Украине гениальна в задумке и в реализации. Результат невероятен и противоречит всем теоретическим, постулатам наступательных операций. По сути это "поход через Альпы 2.0"
П.С.
Наша оперативная пауза должна быть, после такого блицкрига, не менее 3 мес. Это и есть 2-й этап - ротация, восстановление, накопление и сосредоточение. Т.е. начало следующей волны, это конец ноября-нач.декабря 2022. и это уже 3-й этап.
П.П.С.
Наша основная задача в "украинской компании", это разрушение колониального мира , как основа сосуществования Запада, который в свою очередь есть экзистенциальная угроза России уже более 500 лет. Сейчас мы можем решить ее раз и навсегда. Вот цена вопроса!
По О.Шольцу - "...это крестовый поход против Запада...", они начали о чем-то догадываться.
Для нас - Украина всего лишь инструмент. Пока не будет достигнута основная цель, "укро-инструментом" будут активно пользоваться, т.е. он не должен сдохнуть раньше, иначе все усилия насмарку.
ВОПРОС !
Так в какой части этой эпопеи мы "обосрались" и возник "позор Путина" ?
По снаряжению сил и достигнутому результату, СВО это реинкарнация суворовского "Поход через Альпы". Вспомните какие трудности и жертвы были при этом переходе и какой результат в итоге.
Надо помнить , что наша основная задача в "украинской компании", это разрушение паразитического, колониального мира , как основа сосуществования Запада, который в свою очередь есть экзистенциальная угроза России уже более 500 лет. Сейчас мы можем решить ее раз и навсегда. Вот цена вопроса!
По О.Шольцу - "...это крестовый поход против Запада...", даже они начали о чем-то догадываться.
Для нас - Украина всего лишь инструмент. Пока не будет достигнута основная цель, "укро-инструментом" будут активно пользоваться, т.е. он не должен сдохнуть раньше, иначе все усилия насмарку. Альпы не цель, альпы это маршрут к цели, ...самый короткий)))
ВОПРОС !
Так в какой части этой эпопеи мы "обосрались" и возник "позор Путина" ?
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