"Поход через Альпы 2.0" , так где мы проиграли?

Итак , сей­час по про­ше­ствию вре­ме­ни, в пер­вом при­бли­же­нии по­нят­на общая опе­ра­тив­ная за­да­ча(фраг­мен­та­ми) и на­прав­ле­ние опе­ра­тив­ных дей­ствий для ее до­сти­же­ния.

Итак по пунк­там, ко­рот­ко.

1. Про­рыв на Киев, угро­за воз­душ­но­го де­сан­та в Го­сто­ме­ле.

Цель- от­тя­нуть, свя­зать и уни­что­жить ос­нов­ную ре­зерв­ную груп­пи­ров­ку .

Ре­зуль­тат ввел в сту­пор НАТО, т.к. такие "аван­тю­ры" они не про­счи­ты­ва­ли. Ре­зерв­ная груп­пи­ров­ка под­пи­ра­ю­щая "Дон­бас­ский тре­уголь­ник", рва­ну­ла , теряя тапки, под Киев и с колес всту­па­ла в бой. По сло­вам оче­вид­цев, пер­вые 2-3 дня , нас про­сто за­ва­ли­ва­ли их мясом.

Итог: Уни­что­же­ние ос­нов­ных дон­бас­ских ре­зер­вов, свя­зы­ва­ние их остат­ков, за­хват ЗКП под Ки­е­вом с пле­не­ни­ем более 100 офи­це­ров опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния ГШ ВСУ со всеми опер. до­ку­мен­та­ми и т.п.. Вывоз еще каких-​​то ништя­ков из под Го­сто­ме­ля.

Ото­шли об­рат­но, как жест доб­рой воли (по ре­зуль­та­там Стам­бу­ла, типа пе­ре­го­во­ры ))), почти в бо­е­вых по­ряд­ках. На­при­мер в Бучу хохлы зашли толь­ко на 2-й день после на­ше­го вы­хо­да.

За­да­ча вы­пол­не­на на 200% !!!

2. Про­ры­вы на Харь­ков -​Чернигов-​ Сумы, это удары от­вле­че­ния и свя­зы­ва­ния.

Цель свя­зать се­вер­ные за­гра­ди­тель­ные, флан­го­вые ре­зер­вы, от­тя­нуть их из под Дон­бас­ско­го тре­уголь­ни­ка. Все уда­лось. Потом во­об­ще оста­ви­ли харь­ков­щи­ну , как из­бы­точ­ный плац­дарм уже вы­пол­нив­ший свою функ­цию.

3. КЧФ и за­хват о.Зме­и­ный, угро­за де­сан­та в Одес­су.

Цель от­тя­нуть ре­зер­вы, при­кры­ва­ю­щие "южную удар­ную груп­пи­ров­ку", свя­зать и не дать им уйти на по­мощь в Ма­ри­у­поль. Ослож­нить ло­ги­сти­ку морем и т.п.

После па­де­ния Ма­ри­у­по­ля эта за­да­ча была снята, в части угро­зы за­хва­та плац­дар­ма.

Ре­зуль­тат - всё уда­лось.

4. Вяз­кие бои по всему фрон­ту на Дон­бас­се (ЛДНР).

Цель свя­зать "Дон­бас­ский укре­прай­он" вяз­ки­ми на­сту­па­тель­ны­ми боями, пре­сечь пе­ре­ки­ды­ва­ние ре­зер­вов в кри­ти­че­ские точки (Харь­ков, Сумы, Киев и в Ма­ри­у­поль)

5. Удар по югу, это ос­нов­ная опе­ра­тив­ная цель 1-го этапа.

Цель- уни­что­же­ние южной(ос­нов­ной ) удар­ной груп­пи­ров­ки с вы­хо­дом на Ма­ри­у­поль и уни­что­же­ние ее ЗКП. Это был ос­нов­ной удар­ный кулак НАТО , го­то­вый к вы­хо­ду на Н.Азовск и далее ...(прак­ти­че­ски чи­стые степи).

Ре­зуль­тат - уда­лось пол­но­стью, т.к. все воз­мож­ные ре­зер­вы ВСУ уже были рас­тя­ну­ты и свя­за­ны, никто из ре­зер­вов на по­мощь "удар­ной груп­пи­ров­ки" не при­шёл, она из­дох­ла.

Опе­ра­тив­ный ре­зуль­тат:

НАТО, го­то­вясь к ак­тив­ной обо­роне с по­сле­ду­ю­щим про­ры­вом по югу, но до ав­гу­ста они за­стря­ли в по­ло­же­нии обо­ро­ня­ю­щих­ся, ли­шен­ных ма­нев­ра, с раз­ма­зан­ны­ми ре­зер­ва­ми по всему пе­ри­мет­ру, со слож­ной лу­че­вой ло­ги­сти­кой во все сто­ро­ны, по­те­ряв­ши­ми 20% тер­ри­то­рии, си­дя­щей в своих укре­прай­о­нах с бес­ко­неч­ны­ми боями, без шанса выйти на опе­ра­тив­ный про­стор, всё время уни­что­жа­ю­щие на­коп­лен­ный "зо­ло­той"(невос­пол­ни­мый) со­вет­ский б/к...

Объ­ек­тив­ная ре­аль­ность, никем не оспа­ри­ва­е­мая, как до­ка­за­тель­ство:

1. РФ зашла и за­хва­ти­ла 20% тер­ри­то­рии, на­сту­пая на под­го­тов­лен­ные "на­тов­ской во­ен­ной мыс­лью"и хо­ро­шо обо­ро­ня­е­мые укре­прай­о­ны, глу­би­на обо­ро­ны около 100 км, а ши­ри­на этой линии "Укроп-​мажино" более 200км., и они к этому го­то­ви­лись аж 8 лет!

РФ армия была в ко­ли­че­стве около 250 тыс. чел. , про­тив нее в бункерах-​​око­пах НАТО си­де­ло около 400 тыс.чел и опе­ра­тив­ный ре­зерв из АТОш­ни­ков еще около 400 тыс.чел. Итого: 250т. рус­ских, про­тив 700-800 тыс.за­па­до­и­дов.

По клас­си­ке, в этом рас­кла­де, мы долж­ны были-​бы на­сту­пать ми­ни­мум с 1 млн. чел. А нас было в 4 раза мень­ше необ­хо­ди­мо­го. На­при­мер, США в Ираке (Ку­вейт) со­зда­ли пре­иму­ще­ство 2 к 1 и уси­ли­ли его в конце войны до 3 к 1.

2. НАТО-​цы были в опе­ра­тив­ном шоке ос про­изо­шед­ше­го аж до сен­тяб­ря, т.к. про­пу­сти­ли 2 опе­ра­тив­ные волны. Т.е. шок был такой, что до сен­тяб­ря о контр­на­ступ­ле­нии даже не по­мыш­ля­ли. Кст. это го­во­рит о сте­пе­ни по­терь и об­ру­ше­нии ре­зер­вов и снаб­же­ния.

*"Опе­ра­тив­ная волна" - ср. дли­тель­ность 2-3 мес., когда на­ступ­ле­ние сме­ня­ет­ся па­у­зой на по­пол­не­ние и ро­та­цию войск. Во время паузы про­тив­ник на­чи­на­ет контр­на­ступ­ле­ние.

Кст. имен­но 6-и ме­сяч­ный "опе­ра­тив­ный шок" про­тив­ни­ка за­ста­вил вой­ска РФ , на пре­де­ле ре­сур­сов и воз­мож­но­стей взять и Хер­сон и др. за­по­рож­ские об­ла­сти. Про­сто вос­поль­зо­ва­лись мо­мен­том...

Кст. , этим и объ­яс­ня­ет­ся пауза в ста­нов­ле­нии во­ен­ных ад­ми­ни­стра­ций и т.п.

3. Бюд­жет стран НАТО 1200 млрд. дол­ла­ров, бюд­жет МО РФ 60-80 млрд. дол­ла­ров. Ре­зуль­тат - мы за­хва­ти­ли 20% тер­ри­то­рии на­тов­ской Укра­и­ны. Эф­фек­тив­ность "рус­ско­го во­ен­но­го дол­ла­ра" 20 к 1 от на­тов­ско­го.

Это об эф­фек­тив­но­сти управ­ле­ния, кор­руп­ции, про­фес­си­о­на­лиз­ма, про­из­во­ди­тель­но­сти труда, НТР и ВПК РФ.. и т.п.

4. По­те­ри : НАТО "в обо­роне" на своей земле, го­то­ви­лись 8 лет, и по­те­ря­ли около 400 тыс.чел.* РФ "в на­ступ­ле­нии", на "самый мощ­ный во­ен­ный аль­янс мира", по­те­ря­ли около 40 тыс.чел*.(вме­сте с ЛДНР). По клас­си­ке наши по­те­ри долж­ны быть ми­ни­мум 700 тыс.чел.

Это о сте­пе­ни опе­ра­тив­но­го ис­кус­ства, уровне во­ен­ной школы и об­ще­го управ­ле­ния вой­ска­ми.., конечно-​​же в срав­не­нии с на­тов­ца­ми , т.к. "тео­ре­ти­че­ский идеал" не до­сти­жим по опре­де­ле­нию)))

*По­те­ри с уче­том тя­же­ло ра­нен­ных(невоз­врат­ных)

ВЫВОД:

С точки зре­ния опе­ра­тив­но­го ис­кус­ства, на­сто­я­щая опе­ра­ция на Укра­ине ге­ни­аль­на в за­дум­ке и в ре­а­ли­за­ции. Ре­зуль­тат неве­ро­я­тен и про­ти­во­ре­чит всем тео­ре­ти­че­ским, по­сту­ла­там на­сту­па­тель­ных опе­ра­ций. По сути это "поход через Альпы 2.0"

П.С.

Наша опе­ра­тив­ная пауза долж­на быть, после та­ко­го блиц­кри­га, не менее 3 мес. Это и есть 2-й этап - ро­та­ция, вос­ста­нов­ле­ние, на­коп­ле­ние и со­сре­до­то­че­ние. Т.е. на­ча­ло сле­ду­ю­щей волны, это конец ноября-​​нач.де­каб­ря 2022. и это уже 3-й этап.

П.П.С.

Наша ос­нов­ная за­да­ча в "укра­ин­ской ком­па­нии", это раз­ру­ше­ние ко­ло­ни­аль­но­го мира , как ос­но­ва со­су­ще­ство­ва­ния За­па­да, ко­то­рый в свою оче­редь есть эк­зи­стен­ци­аль­ная угро­за Рос­сии уже более 500 лет. Сей­час мы можем ре­шить ее раз и на­все­гда. Вот цена во­про­са!

По О.Шоль­цу - "...это кре­сто­вый поход про­тив За­па­да...", они на­ча­ли о чем-​то до­га­ды­вать­ся.

Для нас - Укра­и­на всего лишь ин­стру­мент. Пока не будет до­стиг­ну­та ос­нов­ная цель, "укро-​ин­стру­мен­том" будут ак­тив­но поль­зо­вать­ся, т.е. он не дол­жен сдох­нуть рань­ше, иначе все уси­лия на­смар­ку.

ВО­ПРОС !

Так в какой части этой эпо­пеи мы "обосра­лись" и воз­ник "позор Пу­ти­на" ?