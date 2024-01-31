«Силы духа придают слова сына – Мой ПАПА Герой!»

Памяти Владимира Удалова. Позывной «Гном»! Сегодня сорок дней, как его сердце перестало биться.

Владимир родился 29 августа 1985 года в Москве. Парень ничего не боялся, был трудолюбивым, добродушным, отзывчивым и общительным — такие черты характера Володи отмечали одноклассники и преподаватели школы. После окончания средней школы N 952 отучился на специальность «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». В 2003 году был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. Служил в разведке старшим оператором в звании ефрейтора.

Сослуживцы всегда могли опереться на крепкое плечо Владимира. Он старался всем помогать, как делом, так и словом.



НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Со своей будущей женой Владимир познакомился в общей компании друзей, но тогда ещё никто и не мог подумать, что Анна займет место в его сердце на всю жизнь.

Со временем влюбленность молодых людей переросла в большое чувство и в 2017 году они заключили официальный брак.

2019 год стал для них важным и необычайно счастливым – на свет появился их первенец, голубоглазый мальчишка Валера.

ЖИЗНЬ «ДО» И «ПОСЛЕ»

До мобилизации Владимир работал в компании ООО МИРА. Анна рассказывает, что муж был человеком веселым, любил жизнь и строил много планов на будущее. Володя безумно любил свою семью. Но 14 декабря 2023 года жизнь семьи Удаловых разделилась на «до» и «после».

12 октября 2022 года после объявления в России начала частичной мобилизации Владимир получил повестку. Он не стал бегать и на следующий день явился в военкомат.

Однако призыв по мобилизации оказался неожиданным для супруги, так как она находилась на седьмом месяце беременности и думала, что мужа не заберут.

Попрощавшись с семьей, 14 октября Владимир уехал в учебный центр. А самое печальное для Анны, через три дня, 17 октября в Москве частичная мобилизация была завершена.

— Он, конечно же, не хотел уезжать, расставаться со своей семьей. Но Вова говорил, если дали повестку, значит, я там нужен. Пойду защищать свою Родину, а главное вас, — рассказывает Анна. — Попал он в состав 27 бригады, ефрейтор, старший стрелок.

7 декабря 2022 года ефрейтор Удалов был отправлен в зону СВО в составе 144-й дивизии.

В ночь 29 декабря в наряде получил травму ноги и был эвакуирован в госпиталь на территории РФ. В ходе обследования на МРТ были выявлены также заболевания спины и головы после контузии.

Во время нахождения в госпитале он не переставал помогать бойцам в волонтёрских движениях.

Длительное время Владимир проходил реабилитацию.10 января 2023 года на свет появился второй сын — Ярослав. Счастью не было предела.



«НЕ БЫЛО НИКАКОГО ПРЕДЧУВСТВИЯ, ЧТО СЛЫШУ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

20 августа 2023 года по приказу командира Владимир Удалов был отправлен обратно в зону СВО в составе 144 дивизии резервного батальона.

10 декабря при формировании полков был направлен в 488-й полк отряд «Шторм».

— Вова старался чаще выходить на связь, чтобы я сильно не переживала, — рассказывает Анна. — Он писал, что страшно здесь, но придают силы духа Валеркины слова – мой папа Герой!

В последний раз Анна получила смс от любимого в ночь 14 декабря.

— Сообщение было короткое: спокойной ночи, добрых снов, всем привет, я вас люблю! — вспоминает супруга. — Не было никакого предчувствия, что слышу его в последний раз.

А потом долгие дни ожидания...

24 декабря от сослуживцев Анна узнала, что Вова погиб... По неофициальным данным со слов бойцов, Владимир погиб от гранаты, брошенной с дрона украинскими нацистами.



ПРОЩАНИЕ С ГЕРОЕМ

Похоронили Владимира 9 января 2024 года с воинскими почестями под звуки военного оркестра. Много людей собрались на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников отечества», чтобы разделить горечь утраты с его близкими.

Указом Президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в зоне СВО, ефрейтор Владимир Валерьевич Удалов удостоен ордена Мужества посмертно.

— Очень тяжело осознавать, что самого родного человека больше нет...

Смерть вообще тяжело принять, а любимого человека тем более. Очень скучаем по нему, сыновья хоть и маленькие, но папу ждут и очень тоскуют. Сердце просто разрывается от боли. В быту тоже где-то стало сложнее, когда невольно пришлось остаться одним...

Для нас он Герой, он отдал свою жизнь, чтобы мы жили...

Мы всегда будем его помнить и любить! — говорит Анна.

Супруга после гибели Владимира продолжает верить в победу России и продолжает помогать бойцам вместе с остальными волонтерами @ZOVROSSIISVO.



В раю у Бога вечный полк,

России преданных героев.

Спасибо Вам за честь и долг,

Мы будем Вас, Родные, помнить.



Вечная память «Гном»!



Автор: Рита Суховерхова. Газета "Спецназ России"

Фото из личного архива семьи.

https://t.me/specnazAlpha/20762

https://t.me/specnazAlpha/20770