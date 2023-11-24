«ПОЗЫВНОЙ SEM». Герой России майор Дмитрий Семёнов. «Он шёл в бой, не боясь ничего, не прятался за спинами, всегда шёл сам впереди, защищая своих солдат. Он не мог поступить иначе»



Если бы к нему подошли при жизни журналисты, он никогда бы не стал рассказывать про себя. Это было бы большое интервью о тех, кто каждый день делает важную работу. Об этом сказала Царьграду жена майора Дмитрия Семёнова Ксения.

Ксения может говорить о Диме, его делах и подвигах бесконечно. Он многое успел на службе, в семье, в спорте.

Родился в октябре 1989 года в деревне Тренькасы Чебоксарского района Республики Чувашия. Очень любил родную школу. Туда он постоянно приезжал проводить уроки мужества. Хотел помочь деревенским мальчишкам поверить в себя, научить их добиваться поставленных целей.

Также он мечтал организовать секцию по вольной борьбе в своей родной деревне, и сейчас воплощением этой мечты занимаются его друзья.

Ещё Дмитрий увлекался альпинизмом, был кандидатом в мастера спорта по военному четырёхборью, инструктором по воздушно-десантной и водолазной подготовке.

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

С будущей женой он познакомился на соревнованиях по армейскому рукопашному бою в Новосибирске. Он почему-то представился переводчиком. Кстати, он прекрасно владел английским, поэтому у него был позывной "Сэм".

- Вся наша жизнь была пропитана его неожиданными поступками. Наше знакомство было удивительное.

Сначала он нашёл её в соцсети после соревнований, начал присылать отрывки из книг, стихи, в том числе любимое "Не надо пугаться густого тумана" Евгения Евтушенко.

- А однажды, - делится Ксения, - позвонили из аэропорта Толмачёво и сказали, что она во время последнего полёта якобы забыла какие-то вещи. Приехала, а там её с букетом ждал Дима, который прилетел из Дагестана, чтобы увидеться мельком с ней. У него было всего 30 минут до следующего рейса. Так прошло первое свидание пары.

«Если мужчина готов на такие поступки, значит, с ним в жизни будет не страшно», — отметила тогда Ксения.

И действительно — даже свадьбу он организовал сам. Чемпионке России по гребле некогда было заниматься этим во время учёбы и подготовки к соревнованиям. Она лишь купила платье и туфли. Свадьба была сюрпризом.

А в свадебное путешествие они пошли в горы — покорять Эльбрус. Дмитрий считал, что только в горах можно понять, какой человек рядом с тобой. Вместе они были девять лет.



ЗАСАДА В ШЕРВУДСКОМ ЛЕСУ

Он шутил: "Мы с Ксенией многодетные". Своих бойцов называл детьми, а самым младшим был их сын Руслан.

«У нас один сын, а я ещё должен трёхсот сыновей вернуть матерям», — говорил Дмитрий.

Бойцам не было страшно с таким командиром. У Дмитрия Семёнова была должность, которая позволяла ему сидеть в палатке и не ходить на передовую, и его бы никогда никто не упрекнул. Но об этом и речи не было.

Там, где они стояли, было страшное место, за которое шли тяжёлые бои в Харьковской области. Шервудским лесом они его называют. Дима доводил ребят до него, оставлял в окопах и сам шёл вперёд — в разведку. Первый шаг был за ним. Потом возвращался, если было чисто — продвигались дальше.

Там и погиб. Известно, что 28 мая 2022 года во время зачистки лесного массива под Славянском головной дозор спецназа вступил в бой с подразделениями ВСУ вблизи их опорного пункта. В густой лиственной чаще спецназ начали обстреливать.

Силы противника превосходили наши, и в ходе боя майор Семёнов получил тяжёлое ранение. Несмотря на это, он смог организовать отход ребят под перекрёстным огнём, но сам был ранен и не пожелал сдаваться в плен врагу: подпустил вэсэушников на близкое расстояние к себе и дёрнул чеку гранты. Он подорвал себя и трёх националистов.

«Дима много кому жизнь спас. Ему удавалось даже в самые трудные моменты выводить своих из окружения и брать деревни без единого выстрела и потерь. И тут он в первую очередь думал не о себе. Что-то чувствуя пред боем, он сказал: "Если со мной что-то случится, то жена позаботится о вас, пацаны", — говорит Ксения.

Сейчас парни снова готовятся ехать в Донбасс. Жалеют, что Димы нет. Для того чтобы всё было как прежде, скоро в его отряд в зону СВО поедет "Нива" с репликой звезды героя Димы и аналогичной надписью: "Комбат рядом". Машину смогла достать им жена майора, которая организовала проект "Позывной SEM". Она заботится о пацанах.



ПОЗЫВНОЙ SEM

Ксения Семёнова за десять месяцев после смерти мужа вместе с его друзьями и просто неравнодушными людьми смогла воплотить в жизнь его основные мечты. Спортивная школа в деревне Новые Тренькасы строится, турнир по вольной борьбе организован, а теперь ей удалось создать с сыном гуманитарный проект "Позывной SEM".

В конце января ей приснился муж, который просил не бросать родное подразделение. Ксения сначала не знала, с чего начать, и решила собрать просто сто комплектов белья для военного госпиталя. Ей помогли в родном селе на севере Иркутской области, потом присоединились соседние районы, школа в Чувашии, где учился Дмитрий. Неравнодушные люди и жёны бойцов отовсюду — из Иркутска, Новосибирска, Томска, Москвы и других городов — стали также присоединяться к проекту. Подключились друзья и сослуживцы Дмитрия, представители Борцовского братства.

За полтора месяца удалось собрать то, что многим не удаётся сделать за год. Ребятам отправили тепловизоры, спутниковое оборудование, генераторы, аккумуляторы и многое другое: около 700 кг груза.

Активно Ксении помогает сын Героя России Руслан. Он, например, плетёт сети и отдаёт их в "Боевое братство". Сын, так же как отец, решил учиться играть на гармошке. У Димы это прекрасно получалось. Мальчик, возможно, будет петь для бойцов, как тамбовчанин Александр Ванюшкин — автор неофициального гимна СВО "333". Его мама Ксения уже спела эту песню дуэтом с самим автором.



"БОГ ВОЙНЫ"

Дмитрий всегда говорил, вспоминает Ксения, что принадлежит не себе, а Родине. Называл себя "инструментом по выполнению поставленных задач". Пришлось это принять

«Его уважали не только сослуживцы, но и враги. В одной из прямых трансляций бойцы ВСУ говорили про офицеров тамбовской 16-й бригады спецназа и назвали Дмитрия "богом войны", — говорит супруга.

- А как ценят Дмитрия сослуживцы и те, кому он спас жизни, сложно выразить, - отмечает Ксения. Они постоянно поддерживают с ней с связь.

- Ради Димы они совершали удивительные поступки. Так, один раненый боец, которого муж отправил домой, отказался ехать на санитарной машине, когда узнал, что комбату надо передать моё письмо с рисунком сына. Он проехал 70 км, чтобы вручить его. Это произошло за два дня до гибели.

Другой сослуживец разыскал и передал длинный японский меч катану Дмитрия семье после его гибели. А третий привёз из зоны СВО чудом спасённую икону Божьей матери, которую майор всегда носил с сбой.

Сослуживцы приходят в гости, чтобы выпить чаю с Русланом — настолько он похож на отца, рассказать ему о нём. Говорят, что Дмитрий Семёнов станет легендой, если его даже враги оценили по достоинству.

Жена и друзья мечтают снять кино о подвигах Дмитрия, службе и дружбе, о том, что происходит после его смерти, как он продолжает объединять людей и воплощать в жизнь их руками свои мечты.



У СЫНА ТРУДНАЯ ЗАДАЧА

Погиб гвардии майор 28 мая 2022 года. Звание Героя России его родителям вручили 15 июля через пять дней после похорон на Аллее славы на Яушинском кладбище в Чебоксарах.

В память о герое назвали его родную школу в деревне Новые Тренькасы. Здесь также появилась парта героя, в разработке особого оформления которой принимала его жена. Следом его имя присвоили школе-интернату в Тамбовской области, где было прикреплено подразделение Дмитрия.

В феврале в Новосибирском высшем военном командном училище, которое офицер окончил, ему установили памятный бюст. На официальной церемонии была его мама.

«Он шёл в бой, не боясь ничего, не прятался за спинами, всегда шёл сам впереди, защищая своих солдат. Он не мог поступить иначе», — поделилась Алина Семёнова.

А Ксения Семёнова сказала, что у их сына Руслана трудная задача — соответствовать папе, быть достойным его памяти.

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