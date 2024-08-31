Битва с диаспорами выходит на новый уровень

Всем кланом - на выход из России, патенты отменить

С одной стороны, есть лоббисты массового завоза мигрантов, которые бросили вызов русским людям, пытаясь сохранить свой бизнес на дешёвой рабочей силе, с другой - появилось немало предложений, как ужесточить и прикрыть лазейки для приезжих. Есть основания полагать, что это поможет выйти на новый уровень в борьбе с диаспорами.

Заменить патентную систему организованным набором

Ранее появился перечень предложений, направленных главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в Госдуму. Он касается совершенствования миграционной политики. Автор предложил проанализировать реальные потребности экономики в трудовых мигрантах, синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина России с одновременной постановкой на воинский учёт.

Было подчёркнуто, что факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления - основание для лишения приобретённого гражданства.

Список его предложений длинный. Но теперь уже не единственный. Предложений появляется всё больше - похоже, процесс пошёл... Кстати, про тех же лоббистов ранее высказался военблогер Сергей Колясников, отметив, что "Госдуме не обижаться надо, а работать". И "работать как надо, а не в интересах диаспор". Итак, о предложениях...

Руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов в своём телеграм-канале рассказал, что направил премьер-министру Михаилу Мишустину ключевые предложения партии в сфере миграционной политики.

Есть три ключевых момента. Во-первых, предлагается ограничить долю иностранных работников в большинстве сфер экономики 5% от общего числа занятых.

Трудоустройство мигрантов на работу в такси, медучреждения, аптеки, школы, детские сады - полностью запретить, - отметил Миронов.

Второй момент: отменить патентную систему, при которой до 70% мигрантов работают в "серой зоне". В качестве альтернативы предлагается ввести организованный набор сотрудников под конкретные нужды конкретного предпринимателя.

Также уточняется, что важно изменить правила депортации иностранцев. Выдворять всю родню, весь клан мигранта, совершившего преступление. По сути, всем кланом - на выход из России.

"Также нужно ввести специальный въездной сбор для тех, кто прибывает в Россию без визы", - отметил Миронов, добавив, что из этих средств будет оплачиваться депортация мигрантов, нарушивших наши законы.

"Свести неконтролируемую трудовую миграцию к нулю"

"Закручивать миграционные гайки", и это видно, начали и в регионах России. Приезжим запрещают работать в такси, общественном транспорте, сфере обслуживания, торговле и прочих сферах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон. Он даёт полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. То есть выдворить мигрантов-нарушителей из России теперь будет проще.

Также внесён законопроект об обязательной сдаче биометрии для иностранных граждан, прибывающих в нашу страну на срок свыше 90 суток. Эксперты отмечают, что это правильная и необходимая мера.

Напомним, 19 августа в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничить трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи.

Кроме того, в рабочую версию Национального проекта "Кадры" вошёл федеральный проект для "повышения управляемости найма" мигрантов.

"Федеральный проект должен быть реализован быстрее и охватить не небольшую часть, а всех трудовых мигрантов", - заметил учредитель Царьграда Константин Малофеев.

По его словам, верным решением было бы перейти уже в течение двух-трёх ближайших лет к организованному целевому набору для русской экономики ста процентов необходимых "иностранных специалистов".

"И параллельно свести выдачу патентов, то есть неконтролируемую трудовую миграцию, к нулю", - заключил Константин Малофеев.

Ряд "этнокандидатов" даже не скрывают...

Между тем диаспоры всё активнее идут во власть и продвигают своих кандидатов на пока ещё муниципальном и региональном уровнях.

"Процесс легализации во власти представителей неОПГ-диаспор закономерен, на эту проблему мы обращаем внимание уже более трёх лет", - отметил в своём телеграм-канале председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, фактически речь идёт о внедрении в представительные органы власти людей, которые будут представлять интересы анклавов. Последние образованы группами по национально-религиозному признаку, и, соответственно, будут отстаивать только их интересы.

Это очевидно противоречит принципам и задачам муниципальных и региональных законодательных органов и органов местного самоуправления.

"Продвижение такого рода представителей уже официально укрепляет/закрепляет влияние диаспор на власть, тем самым её разрушая", - предупредил Кирилл Кабанов.

Ситуация складывается таким образом, что ряд "этнокандидатов" даже не скрывают, что их цель - поддерживать своих "братьев". То есть в первую очередь их интересует тема защиты и отстаивания прав мигрантов. Коренные жители с их правами, видимо, вторичны...

А теперь представьте, как они (в случае их избрания) будут себя вести в условиях усиления мер по контролю за миграцией и противодействию формированию этнических анклавов? Ответ, по-моему, очевиден, - подчеркнул Кабанов.

Таким образом, влияние "нового" населения из чужеземцев ожидаемо усиливается с дальнейшей претензией на участие в политической власти.

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А вот вам и подтверждение как они рвутся к власти всеми путями.

Человек, выпускавший газету со статьями по типу "Питер — узбекский город", по щелчку пальцев снимает с выборов русского кандидата