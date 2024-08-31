Битва с диаспорами выходит на новый уровень

Всем кланом - на выход из России, патенты отменить
С одной стороны, есть лоббисты массового завоза мигрантов, которые бросили вызов русским людям, пытаясь сохранить свой бизнес на дешёвой рабочей силе, с другой - появилось немало предложений, как ужесточить и прикрыть лазейки для приезжих. Есть основания полагать, что это поможет выйти на новый уровень в борьбе с диаспорами.
Заменить патентную систему организованным набором
Ранее появился перечень предложений, направленных главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в Госдуму. Он касается совершенствования миграционной политики. Автор предложил проанализировать реальные потребности экономики в трудовых мигрантах, синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина России с одновременной постановкой на воинский учёт.
Было подчёркнуто, что факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления - основание для лишения приобретённого гражданства.
Список его предложений длинный. Но теперь уже не единственный. Предложений появляется всё больше - похоже, процесс пошёл... Кстати, про тех же лоббистов ранее высказался военблогер Сергей Колясников, отметив, что "Госдуме не обижаться надо, а работать". И "работать как надо, а не в интересах диаспор". Итак, о предложениях...
Руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов в своём телеграм-канале рассказал, что направил премьер-министру Михаилу Мишустину ключевые предложения партии в сфере миграционной политики.
Есть три ключевых момента. Во-первых, предлагается ограничить долю иностранных работников в большинстве сфер экономики 5% от общего числа занятых.
Трудоустройство мигрантов на работу в такси, медучреждения, аптеки, школы, детские сады - полностью запретить, - отметил Миронов.
Второй момент: отменить патентную систему, при которой до 70% мигрантов работают в "серой зоне". В качестве альтернативы предлагается ввести организованный набор сотрудников под конкретные нужды конкретного предпринимателя.
Также уточняется, что важно изменить правила депортации иностранцев. Выдворять всю родню, весь клан мигранта, совершившего преступление. По сути, всем кланом - на выход из России.
"Также нужно ввести специальный въездной сбор для тех, кто прибывает в Россию без визы", - отметил Миронов, добавив, что из этих средств будет оплачиваться депортация мигрантов, нарушивших наши законы.
"Свести неконтролируемую трудовую миграцию к нулю"
"Закручивать миграционные гайки", и это видно, начали и в регионах России. Приезжим запрещают работать в такси, общественном транспорте, сфере обслуживания, торговле и прочих сферах.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон. Он даёт полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. То есть выдворить мигрантов-нарушителей из России теперь будет проще.
Также внесён законопроект об обязательной сдаче биометрии для иностранных граждан, прибывающих в нашу страну на срок свыше 90 суток. Эксперты отмечают, что это правильная и необходимая мера.
Напомним, 19 августа в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничить трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи.
Кроме того, в рабочую версию Национального проекта "Кадры" вошёл федеральный проект для "повышения управляемости найма" мигрантов.
"Федеральный проект должен быть реализован быстрее и охватить не небольшую часть, а всех трудовых мигрантов", - заметил учредитель Царьграда Константин Малофеев.
По его словам, верным решением было бы перейти уже в течение двух-трёх ближайших лет к организованному целевому набору для русской экономики ста процентов необходимых "иностранных специалистов".
"И параллельно свести выдачу патентов, то есть неконтролируемую трудовую миграцию, к нулю", - заключил Константин Малофеев.
Ряд "этнокандидатов" даже не скрывают...
Между тем диаспоры всё активнее идут во власть и продвигают своих кандидатов на пока ещё муниципальном и региональном уровнях.
"Процесс легализации во власти представителей неОПГ-диаспор закономерен, на эту проблему мы обращаем внимание уже более трёх лет", - отметил в своём телеграм-канале председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
По его словам, фактически речь идёт о внедрении в представительные органы власти людей, которые будут представлять интересы анклавов. Последние образованы группами по национально-религиозному признаку, и, соответственно, будут отстаивать только их интересы.
Это очевидно противоречит принципам и задачам муниципальных и региональных законодательных органов и органов местного самоуправления.
"Продвижение такого рода представителей уже официально укрепляет/закрепляет влияние диаспор на власть, тем самым её разрушая", - предупредил Кирилл Кабанов.
Ситуация складывается таким образом, что ряд "этнокандидатов" даже не скрывают, что их цель - поддерживать своих "братьев". То есть в первую очередь их интересует тема защиты и отстаивания прав мигрантов. Коренные жители с их правами, видимо, вторичны...
А теперь представьте, как они (в случае их избрания) будут себя вести в условиях усиления мер по контролю за миграцией и противодействию формированию этнических анклавов? Ответ, по-моему, очевиден, - подчеркнул Кабанов.
Таким образом, влияние "нового" населения из чужеземцев ожидаемо усиливается с дальнейшей претензией на участие в политической власти.
https://dzen.ru/a/ZscblG4NLi--...
А вот вам и подтверждение как они рвутся к власти всеми путями.
Человек, выпускавший газету со статьями по типу "Питер — узбекский город", по щелчку пальцев снимает с выборов русского кандидата
Питер — узбекский город
https://mp.d3.ru/piter-uzbeksk...
Русского активиста снимают с выборов в Петербурге по требованию узбекской диаспоры.
Кандидат в депутаты МО Литейный, один из лидеров узбекской диаспоры города Равшанбек Курбанов 19 августа подал иск на прямого конкурента на выборах Савву Федосеева.
Смольнинский районный суд удовлетворил иск Равшанбека Курбанова.
Это был натуральный цирк, а не заседание.
Сам Курбанов не явился. Представители ЕР не явились. Представители СпбИК не явились.
Прокуратура и ТИК поддержали административного истца, выступив за отмену регистрации Саввы Федосеева в качестве кандидата на выборах.
Случившееся в Санкт–Петербурге, где местные власти услужливо прогнулись под представителя узбекской диаспоры, (https://t.me/russia_and_anvil/9067) на самом деле, вызывает сильное чувство злобного удовлетворения.
Человек, выпускавший газету со статьями по типу "Питер — узбекский город", по щелчку пальцев снимает с выборов русского кандидата, специализирующегося на патриотической работе и помощи армии. Пока официальный курс государства у нас смещается на рельсы "все для фронта, все для Победы", местные элитки продолжают жить в прежней парадигме, согласно которой нет никакой войны, нет никаких национальных интересов, нет никакого патриотизма, а есть только бесконечные "уважаемые" люди, с которыми имеются мутные договорённости и общие походы в баньку. А также есть интересы этих людей.
Это же анекдот. Это прекрасная медийная история. Это настолько показательно, что даже вдохновляет. Это настолько мерзко, что не останется незамеченным, насколько местячковому руководству средней руки похер на русских, войну и патриотизм.
Но уже, к счастью, далеко не 21–й. Недавно другой высокопоставленный руководитель узбекского объединения обратил на себя внимание рассуждениями о том, как плохо называть паспорт Российской Федерации "русским" и уехал на четыре года. Потому что, как выяснилось, русских г–н Баратов искренне недолюбливал и постил в социальных сетях шуточки про отравившихся на фронт "петухов". Статус главы диаспоры ему не помог.
Скажите, представители петербургского руководства, у которых осталось хоть что–то от национального чувства, вам самим лозунг "Питер — узбекский город" ухо не режет? То, что именно глава диаспоры (отстаивающий интересы другого народа и другого государства, ведь именно для этого диаспоры и нужны) является депутатом в историческом центре города и так влегкую выигрывает суды против конкурентов, вам не претит? Подумайте над этим.
Потому что выше вас могут стоять люди, которым творимый в северной столице беспредел может прийтись не по вкусу, и тогда о любви к отечеству и своему народу могут заставить вспомнить.
Милые договорнячки с рукопожатыми антивоенными либералами, которых снимают с фестивалей и убирают все дальше от кормушки, уже приказали долго жить. Заносчивых глав диаспор, что осмеливаются что–то сказать против бойцов СВО, уже отправляют за решётку. Думаю, теперь пришло время разобраться в том, а что делают представители других государств в наших столицах. Поддерживают ли "новую Родину"? Как помогли фронту? Может постят скаберзные шутки про бойцов тоже? Или просто отмалчиваются, делая вид, что они не имеют никакого отношения к нашему государству, что третий год ведёт кровопролитную войну?
Равшан Курбанов объявил Питер узбекским городом.
Дожились, Петр первый в гробу перевернулся, Питер теперь оказывается узбекский город, а мы то думали Русский((
В Петербурге появилась газета для узбеков
В Петербурге появилась газета для выходцев из Узбекистана. Как сообщает «НТВ-Петербург», к выходу готовится второй номер газеты «Петербург Уз». По данным телекомпании, в Петербурге сейчас живут и работают 850 тысяч узбеков.
Пилотный номер издания вышел летом. У газеты небольшой тираж , и вся ее редакция умещается в маленьком кабинете муниципального депутата. Главный редактор Равшан Курбанов объявил Питер узбекским городом. А теперь он с коллегами выбирает для газеты лозунг. Что-то вроде «Пролетарии всех стран соединяйтесь» только на узбекском.
«Есть в узбекском языке пословица, в которой сказано: хорошее слово иногда может даже змею с норы вывести. Есть такой слоган. Примерно в таких рамках газета и будет», - рассказал Курбанов.
У создателей «Петербург Уза» амбициозные планы. В первую очередь они хотят увеличить тираж до 100 тысяч экземпляров.
«Здесь очень много людей разной национальности: и узбеки, и таджики. И когда вышла газета „Петербург узбекский“, все были очень заинтересованы. Единственное, что жалели о том, что она выходит очень редко, большие промежутки и недостаточное количество экземпляров», - рассказывает дворник Елена Киселева. «Петербург Уз» она распространяет на общественных началах.
В отделе внешней трудовой миграции Федеральной миграционной службы России собирается самое большое количество потенциальных читателей газеты «Петербург Уз». Это неудивительно - только за минувший год уроженцам Узбекистана было выдано более 90 тысяч разрешений на работу.
https://diletant-ik.mirtesen.ru/blog/43272213337/CHelovek-vy...
А вот что написал сам Савва:Что ж. Влияние диаспоры сильнее, чем можно предположить.
Смольнинский районный суд удовлетворил иск Равшанбека Курбанова.
Это был натуральный цирк, а не заседание.
Сам Курбанов не явился. Представители ЕР не явились. Представители СпбИК не явились.
А зачем? Так работает телефонное право.
Мне до кучи предъявили, что я разжигаю рознь в отношении... Узбекистана (!!!).
Сдаваться, конечно, мы не собираемся. Отбоя не было.
Готовим апелляцию в городской суд. Посмотрим, насколько длинные у них руки.
По закону же я пока остаюсь зарегистрированным кандидатом, агитация продолжается!
Огромное спасибо всем, кто помог создать резонанс и всех, кто вышел сегодня к суду. Больше 100 человек пришли меня поддержать утром рабочего четверга! Это просто невероятно! И это по-настоящему воодушевляет.
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