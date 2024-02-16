Территория Героев...(124)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Младший лейтенант Игорь Кальченко в начале СВО был сержантом, замкомвзвода в инженерно-саперном подразделении. Проявив себя в боевых действиях, он был удостоен не только награды, но и офицерского звания.

Что важно для сапера? По мнению Игоря, не только безупречное знание минно-подрывного дела в теории и на практике, но и «чуйка». А еще — помощь свыше. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35110 Гвардии лейтенант Семен Рублев еще был курсантом высшего военного училища, когда началась спецоперация. Он знал: сразу после выпуска ему предстоит защищать Родину. Закончив обучение в июне 2022 года, осенью он отправился «за ленточку».

Семен признается: даже с военным образованием в первые дни на передовой не было просто и легко. Что помогло пройти этот путь, он рассказывает в видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/35251 Дмитрий Ковалев родом из Донецка. С момента начала боевых действий на юго-востоке Украины вступил добровольцем в ряды народной милиции ДНР. «Когда снаряды прилетают к тебе во двор, надо идти защищать свою землю», — рассказал он. Сегодня Дмитрий — кадровый офицер ВС РФ. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, он награжден медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».

Подразделение Дмитрия в июне 2023 года уничтожило шесть «Брэдли», два «Леопарда» и минный трал, пытавшиеся прорвать нашу оборону во время «контрнаступа» ВСУ на Запорожском направлении. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35141 «Люди приносили нам неразорвавшиеся боеприпасы. Бывало, что просто в одеяле», — вспоминает Алексей Романов, старший сапер отряда разминирования.

Его работа — находить опасные сюрпризы в освобожденных городах и селах. Однажды Алексей и его коллеги случайно нашли двухкилометровое минное поле там, куда гражданские электрики приехали на машине ремонтировать ЛЭП. Так что работы хватит на десятилетия вперед, — считает сапер. Дома, в Нижнем Новгороде, у него семья: жена и дети. Младший сын родился, когда папа был в командировке в зоне СВО. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35375 Гвардии майор Станислав Николаев в командировке на территорию спецоперации занимался разминированием освобожденных городов. Сейчас в учебном центре инженерных войск он передает свой опыт молодому пополнению и бойцам, приезжающим на дополнительную подготовку.

Станислав показал нам «средство автоматизации» работы саперов: комплекс «Земледелие», который позволяет устанавливать обширные минные поля прямо под носом у врага. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35409

Ефрейтор Апашанцев Александр В ходе специальной военной операции ефрейтор Александр Апашанцев выполнял боевые задачи по предоставлению батальонной тактической группе российских войск устойчивой связи, чем обеспечивал непрерывное управление.

Противник предпринял попытку прорыва обороны на рубеже, удерживаемом БТГр, в которой нес службу Александр. В результате одного из залпов вражеской артиллерии командно-штабная машина под управлением Апашанцева, которая обеспечивала связь внутри группы и с вышестоящим штабом, получила повреждения и загорелась. Оценив обстановку, Александр вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, несмотря на полученные повреждения, учитывая большую вероятность угрозы перехода огня от горящего автомобиля на другие транспортные средства колонны, не взирая на плотный огонь противника, оперативно вывел горящую командно-штабную машину в безопасное место, после чего приступил к ее тушению.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям ефрейтора Александра Апашанцева из огня был спасены раненые члены экипажа, не допущено возгорания техники, двигавшейся в колонне, а сама командно-штабная машина была эвакуирована в назначенный район.

https://t.me/rabotaembrat/7493

Лейтенант Митраков Дмитрий Подразделение российских военнослужащих, в составе которого действовал лейтенант Дмитрий Митраков, выполняло задачу по удержанию занятых позиций на важном участке местности.

Украинские боевики предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ. Группа вражеских диверсантов выдвинулась в направлении оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности лейтенанта Митракова и его подчиненных. В условиях огневого поражения минометов и артиллерии противника Дмитрий грамотно организовал оборону вверенного ему направления, оперативно маневрировал огневыми средствами подразделения на протяжении нескольких часов и сдерживал атаки боевиков.

Благодаря грамотным действиям лейтенанта Дмитрия Митракова удалось отбить атаку противника, нанеся ему существенные потери, и не допустить совершения диверсии.

https://t.me/rabotaembrat/7512

Рядовой Савченко Сергей Наводчик-оператор рядовой Сергей Савченко в составе экипажа танка выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских мотострелковых подразделений, действующих в обороне в зоне своей ответственности на одном из танкоопасных направлений. Российские танкисты заняли замаскированную огневую позицию, с которой все подступы находились под их огневым контролем, и встретили бронегруппу противника, выдвинувшуюся на штурм наших позиций.

Благодаря профессиональным навыкам рядового Савченко, его умению точно наводить орудие и вести быстрый и меткий огонь, расчётом было уничтожено четыре единицы бронетехники иностранного производства. При переходе танка с основной на запасную огневую позицию, боевая машина подверглась атаке противника с применением беспилотника и потеряла ход.

Сергей Савченко помог эвакуироваться из поврежденного танка членам экипажа в безопасное место, а также оказал первую помощь военнослужащему, получившему ранение.

https://t.me/rabotaembrat/7498

Ефрейтор Крючков Андрей Ефрейтор Андрей Крючков в составе своего подразделения руководил сменой наблюдателей на важном рубеже обороны российских войск. Двигаясь к позициям наблюдательных постов, Андрей вместе с группой наблюдателей подвергся минометному обстрелу со стороны противника.

Проявляя личное мужество и отвагу, Крючков под плотным огневым воздействием противника, совершая противоогневые маневры, вел группу до наблюдательного поста. В результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА, Крючков получил осколочное ранение, прикрывая своего товарища. Прибыв на пост и самостоятельно оказав себе первую помощь, Крючков занял позицию в укрытии и приступил к отражению наступления пеших групп противника.

По итогам боя атак противника была отражена. Самоотверженные и решительные действия ефрейтора Андрея Крючкова позволили выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/7489

Рядовой Моисеев Николай Механик-водитель танка рядовой Николай Моисеев, выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской батальонно-тактической группы (БТГр).

Украинские боевики раз за разом предпринимали попытки прорыва оборонительных рубежей для последующего выхода в район расположения российских войск. В течение двух суток Моисеев, используя имеющийся боевой опыт, держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. В ходе боев с вооруженными формированиями противника экипажем было уничтожено три вражеских танка, а также большое количество живой силы противника.

Благодаря смелости и отваге рядового Николая Моисеева задача по обороне позиций БТГр была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/7494

Капитан Гольда Сергей Командир роты связи и радиотехнического обеспечения капитан Сергей Гольда выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск.

Украинские боевики, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы с применением артиллерии и минометов. В ходе очередного артиллерийского удара часть техники связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями бригады лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Гольда выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению, несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел противника.

Рискуя жизнью Сергей восстановил оборванные линии связи, а также отремонтировал антенну спутниковой связи, после чего заново настроил станцию. Благодаря смелости, отваге и профессионализму капитана Сергей Гольда поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку врага.

https://t.me/rabotaembrat/7533

Рядовой Павелица Сергей Рядовой Сергей Павелица в составе тыловой колонны направлялся в район, расположенный в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения для доставки снабжения подразделениям российских Вооруженных Сил.

Следуя по маршруту, тыловая колонна подверглась нападению со стороны украинских боевиков, предпринявших попытку срыва бесперебойного снабжения наших войск. Сергей мгновенно организовал оборону колонны и вступил в бой с украинскими диверсантами. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения группой Павелицы была уничтожена часть группы боевиков, и противник отступил.

Мужественные и решительные действия рядового Сергея Павелицы позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и выйти в назначенный район без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/7509

Рядовой Комиссаров Андрей Рядовой Андрей Комиссаров в составе экипажа танка, выполняя обязанности наводчика, прицельным огнем уничтожал бронетехнику противника.

В одном из боев рядовой Комиссаров выполнял задачу по огневому поражению укрытой в лесополосе живой силы противника. С минимальной дистанции Андрей открыл огонь по вражеским позициям, поразив при этом огневую точку и блиндаж противника. В результате точного огня российского экипажа танка штурмовые группы российских войск заняли опорные пункты украинских боевиков и в ходе скоротечного боя уничтожили оставшихся боевиков. Противник был выбит с занимаемого рубежа обороны.

Точные и грамотные действия рядового Андрея Комиссарова позволили российским войскам занять выгодные рубежи, нанести противнику потери в живой силе и развить наступление.

https://t.me/rabotaembrat/7510

Мичман Бабенко Максим В ходе специальной военной операции мичман Максим Бабенко выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником.

Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом, предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал мичман Бабенко, нанеся по ней удар с применением артиллерии и минометов. Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Максим своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.

Грамотные и профессиональные действия Максима Бабенко позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/7503

Старший лейтенант Ворошилов Денис Рота связи под командованием старшего лейтенанта Дениса Ворошилова, действуя на важном направлении, обеспечивала бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями российских войск.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков были повреждены антенно-фидерное устройство и антенна одного из опорных ретрансляторов, в результате чего вышла из строя часть основной радиосети мотострелкового подразделения. Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Ворошилов, не смотря на продолжающийся обстрел, вместе со своими подчиненными незамедлительно приступил к устранению повреждений. В ходе проводимого ремонта, Денис с товарищами восстановили антенно-мачтовое устройство, после чего произвели настройку оборудования таким образом, что исключило возможность воздействия на созданную радиосеть средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Благодаря профессиональным действиям старшего лейтенанта Дениса Ворошилова и его подчинённых линии связи и поврежденное оборудование были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями. По вновь организованным каналам связи были оперативно поставлены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, по которым был нанесен ответный артиллерийский удар.

https://t.me/rabotaembrat/7528

Старший лейтенант Мингажев Рустем Начальник медицинского пункта старший лейтенант Рустем Мингажев в составе медицинского пункта полка неоднократно, под непрерывным огнем противника оказывал медицинскую помощь раненым российским военнослужащим.

Организовывал и непосредственно участвовал в обустройстве мест временного сосредоточения и укрытия раненых на поле боя. Лично проводил сортировку и оказание медицинской помощи раненым, находясь под ракетно-артиллерийскими обстрелами. Проводил эвакуацию военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

Самоотверженные, решительные действия и профессиональные качества старшего лейтенанта Рустема Мингажева позволили сохранить жизни более пятисот российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7545

Военнослужащий Бахтин Андрей Андрей Бахтин удостоен Георгиевского креста.

Уроженец Йошкар-Олы, разведчик мотострелкового батальона награжден за проявленную отвагу и мужество при исполнении воинского долга в ходе СВО, в которой он участвует с первых дней.

Бахтин отличился при взятии «Азовстали» и Соледара.

На данный момент Андрей продолжает исполнять свои воинские обязанности.

Награда была вручена герою на передовой.

Герой СВО является членом Марийского республиканского отделения «Боевого братства» и член объединения «Двуглавый орёл»

https://t.me/specnazAlpha/21224

Старший сержант Плотников Василий Экипаж танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова, действуя в составе бронегруппы на танкоопасном направлении, вел оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков в зоне своей ответственности на важном стратегическом направлении.

В ходе отражения вражеского наступления, экипаж успешно пресекал попытки противника прорвать оборону российских подразделений. Грамотный выбор позиции для ведения огня, внезапность и профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, точные указания позволили Плотникову и его экипажу в ходе ведения боевых действий уничтожить две боевые бронированные машины и два танка, в том числе танк западного производства. Неоднократно экипаж боевой машины выдвигался на помощь российским военнослужащим на поле боя и эвакуировал из-под огня противника на броне своего танка раненых бойцов, которые не могли передвигаться самостоятельно.

Благодаря грамотным действиям старшего сержанта Василия Плотникова и его подчинённых удалось не допустить прорыва оборонительных рубежей на вверенном участке, значительно истощить наступательный потенциал украинских боевиков, а также сохранить жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7490

Рядовой Волков Олег Рядовой Олег Волков в составе подразделения российских мотострелков выполнял боевую задачу по охране и обороне важного стратегического рубежа вблизи одного из населенных пунктов.

Во время проведения фортификационных работ личным составом подразделения, рядовой Волков заметил дрон противника, приближающийся к позициям российских войск. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, Олег дал команду о прекращении инженерных работ и укрытии личного состава подразделения в блиндажах.

Рядовой Волков одним из первых открыл прицельный огонь по вражескому дрону. Точным огнем рядового Олега Волкова барражирующий боеприпас противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7544

Младший лейтенант Поляк Павел Взводу российских военнослужащих под руководством младшего лейтенанта Павла Поляка была поставлена задача скрытно провести разведку местности и оборудовать наблюдательные посты на переднем крае.

Использовав средства переправы группа начала разведку острова. Обнаружив минно-взрывные заграждения Поляк, сохраняя маскировку обезвредил семь мин. Проделав проход в заграждении, группа продолжила продвижение по местности и обнаружила наблюдательный пункт противника. Соблюдая маскировку Павел довел военнослужащим группы задачи и замысел атаки. Скрытно выдвинувшись на исходные позиции, группа по общему сигналу внезапно атаковала врага. В ходе короткого боя расчет противника на наблюдательном пункте был уничтожен.

Благодаря скрытности и внезапности атаки наблюдательный пункт украинских боевиков был занят российскими разведчиками без потерь, что позволило вести наблюдение за действиями противника не обнаруживая себя и наводить артиллерийские подразделения используя выгодное положение наблюдательного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/7552

Ефрейтор Рахманов Тахир Ефрейтор Тахир Рахманов выполнял боевую задачу по непосредственному прикрытию мест расположения своего подразделения от ударов средств воздушного нападения противника.

Находясь на наблюдательном посту при ведении визуального наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, Рахманов обнаружил на подлете к российским позициям неустановленный беспилотный летательный аппарат. По всем признакам, Тахир классифицировал цель, как гексокоптер «Баба-Яга», после чего открыл огонь по цели из стрелкового вооружения. Беспилотник был поражён и рухнул в лесополосе в трёхстах метрах от расположения российских войск.

Благодаря грамотным и своевременным действиям ефрейтора Тахира Рахманова удалось избежать потерь среди личного состава и техники российского подразделения, а также уничтожить вражеский дрон.

https://t.me/rabotaembrat/7525

Сержант Цыганков Станислав Расчет гаубицы Д-30 под командованием заместителя командира взвода сержанта Станислава Цыганкова выполнял задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих ожесточенные бои с украинскими боевиками.

В ходе боев с вооруженными боевиками Станислав, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы со стороны противника, прицельным огнем орудия уничтожил наблюдательный пункт и ангар с автомобильной техникой.

Смелость и отвага сержанта Станислава Цыганкова позволили нанести существенный урон вооруженным формированиям украинских боевиков и обеспечить развитие наступления мотострелков на вражеские позиции.

https://t.me/rabotaembrat/7538

Старшина Чернышов Евгений Старшина Евгений Чернышев выполнял боевую задачу по непосредственному прикрытию мест расположения своего подразделения от ударов средств воздушного нападения противника.

Находясь на наблюдательном посту при ведении визуального наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, Чернышев обнаружил на подлете к российским позициям неустановленный беспилотный летательный аппарат. Евгений классифицировал цель как FPV-дрон, после чего применив антидроновое ружье, сбил беспилотник с боевого курса. Дрон был подавлен и, рухнув в лесополосе в трёхстах метрах от расположения российских войск, взорвался.

Благодаря грамотным и своевременным действиям старшины Евгения Чернышева удалось избежать потерь среди личного состава и техники российского подразделения, а также уничтожить вражеский дрон.

https://t.me/rabotaembrat/7539

Младший сержант Лачков Максим Батальонная тактическая группа вела оборонительный бой в районе одного из населенных пунктов. Младший сержант Максим Лачков действовал в составе пулеметного расчета.

Ведя массированный артиллерийский обстрел, противник предпринял попытку штурма позиций наших подразделений. Один из снарядов упал вблизи от пулеметного расчета, в результате чего один из военнослужащих получил осколочное ранение. Лачков, сориентировавшись в обстановке, незамедлительно оказал первую помощь боевому товарищу, организовал его эвакуацию и продолжил вести бой, уничтожив двух боевиков, осуществляющих корректировку артиллерии противника по позициям российских подразделений. Атака противника была сорвана.

Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Максима Лачкова удалось спасти жизнь сослуживца и не допустить прорыва обороны наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/7521

Старший сержант Служенко Дмитрий Отделение технического обслуживания взвода обеспечения танкового подразделения под руководством старшего сержанта Дмитрия Служенко выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения, военной и специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

Неоднократно, в условия непосредственного огневого соприкосновения с противником, Служенко осуществлял её эвакуацию с поля боя. Организовывал доставку поврежденных машин в стационарные ремонтные мастерские, а также проводил ремонт и замену узлов, агрегатов полевых условиях. Грамотные и профессиональные действия Дмитрия Служенко позволили после проведённого ремонта возвратить на передовую более двух десятков единиц колёсной и гусеничной техники.

Благодаря самоотверженным действиям и профессиональным навыкам военнослужащего была обеспечена непрерывная работа танкового подразделения выполняющего боевые задачи в составе группировки.

https://t.me/rabotaembrat/7497

Рядовой Ващенко Виталий Рядовой Виталий Ващенко в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по поиску вооруженных формирований украинских боевиков в заданном районе.

Продвигаясь по маршруту, Виталий со своими сослуживцами обнаружили группу боевиков, готовивших засаду на пути предстоящего следования колонны российских подразделений. Несмотря на превосходящие силы противника группа, вступила в бой. Заняв выгодную огневую позицию, Виталий одним из первых внезапно атаковал боевиков, уничтожив вражеского гранатометчика. Далее, меняя позиции, рядовой Ващенко скрытно обошел противника с фланга и прицельным огнем поразил часть боевиков. Застигнутый врасплох противник не сумел перестроиться в боевой порядок для отражения атаки и, понеся потери, был вынужден оставить позиции и отступить.

Смелость и отвага рядового Виталия Ващенко, а также профессионализм его товарищей пресекли деятельность вражеской ДРГ в заданном районе.

https://t.me/rabotaembrat/7504

Рядовой Ниязмулин Ильнур Гранатометчик рядовой Ильнур Ниязмулин в ходе специальной военной операции выполнял задачи по прикрытию расположения российских войск.

Находясь на наблюдательном посту, рядовой Ниязмулин обнаружил дрон-камикадзе противника, направлявшийся в сторону полевого склада, где проводилась разгрузка боеприпасов и оборудования в места их хранения. Понимая, что поражение боеприпасов дроном-камикадзе приведет к многочисленным жертвам среди личного состава подразделения, Ильнур незамедлительно воспользовался антидроновым ружьём. Потеряв управление, беспилотник с боеприпасом упал на подлете к позициям и сдетонировал.

Благодаря оперативным и уверенным действиям рядового Ильнура Ниязмулина не допущено потерь среди личного состава, подрыва боеприпасов и уничтожения оборудования.

https://t.me/rabotaembrat/7553

Рядовой Матюхин Иван Вместе с группой военнослужащих обеспечивал боевое охранение колонны, доставляющей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых действий.

В ходе марша в заданный район, Иван обнаружил на маршруте следования вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду. Мгновенно сориентировавшись в ситуации Матюхин принял решение атаковать врага первым. Матюхин вместе с группой, совершив маневр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику боевиков. Понеся значительные потери, украинские боевики спешно покинули поле боя.

Смелые и решительные действия рядового Ивана Матюхина позволили сорвать готовящуюся засаду, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь

https://t.me/rabotaembrat/7522

Гвардии майор Абаев Юрий Президент РФ присвоил бойцу из Северной Осетии звание Героя России

Юрий Абаев (позывной "Буйвол"), является заместителем командира 70-го гвардейского мотострелкового полка.

Ранее бесстрашный гвардии майор за боевые заслуги в зоне проведения СВО был удостоен медалей Суворова, "За отвагу", "Во Славу Осетии" и ордена Мужества.

https://t.me/tsargradtv/69454

Ефрейтор Русанов Владимир Ефрейтор Владимир Русанов, проводя разведку местности, своевременно обнаружил замаскированный блиндаж опорного пункта противника.

Точно определив координаты позиций противника, Владимир незамедлительно передал их на пункт управления российского артиллерийского подразделения, после чего корректировал огонь до полного уничтожения укреплений и живой силы украинских боевиков.

В ходе точного удара российских артиллеристов блиндаж и склад боеприпасов противника были уничтожены.

https://t.me/rabotaembrat/7526

Рядовой Федорченко Алексей В ходе специальной военной операции рядовой Алексей Федорченко проводил установку минно-взрывных заграждений, а также выполнял задачи по фортификационному оборудованию позиций российских войск.

Выдвинувшись в назначенный район составе подразделения, Алексей изучил местность и приступил к минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудованию противотанковых и противопехотных минных полей. В ходе проводимых работ российские военнослужащие подверглись атаке украинского беспилотного летательного аппарата, который сбросил самодельное взрывное устройство. Понимая, что противник пытается сорвать оборудование минных полей на направлении своей атаки, и, не смотря на полученное ранение, Алексей завершил минирование путей к нашим оборонительным рубежам, установив более тридцати мин различного класса.

Минные поля, установленные российскими военнослужащими, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских боевиков, не допустив прорыва линии обороны российских подразделений на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/7529

Майор Насрулаев Камал Бронегруппы, под командованием начальник штаба танкового батальона майора Насрулаева поддерживали огнем мотострелковые подразделения, выбивая их с занимаемых рубежей.

В составе батальонно-тактической группы принимал участие в наступательной операции с целью освобождения одного из населенных пунктов от украинских националистов. Обороняющиеся украинские радикалы вели минометный огонь по наступающим российским подразделениям. Находясь под вражеским огнем, майор Насрулаев, не теряя самообладания, оценил сложившуюся обстановку, обеспечил оборону позиций для выхода основных сил танкового батальона из-под обстрела противника и вступил в бой. В бою Камал уничтожил два танка противника, четыре единицы БМП и более тридцати человек живой силы противника.

В течение суток непрерывного боя подразделение майора Камала Насрулаева прикрывало огнем мотострелковые подразделения, что позволило освободить населенный пункт от вооруженных формирований противника.

https://t.me/rabotaembrat/7513 Наш боец потерял ногу и посчитав себя обузой, предложил жене его бросить... См видео по ссылке

https://t.me/atodoneck/36415

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Военнослужащий Александров Игорь На фронте в районе Артемовска в бою погиб Игорь Александр, известный в сети как "Левобород" или "Бород". Игорь придерживался коммунистических взглядов и не остался в стороне после начала войны с нацизмом на Украине. Еще в 2022 году он пошел на фронт, где и воевал до самого конца, погибнув защищая Артемовск. Себе и своим взглядам он не изменил. Игорь знал, на что шел, когда отправился на войну. Не по своему выбору, но он взял в руки оружие, считая правильным быть вместе с другими простыми мужиками, вынужденными таскать горящие каштаны из чужого огня. Он всегда был против фашизма, любого фашизма. На фронте он всегда доносил до сослуживцев понимание сути вещей. Как в мирное время, так и в военное Игорь оставался верным, храбрым и добрым человеком. https://colonelcassad.livejournal.com/8504486.html В деревне Савино Карагайского района простились с 25-летним Денисом Мальцевым, погибшего при исполнении воинского долга в ходе военной спецоперации на Украине. Денис Мальцев служил в армии по контракту. После школы он поступил в техникум на строителя, потом призвался в армию. Служил в мотострелковой части в селе Тоцкое Оренбургской области. Он всегда занимался музыкой, его пригласили служить по контракту в военный оркестр, - рассказали родные. – Звание у него гвардии сержант, в оркестре он играл на теноре и был помощником солиста военного оркестра. Часть, в которой служил Денис, отправили на учения на границу с Украиной в феврале. Связываться с родными стало гораздо сложнее. В эти редкие звонки Денис говорил, что у него все нормально. Денис Мальцев погиб 14 марта. https://www.perm.kp.ru/daily/27378/4561315/ Военнослужащий Чеботков Павел Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Чеботков Павел Сергеевич Родился 10 февраля 2000 года. Уроженец поселка Комсомольский Кунгурского района. Павел с первого класса обучался в Комсомольской средней школе, всегда принимал участие во всех спортивных и трудовых делах, увлекался баскетболом. После окончания школы продолжил обучение в Кунгурском автотранспортном колледже, где получил профессию автомеханика. Прошел службу в рядах Российской Армии, был призван в рамках частичной мобилизации, служил в должности наводчика танкового взвода. Погиб 8 февраля 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Похоронен со всеми воинскими почестями. https://t.me/geroirossii/6116 Старший лейтенант Лукьянов Александр Старший лейтенант Александр Лукьянов погиб 7 августа в ходе проведения специальной военной операции на Украине, под селом Урожайное. Родился боец 13 октября 1980 года, закончил в Гусиноозерске школу №2. В 1997 году поступил учиться в Восточно-Сибирский государственный технологический университет. После защиты диплома, в 2003 году, был призван на службу на Дальний Восток, попал в инженерные войска. После армии работал на Гусиноозерской ГРЭС инженером. В 2019 перевелся в ООО «НГС-Эксперт» на аналогичную должность. На СВО поехал в сентябре 2022 (по мобилизации). Служил в 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. В феврале получил ранение и после реабилитации вернулся на СВО. https://dzen.ru/a/ZOQfgbh6GVK37jvL Гвардии старший лейтенант Уваров Олег 25-летний боец из Балашова Олег Уваров героически погиб 12 августа в Запорожской области. Отважный офицер в 2015 году окончил гимназию №1, а в 2020 — Рязанское гвардейское воздушно-десантное командное училище. Олег Уваров носил воинское звание — гвардии старший лейтенант. https://dzen.ru/a/ZOQfgbh6GVK37jvL Доброволец Черных Олег 48-летний боец из Свердловской области Олег Черных родился 20 мая 1975 года, а погиб 23 июля 2023 года. Олег погиб под селом Спорное ДНР. Детство и юность бойца прошла в Серове. Закончил школу №9. Поступил в местное училище на специальность слесарь Кипа. Всю жизнь проработал на промышленных предприятиях города — Металлургическом, Ферросплавном заводах. На СВО попал в ряду добровольцев в марте 2023 года. https://dzen.ru/a/ZOQfgbh6GVK37jvL Военнослужащий Шумейко Дмитрий Отважный солдат Дмитрий Шумейко родился 25 октября 2003 года. Боец погиб на Украине, в ходе выполнения боевого задания. Дома остались любимая жена и дочь. Героя похоронили в родном Рубцовске со всеми военными почестями. Ему было 22 года. https://dzen.ru/a/ZOQfgbh6GVK37jvL Военнослужащий Чернаков Дмитрий На Украине погиб уроженец Архангельской области Дмитрий Чернаков. Дмитрий проходил службу по контракту. Он выбрал делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погиб, защищая интересы нашей Родины. До последнего он оставался верен присяге, воинскому долгу и ушел настоящим героем. https://29.ru/text/incidents/2022/03/11/70501148/ Военнослужащий Шохин Виктор Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Архангельской области. Виктор Шохин был военнослужащим одной из частей Мурманской области — в последнее время он проживал в этом регионе. Семья Виктора Шохина переехала из Архангельска в Кандалакшу, где он и стал военным. Виктор Шохин учился в школе № 36 и был внуком местного архитектора Петра Шохина. https://29.ru/text/politics/2022/03/19/70518431/ При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель Железногорска Александр Козырев. В составе ЧВК «Вагнер» он мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость. Представлен к государственной награде посмертно. https://ok.ru/group/58395107655741/topic/155312042779453 Доброволец Куликов Валерий Простились с Валерием Куликовым из Новосибирской области В феврале 2023 года 26-летний житель деревни Большие Кулики в Новосибирской области, Валерий Куликов, решил отправиться на специальную операцию в качестве добровольца. Он присоединился к частной военной компании «Вагнер» и участвовал в военных действиях на СВО. Валерий погиб в бою. Источник Доброволец Ковалёв Сергей 21 февраля в бою за освобождение г. Артемовска (Бахмут - укр.) погиб боец ЧВК "Вагнер" Ковалев Сергей Сергеевич. Сергей родился в д. Акимовка Жиздринского района. Там же учился в школе. Несколько лет назад родители Сергея переехали в Людиново. 28 августа 2022 года Сергею исполнилось 25 лет. Сергей несколько раз пытался подписать контракт, чтобы с оружием в руках стать на защиту русского мира. В конце декабря прошлого года Сергей подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Воевал в должности стрелка на Артемовском направлении. Погиб во время штурма укреплений украинских нацистов. https://t.me/admludinovo/2150 Военнослужащий Фомин Павел Павел Фомин "Фома". До последнего сражался в бою Павел Фомин служил в 104-ом десантно-штурмовом полку (деревня Черёха, Псковская область). Участвовал в специальной военной операции на территории Украины. При выполнении боевой задачи получил множественные ранения, потерял левую руку. Был отправлен в Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского. Врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Павел скончался в ночь с 1 на 2 августа 2023 года. https://t.me/geroirossii/4829 Военнослужащий Кудинов Антон В зоне СВО погиб 18-летний боец Антон Кудинов из Ростовской области. Молодого бойца не стало 14 января в день выполнения боевой задачи на территории ЛНР. На фронт СВО Антон ушел из Волгодонска. До своего 19-летия он не дожил всего две недели. https://t.me/specnazAlpha/21382 Младший сержант Костюченков Юрий В Копейске простились с погибшим на Украине младшим сержантом До отправки на службу Юрий Костюченков работал в «Газпроме» Юрию Костюченкову было 34 года. Юрий Дмитриевич с 2008 по 2010 год проходил службу в Вооруженных силах РФ в звании младший сержант. Работал до убытия на службу по контракту охранником в филиале ПАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление охраны». Состоял в общественной организации «Народная дружина сельского поселения Перегребное». https://74.ru/text/incidents/2022/09/13/71650502/ Ефрейтор Иванов Владимир Погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Владимир Иванов вырос в Кировском районе г. Волгоград. После окончания 10-й гимназии поступил в Энергоколледж. А после его окончания ушел в армию, где проходил службу в войсках радиационной, химической и биологической защиты. В 2019 году Владимир связал свою жизнь с Вооруженными силами России. Параллельно учился на заочном отделении в СХИ на электроэнергетическом факультете. В ходе специальной военной операции на территории Украины 19 июня 2022 года он пал смертью храбрых. У погибшего осталась семья: любящие и любимые родители, заботливые братья. Ему было 23 года. https://ok.ru/group68725433434170/topic/154583208633146 Рядовой Жуков Евгений В Ростове-на-Дону простились с 20-летним героем-контрактником Евгением Жуковым, который самоотверженно погиб, выполняя боевую задача в зоне военного конфликта на Украине. Евгений Жуков родился и вырос в донской столице. После окончания школы поступил в Ростовский индустриально-полиграфический техникум. После окончания учёбы и получения диплома специалиста, отправился служить в армию. Прошло несколько месяцев службы и Евгений подписал контракт на сверхсрочную службу. После объявления начала военной спецоперации на Украине и Донбассе, солдат вместе с другими сослуживцами отправился в зону боевых действий. Женя был одним из первых, кто принял участие в спецоперации по демилитаризации Украины. В своем воинском подразделении он выполнял обязанности наводчика орудия 3-го мотострелкового взвода 6-й мотострелковой роты в мотострелковой дивизии. Евгения Жукова похоронили как героя с воинскими почестями под оружейные залпы. За героический поступок в ходе выполнения боевого задания Евгений Жуков представлен к Ордену Мужества (посмертно). Источник Доброволец Куклиянов Сергей 44-летний Сергей Куклиянов из Горловки отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем 4 октября. Впоследствии мужчина заключил контракт. Он получил тяжелое ранение 21 ноября. 23 числа военнослужащий погиб. Известно, что Сергей отдал жизнь, чтобы спасти сослуживца. 20 декабря состоялось прощание в Ярославле, где военный жил с супругой и детьми. Источник Ефрейтор Опёнкин Игорь Игорь Опёнкин, выполняя боевое задание при проведении специальной военной операции, верный Военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб 6 марта на территории Украины. Игорь Опёнкин учился в школе № 19. В 2020 году окончил Тулунский Аграрный техникум. 28 июня 2020 года призван на военную службу, 20 апреля 2021 года заключил контракт. Служил в военной части в Оренбургской области в звании ефрейтора старшим водителем автомобильного отделения автомобильного взвода (подвоза горючего, вещевого и военно-технического имущества) роты материального обеспечения.

Ему было 22 года. Представлен к награждению орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-131502986_50439 Военнослужащий Давлатов Умедджон В Челябинске простились с 23-летним военнослужащим Умедджоном Давлатовым, погибшим в ходе специальной операции на Украине. Семья переехала в 1992 году в Россию из Таджикистана. Отец и мама воспитывали четырех сыновей.

Умедджон Давлатов родился в Металлургическом районе, учился в школе № 74. Выпускник Уральского государственного колледжа. Занимался дзюдо в школе «Юность-Метар» у Анатолия Геннадьевича Питунина, а также ММА в клубе «Рем-93». Очень сильно любил армию https://74.ru/text/incidents/2022/03/23/70527191/ Военнослужащий Клевцов Артём В Челябинской области простились с 25-летним бойцом, погибшим в ходе спецоперации на Украине Артема Клевцова похоронили в Усть-Катаве Артем Клевцов ранее был бойцом ОМОНа, затем пошел на военную службу по контракту Артему было 25 лет, это был его первый контракт на военную службу Артем с детства был патриотом https://74.ru/text/incidents/2022/05/04/71305265/ Рядовой Клименко Сергей Простились с Сергеем Клименко,

уроженцем села Золотуха. Рядовой, погиб 1 июня 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Сергей исполнял воинский долг, выбрав службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины. https://t.me/lipetskmediaru/2688 Военнослужащий Корендясев Денис 3 августа 2022 года героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм проявленные при выполнении боевой задачи Корендясев Денис Сергеевич награжден орденом Мужества посмертно. У него остались жена и маленькая дочка. https://t.me/geroirossii/4817 Рядовой Тальянцев Александр Уроженец Тулунского района,

Александр Тальянцев

1 октября погиб на территории ЛНР во время специальной военной операции. Александр Тальянцев родился 29 сентября 1988 года в поселке Ангуй Тулунского района. Он вырос в семье, тесно связанной с военным делом. Проходил обучение в Ангуйской общеобразовательной школе, затем в школе № 1 города Тулуна. После окончания школы поступил в Тулунский аграрный техникум. В 2007 году был призван в ряды Вооруженных сил России, срочную службу по призыву проходил на должности водителя-оператора. В 2010 году заключил контракт и проходил дальнейшую службу в должности водителя. После увольнения в запас занимался трудовой деятельностью. В период с февраля по сентябрь 2022 года заключил контракт о пребывании в мобилизационном резерве (подразделение «БАРС»). Подписал контракт с Минобороны РФ и проходил службу на должности старшего механика-водителя мотострелковой роты мотострелкового полка в именном подразделении «Ангара». Рядовой Александр Тальянцев представлен к награде орденом Мужества посмертно. Ему было 34 года. https://www.irk.ru/news/20221104/hero/ Военнослужащий Теперов Сергей 11 октября во время спецоперации на Украине погиб житель Зимы, ефрейтор, старший водитель мотострелкового батальона Сергей Теперов. Сергей Игоревич родился в 1999 году, учился в начальной школе-детский сад №11, затем в школе №5, окончил Зиминский железнодорожный техникум. Учителя вспоминают его, как очень доброго и отзывчивого парня. На спецоперацию Сергей ушел по контракту. Он принял решение, что в сложное для страны время должен быть там, где решается судьба нашего государства, где от рук националистов гибнут мирные люди. Выполнив свой долг сполна, погиб, как герой, став для всех образцом истинного служения Отчизне. Источник Военнослужащий Бурганов Ильнур Под Авдеевкой в ходе СВО погиб бывший замначальника полиции из ХМАО В ходе СВО погиб 42-летний командир штурмового взвода Ильнур Бурганов, в недавнем прошлом — подполковник полиции. Он посвятил себя службе в правоохранительных органах: прошел путь от дознавателя до замначальника полиции по оперативной работе. Работал в Тобольске и Кондинском районе ХМАО. Ильнур Бурганов уроженец Тобольского района. Почти 16 лет — с 2005 по 2021 год — проработал в ОМВД России «Тобольский». Начинал карьеру дознавателем и постепенно дослужился до заместителя начальника полиции. Оттуда вслед за супругой, тоже сотрудницей полиции, перевелся в Югру, где еще год проработал в должности заместителя начальника полиции по оперативной работе — начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Кондинскому району. Когда началась спецоперация, в феврале 2022 года, Ильнур Бурганов еще служил в полиции, но уже тогда говорил жене, что готов отправиться в зону боевых действий, чтобы поддержать солдат. О том, что муж уезжает на СВО, Наталья узнала накануне отправки. Решение подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО Ильнур Бурганов принял ни с кем не советовавшись. Первые полгода на Донбассе Ильнур Бурганов (позывной «Шайтан») служил рядовым солдатом. Первый долгожданный отпуск боец получил только через 7 месяцев — в апреле 2023 года. Осенью 2023 года получил звание лейтенанта и стал командиром штурмового взвода. После боя под Бахмутом Ильнура наградили медалью «За спасение погибавших». https://t.me/rabotaembrat/7549 Младший лейтенант Дьячков Юрий Юрий Дьячков героически погиб 21 июля 2023 г. в ходе специальной военной операции на территории Украины Дьячков Юрий Александрович родился 12 апреля 2000 года в селе Колымское. Был вторым ребёнком в семье. С раннего детства помогал родителям в СПК КРО "Турваургин". С первого по 11 класс учился в Колымской национальной средней общеобразовательной школе им. Н.И. Таврата. После окончания школы поступил в Якутский Комунально-строительный техникум в городе Якутске. В декабре того же года был призван на срочную службу в Российскую армию. Был направлен в город Читу п. Песчанка, 3-ий Учебно-танковый батальон. Пройдя учебный курс младших танковых специалистов, получил 3 классность механик-водитель. И после учебных курсов был отправлен на дальнейшую службу в Брянскую область, город Клинцы. Там же заключил контракт с ВС РФ на должность командира танка, получил звание сержанта. И находился в этой части вплоть до февраля 2022 года. Позже в составе своей части принимал участие в вводе войск в Изюминском направлении. Позднее стал заместителем командира батальона по вооружению. На основании рапорта командира батальона за боевые заслуги и отвагу был награждён орденом Мужества. Приказом Минобороны РФ Юрию Дьячкову присвоили звание младшего лейтенанта. И стал командиром взвода в своём батальоне. Юрий был отзывчивым, справедливым, мужественным командиром. В апреле 2023 года женился в Новосибирске. В октябре уже ждали пополнение в молодой семье. https://t.me/geroirossii/4824 Гвардии рядовой Фомин Олег Погиб 6 февраля 2023 года при исполнение воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины Олег родился 19 марта 1996 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района Республики Бурятия. В 2003 году пошел в 1-й класс школы с.Баин-Булак. Будучи школьником, Олег принимал активное участие в жизни класса и школы. Участвовал в спортивных мероприятиях: футбол, лыжный спорт, лёгкая атлетика. В 2014 году Олег был призван на срочную службу в ряды Российской армии. Службу проходил на Черноморском флоте, МРК «Мираж». Доставлял гуманитарный груз в Сирию. По окончании срочной службы работал в городе Улан-Удэ, где повстречал свою будущую супругу. Вместе с женой Олег Михайлович переехал в Забайкальский край, село Красный Чикой, где трудоустроился в ЧОП «Фаворит». Олег был трудолюбивым, целеустремленным, внимательным и чутким человеком, настоящим товарищем. Всегда откликался на просьбы и старался оказать помощь. Семья Олега Михайловича имеет непосредственное отношение к военной службе. Отец, оба дяди связали свою судьбу с военной службой. В сентябре 2022 года Олег принял решение участвовать в СВО. Прошел военные сборы, заключил контракт о прохождении военной службы и в конце 2022 года вместе со своими сослуживцами убыл выполнять поставленные задачи по защите мирных жителей территорий Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. За проявленные мужество и стойкость гвардии рядовой Фомин Олег Михайлович награжден орденом Мужества посмертно. У Олега осталась любящая семья: родители, супруга, сын, младшая сестра. https://t.me/geroirossii/6111 Военнослужащий Житенёв Сергей «Такая работа»: стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76 Один из членов экипажа упавшего под Белгородом Ил-76 незадолго до трагедии написал последнее сообщение жене. В короткой беседе он сообщил о вылете в Белгород. У Сергея Житенёва остался шестимесячный ребёнок. Мужчина прошёл через сирийскую кампанию, в авиации он был с 18 лет. https://t.me/rosich_ru/56056 Военнослужащий Филиппов Валентин В Ильинской школе, 7 апреля открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО на Украине Филиппову Валентину Эдуардовичу. Валентин принимал участие в СВО с марта 2022 года, а погиб 21 марта 2022 года. Ему было 21 год. Посмертно награжден Орденом Мужества. Памятную доску открыли на здании Ильинской школы, выпускником которой был Валентин. Источник Военнослужащий Иванов Дмитрий Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Иванов В Архангельском районе простились с командиром комендантского взвода роты управления 12-й гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа Дмитрием Ивановым. Ему был 31 год. Дмитрий Иванов родился в деревне Максим Горький. В 2018 году участвовал в военной операции в Сирии, он награжден орденом Салавата Юлаева, медалями «Доблесть и отвага», «Участнику военной операции в Сирии», «За отличие в военной службе» III степени. У Дмитрия остались жена и дочь. Источник Гвардии старшина Степанов Сергей Мемориальную доску памяти военнослужащего, погибшего в спецоперации, открыли в селе Янтиково Доску разместили на стене дома, где жил Сергей Владимирович. Родился Сергей в с. Кармалы. В 1993 году окончил Янтиковскую среднюю школу. В том же году поступил в Йошкар-Олинский строительный техникум Республики Марий Эл. 10 декабря 1994 года был призван на службу в ряды Российской Армии. С мая по октябрь 1996 года принимал участие в боевых действиях по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований Чеченской Республики. После службы в 2002 году окончил факультет физической культуры педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Впоследствии он устроился на службу в правоохранительные органы и дослужился до капитана милиции. В 2013 году на добровольной основе поступил на военную службу по контракту. Гвардии старшина, заместитель командира взвода – командир стрелкового отделения стрелковой роты 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сергей Степанов погиб 5 марта 2022 года на 46-ом году жизни, при выполнении боевых задач во время специальной операции на Украине. Указом Президента Российской Федерации Степанов Сергей Владимирович награжден посмертно орденом Мужества. https://yantik.cap.ru/news/2022/08/02/memorialjnuyu-dosku-pamyati-voennosluzhaschego-pog

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"ЖИВОЙ". Коллекционер (Герман Токарев) Предыдущие выпуски:

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