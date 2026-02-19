"Февральский дворцовый переворот". Как царя предали семья, церковь, купечество и будущие "белые"

И почему их "потомки" проповедуют нынешний "культ Николая II" «Отречение Николая II от престола». Иван Алексеевич Владимиров (1869–1947). 1920-е годы.

В ельцинский период отношение к событиям 1917 г. было однозначным – Россия в тот период развивалась семимильным шагами, империя двигалась к победе в Первой мировой, и одним из прогрессивных витков развития стал Февраль. Переворот привел к власти честных и образованных людей, они решали, будет ли путь у России республиканский или есть возможность сохранить монархию по британской схеме "царь правит, но не управляет". Хоть в том дискурсе царь оставался фигурой положительной и трагической, но согласно постперестроечному мышлению – в феврале к власти в России пришли, наконец-то, демократы-либералы, и до процветания оставался буквально шажок...

Но тут, спустя восемь месяцев прогресса, как черт из табакерки, выпрыгнул Владимир Ильич, и понеслась птица-тройка к пропасти коммунизма. Понять, почему в ельцинский период "Временное правительство" приобрело исторический ореол мессианства, несложно – именно с ним себя и ассоциировала "демократическая власть", которая "наконец-то вернулась". Так родовой травмой Российской Федерации стал миф о Прекрасном Феврале с белогвардейщиной и монархизмом.

Акценты за 25 лет сместились, теперь трактовка Февраля не такая патетическая - все же государственный переворот-с! Но и "белые", и эмигранты, и церковь – те, кто поддержали Февральский переворот, – остались по привычке положительными персонажами драмы, разыгравшейся сотню лет назад. Удивительно в унисон о Российской Империи поют хвалебные гимны сегодня силы в 1917 г.

разобщенные – и те, кто свергал царя, и те, кто просто не мешал, но "оставался в душе монархистом". Так в 2017 г. история страны получила биполярное расстройство общества.Фото: elohov.ru

Ситуация на момент последнего месяца монархии в России сложилась нелегкая – февраль был узлом заговоров и интриг, во многом потому, что, стоит уже признать - Николай мало у кого вызывал симпатию – даже у своих родственников.

"В царской фамилии тоже были антиниколаевские настроения и настроения против императрицы – мы это знаем, - говорит в беседе с Накануне.RU доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков. - Возникло такое явление, которое в истории называется "великокняжеская фронда". Великие князья действительно были бы не прочь, если бы не монархию убрали, а убрали Николая II c супругой, это отвечало их интересам. Церковь отреклась от Николая II – она поддерживала все, что происходило".

Мы не совсем верно называем это Февральской революцией - на самом деле, это был дворцовый переворот. Многие события февральских дней нельзя считать случайностью, стихией, было много продуманного заранее – например, начались проблемы со снабжением Петрограда хлебом, но при этом хлеб был. Каким-то образом, по замечаниям исследователей, - вроде бы, незначительная деталь, - мобилизовали на фронт всех хлебопеков города. Путиловский завод восстал. Социальное недовольство в своих целях использовали и оппозиционеры, и родственники царя - они давно мечтали видеть на троне малолетнего Алексея с регентом из их числа. Царь уже не пользовался любовью народа, скандалы с Распутиным, подозрения, что царица связана с Германией, сделали свое дело – против Николая была развернута информационная война, которой царь значения не придавал – какая разница, что думает этот как его народ. Что серьезней - его решения критиковались и генералитетом, второй слой многоуровневого заговора – заговор генералов (Рузский, Алексеев). Эти две силы – военные и родственники – просто хотели убрать царя, но речи об упразднении монархии не вели. Радикальней, хоть и ненамного, были думцы – они видели Россию либо республикой, либо конституционной монархией (видели смутно, застилала глаза простая жажда власти и наживы, тщеславная мечта многих поколений – свергнуть самодержца). Стоит упомянуть, что практически все поголовно политические деятели Думы были масонами, так что можно назвать этот третий уровень – масонским заговором. Как рассказывает историк Андрей Фурсов, в январе 1917 г. масонским организациям Петрограда была дана директива составить списки людей, которые попадут во власть - потом эти люди и оказались во Временном правительстве. Фото: yaplakal.com

И, наконец, четвертый пласт заговора, о котором стали много говорить уже в наши дни, - это заговор союзников. Сегодня именно на подлых иностранцев и перекладывают бо́льшую часть ответственности за внутренний переворот и революцию.

И таки да - британцы и французы использовали Российскую Империю как таран, чтобы бороться с такими же точно, как она, империями Германской и Австро-Венгерской. Наверное, тогда и стоило бы задуматься, почему у твоих союзников другой политический строй, а ты борешься с точно такими же империями, нет ли здесь подвоха?

Большой ошибкой Николая было вступление в эту войну. С одной стороны, союзникам нельзя было никак допустить, чтобы Россия из войны вышла, с другой – выиграть она тоже не могла. Посол Великобритании Бьюкенен, по словам современников, вел себя крайне нагло и даже намекал, что Николаю не место на троне. Любой другой самодержец выдворил бы из страны такого дипломата, но это не в привычках Николая - конфликтовать по пустякам. Во время войны британское посольство было центром сбора и оппозиционных сил, на все это охранка смотрела сквозь пальцы, продолжая "побивать" свой народ за стачки. Удивительно, как Николай плясал под дудку англосаксов. Смирение и мягкость сделали ему славу великомученика вполне заслуженно. Собственно, эти качества и привели его на свой собственный эшафот в Екатеринбурге.

Кстати, если говорить про британцев, брат Николая, так удивительно на него похожий внешне, Георг V осмотрительно не принял венценосную семью родственника в Англии, хотя прошение такое было. И только тогда Романовых отправили в Тобольск и далее.. Фото: historytime.ru

Народ уже не обожествлял царя и откровенно ненавидел царицу - во многом сказывалась та самая информационная война, развернутая оппозицией, муссировавшиеся слухи о том, что царь - подкаблучник и просто делает то, что диктует ему жена-немка, сплетни, что царица в сговоре с немцами, что она подчинена воле Распутина. Многое из газет и слухов, конечно, было неправдой. Но нет дыма без огня.

"Царь и его жена объявлены святыми – а почему у них при дворе крутились какие-то странные оккультисты? Папюс, мэтр Филипп, какой-то австрийский астролог, я уже не говорю про этих непонятных юродивых, гадалка Гриппа, Бадмаев, Матрена-босоножка, Ника Казельский, странник Вася Босоногий. Что это такое? Даже сейчас у нас нельзя такого представить - что какой-то Вася "босоногий странник" будет даже пусть перед нашим премьер-министром Медведевым "ясновидеть", каким бы ни был Медведев чудаком. А тут – все знали, все это видели, это же не скрывалось, - рассказывает историк, писатель Александр Колпакиди. - Распутин, конечно, оболганная личность, но почему было бы сразу его не убрать, не прекратить все эти слухи? Почему надо было его держать? Почему надо было доводить дело до убийства? Почему нельзя было даже в этом мелком вопросе пойти навстречу общественному мнению? Почему надо это ослиное упрямство проявлять? А в результате - привести страну к краху и семью свою погубить".

Морис Палеолог, посол Франции в Российской Империи, писал в своем дневнике, что самые преданные слуги царизма и даже некоторые из тех, кто обычно составляет общество царя и царицы, начинают приходить в ужас от оборота, какой принимают события: "Так, я узнаю из очень верного источника, что адмирал Нилов, генерал-адъютант императора и один из самых преданных его приближенных, имел недавно мужество открыть ему всю опасность положения; он дошел до того, что умолял удалить императрицу, как единственное остающееся еще средство спасти империю и династию. Николай II, обожающий свою жену и рыцарски благородный, отверг эту идею с резким негодованием: "Императрица, - сказал он, - иностранка; у нее нет никого, кроме меня, для того, чтоб защитить ее. Ни в коем случае я ее не покину... Впрочем, все, в чем ее упрекают, неверно. На ее счет распространяют гнусные клеветы; но я сумею заставить ее уважать..." Фото: Фото: Накануне.RU

Мысли Николая II были сосредоточены в это время на своей семье, и его странное равнодушие к стране не осталось незамеченным историками.

"Он был отличный семьянин, но он не годился на роль руководителя страны. Он все время думал о своей семье, нежели о стране, - рассказывает Александр Колпакиди в беседе с Накануне.RU. - Он был странно равнодушный человек, как будто ущербный. Даже если почитать его дневники – страшно подумать, что этот человек за свою жизнь застрелил несколько тысяч кошек и собак. Дневники царя не поддельные. Он действительно после Ходынки написал: "Было душно". Он действительно и после Кровавого воскресенья дурацкую запись оставил. Подумайте, это кем надо быть, если он после Кровавого воскресенья встретился с рабочими и сказал: "Я вас прощаю"? Каждый раз, когда были крупные расстрелы рабочих, он каждый раз благодарил тех, кто расстреливал. Да, он был достаточно умен и образован, но он не годился на роль царя. И он тем самым погубил страну. Поэтому когда нам сейчас пытаются навязать монархию и всю эту галиматью, связанную с потомками Романовых - я всех призываю вспомнить слова Черчилля, который сказал гениально: «Лучше, чем монархия, строя нет, но есть одна проблема – неизвестно, кто родится»". Фото: yandex.ru

За год до февральских событий в верхах началась война, как рассказывает историк Александр Пыжиков - шла серьезная борьба в элитах. Это было противостояние между правительством (естественно, и Николаем II как главой государства) и оппозиционными силами. Под оппозиционными силами совершенно четко просматривается московское купечество, это московский финансово-промышленный клан, который был главным бенефициаром всех этих оппозиционных дел и имел политическую обслугу в лице кадетов и октябристов. Вот, собственно, к ним, к политической обслуге, и применим термин "либеральная оппозиция". Фото: smarthistories.com

"Эти люди пытались подвинуть правительство и Николая II, чтобы дотянуться до административного рычага, до управления страной. Это была мечта не одного поколения – сначала они хотели это решить через верноподданичество, через ползанье около трона. А теперь, когда они убедились, что эта тактика неэффективна, очень быстро встали с колен, стряхнули верноподданническую пыль и моментально погрузились в оппозиционное движение. Они стали собирать, координировать, финансировать все либеральные силы для того, чтобы ограничить монархию и правительство. Их конечная цель - для чего они ввязались в это - утверждение парламентской модели управления. То есть, когда Государственная дума не просто занимается законотворческой деятельностью, но и принимает на себя функции назначения всех министров - то есть, министры становятся подотчетными Думе, а не монарху".

Ситуация усугубилась войной, которая шла уже 2,5 года. Николай считал, что победа поставит крест на всех брожениях в обществе, и потому самым важным видел успешное ее завершение, на март-апрель было назначено ключевое наступление на западном и восточном фронтах одновременно, и Николай хотел, чтобы наступление свершилось. Историки считают, что именно поэтому Николай отдал власть без единого выстрела, без кровопролитий и без борьбы - он написал отречение во многом потому, что совершенно безосновательно считал, что это пойдет на пользу армии.

"Не то что Гучков или Шульгин потребовали написать отречение, - говорит Александр Пыжиков , – я думаю, он не очень сильно бы отреагировал на их настойчивые просьбы. Военная верхушка поддержала отречение, и главную скрипку в этой военной верхушке играл генерал Алексеев (активный участник Белого движения в годы Гражданской войны в России, один из создателей и верховный руководитель Добровольческой армии, - прим. Накануне.RU). Он настойчиво телеграфировал Николаю II, что ему надо обязательно выехать в Могилев, хотя императрица отговаривала от этого, учитывая, что в Петрограде напряженно - то есть, он его выманил туда. Многие историки считают, что отъезд Николая II – это был сигнал к началу переворота. А что касается наступления, оно было отсрочено и закончилось провалом, как мы знаем". Фото: orthodoxmoscow.ru

Николай отправился в Могилев. В столице начались волнения, стачки, министр внутренних дел Протопопов проводит судорожно аресты, председатель Совета министров Голицын объявляет перерыв в работе Думы и Госсовета. 25 февраля Николай издает указ о роспуске Госдумы. Родзянко телеграфировал государю о том, что в столице анархия, стрельба, нужно составить новое правительство немедленно. "Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать", - говорит Николай министру императорского двора Фредериксу. Николай ПОВЕЛЕВАЕТ прекратить беспорядки "недопустимые во время войны" ЗАВТРА ЖЕ. Видимо, он не совсем понимает, что происходит, и что одним повелением никакого "завтра же" не будет. Тем не менее, 26 февраля войска в столице для разгона демонстраций применяют огнестрельное оружие – много убитых и раненых. Хотя расстрелами в николаевской России удивить народ было просто невозможно.

"В это же николаевское время нигде, ни в одной стране Европы, не убили столько людей, сколько у нас. Приводят только цифру повешенных, казненных после революции – 1,5 тыс. - и сразу на Сталина разговор переводят. Вот в этом главная ложь, - говорит историк спецслужб Александр Колпакиди. - Назовите хоть одну страну Европы, где за эти николаевских четверть века казнили столько же людей – ни в одной. Почему такая большая цифра? Все думают, что это только повешенные и казненные, ну, и Ленский расстрел, и Кровавое воскресенье. Расстрелы были каждый год в огромном количестве: рабочих, демонстрантов, забастовщиков, крестьянские беспорядки – помалу, по 3-5 человек, и это было по всей стране - расстрелы-расстрелы-расстрелы. Карательные экспедиции после Первой русской революции - вообще никто не знает, сколько тогда повесили так называемых "мастеровых". А что такое "мастеровые"? Это что, не люди? Для них это были не люди - быдло, скот". 1917 г. стал логическим концом 1861 г., когда еще один любимец ельцинского периода Александр II объявил о раскрепощении, а по сути - произошло освобождение в виде ограбления народа. Столыпинская реформа не решила земельный вопрос. По подсчетам историков, чтобы обеспечивать аристократии жизнь по европейским стандартам – давать балы́, поддерживать несколько домов (в городе, имение, дачу), наряды, предметы роскоши, выезды в 18-19 веке – нужно было иметь порядка 100 душ, то есть 500-600 человек в рабстве. И только 15% могло позволить себе жить так. Конечно, это произошло не при Николае, но именно с Романовыми связывают сложившуюся ситуацию. Зависть, гордыня – вот что поразило элиту Российской Империи, дворяне хотели жить как на Западе - роскошно. Но у нас колоний не было, закрепощение крестьян Романовыми дало аристократам одну большую колонию – российский народ. Что ж, колония оказалась многочисленной – 80% от населения. Произошло искусственное разделение – на нацию российских аристократов и народ-туземец, темный, бедный, живущий в собственной стране, как в стране порабощенной. Где былые Ильи Муромцы в романовской России?

"Если не произойдет какой-нибудь смены энергий, если тягостный процесс подражания Европе разовьется дальше, то Россия рискует быть разоренной без выстрела", - это писал консервативный публицист, общественный деятель Михаил Меншиков еще в 19 веке. И вот в 1917 г. смена энергий началась - 27 февраля рано утром произошло вооруженное восстание части Петроградского гарнизона.

"Причин для революции было больше, чем достаточно, - комментирует историк Александр Колпакиди. - Понять их сейчас невозможно никому практически, потому что последние годы сознательно наша власть в общественное сознание через ангажированных историков внедряет миф о том, что империя царя Николая – который из Кровавого стал страстотерпцем, - показывала огромные темпы роста, все жили очень хорошо, процветали и так далее. Строится это все на подтасовках. Насаждают в умах, как картошку при Петре I. Из вузов это идет в умы студентов, от студентов к школьникам – по всей стране. Кроме того, активно этим занимается телевидение, церковь.

Сейчас рассказывают, сколько вывозили хлеба, что мы были мировыми лидерами по экспорту. Из всех "мировых лидеров" наш народ единственный недоедал. Это тоже сейчас пытаются опровергнуть. А народ голодал каждые три-четыре года минимум в девяти губерниях, это где-то 10% территории страны! Врачи, писатели, гуманисты – люди из всех сфер жизни отдавали себе отчет - происходит что-то ненормальное, что люди умирают от голода в деревнях – почитайте прессу того времени. Вот это разночтение между тем, что делали и думали современники, и тем, что сейчас доказывают ангажированные историки. Те люди умерли 100 лет назад, они не могут вступить в спор". Фото: oldsp.ru

Историческая действительность столетней давности сейчас сводится к простой для усвоения формуле "Ленин сверг царя". Что ж, не грешно будет напомнить еще раз, кто именно "сверг", если это слово уместно, когда речь идет о самовольном отречении. Деятельность социалистов в 1917 г. сводилась к дискуссиям, большевики политической силой не обладали. Надо помнить, что все социалистические партии были "обезглавлены" царским режимом - лидеры, которые якобы "свергли царя", такие как Ленин, находились за границей и не могли напрямую вести борьбу. Другие томились в застенках, ссылках. Плеханов, Засулич, Ленин, Зиновьев, Бухарин (в США), Мартов (лидер меньшевиков) – были разобщены с российскими кружками. Если эсеры, меньшевики в меньшей степени опирались на народное движение, а в большей на элитные расклады, то большевики, напротив, растворились в народе. Это была принципиальная позиция Ленина – не участвовать в дележке власти и играх элит. А вот Дума в конце февраля и занялась дележкой власти, несмотря на то, что получила указ Николая II от 25 февраля о собственном роспуске. В результате депутаты (за исключением правых партий) решили, формально подчинившись указу о роспуске, собраться под видом "частного совещания" - так появился Временный комитет членов Думы. В своем дневнике тех дней вспоминает историк, архивист, доктор исторических наук Георгий Князев:

"На историческом заседании, на котором было решено заставить Николая II отречься от престола, которое требовалось силою вещей, произошел такой диалог между одним из участников заседания и Гучковым: — Но, что, если он (Государь) откажется это делать? Тогда Гучков на это твердо и решительно сказал: — Волна народного гнева не должна останавливаться на "пути". Мы пойдем до конца". ("Биржевые Новости". 06.03.1917 г.)

Фото: Фото: Накануне.RU

Вот как описывал в своем дневнике это инженер-железнодорожник, революционер, сыгравший важную роль в Февральской революции, Юрий Ломоносов:

"— Прибыли. Ну, и была возня с гатчинскими эшелонами. Ну, теперь они успокоились. — Вы лучше расскажите подробности. — Суть вы знаете. Отречение в пользу Михаила. Гучков говорит, что Николай, как всегда, на него произвел впечатление человека с деревянной душонкой. Все интересовался, как он теперь будет жить. Торжественно было, когда депутаты вышли из своего вагона и солдаты взяли на караул. Они хотели сперва переговорить с Рузским, но Николай настоял, чтобы их ввели прямо к нему. В вагоне, кроме царя, был Фредерикс и Рузский. Страшно устал. До свидания. Часов в двенадцать явлюсь к вам с докладом. Я задумался… Свершилось. Николай отрекся и на Российский престол вступил Михаил II. Говорят, ему это было предсказано, а также и то, что он будет последний Романов… Что же, надо объявить караулу. Послушайте, дорогой,— позвал я одного из студентов,— официально объявлять что-либо рано; а вы расскажите солдатам, что Николай отрекся в пользу брата, да так незаметно прислушайтесь к их разговорам. Студент вышел, а я опять задумался. Что же будет? Ответственное министерство с октябристом Родзянко во главе? На место Голицына сядет Родзянко, на место Покровского — Милюков, и только. А дальше реформы и война. Реформы под эгидой Родзянко, какого же сорта будут эти реформы? Студент вернулся смущенный. — Полная апатия, Юрий Владимирович. Никакого впечатления: "Хрен редьки не слаще", — говорят".

Фото: history-at-russia.ru

Михаил Пришвин (Дневники 1905-1954 гг. ): "Вопрос — где царь? Легенда слабая: «Царь сдался». Обстрел Зимнего Дворца. А Протопопов будто бы скрылся в Зимнем Дворце, но ему предложили сдаться, потому что из-за него разобьют дворец, и он сдался и впал в обморок, и его на носилках унесли в Думу. Жуткий вопрос, что делается в остальной России — никто этого не знает. И кто-то говорит: «А радость какая, будто Пасха»".

Временное правительство образовалось 2 марта. Демократизация обернулась социальным развалом. Так, приказ номер 1 Петросовета просто деморализовал армию. Еще до возвращения Ленина 3 апреля 1917 г. объявили о ликвидации сословного строя, национальных и религиозных ограничений. "Парад суверенитетов", развал страны начался с 17 марта – когда была дана независимость Польше, позже – июль – независимость Финляндии. Так кто сверг царя и развалил блистательную Российскую Империю?

"Февралисты показали свою полную политическую импотентность, они вообще ничего не смогли предложить. Это были не те люди, которые могли бы стоять у руля огромной страны, - говорит Александр Пыжиков . - Их никто не считал дееспособными управленцами, их держали за буржуев, которые пришли к власти, чтобы поживиться, использовать такую сложную ситуацию – они просто дорвались до казны, что было мечтой не одного поколения купечества. Поэтому реакция на них была такая очень и очень кислая. И то, что с ними произошло, - это и должно было произойти. Все это заняло восемь месяцев. Дальше бенефициарами были большевики, которые бескомпромиссно оценивали эту ситуацию и понимали, что она дойдет до своего логического завершения". Февральско-мартовский переворот свершил не народ, но заговорщики использовали именно народное недовольство. Февраль не менял ситуацию в стране, а менял элитные расклады. Решений для крестьянского, рабочего, любого другого важного вопроса февралисты не предлагали. Амнистия заполонила улицы террористами и уголовниками. И именно неумная политика Временного правительства породила Гражданскую войну, после которой и монархисты, и белогвардейцы превратились в эмигрантов, которых сегодня чествуют в России. Фото: Фото: Накануне.RU

"Пусть расскажут про эту династию, чем она во время Великой Отечественной войны промышляла. А почему подавляющее большинство монархистов за границей пошли служить немцам? Знаменитые коллаборационисты на Дальнем Востоке – Атаман Семенов, Бакши, Шипунов и все другие повешенные - это все монархисты. На самом деле считается, что основу коллаборации составляли русские фашисты, но никто не замечает, что русские фашисты в большинстве своем были монархистами. Поэтому, когда выходит прокурорша с иконой Николая II - это как минимум бестактно, потому что монархисты в большинстве оказались на стороне Гитлера, - говорит историк спецслужб Александр Колпакиди. - Но это же все абсурд, этот монархический бред! Больше всего кричит церковь, та самая церковь, которая в феврале 1917 г. просто умыла руки. Тогда умыли руки, а теперь требуете, чтобы народ каялся? А вы почему не каетесь? Есть версия, что им дважды предлагали выступить за царя, и они дважды отказались. Сейчас говорят, что не было такого. Придумали, не придумали – а почему вообще вас надо было просить? Они на следующий день прославляли в молитвах Временное правительство".

Сейчас у нас консенсус – и коммунисты, и либералы признают, что это был крах, что Февральский переворот – событие со знаком "минус", говорит эксперт, но это было неизбежное событие из-за слабости власти.

Феврализм ушел вместе с эпохой Ельцина, но монархизм и белогвардейщина остались.

Автор: Елена Кирякова

