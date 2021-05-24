Мы из Советского Союза

13 538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    Пожалуйста Варвара. Это тоже очень и очень маленький кусочек. Сами ведь знаете, что там просто заблудиться можно!Это тоже Москва
  • Светлана Митленко
    Самый большой дефицит там с мозгами.Блудные сыновья с...
  • Светлана Митленко
    Как там говорится: талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Как раз такой случай.Беседа И.В. Стали...

Национализация бизнеса - Смысл и значение показательной порки нидерландского офшора

Национализация бизнеса - Смысл и значение показательной порки нидерландского офшора

В США давно существует такая поговорка – «Что выгодно «Форд», выгодно Америке». К сожалению, не все российские компании, ведущие бизнес в России и получающие здесь основную операционную прибыль, следовали этой правильной общественно и государственно обоснованной логике. Они зарабатывали здесь, на гражданах России, а деньги (прибыль) выводили на Запад.

Теперь этой порочной практике российское государство приказало долго жить – если деньги зарабатываются в России, то и оставаться они должны здесь и вкладываться в развитие граждан, национального бизнеса и страны.

Деофшоризация экономики, это не только про деньги, точнее, деньги тут играют лишь вторую роль. Потому что первую занимает вопрос национализации элит. Именно отсутствие принятия своей четкой связи со своей страной, своим государством, своей Родиной, в конечном итоге, и приводит к просчету вариантов по «типа» «минимизации налогообложения».

Причем, это правило полностью универсально, хоть поначалу и было выдумано безымянным западным аналитиком в качестве инструмента «мягкой силы» для разрушения противостоявших Америке систем.

Мол, правильный мир по определению должен быть открытым, а значит, каждый человек имеет законное право жить там и так, как лично он для себя посчитает лучшим.

В том числе и платить меньше налогов. Главное, чтобы законно, то есть на основе официальных межправительственных соглашений. На чем и основывался механизм благополучия офшоров.

Потом, правда, выяснилось, что он разрушает не только противников Америки, но и сами Соединенные Штаты. Уже в 2016 году американские корпорации накопили в офшорах денег столько, что налоги с них перекрыли, по меньшей мере, пять годовых бюджетов США, но подвигнуть владельцев корпораций заплатить эти налоги по американским ставкам не смог даже радикально настроенный Трамп.

Например, Amazon не заплатил ни цента из 11,2 млрд долл накопленной в офшорах прибыли за 2018 год. Кстати, за 2017 год налоги Amazon не платил тоже. Впрочем, это несколько другая история. Сейчас мы про Россию. И про ее геополитическое противостояние с Западом.

Объявленная Россией денонсация налогового соглашения с Нидерландами означает, что Gazprom International, Svyaznoy N.V., X5 Retail Group, Yandex, будут обязаны платить больше налогов в России. По дивидендам ставка вырастет с 5% до 15%, по процентам и роялти – с 0% до 20%. Для понимания: дивидендов и процентов за 2019 год российский бизнес перевел в Голландию на 339 млрд. рублей, заплатив с них 18 млрд рублей налогов. А всего за 20 лет – более 8 трлн рублей! А мы тут говорим, что в Пенсионном фонде денег не хватает.

Как отметила в своем докладе в Госдуме член комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина, «в текущих экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам России. Проект направлен на то, чтобы перекрыть каналы вывода финансовых ресурсов российского происхождения с территории РФ.

С 2017 по 2019 год объем выплат из России в Нидерланды превысил 1,2 трлн рублей. По пониженным ставкам было выплачено налогов на 33,1 миллиарда. При ставке 15% в бюджет РФ могло бы поступить 180 миллиардов рублей».

По новым условиям с этой суммы теперь в год платить придется не менее 60 млрд, то есть в 3,3 раза больше. А это пенсии нашим, а не голландским пенсионерам, зарплаты нашим учителям, ракеты и танки нашим военным, гранты нашим ученым, увеличенные стипендии нашим одаренным студентам, благоустройство наших, а не голландских городов и дорог, и так далее.

Точнее, столько платить придется только в России, плюс еще и местные налоги в Голландии. Тем самым ненавязчиво заставляя корпоративное руководство серьезно задуматься о рациональности продолжения использования офшорной схемы, и целесообразности возврата головных контор назад в Россию. А также о безусловной необходимости поддержки российского правительства и российского государства в его борьбе с внешним противником.

Теоретически они могут попытаться перебраться на Кипр или Мальту, подписавшие с Россией новые условия «избегания двойного налогообложения». Но не стоит забывать, что это не отменит неизбежности налогообложения по ставке 15%, зато прибавит технических проблем при повседневной хозяйственной деятельности, так как разрешение от регулятора на такое перебазирование еще нужно получить. Так что кому-то провести рокировку получится, но большинство российских бизнесов, в конечном итоге, вернутся домой, что, безусловно, хорошо в нынешних условиях обострения внешнеполитического противостояния России и Западом.

Но самый интересный вопрос тут в другом: почему Мальта и Кипр (а также Люксембург и еще 34 страны) на российские условия согласились, а Нидерланды пошли на принцип. Ответ кроется в сочетании двух между собой тесно связанных факторов.

Первый заключается в относительно незначительной доле «русских» денег в совокупном офшорном капитале Голландии. Это вам совсем не Кипр, где на 24,6 млрд долл. годового ВВП приходится 190,8 млрд офшорного капитала из России. Тогда аналогичный баланс в Нидерландах выглядит как 44,57 млрд. капитала и 900 млрд годового ВВП. Этого слишком мало, чтобы соглашаться создавать опасный прецедент.

Любой офшор - это не просто остров в океане, созданный капризом геологии. Налоговой гаванью его делает наличие множества официальных соглашений со значительным количеством прочих государств. Подписанных на примерно одних и тех же правилах и ставках. Когда-то такие соглашения эти страны считали для себя выгодными, рассчитывая на приток инвестиций из офшора.

Сейчас положение изменилось. Большинство подписантов желают условия пересмотреть. Так что уступка российским требованиям может оказаться последним камешком, страгивающим глобальный оползень.

А помогают голландским властям держать оборону против Москвы «американские деньги», инвестировавшие в российскую экономику через Нидерланды порядка 49,25 млрд долларов. С весьма серьезной доходностью: от 7,5 до 8 млрд долл в 2017 году, 6,5 млрд долл в 2019 и примерно 5 млрд долл в 2019. Т.е. со среднегодовой доходностью около 13%, в то время как в российский бюджет они платили от 0 до 5%. То есть практически ничего.

Достаточно прибыльный бизнес, чтобы за него побороться. Тем более, что 2/3 этого капитала весьма мобильны. Сейчас, после падения «голландской цитадели», они достаточно быстро сменят локацию, оставив правительству Нидерландов самостоятельно разгребать убытки.

Впрочем, нас это уже волнует мало. Чтобы сохранить активы в России, эти беглецы могут прийти только в те офшоры, которые будут играть по российским правилам. То есть, платить нам налоги им все равно придется. Зато пример Нидерландов послужит вполне наглядным уроком для Гонконга, Сингапура и Швейцарии, переговоры с которыми пока еще продолжаются.

Таким образом, в текущем году Россия намерена окончательно навести порядок в офшорном вопросе, охватив 90% уходящего туда денежного потока. Потом можно будет дорабатывать оставшееся. Не стоит забывать, что соглашения об избегании двойного налогообложения у нас заключены с более чем восьмью десятками стран. Большинство из них подписывались на пике либеральных настроений (Германия – 1997 год, Швейцария – 1998, Италия – 1999, Франция – 2000, Австрия – 2003, Сингапур – 2010), потому, безусловно, нуждаются в кардинальном пересмотре.

Но сначала – показательная порка. Как слишком много о себе возомнившего глупца, так и слишком жадных наглецов из-за океана. Защита национальных интересов – это святое.

Русстрат

политикаЗапад
Обсудить
Немедленно проверь свою пенсию!
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Немедленно проверь свою пенсию!

Читать
Как улучшить кредитный рейтинг и получить одобрение?
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Как улучшить кредитный рейтинг и получить одобрение?

Неработающих пенсионеров тоже лишают индексации пенсии
Материал, выбранный редакторами Миртесенonline-buhuchet

Неработающих пенсионеров тоже лишают индексации пенсии

Россиянам могут предложить занимать деньги у самих себя
Материал, выбранный редакторами Миртесенrabotniky

Россиянам могут предложить занимать деньги у самих себя

Выдача потребительских кредитов в апреле выросла в 2,5 раза
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Выдача потребительских кредитов в апреле выросла в 2,5 раза

ВВП будет близок к 3%, но…: Глава Счётной палаты призвал аккуратней обращаться с деньгами
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

ВВП будет близок к 3%, но…: Глава Счётной палаты призвал аккуратней обращаться с деньгами

Россиянам назвали лучший вариант вложения 100 тысяч рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Россиянам назвали лучший вариант вложения 100 тысяч рублей

Малый бизнес даёт работу 250 тысячам приморцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Малый бизнес даёт работу 250 тысячам приморцев

Россиян искусственно загоняют в бедность
Материал, выбранный редакторами Миртесенkompensacii

Россиян искусственно загоняют в бедность

Очки Гарри Поттера и шляпу Индиана Джонса выставили на аукцион
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Очки Гарри Поттера и шляпу Индиана Джонса выставили на аукцион

Фондовые индексы США повысились на фоне роста акций техсектора
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Фондовые индексы США повысились на фоне роста акций техсектора

Нарвался на мошенника биробиджанец, пытаясь купить машину за 30 тысяч рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Нарвался на мошенника биробиджанец, пытаясь купить машину за 30 тысяч рублей

Анатолий Широков: Программа субсидированных авиаперелетов растет и развивается
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Анатолий Широков: Программа субсидированных авиаперелетов растет и развивается

Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений

10 самых феерических неудачников в истории
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

10 самых феерических неудачников в истории

У полиции появились вопросы к руководству ЦБ по делу ликвидированного три года назад банка «Воронеж»
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness FM

У полиции появились вопросы к руководству ЦБ по делу ликвидированного три года назад банка «Воронеж»

Минтруд составил список требований для получателей новых детских выплат
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Минтруд составил список требований для получателей новых детских выплат

Депутат Госдумы предложил повысить лимит дохода для самозанятых при наличии детей
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Депутат Госдумы предложил повысить лимит дохода для самозанятых при наличии детей

11 миллиардов рублей задолжали жители Алтайского края по кредитам, налогам и штрафам ГИБДД
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

11 миллиардов рублей задолжали жители Алтайского края по кредитам, налогам и штрафам ГИБДД

Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей

Известия: Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Известия: Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году

Стала известна стоимость билетов на МАКС-2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Стала известна стоимость билетов на МАКС-2021

«Сбер» оценил ущерб от телефонного мошенничества в 3,5–5 млрд рублей в месяц
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

«Сбер» оценил ущерб от телефонного мошенничества в 3,5–5 млрд рублей в месяц

Россияне набрали рекордные долги по кредиткам
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Россияне набрали рекордные долги по кредиткам

Финансист Русецкий дал советы по выгодному вложению небольшой суммы денег
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Финансист Русецкий дал советы по выгодному вложению небольшой суммы денег

Обзор пары GBP/USD. 25 мая. Страны G7 могут подписать соглашение о корпоративных налогах до конца месяца.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

Обзор пары GBP/USD. 25 мая. Страны G7 могут подписать соглашение о корпоративных налогах до конца месяца.

Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Как Джо Байден спасает экономику США и что это значит для доллара.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Как Джо Байден спасает экономику США и что это значит для доллара.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

В Госдуме предложили новую льготу для семей с детьми
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

В Госдуме предложили новую льготу для семей с детьми

Раскрыт размер индексации пенсий в Китае
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Раскрыт размер индексации пенсий в Китае

Как рекламировали военные займы Первой мировой
Материал, выбранный редакторами Миртесенgoluboygo

Как рекламировали военные займы Первой мировой

Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке с 25 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке с 25 мая

Роскачество перечислило нежелательные товары для покупки из вторых рук
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Роскачество перечислило нежелательные товары для покупки из вторых рук

Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов

Золото дорожает на ожиданиях по инфляции
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Золото дорожает на ожиданиях по инфляции

Картина дня

наверх