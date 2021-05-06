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День Радио

День Радио

7 мая 1895 года российский физик Александр Попов на заседании физико-химического общества продемонстрировал беспроводную удалённую регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им элементарный приёмник – проще говоря, продемонстрировал радио.

С 1925 года этот день был признан праздником, а с 1945 года отмечался ежегодно как «День радио».

Из Постановления Совнаркома СССР от 4 мая 1945 года:

«В ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым А. С. Поповым, исполняющегося 7 мая 1945 г., СНК Союза ССР постановил: учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны, в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоев населения, установить 7 мая ежегодный “День радио”»

Герц не предвидел создание беспроводной связи и не видел возможности для реализации этой идеи. Он считал, что только люди с особыми невероятными способностями смогут решить эту техническую задачку. Таким человеком оказался выдающийся русский физик Александр Попов, который через год после смерти Герца продемонстрировал миру первый радиоприемник.

Александр Степанович родился 16 марта 1859 года на Урале в семье священника, и, поначалу, сам учился в семинарии.

Однако семинарию бросил и поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. В университете его увлекла электротехника. Он работал монтером в товариществе «Электротехник», и первые его труды в 1882 году были посвящены динамо-электрическим машинам. Долго не мог защитить докторскую, потому как начал совмещать активную педагогическую деятельность с наукой. В конце концов, в 1901 году он был избран профессором кафедры физики Электротехнического института в Петербурге. В 1905 году стал директором институт. Скончался от кровоизлияния в мозг 13 января 1906 года.

Большую часть своей жизни Попов проработал в университетах, тесно связанных с военно-морским флотом. Именно благодаря последнему и произошло рождение великого изобретения. В конце XIX века очень многие ученые разными путями шли к открытию радио, но первым стал именно Попов.

Еще в 1889 году в лекциях для минных офицеров, рассказывая об опытах Герца, Попов говорил о возможности практического использования волн Герца. Позже эти лекции были прочитаны в Петербурге в Морском музее, уже для петербургских офицеров. Военные и руководящие лица военно-морского флота заинтересовались. Ему начали выделять деньги на опыты. В итоге, 7 мая 1895 года Попов на заседании физического отделения Русского физико-химического общества демонстрировал сконструированный им радиоприемник.

Сочетав звонок, когерер (детектор электрических волн), антенну, Попов построил прибор, который позже (в июле 1895 г.) был назван Д. А. Лачиновым «грозоотметчиком», имея в виду его применение как регистратора грозовых разрядов. Однако Попов своим приемником пользовался и для приема волн, создаваемых передатчиком. Летом того же года его прибор использовался для регистрации электрических возмущений в атмосфере как при наличии грозовых разрядов, так и при отсутствии гроз.

День Радио

Но в 1897 году Попов опубликовал статью «Телеграфирование без проводов», где отмечал, что его изобретение создано для передачи и приема осмысленного текста условным кодом. Попов подчеркивал, что от радио «можно ожидать существенной пользы от применения этих явлений в морском деле...». И в дальнейшем А. С. Попов неустанно работает над разработкой радиотелеграфной связи для флота. И, понимая всю важность подобного изобретения, он старался особенно не публиковать результаты своего исследования, информируя о нем лишь морских офицеров и некоторых ученых. Именно поэтому иногда считается, что он был в своем изобретении не первым – ученый Маркони в 1896 году сделал заявку на патент на «усовершенствование в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого». Получилось так, что в 1897 году Маркони уже запатентовал свое изобретение. А вот Попов в 1895 году, стараясь не раскрывать такое важное для военного дела открытие, нигде его не патентовал. Именно поэтому происходит путаница в вопросе первенства.

Маркони именно юридически запатентовал свое изобретение, ему было важно закрепить не научное или историческое первенство. Все же он был капиталистическим дельцом, а потому на своем изобретении, в первую очередь, хотел заработать. Заслуга Маркони в дальнейшем развитии радио бесспорна, в развитии, но не в открытии. Исторически точно установленным фактом является тот факт, что открытие радио было сделано Александром Поповым.

День Радио

https://vk.com/wall-144904445_115380

А ещё в этот день Путин Владимир Владимирович вступил в должность Президента России (2000 год)

День Радио

успехизнаменательная датаПутин
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