Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.52

Давненько по самому городу не гуляли. Непорядок.

В этом году появился интересный мираж с телебашней в небе над Петербургом. Светящийся «двойник» телебашни увидели в районе метро «Фрунзенская». Предположительно, это верхний мираж – он возникает, когда холодный воздух у земли отражает объекты из более тёплых слоёв выше, создавая эффект зеркального силуэта.

В 2023 году телебашне исполнилось 60 лет! В феврале 1963 года начались трансляции с Ленинградской телебашни с одной программы телевидения.

Лето 1963 года выдалось дождливым. Бабушки судачили на лавочках во дворах, рассказывали всякие сказки. Детям наказывали – не гулять под башней без шапки опасно, а то – облысеют.

Даже в 2018 году, по рассказам риелторов, были люди, которые желали жить на Петроградской, но подальше от башни, якобы из-за вредного излучения. Российское законодательство в области безопасности передающих средств — одно из наиболее жёстких в мировой практике. Поэтому гулять и жить рядом с телевышкой и престижно, и безопасно. Санкт-петербургская телебашня

На момент открытия телебашня была выше Эйфелевой башни на 4 метра. Со строительством башни начался очередной всплеск популярности телевидения в СССР. В то время её сигнал распространялся в радиусе 100 километров, в зоне проживания почти 6 миллионов человек. В год открытия телебашни летом шли дожди. Бабушки говорили, что вышка цепляет облака, поэтому в городе ливни.

История здания Центральной телефонной станции История этого дома связана с возникновением Морской слободы. Дом № 22 на Большой Морской улице за свою историю неоднократно менял назначение.

В XVIII веке участок принадлежал капитану Диоперу и его семье. Здесь предположительно был двор капитана галерного флота Андрея Петровича Диопера, грека, поступившего на службу в 1703 году. Он был одним из первых жителей Санкт-Петербурга. Через приданое дочери он оказался связан с Ганнибалом, однако после его ссылки дом быстро сменил владельцев.

Первые постройки были деревянными и не пережили крупных пожаров 1730-х годов. В XVIII и XIX веке здание несколько раз переходило из рук в руки. В 1784 году его приобрел губернатор Санкт-Петербургской губернии для петербургского полицмейстера. Дом был перестроен. Новой реконструкции он подвергся в 1844-1847 годах по проекту архитектора Н.Е. Ефимова.

Во второй половине XVIII века участок застраивали заново, и вскоре он стал использоваться для полицейских нужд. К концу столетия здесь разместили дом полицмейстера, а позже — пожарную часть с каланчой. В середине XIX века и до конца здание радикально перестроили. Оно стало четырёхэтажным и включало канцелярии, камеры для арестантов, казармы и служебные квартиры. В начале XX века участок передали Центральной телефонной станции. Новое здание по проекту Бальди построили в 1905 году. Станция обслуживала десятки тысяч номеров и сыграла важную роль в событиях октября 1917 года. Телефонная станция просуществовала с 1905 по 1950 год, затем здесь размещались различные учреждения. После реставрации здания в 2015 году в нем расположился бизнес-центр «Сенатор».

Большая Морская улица, 22

Торговый дом "С. Эсдерс и К. Схейфальс" Первый в России многоэтажный магазин

Дядюшка Стефан Эсдерс и его племянник Карл Схефальс, бельгийско-голландский тандем предпринимателей, которые владели прибыльной фирмой по продаже мужского и женского платья. Первым многоэтажным магазином стал торговый дом «Эсдерс и Схефальс». Его история началась в 1905 году, когда европейцы Стефан Эсдерс и его племянник Карл Схефальс приобрели участок на набережной реки Мойки. Для универмага построили здание, непривычное для Петербурга начала ХХ века: пятиэтажное, с мансардой и каркасом, вдохновлённым домом Зингера. Дом построен в 1906—1907 годах по проекту архитекторов Владимира Липского и Константина де Рошфора.

Торговый дом Эсдерса и Схефальса первый в Петербурге многоэтажным универмаг, где под одной крышей можно было купить полный гардероб.

Магазин «У Красного моста» стал очень популярным. Самыми титулованными клиентами магазина являлись члены императорской фамилии и даже сама императрица Александра Федоровна. В советские годы конечно же здание было национализировано и передано Центральной швейной фабрике по производству мужской одежды. В годы Великой Отечественной войны фабрика не прекращала работать, выполняя заказы фронта. К 1964 году в состав входило несколько крупных фабрик, что позволило через некоторое время реорганизовать предприятие в масштабное Ленинградское промышленно-торговое объединение имени Володарского.

В 1930-е годы башня с куполом и шпилем были снесены, по одной версии — из-за «аварийного состояния», по другой — здание лишилось шпиля, как и многие другие здания эпохи модерна и эклектики в Ленинграде, так как он мешал прохождению телевизионного сигнала, по третьей версии — шпиль был убран, чтобы не портить вид на Адмиралтейскую башню. Короче раздражал. Исторический вид зданию вернули лишь в 2010-х годах. Шпиль, увеличивший высоту магазина с 29 до 58 метров, восстановили по архивным фотографиям. В 2009—2014 годах компания «БТК-Девелопмент» провела капитальный ремонт здания, были восстановлен купол со шпилем и оригинальная вывеска универмага на французском и русском языках (с дореволюционной орфографией)

наб. реки Мойки, д. 73-79

Вокзал станции Новый Петергоф — шедевр неоготики Замок без короля — вокзал «Новый Петергоф» Петергофская железная дорога была построена на средства барона Александра Штиглица в 1865-1867 годы. А для строительства вокзала станции Штиглиц позвал известного архитектора Н. Л. Бенуа, перед которым стояла задача построить нечто особенное, но при этом технически идеальное. То, что получилось, поражало всех прибывающих в Петергоф. «Это изящное здание открывается взору пассажиров во всем блеске. Особы, бывшие на всех железных дорогах Европы, утверждают, что нигде не видели станции, построенной с таким вкусом и эффектом», — писали журналисты петербургской газеты «Северная пчела». Удивительный по своей красоте и изящности железнодорожный вокзал был спроектирован Николаем Бенуа. Петергофская железная дорога относится к числу первых в России, она была построена в 1853—1857 годах. Здесь же можно увидеть памятник основателю и первому владельцу Петергофской дороги барону А. Л. Штиглицу, стоящий перед зданием вокзала.

А вы знали, что Петербург начала 20 века был одним из самых криминальных городов Европы. Хулиганы Санкт-Петербурга играют в орлянку на деньги. Фотография Карла Буллы. Около 1910 года

В 1900 количество осужденных за убийство - 227, в 1913 - уже 794.

Выделялись несколько основных групп преступников.

Цапки и городушники

Воровали товар с прилавков рынков. Приезжали как правило из окрестных деревень.

Конокрады

Это была целая мафия.

Подкупленные полицейские, свои информаторы, строгая конспирация. Краденых лошадей перекрашивали и даже меняли форму зубов и копыт.

Взломщики сейфов

Другая воровская когорта дореволюционного Петербурга, имевшая практически все признаки современной преступной организации, пользовалась среди криминалитета уважением не в пример конокрадам. Это были взломщики сейфов — техническая элита преступного мира того времени.

Карманники

Одна из наиболее прибыльных «профессий». Вор-карманник среди мещан считался даже хорошей партией для дочери.

А еще: шулера, мошенники и хулиганы. Журнал Министерства юстиции 1913 о хулиганах:

«…праздношатайство днем и ночью с пением нецензурных песен и сквернословием; приставание к женщинам, мазание ворот дегтем, посягательство на женское целомудрие до изнасилования включительно; избиение прохожих на улице, требование у них денег на водку с угрозами избить, вторжение в дома с требованием денег на водку».

Дом меблированных комнат Андреевой Около 1905 года домовладение по адресу Лиговский проспект, 53 было приобретено женой служащего Тульского поземельного банка Анастасией Ивановной Андреевой. До 1910 года сама Анастасия Ивановна жила здесь со своим мужем. Еще несколько помещений также были жилыми, а Альберт Фридрихович и Фридрих Иванович Бедекеры содержали тут булочную, потомственный почетный гражданин Столетов – трактир. В 1911 году архитектор Михаил Крицкий построил здесь дом меблированных комнат с двумя торговыми этажами, ставший третьим в богатом хозяйстве Андреевой.

Дом меблированных комнат – это, по сути, доходный дом с квартирами в наем на долгий срок. Сейчас дом, как и прежде, украшает проспект своим волшебным видом. Фасад в стиле модерн все еще вписывается в облик города.

Лиговский проспект, 53

Еще один зеленый дом В пяти минутах пешком от павильона станции метро «Чернышевская» высится роскошный доходный дом жизнерадостного зеленого цвета с большим количеством украшений, статуй и завитков, с широким внутренним двором и аркой в четыре этажа. Это – доходный дом Анания Ратькова-Рожнова – статского советника из семьи крупных землевладельцев. Здание построено в 1900 году архитектором Павлом Сюзором, академиком архитектуры и почётным членом Академии художеств. Сюзор возвел несколько прекрасных зданий по всему городу, самым известным из которых является дом компании «Зингер». Сейчас, как и сто лет назад, здание является жилым.

Кирочная улица, 32-34

Дом страхового общества «Россия» Именно в этом здании на Моховой улице жил киношный профессор Преображенский, о чем напоминает памятник героям фильма «Собачье сердце». С середины XVIII века здесь располагались Царские зверинцы, позже владения перешли в частные руки. За двухвековую историю постройками на этой земле владело множество известных горожан: Карл Скавронский (старший брат Екатерины I), принцесса Вюртембергская (невестка будущей императрицы Марии Федоровны), министр внутренних дел Виктор Павлович Кочубей. В 1882 году территория перешла к наследникам владельцев знаменитого Фарфорового завода братьев Корниловых. Архитекторы Красовский и Корзунов построили здесь дом, который сегодня является правым корпусом комплекса. После того как участок в 1897 году был продан страховому обществу «Россия», известный петербургский мастер Леонтий Бенуа построил центральный и левый корпуса. Использовалась постройка в качестве доходного дома. Моховая улица, 27-29

Дом на Моховой не единственный Дом страхового общества «Россия»

В 1881 году появляется страховое общество «Россия». За короткий промежуток времени «Россия» стала одним из лидеров страхового рынка империи.

Организации принимали от граждан и предприятий небольшую плату и при наступлении страхового случая покрывали расходы потерпевшего. Свободные средства страховых компаний расходовались на приобретение ценных бумаг и недвижимости. Только в Санкт-Петербурге «России» принадлежало 19 домов. Вот еще один из них. Участок, на котором высится величественный дом, был застроен деревянными домами ещё в первое столетие существования Санкт-Петербурга. В середине XIX века землю покупает купец П. П. Синебрюхов, здесь появляется уже каменный трёхэтажный дом со служебными и жилыми корпусами в глубине участка. В начале XX века участок приобретает страховая компания «Россия», в 1914–1915 годах её штатный архитектор Александр Гимпель строит здесь неоклассический жилой дом. Этот дом расположен на улице Правды, 22

Еще один Дом страхового общества «Россия» (Изначально здание было построено для правления Общества) В начале XX века страховое общество «Россия» решило построить для своей конторы здание. На месте старого трёхэтажного дома в 1905–1907 годах вырос современный пятиэтажный корпус с мансардой. Его спроектировали архитекторы Гимпель и Ильяшев. На первом этаже разместились магазины, а выше — конторы и просторные квартиры. Особенностью здания стали широкие окна в виде аркады и симметричный фасад с высоким щипцом и башенками. Главным украшением дома был майоликовый фриз Рериха «Северная жизнь». Почти весь фриз был утрачен в XX веке, но в 2009 году его частично восстановили. Интерьеры не менее впечатляли: парадная лестница украшена витражами с грифонами, павлинами и северными пейзажами. Всего в доме было около шестидесяти печей и каминов, многие из них выполнены на финских заводах и украшены растительным орнаментом.

Сегодня в этом здании работает музей Старовойтовой.

Располагается эта роскошь на Большой Морской ул., 35

Дом Косиковского, дом Тупикова (Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века)

Свою долгую историю дом ведет с начала XIX века. Сперва здание было двухэтажным и здесь располагалась мастерская немецкого каретного мастера Иохима.Сохранились только чертежи. В 1847 году у здания появился новый владелец – штабс-капитан В. А. Косиковский. По его заказу дом был перестроен и увеличен до четырёх этажей. Изменениями занимался архитектор Николай Ефимов. Современный облик доходный дом приобрёл в 1876 году, когда его приобрёл почетный гражданин А. М. Тупиков. Архитектор Юлий Дютель перестроил здание в стиле эклектики. Он применил всю свою фантазию в работе над фасадами: его украшают скульптуры грифонов, драконов и павлинов. Здесь использованы элементы русско-византийского стиля, неоренессанса и неоклассицизма. В 1890 году дом пострадал от пожара, но был оперативно восстановлен. В 1927-1938 годах здесь жил русский поэт, драматург и переводчик Самуил Маршак. В память об этом на доме установлена мемориальная табличка.

Литейный проспект, 21

Ну и последний адрес на сегодня.

Дом Леонтия Бенуа

Обширная территория дома 20 сформировалась из двух старых участков. В 1758-1760 годах участки приобрел и объединил таможенный служащий С.К. Чайковский.

В конце XIX века эту землю купил профессор архитектуры Л.Н. Бенуа и в 1897-1899 годах по собственному проекту возвел четырехэтажный доходный дом. С ним связан длительный период творческой жизни выдающегося зодчего - с 1899 по 1928 гг. Его мастерская находилась на 3-ем этаже дворового флигеля, напротив арки ворот. Здесь шла работа над проектами Великокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости, клиники Отта на Менделеевской линии, Московского купеческого банка, Волжско-Камского банка на Невском, Дворца выставок - нынешнего корпуса Бенуа Русского музея и еще ряда крупных зданий. Помимо этих работ зодчий не прекращал преподавание в Академии художеств.



Леонтий Николаевич Бенуа приобрёл участок на Васильевском острове в конце XIX века. Строительство дома велось в 1897—1899 годах. Вполне естественно, что автором проекта здания стал сам знаменитый архитектор. Здесь же располагалась и мастерская зодчего. Два рельефа с гербом были укреплены над аркой, ведущей во двор, при завершении строительства в 1898 г. Символика герба: колонна говорит о профессиональных занятиях, а золотые лилии в сочетании с лазурью гербового поля явно намекают на его французские корни.

Отцом-основателем разветвленного культурного клана Бенуа и предком сразу двух одноименных дворянских родов был простолюдин, по происхождению - французский крестьянин Луи (на русский манер - Леонтий) Жюль Бенуа, сперва ставший у себя на родине поваром-кондитером герцога Монморанси, а по переселении в Россию дослужившийся до метрдотеля вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери императоров Александра и Николая Павловичей.

Из одиннадцати детей Леонтия двое пошли по архитекторской стезе, причем трудолюбивый и талантливый Николай и его брат Юлий. Вот сын Николая и стал не только архитектором, но и домовладельцем. В 1914 году, ещё при жизни Бенуа, архитектор А. Гунст надстроил дом пятым этажом. Интересно, что список петербургских работ этого зодчего совсем невелик. Кроме перестройки дома на Васильевском острове, мастер принимал участие лишь в возведении доходного дома Первого российского страхового общества на Каменноостровском проспекте. По агентурным данным, сейчас в доме можно арендовать квартиру за 100 тысяч рублей в месяц.

3-я линия Васильевского острова, 20