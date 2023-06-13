Зеркало и Женщины

Женщина и зеркало - неисчерпаемая тема в живописи. В наши дни зеркала являются одними из самых обычных предметов интерьера любого жилища, и мы не можем себе представить свою жизнь без них. Они сопровождают каждого в повседневной жизни - с того момента как ребенком, впервые увидев себя в отражении, радостно удивились и до последней минуты жизни, когда закрыв глаза человеку, завешивают зеркала в доме, в котором он жил. Однако так было не всегда.

Отражение в воде. Отражение в воде.

Сейчас сложно осознать то, что в далеком прошлом увидеть свое отражение можно было лишь в стоячей воде. И что человека, впервые увидевшего собственное отражение, ожидали удивление, восторг, разочарование или же драма, подобная той, которая постигла когда-то Нарцисса.

Перед зеркалом. Автор: Джованни Беллини.

Немного из истории зеркал

Зеркала из полированного металла были известны во многих странах еще до нашей эры. Эти пластины имели разнообразные размеры и формы: от круглых ручных до больших на подставках. В Греции они существовали еще с архаических времен. Их зеркальная поверхность нередко защищалась крышкой с украшениями. Венера с зеркалом. (1560). Автор: Вечелио Тициан.

Лишь начиная с 11 столетия в исторических летописях появились первые упоминания о зеркалах из стекла, которым вначале покрывали полированную пластинку из металла. А позже в 12-13 веках в качестве металла стали использовать свинец. Спустя век, сплав заменили на оловянную амальгаму, которую получали, наливая на лист оловянной фольги ртуть.

Цена зеркал в то время была так высока, что некоторые экземпляры приравнивались к стоимости небольшого корабля. А преподнести зеркало в качестве подарка считалось верхом щедрости. И соответственно приобретать их могли лишь богатые аристократы и королевские oсoбы. Венера с зеркалом. Автор: Диего Веласкес.

А к началу 17 столетия зеркала стали изготовляться в цеховых мануфактурах. В 30-х годах 19 века в качестве металлической основы под стекло стали использовать серебро, которое наносилось на листовое стекло, движущееся по конвейеру. Затем шел тонкий слой меди, а потом оба слоя покрывались лаком. Эта технология в производстве используется и по сей день.

Первые зеркала на Руси Кокетка. Автор: Константин Маковский.

В России первые стеклянные зеркала появились намного позже нежели в Европе. Однако православная церковь сразу же объявила их "бесовской вещицей и заморским грехом". Из-за этого многие их избегали, а табу на них частично было снято лишь к концу 17 века. Поэтому в русской культуре такое множество суеверий, связанных с зеркалами. Портрет у зеркала. Автор: Косничев Александр.

Благодаря Петру Великому в Москве появилось первое зеркальное прoизвoдство. Зеркала в то время стали семейной реликвией. И так как имели они немалую цену, их отдавали дочерям в приданое.

Девушка перед зеркалом. Автор: Филипп Будкин.

Зеркала в мировой живописи

Женщина перед зеркалом. Автор: Антон Эйнсль.

Зеркала на протяжении всей истории развития человечества влекли и манили, символизировали нечто загадочное и таинственное. Всматриваясь в зеркальное отражение, человек как бы познавал себя. Женщина перед зеркалом. Автор: Антон Эйнсль.

А художнику зеркало помогало решать жанровые и композиционные задачи. Поэтому совсем неудивительно, что множество живописцев веками пытались "приручить в своем творчестве манящий мир отражений", а зеркалу придать смысловой символ.

Разбитое зеркало. Автор: Jean-Baptiste Greuze.

Причем такие приемы встречаются как на полотнах классиков, так и в творчестве современных мастеров, в работах которых видим не только реальные зеркала, но и отражающие поверхности автомобилей, витрин и оконных стекол. Разбитое зеркало. Автор: Jean-Baptiste Greuze.

The Beautiful Irish Girl. Автор: Gustave Courbet.

Зеркала уже давно воспринимаются в живописи как завершенные элементы полотен, вокруг которых развивается сюжет и композиция, организующая изображаемое пространство в единое целое. The Beautiful Irish Girl. Автор: Gustave Courbet.

«Автопортрет с зеркалом». (1909). Автор: З.Е. Серебрякова.

Живописцы всегда обращались к зеркалам, рисуя свои автопортреты. К примеру, «Автопортрет с зеркалом» Зинаиды Серебряковой притягивает удивительной теплотой и гармонией. Это работа жанрового характера, на которой видим молодую, причесывающуюся женщину. Обыденно, но вместе с тем впечатляюще. «Автопортрет с зеркалом». (1909). Автор: З.Е. Серебрякова.

Портрет балерины О.В.Лепешинской. (1939). Автор: А.М.Герасимов.

Художников часто привлекала декоративность оформления зеркал, становящихся элементами множества парадных портретов. Яркий пример тому, полотно Герасимова А.М. «Портрет артистки балета О.В. Лепешинской». Портрет балерины О.В.Лепешинской. (1939). Автор: А.М.Герасимов.

«Старая кокетка». Автор: Бернардо Строцци.

Удивительна работа «Старая кокетка» Бернарда Строцци, где видим изображение дамы, прожившей долгую жизнь. Сидя у зеркала, она вглядывается в свое отражение, где видит увядшее лицо. По всей видимости она пытается рассмотреть в отражении свою былую красоту. Но на нее из зеркала смотрит женщина с морщинистым и обвислым лицом - от былой красоты остались лишь легкие следы. Однако героиня не собирается мириться с увяданием, она прихорашивается и пытается скрыть разочарование. Ее же служанки тихо посмеиваются над госпожой, понимая, что молодость не вернуть, а старость уже не спрятать никакими нарядами, пусть самыми дорогими.

Интересна картина и тем что автор показал противостояние, которое отразилось в зеркале: это увядающее лицо пожилой дамы и молодое лицо служанки. Смысловая суть полотна - резкий контраст молодости и старости в зеркальном отражении. И тут уж впору вспомнить слова Леонардо да Винчи: «Время – великий пожиратель всего сущего». В трауре. Автор: Ethel Pennewill Brown.

Заглянув в зеркало глазами многих художников, можно увидеть и удивительную красоту женщины, и ее увядание, и самолюбование, и разочарование. Они такие разные, но объединены одним - пристально пытаются заглянуть в глаза своему отражению. «Старая кокетка». Автор: Бернардо Строцци.В трауре. Автор: Ethel Pennewill Brown.

Автор: Morgan Weistling.

Поэты, используя слова, не отстают от живописцев в образности передачи скорее не облика, а внутреннего состояния души женщин, вглядывающихся в свое отражение.

То уставшая и грустная,

То счастливая и нежная -

Кто ты, Женщина из зеркала,

От дыханья запотевшего? Автор: Morgan Weistling.То уставшая и грустная,То счастливая и нежная -Кто ты, Женщина из зеркала,От дыханья запотевшего?

Автор: Frank Weston Benson.

То строптивая, упорная,

То в бессилии поникшая,

Кто ты, Женщина из зеркала,

Близко так к стеклу приникшая? Автор: Frank Weston Benson.То строптивая, упорная,То в бессилии поникшая,Кто ты, Женщина из зеркала,Близко так к стеклу приникшая?

Художники Михаил и Инесса Гармаш.

Что за взглядом этим прячется?

Что в улыбке этой кроется?

Чем душа томится-мается?

О чем сердце беспокоится? Художники Михаил и Инесса Гармаш.Что за взглядом этим прячется?Что в улыбке этой кроется?Чем душа томится-мается?О чем сердце беспокоится?

Автор: Morgan Weistling.

Обо мне ли ты задумалась?

Я измотана от ревности…

От неверности мне вздумалось

Руку дать другой неверности. Автор: Morgan Weistling.Обо мне ли ты задумалась?Я измотана от ревности…От неверности мне вздумалосьРуку дать другой неверности.

У зеркала. Автор: Мария Зелдис.

Что мне скажешь, Непонятная?

Осуждаешь, Молчаливая?..

Моя Жещина из зеркала -

Взгляд пронзительно-пытливый. У зеркала. Автор: Мария Зелдис.Что мне скажешь, Непонятная?Осуждаешь, Молчаливая?..Моя Жещина из зеркала -Взгляд пронзительно-пытливый.

Автор:Vicente Romero Redonto.

Заплутала я, запуталась,

Жизнь моя – дорога пыльная.

Помоги мне, моя Женщина,

Помоги мне! Ты же - сильная?! Автор:Vicente Romero Redonto.Заплутала я, запуталась,Жизнь моя – дорога пыльная.Помоги мне, моя Женщина,Помоги мне! Ты же - сильная?!

Автор: Christine Herter. Автор: Christine Herter.

Автор: Henri Gervex. Автор: Henri Gervex.

Автор: Giuseppe Dangelico. Автор: Giuseppe Dangelico.

Автор: Walter Granville Smith. Автор: Walter Granville Smith.

Автор: Morgan Weistling. Автор: Morgan Weistling.

Автор: Иван Славинский.

Наконец, многовековые опыты над зеркалом закончились тем, что все мы можем себя созерцать с утра до вечера, а зеркало из загадочного и зловещего превратилось в заурядный предмет обихода. Хотя многие по прежнему придают ему философский смысл, в котором кроется и мудрость, и пророчество, и таинственная сила. А вот в истории живописи у зеркал продолжается бурная и яркая жизнь. Автор: Иван Славинский.