Зеркало и Женщины

Немного из истории зеркал
Зеркала из полированного металла были известны во многих странах еще до нашей эры. Эти пластины имели разнообразные размеры и формы: от круглых ручных до больших на подставках. В Греции они существовали еще с архаических времен. Их зеркальная поверхность нередко защищалась крышкой с украшениями.Венера с зеркалом. (1560). Автор: Вечелио Тициан.
Лишь начиная с 11 столетия в исторических летописях появились первые упоминания о зеркалах из стекла, которым вначале покрывали полированную пластинку из металла. А позже в 12-13 веках в качестве металла стали использовать свинец. Спустя век, сплав заменили на оловянную амальгаму, которую получали, наливая на лист оловянной фольги ртуть.
Цена зеркал в то время была так высока, что некоторые экземпляры приравнивались к стоимости небольшого корабля. А преподнести зеркало в качестве подарка считалось верхом щедрости. И соответственно приобретать их могли лишь богатые аристократы и королевские oсoбы.Венера с зеркалом. Автор: Диего Веласкес.
А к началу 17 столетия зеркала стали изготовляться в цеховых мануфактурах. В 30-х годах 19 века в качестве металлической основы под стекло стали использовать серебро, которое наносилось на листовое стекло, движущееся по конвейеру. Затем шел тонкий слой меди, а потом оба слоя покрывались лаком. Эта технология в производстве используется и по сей день.
Первые зеркала на РусиКокетка. Автор: Константин Маковский.
В России первые стеклянные зеркала появились намного позже нежели в Европе. Однако православная церковь сразу же объявила их "бесовской вещицей и заморским грехом". Из-за этого многие их избегали, а табу на них частично было снято лишь к концу 17 века. Поэтому в русской культуре такое множество суеверий, связанных с зеркалами.Портрет у зеркала. Автор: Косничев Александр.
Благодаря Петру Великому в Москве появилось первое зеркальное прoизвoдство. Зеркала в то время стали семейной реликвией. И так как имели они немалую цену, их отдавали дочерям в приданое.
Девушка перед зеркалом. Автор: Филипп Будкин.
Зеркала в мировой живописи
Зеркала на протяжении всей истории развития человечества влекли и манили, символизировали нечто загадочное и таинственное. Всматриваясь в зеркальное отражение, человек как бы познавал себя.
Разбитое зеркало. Автор: Jean-Baptiste Greuze.
Причем такие приемы встречаются как на полотнах классиков, так и в творчестве современных мастеров, в работах которых видим не только реальные зеркала, но и отражающие поверхности автомобилей, витрин и оконных стекол.
Зеркала уже давно воспринимаются в живописи как завершенные элементы полотен, вокруг которых развивается сюжет и композиция, организующая изображаемое пространство в единое целое.
Живописцы всегда обращались к зеркалам, рисуя свои автопортреты. К примеру, «Автопортрет с зеркалом» Зинаиды Серебряковой притягивает удивительной теплотой и гармонией. Это работа жанрового характера, на которой видим молодую, причесывающуюся женщину. Обыденно, но вместе с тем впечатляюще.
Художников часто привлекала декоративность оформления зеркал, становящихся элементами множества парадных портретов. Яркий пример тому, полотно Герасимова А.М. «Портрет артистки балета О.В. Лепешинской».
Удивительна работа «Старая кокетка» Бернарда Строцци, где видим изображение дамы, прожившей долгую жизнь. Сидя у зеркала, она вглядывается в свое отражение, где видит увядшее лицо. По всей видимости она пытается рассмотреть в отражении свою былую красоту. Но на нее из зеркала смотрит женщина с морщинистым и обвислым лицом - от былой красоты остались лишь легкие следы. Однако героиня не собирается мириться с увяданием, она прихорашивается и пытается скрыть разочарование. Ее же служанки тихо посмеиваются над госпожой, понимая, что молодость не вернуть, а старость уже не спрятать никакими нарядами, пусть самыми дорогими.
Интересна картина и тем что автор показал противостояние, которое отразилось в зеркале: это увядающее лицо пожилой дамы и молодое лицо служанки. Смысловая суть полотна - резкий контраст молодости и старости в зеркальном отражении. И тут уж впору вспомнить слова Леонардо да Винчи: «Время – великий пожиратель всего сущего».В трауре. Автор: Ethel Pennewill Brown.
Заглянув в зеркало глазами многих художников, можно увидеть и удивительную красоту женщины, и ее увядание, и самолюбование, и разочарование. Они такие разные, но объединены одним - пристально пытаются заглянуть в глаза своему отражению.
Поэты, используя слова, не отстают от живописцев в образности передачи скорее не облика, а внутреннего состояния души женщин, вглядывающихся в свое отражение.
То уставшая и грустная,
То счастливая и нежная -
Кто ты, Женщина из зеркала,
От дыханья запотевшего?
То строптивая, упорная,
То в бессилии поникшая,
Кто ты, Женщина из зеркала,
Близко так к стеклу приникшая?
Что за взглядом этим прячется?
Что в улыбке этой кроется?
Чем душа томится-мается?
О чем сердце беспокоится?
Обо мне ли ты задумалась?
Я измотана от ревности…
От неверности мне вздумалось
Руку дать другой неверности.
Что мне скажешь, Непонятная?
Осуждаешь, Молчаливая?..
Моя Жещина из зеркала -
Взгляд пронзительно-пытливый.
Заплутала я, запуталась,
Жизнь моя – дорога пыльная.
Помоги мне, моя Женщина,
Помоги мне! Ты же - сильная?!
Наконец, многовековые опыты над зеркалом закончились тем, что все мы можем себя созерцать с утра до вечера, а зеркало из загадочного и зловещего превратилось в заурядный предмет обихода. Хотя многие по прежнему придают ему философский смысл, в котором кроется и мудрость, и пророчество, и таинственная сила. А вот в истории живописи у зеркал продолжается бурная и яркая жизнь.
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