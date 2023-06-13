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Зеркало и Женщины

Женщина и зеркало - неисчерпаемая тема в живописи.
Женщина и зеркало - неисчерпаемая тема в живописи.
В наши дни зеркала являются одними из самых обычных предметов интерьера любого жилища, и мы не можем себе представить свою жизнь без них. Они сопровождают каждого в повседневной жизни - с того момента как ребенком, впервые увидев себя в отражении, радостно удивились и до последней минуты жизни, когда закрыв глаза человеку, завешивают зеркала в доме, в котором он жил. Однако так было не всегда.
Отражение в воде.Отражение в воде.
Сейчас сложно осознать то, что в далеком прошлом увидеть свое отражение можно было лишь в стоячей воде. И что человека, впервые увидевшего собственное отражение, ожидали удивление, восторг, разочарование или же драма, подобная той, которая постигла когда-то Нарцисса.
Перед зеркалом. Автор: Джованни Беллини.
Перед зеркалом. Автор: Джованни Беллини.

Немного из истории зеркал

Зеркала из полированного металла были известны во многих странах еще до нашей эры. Эти пластины имели разнообразные размеры и формы: от круглых ручных до больших на подставках. В Греции они существовали еще с архаических времен. Их зеркальная поверхность нередко защищалась крышкой с украшениями.Венера с зеркалом. (1560). Автор: Вечелио Тициан.Венера с зеркалом. (1560). Автор: Вечелио Тициан.
Лишь начиная с 11 столетия в исторических летописях появились первые упоминания о зеркалах из стекла, которым вначале покрывали полированную пластинку из металла. А позже в 12-13 веках в качестве металла стали использовать свинец. Спустя век, сплав заменили на оловянную амальгаму, которую получали, наливая на лист оловянной фольги ртуть.
Цена зеркал в то время была так высока, что некоторые экземпляры приравнивались к стоимости небольшого корабля. А преподнести зеркало в качестве подарка считалось верхом щедрости. И соответственно приобретать их могли лишь богатые аристократы и королевские oсoбы.Зеркало и ЖенщиныВенера с зеркалом. Автор: Диего Веласкес.
А к началу 17 столетия зеркала стали изготовляться в цеховых мануфактурах. В 30-х годах 19 века в качестве металлической основы под стекло стали использовать серебро, которое наносилось на листовое стекло, движущееся по конвейеру. Затем шел тонкий слой меди, а потом оба слоя покрывались лаком. Эта технология в производстве используется и по сей день.

Первые зеркала на РусиКокетка. Автор: Константин Маковский. Кокетка. Автор: Константин Маковский.
В России первые стеклянные зеркала появились намного позже нежели в Европе. Однако православная церковь сразу же объявила их "бесовской вещицей и заморским грехом". Из-за этого многие их избегали, а табу на них частично было снято лишь к концу 17 века. Поэтому в русской культуре такое множество суеверий, связанных с зеркалами.Зеркало и ЖенщиныПортрет у зеркала. Автор: Косничев Александр.
Благодаря Петру Великому в Москве появилось первое зеркальное прoизвoдство. Зеркала в то время стали семейной реликвией. И так как имели они немалую цену, их отдавали дочерям в приданое.Зеркало и Женщины
Девушка перед зеркалом. Автор: Филипп Будкин.

Зеркала в мировой живописи

Женщина перед зеркалом. Автор: Антон Эйнсль.Женщина перед зеркалом. Автор: Антон Эйнсль.
Зеркала на протяжении всей истории развития человечества влекли и манили, символизировали нечто загадочное и таинственное. Всматриваясь в зеркальное отражение, человек как бы познавал себя.
А художнику зеркало помогало решать жанровые и композиционные задачи. Поэтому совсем неудивительно, что множество живописцев веками пытались "приручить в своем творчестве манящий мир отражений", а зеркалу придать смысловой символ.Зеркало и Женщины
Разбитое зеркало. Автор: Jean-Baptiste Greuze.
Причем такие приемы встречаются как на полотнах классиков, так и в творчестве современных мастеров, в работах которых видим не только реальные зеркала, но и отражающие поверхности автомобилей, витрин и оконных стекол.
The Beautiful Irish Girl. Автор: Gustave Courbet.The Beautiful Irish Girl. Автор: Gustave Courbet.
Зеркала уже давно воспринимаются в живописи как завершенные элементы полотен, вокруг которых развивается сюжет и композиция, организующая изображаемое пространство в единое целое.
Зеркало и Женщины«Автопортрет с зеркалом». (1909). Автор: З.Е. Серебрякова.
Живописцы всегда обращались к зеркалам, рисуя свои автопортреты. К примеру, «Автопортрет с зеркалом» Зинаиды Серебряковой притягивает удивительной теплотой и гармонией. Это работа жанрового характера, на которой видим молодую, причесывающуюся женщину. Обыденно, но вместе с тем впечатляюще.
Зеркало и ЖенщиныПортрет балерины О.В.Лепешинской. (1939). Автор: А.М.Герасимов.
Художников часто привлекала декоративность оформления зеркал, становящихся элементами множества парадных портретов. Яркий пример тому, полотно Герасимова А.М. «Портрет артистки балета О.В. Лепешинской».
Зеркало и Женщины«Старая кокетка». Автор: Бернардо Строцци.
Удивительна работа «Старая кокетка» Бернарда Строцци, где видим изображение дамы, прожившей долгую жизнь. Сидя у зеркала, она вглядывается в свое отражение, где видит увядшее лицо. По всей видимости она пытается рассмотреть в отражении свою былую красоту. Но на нее из зеркала смотрит женщина с морщинистым и обвислым лицом - от былой красоты остались лишь легкие следы. Однако героиня не собирается мириться с увяданием, она прихорашивается и пытается скрыть разочарование. Ее же служанки тихо посмеиваются над госпожой, понимая, что молодость не вернуть, а старость уже не спрятать никакими нарядами, пусть самыми дорогими.
Интересна картина и тем что автор показал противостояние, которое отразилось в зеркале: это увядающее лицо пожилой дамы и молодое лицо служанки. Смысловая суть полотна - резкий контраст молодости и старости в зеркальном отражении. И тут уж впору вспомнить слова Леонардо да Винчи: «Время – великий пожиратель всего сущего».Зеркало и ЖенщиныВ трауре. Автор: Ethel Pennewill Brown.
Заглянув в зеркало глазами многих художников, можно увидеть и удивительную красоту женщины, и ее увядание, и самолюбование, и разочарование. Они такие разные, но объединены одним - пристально пытаются заглянуть в глаза своему отражению.
Автор: Morgan Weistling.Автор: Morgan Weistling.
Поэты, используя слова, не отстают от живописцев в образности передачи скорее не облика, а внутреннего состояния души женщин, вглядывающихся в свое отражение.
То уставшая и грустная,
То счастливая и нежная -
Кто ты, Женщина из зеркала,
От дыханья запотевшего?
Автор: Frank Weston Benson.Автор: Frank Weston Benson.
То строптивая, упорная,
То в бессилии поникшая,
Кто ты, Женщина из зеркала,
Близко так к стеклу приникшая?
Художники Михаил и Инесса Гармаш.Художники Михаил и Инесса Гармаш.
Что за взглядом этим прячется?
Что в улыбке этой кроется?
Чем душа томится-мается?
О чем сердце беспокоится?
Автор: Morgan Weistling.Автор: Morgan Weistling.
Обо мне ли ты задумалась?
Я измотана от ревности…
От неверности мне вздумалось
Руку дать другой неверности.
У зеркала. Автор: Мария Зелдис.У зеркала. Автор: Мария Зелдис.
Что мне скажешь, Непонятная?
Осуждаешь, Молчаливая?..
Моя Жещина из зеркала -
Взгляд пронзительно-пытливый.
Автор:Vicente Romero Redonto.Автор:Vicente Romero Redonto.
Заплутала я, запуталась,
Жизнь моя – дорога пыльная.
Помоги мне, моя Женщина,
Помоги мне! Ты же - сильная?!
Автор: Christine Herter.Автор: Christine Herter.
Автор: Henri Gervex.Автор: Henri Gervex.
Автор: Giuseppe Dangelico.Автор: Giuseppe Dangelico.
Автор: Walter Granville Smith.Автор: Walter Granville Smith.
Автор: Morgan Weistling.Автор: Morgan Weistling.
Автор: Иван Славинский.Автор: Иван Славинский.
Наконец, многовековые опыты над зеркалом закончились тем, что все мы можем себя созерцать с утра до вечера, а зеркало из загадочного и зловещего превратилось в заурядный предмет обихода. Хотя многие по прежнему придают ему философский смысл, в котором кроется и мудрость, и пророчество, и таинственная сила. А вот в истории живописи у зеркал продолжается бурная и яркая жизнь.
Зеркало и ЖенщиныАвтор: Norman Rockwell.
Светлана Митленкоискусство

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