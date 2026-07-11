Сколько их таких, неизвестных? ч.2

Первая часть тут: Сколько их таких, неизвестных? ч.1

Каждый участник Великой Отечественной войны сделал больше, чем можно представить. Но без нас их история может раствориться во времени. Давайте вместе сохраним память — делитесь этим постом с друзьями. Юные мстители — один из подпольных пионерских отрядов, который действовал на крупной железнодорожной станции Оболь в Витебской области Белоруссии в 1942 - 1943 годах.

В отряде состояли ученики местной школы и окрестных деревень, всего 38 человек.

Отряд был создан зимой 1942 года, вскоре после прихода немцев. Свою деятельность пионеры начали с расклейки рукописных листовок, мелкого вредительства, сбора и схрона оружия и боеприпасов, набранных на полях недавних боев. Пионерам удалось установить связь со взрослым подпольем и партизанским отрядом имени Ворошилова, действовавшим в этом районе, после чего эффективность их борьбы значительно возросла.

За короткое время юные мстители совершили 21 диверсию. Сожгли несколько мостов, взорвали электростанцию и кирпичный завод, сожгли железнодорожный склад, мотовоз и экскаватор на торфяном заводе, льнозавод с двумя тысячами тонн льна, приготовленными к отправке в Германию.

Мальчишки и девчонки постоянно дежурили возле железнодорожной станции, наблюдая за проходящими эшелонами, и сообщали добытые сведения партизанам, а те передавали их в центр.

26 августа 1943 года почти все «Юные мстители» были арестованы по доносу предателя — бывшего ученика обольской школы Михаила Гречухина, дезертировавшего из Красной армии. Больше месяца ребят допрашивали и пытали, а 5 ноября расстреляли в городе Полоцке. Орден Красного Знамени в одном приказе получили бывалый разведчик и кинооператор

Именно так по своей значимости часто оценивались заслуги сражающихся как с оружием в руках, так и с кинокамерой… или блокнотом, если речь шла о корреспондентах.

В июле 1942 года Северо-Западный фронт наградил Чедия Ш.Я. — начальника разведотдела 9-го пограничного полка войск НКВД и военного кинооператора Шера Б.И. На тот момент Борис Ильич снял бои под Старой Руссой «в дивизии полковника Миссана», потом создал киноочерк «о бомбардировочной операции в части полковника Забелина», выполняя одновременно обязанности штурмана-пулеметчика и кинооператора.

Позднее заснял на кинопленку партизан нескольких отрядов, принимая участия в боях в районе села Ясски, где ликвидировали карательный полицейский отряд, состоящий из латышей. Вынес с поля боя под огнем тело убитого командира отряда. Вернулся с богатым киноматериалом о боях и буднях партизанских бригад.

P.S.На фото запечатлен момент вручения ему ордена Красного Знамени Юные разведчики Владимир Георгиевич Кузнецов (04.12.1926 г.р., слева) и Василий Николаевич Должиков (01.10.1928 г.р.) в районе Сталинграда, октябрь 1942 года

Старший сержант Владимир Кузнецов был награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Василий Должиков участвовал в обороне Сталинграда, в боях за Белгород, Харьков, освобождал Румынию, Польшу, закончив войну в Праге, был пять раз ранен. Был награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Славы III степени. Пётр Степанович Ивашов (06.01.1910 г.р.)

Пётр Степанович родился в деревне Жуланово Соликамского района Пермского края. Работал шофёром автоколонны. У него было семь детей, среди них — моя мама.

С началом войны дед продолжал трудиться шофёром — была бронь. В 1942 году он был осуждён за наезд на двух пешеходов. Дед мог отправиться в тюрьму отбывать срок или в штрафбат; пошёл в штрафбат. Был ранен. После ранения попал в 3-ю воздушную армию, Калининский фронт.

Воевал в военной разведке (СМЕРШ). Был пулемётчиком. Дед был ранен несколько раз, но каждый раз возвращался в строй и продолжал воевать. Будучи рядовым, взял в плен крупного немецкого шпиона. 18 мая 1945 года за этот подвиг его представили к правительственной награде — ордену Славы III степени. В качестве трофея привёз домой немецкий кинжал.

Война для него закончилась 7 марта 1945 года где‑то на южной окраине Германии. Был демобилизован младшим сержантом 441-го стрелкового Краснознамённого полка. За мужество и отвагу Ивашов П. С. был награждён орденом Красной Звезды, орденом «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги».

Пётр Степанович прожил долгую жизнь — 90 лет (умер в 2000 г.). Он никогда ничего не рассказывал о войне, не любил вспоминать. Наверное, воспоминания были слишком тяжелы для него, как и для десятков тысяч других ветеранов той страшной войны.

Некоторые данные я узнала от свекрови и её брата Владимира Ивашова, который делал запрос в ЦАМО (Санкт‑Петербург), а также через сайт https://pamyat-naroda.ru/ — нашла на деда некоторые архивные документы; теперь они хранятся в нашем семейном архиве.

Автор: Ирина Перепелица История В. А. Сущинского и фронтовой хроники Есть момент в документальном фильме «Фронтовой кинооператор»,

когда картинка замирает и появляется черный фон (на 20-й минуте 29-й секунде). Это не брак при монтаже режиссера, кинооператора Марии Евгеньевны Славинской. Это сделано специально, чтобы оставить эмоциональный запоминающийся зрителю след, так как именно этот момент остановки кадра — момент гибели оператора В.А. Сущинского. Он был смертельно ранен под Бреслау (Вроцлав).

В 1946 году ему была присуждена Сталинская премия 2-й степени.

Но имя его стало известно после открытия памятника в Красногорске. Специалисты знают, что там находится известный в России архив кино-фото-фоно документов, где любой желающий через каталог архива может изучить практически любую военную кинохронику для своего исследования. Именно здесь хранятся обязательные экземпляры всех (или почти всех) документальных фильмов страны.

Таких кинооператоров было полторы сотни. Памятник посвящен всем погибшим кинооператорам, но собирательным образом этой скульптурной композиции стал именно Владимир Александрович Сущинский. Единственный в истории таран бронепоезда Летом 1944 года началась операция «Багратион», в которой участвовал лейтенант Дмитрий Комаров вместе со своей 15-й гвардейской танковой бригадой. Бригаде Комарова удалось прорвать линию фронта южнее посёлка Паричи и добраться до сёл Слободки и Романище.

25 июня перед танковой бригадой была поставлена задача перерезать железную дорогу Лунинец–Бобруйск и освободить станцию Чёрные Броды. Танк Комарова одним из первых прорвался к станции, когда по ним открыл огонь немецкий бронепоезд. Выстрелы «Т-34» не смогли пробить бронепоезд, и наступление советских солдат было приостановлено.

К тому моменту Дмитрий Комаров был ранен, а его танк подожжён. Однако танк оставался на ходу. Тогда командир танка Комаров и механик-водитель Бухтуев решились на то, что не делал никто ранее — танковый таран бронепоезда.

На максимальной скорости объятый пламенем танк врезался в поезд. Две площадки бронепоезда опрокинулись, и он остановился. Увидев подобное, другие танкисты 15-й гвардейской бригады ринулись вперёд, и в 15:00 Чёрные Броды были освобождены. При таране механик Бухтуев погиб, а Комаров, отстреливаясь от врагов из пистолета, смог укрыться в лесу. Там спустя семь суток израненного Дмитрия Комарова нашли советские разведчики. После лечения в госпитале Комаров сразу же вернулся на фронт. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 сентября 1944 года.

Погиб в бою за плацдарм на западном берегу реки Нарев 4 сентября 1944.

Похоронен в деревне Заторы, юго-восточнее города Пултуск Мазовецкого воеводства, Польша. Память: в городе Шахунья на мемориальном комплексе площади Советской установлена памятная стела. Родился в деревне Синчуваж, ныне городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Учился в Петуховской начальной и Черновской неполной средней школах. На школе есть мемориальная табличка и бюст Герою на территории школы. До призыва в 1941 году в Красную Армию, работал бухгалтером железнодорожного путевого участка в городе Шахунья.

Окончил Благовещенское танковое училище (1943 г.).

Валовик Константин Викентьевич

Я родилась в семье, которая очень чтит старшее поколение, передаёт друг другу интересные истории и таким образом сохраняет информацию, особенно о временах Великой Отечественной войны. Сегодня я хочу рассказать о подвиге своего деда, о котором не знала не только я, но и папа...

Валовик Левонтий Константинович, мой отец, не помнит своего папу, так как ему было всего 3 года от рождения, когда тот ушёл на фронт. А мать (моя бабушка) с тремя маленькими детьми пережила и немецко-фашистскую оккупацию, и бомбёжки, и сожжение заживо родственников в деревне Стары́нки.

Валовик Константин Викентьевич (отец моего отца) прошёл войну до Будапешта (Венгрия). Там, при форсировании реки Дунай, освобождая Будапешт, погиб. Пришла похоронка, в которой содержалась эта информация. Вот и всё, что мы знали о нашем родственнике. Бабушка не очень хотела рассказывать, да и бережно хранила похоронку, никому не показывала.

О смерти деда — героя я узнала с сайта «Память народа» и очень благодарна составителям, которые сохранили материалы и создали базу, столь нужную нашему молодому поколению.

Константин Викентьевич был призван в Красную Армию 21 июля 1944 года. А уже 27 декабря 1944 года погиб. Был награждён «Медалью «За отвагу»» за то, что 24.11.1944 года в бою у села Сегетен-Миклош к западу от города Будапешта (15 км), выполняя приказ командира по уничтожению пулемётного гнезда, ворвался в траншею врага, убил четырёх солдат и уничтожил станковый пулемёт, мешавший продвижению советской пехоты. Вот какой герой мой дед!

Бабушка вырастила троих детей одна, сохранив верность своему возлюбленному, с которым прожила всего чуть более 5 лет.

Уверена, сохранять память — основная задача нашего поколения.

Автор: Алена Мачэль Санинструктор сержант Валентина Григорьевна Симонова (1923 г.р.) читает газету у блиндажа на «Малой Земле», июль 1943 года

На плацдарм сержант Симонова высадилась с первыми подразделениями полка 24 февраля 1943 года. В боях в районе мыса Мысхако с 27 февраля по 4 марта под артиллерийским огнем противника оказала помощь 17 раненым и эвакуировала их с поля боя с личным оружием, 8 марта была награждена медалью «За боевые заслуги». Авторемонтная мастерская ПМ-3 типа А (ремонтная «летучка») на ледовой трассе через Ладожское озеро, декабрь 1941 - февраль 1942 года

А вы знали,что на «Дороге жизни» круглосуточно работали авторемонтные мастерские?

Пункт технической помощи или «летучка» представлял собой крытый грузовой автомобиль-фургон, который обслуживался двумя-тремя квалифицированными шоферами-ремонтниками, имевшими набор необходимых инструментов и запасных частей. На каждом пункте техпомощи имелась аптечка для оказании первой помощи при ранениях и обморожениях.

Как правило, пункты техпомощи размещались в 6-7 метрах от кромки дороги справа по движению и имели расчищенные от снега площадки для ожидавших ремонта автомашин. Для лучшей ориентировки водителей на «летучках» была прикреплена большая надпись «Техпомощь на трассе», а ночью они освещались электрической лампочкой, работавшей от аккумулятора, или маяком «мигалкой».

Неподалеку от каждого пункта техпомощи была проделана прорубь для заправки радиаторов автомашин водой.

Кроме «летучек», стоявших на определенных местах, на ледовой дороге было введено кольцевое движение «эваколетучки» для буксировки остановившихся автомашин до ближайшего пункта техпомощи или других ремонтных пунктов. Советские военнопленные у колючей проволоки концентрационного лагеря «Шталаг XVIIIA»

Шталаг XVIIIA (Stalag XVIIIA) – немецкий лагерь для военнопленных в годы Второй Мировой войны вблизи города Вольфсберг, Австрия. В лагере содержалось примерно 30.000 человек, 10 тысяч англичан и 20 тысяч русских. Русские были изолированы в отдельной зоне и не пересекались с другими пленными.

Смертность среди русских в этом лагере была очень высокой. По свидетельствам австрийцев, благополучно вернувшихся домой в 1945 году, зачастую в русской части лагеря умирало до 100 человек в день.

Лагерь XVIIIA был освобожден союзниками в мае 1945 года. В 1945 - 1947 годах англичане временно переделали его в концлагерь для бывших нацистов, подозреваемых в военных преступлениях. Торопов Степан Данилович (03.01.1907 - 21.05.1988 гг.)

Сайт «Память народа» дал нашей семье много данных о ветеране: дату призыва, звание, воинскую часть, госпиталь, в котором он лежал с ранением:

- Дата призыва: 1942 год

- Воинская часть: 160 УРК

- Воинское звание: красноармеец

- Госпиталь: ЭГ 3490, госпиталь 1620

- Военно-пересыльный пункт: 375 запасной стрелковый полк

- Источник информации: Филиал ЦАМО (Архив военно-медицинских документов)

- Воспоминания родственников: был в плену, с войны вернулся в весе 47 кг, ранение было в ногу, после ходить мог только с костылём.

- Жена: Торопова Екатерина Федоровна (01.12.1907 - 04.05.1994 гг.) - в военное время растила четверых детей одна.

Мы, родственники, создали Родовую фото-книгу, в которой отдельно отведены страницы для ветерана и его семьи. Так же составлено большое Родовое древо предков и потомков ветерана нашей семьи. Найденные на сайте данные будут внесены в Родовую историю.

Автор: Куклина Татьяна Валентин Александрович Максимов (03.03.1923 г.р.)

Мой дед, Валентин Александрович, родился в селе Подсосино Загорского района Московской области.

Из архивных документов на «Память народа» я выяснила, что дед воевал недолго — с июня по сентябрь 1942 года на Западном, Юго‑Западном и Сталинградском фронтах. Под Сталинградом он служил в 62-й армии под командованием генерала Чуйкова.

20.09.1942 в наступательном бою под Сталинградом командир стрелкового отделения 1028-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии старший сержант Максимов В. А. получил тяжёлое пулевое ранение в руку и после госпиталя получил инвалидность.

19‑летнего деда демобилизовали по ранению, и для него война закончилась в 1942 году под Сталинградом.

В 1950 году «за отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками», Валентин Александрович Максимов был награждён орденом Славы II степени. Дед был демобилизован инвалидом III группы по ранению.

В 1945 году Валентин Александрович был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Автор: Ирина Перепелица Илья Васильевич Балдынов —единственный генерал Герой Советского Союза, которым гордятся буряты

Ему удалось пройти сложный жизненный путь. Свой первый орден Красного Знамени он получил после боевого крещения на КВЖД.

Затем было обвинение в шпионаже в пользу Японии, Германии и участии в деятельности «панмонгольского контрреволюционного центра». Тогда 50 человек из Забайкальского военного округа арестовали и два года держали в тюрьме.

На прогулке арестованный К.К. Рокоссовский ему шепнул:

«Хочешь остаться в живых, не подписывай ни одного протокола, ни одного списка, чего бы тебе это ни стоило».

Благодаря этому совету, из коллег по Бурятской кавбригаде он оказался чуть ли не единственным, кого отпустили. Остальных расстреляли.

В годы войны Илья Васильевич командовал 109-й гвардейской стрелковой дивизией прорыва, сформированной на базе десантников 6-й и 9-й гвардейских стрелковых бригад. Эта «дивизия прорыва» освобождала целый ряд городов Украины, Европы, Маньчжурии и Китая. Ее командир был трижды ранен, получил генеральское звание и целый букет наград. С августа 1943 года в СССР было положено начало традиции проведения праздничных салютов. Несколько таких салютов были посвящены победам, героями которых были бойцы 109-й дивизии. Первый такой салют (20 залпов из 224 орудий) прошел в Москве 13 марта 1944 года в честь взятия Херсона и Берислава. А дивизия Балдынова с тех пор стала носить почетное наименование «Бериславская». Павел Михайлович Камозин (16.07.1917 - 24.11.1983 гг.) — советский лётчик-истребитель, командир эскадрильи, дважды Герой Советского Союза.

С 27 декабря 1941 года по октябрь 1942 года — Павел Михайлович не только сам в совершенстве овладел техникой пилотирования самолёта ЛаГГ-3, но и научил и выпустил 40 лётчиков.

К концу марта 1943 года младший лейтенант Павел Михайлович Камозин совершил 82 боевых вылета на сопровождение бомбардировщиков, прикрытие войск, разведку и штурмовку. В 23 воздушных боях лично сбил 12 вражеских самолётов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Камозину Павлу Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1944 году в боях за Севастополь лётчики эскадрильи Павла Михайловича Камозина сбили 64 самолёта противника, 19 из которых сбил лично командир эскадрильи.1 июля 1944 года Павлу Михайловичу было присвоено второе звание Героя Советского Союза.

За годы войны Павлом Михайловичем Камозиным проведено около 200 боевых вылетов в 70 воздушных боях им сбито лично 35 и в группе 13 самолетов противника. Екатерина Илларионовна Михайлова-Дёмина (22.12.1925 - 24.06.2019 гг.) — советский военный медик, единственная женщина, служившая во фронтовой разведке в составе советской морской пехоты во время Второй мировой войны. Герой Советского Союза.

К лету 1941 года окончила 9 классов и пришкольные курсы медсестёр Российского общества Красного Креста. В Красной Армии с июня 1941 года. Поскольку документы, удостоверяющие её личность и возраст (такие как комсомольский билет) остались в блокадном Ленинграде, прибавила к своему 15-летнему возрасту ещё 3 года.

С января 1942 года служила на военно-санитарном судне «Красная Москва», переправлявшем раненых из Сталинграда, по Волге через Каспийское море, в Красноводск. Там ей было присвоено звание главного старшины, а за образцовую службу вручён знак «Отличник Военно-Морского Флота». Трижды была ранена.

В ходе Темрюкской десантной операции, будучи контуженной, оказала медицинскую помощь 17 раненым бойцам и эвакуировала их в тыл с оружием под сильным огнём противника. В конце января 1944 года главстаршина принимала участие в десанте в Керченском порту, мужественно проявила себя в уличных боях, перевязала 85 раненых солдат и офицеров, вынесла с поля боя 13 тяжелораненых, за что была награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.

В ночь с 21 на 22 августа 1944 года санинструктор Михайлова участвовала в форсировании Днестровского лимана. За время боя оказала первую помощь 17 тяжелораненым краснофлотцам, подавила огонь станкового пулемёта, забросала гранатами дзот, уничтожила два десятка солдат противника, 9 гитлеровцев взяла в плен.

За проявление исключительной отваги была представлена к званию Героя Советского Союза, но награждена орденом Красного Знамени.

Демобилизована в ноябре 1945 года. В послевоенное время работала врачом.

В 1964 году о Екатерине Илларионовне режиссёр Виктор Лисакович снял документальный фильм «Катюша» (по сценарию Сергея Смирнова). Фильму был присуждён приз «Золотой голубь мира» на Международном кинофестивале в Лейпциге. Василий Никитич Большаков, пилот 44 скоростного бомбардировочного полка 2 авиадивизии

Спокойствие, мужество и героизм в каждом полёте. Василий Большаков дважды, а порой и трижды атаковал цель и уходил на свою территорию только убедившись, что задача выполнена.

13 августа 1941 года самолёт Большакова был атакован истребителями противника, в результате чего лётчик получил ранение правого глаза, но сумел посадить горящий самолёт на своей территории и спасти жизнь экипажа. Мурзали Суманов (1916 г.р.) — снайпер 1021-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии 13-й армии Брянского фронта. Один из тех, кто бил врага не числом, а меткостью. Январь 1943 года, Брянский фронт, мороз и лёд, а он терпеливо выжидает, глядя в прицел.

Мурзали Суманов уничтожил 40 гитлеровцев. Его фото было опубликовано в газете «Советская Киргизия» 17 января 1943 года. Григорий Иванович Кочев (23.12.1923 г.р.)

После школы младших командиров Григорий Иванович служил в 30-й Ивановской стрелковой бригаде, затем в 101 ЗПС Киевского военного округа в Новоград-Волынске.

Воевал в Курляндии (10.1944 - 11.1944 нн.) в ходе 2-го этапа Прибалтийской операции 1944 года в составе 163 стрелкового полка 11-й (Ленинградской) Валгинской стрелковой дивизии в районе Добеле, Елгава.

История подвига: нужно было протянуть кабель связи через поле под миномётным обстрелом. Отправили двух человек, но они не смогли это сделать и погибли. Дедушку отправили третьим. Он выполнил задание, но был тяжело ранен и до июня 1945 лечился в госпиталях.

Григорий Иванович Кочев награжден боевыми наградами - медалями за отвагу и за боевые заслуги, Орденом Отечественной войны I степени, и конечно,медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» и другими юбилейными медалями.

Автор: Андрей Чубатов Пристроился в конец немецкой колонны на мотоцикле и расстрелял ее из автомата

Хохлов Петр Васильевич (15.07.1923 - 12.09.1997 гг.) — разведчик-автоматчик 65-й Волновахской бригады 11-го танкового корпуса, Герой Советского Союза. В 1941 году был призван в Красную Армию. С июня 1943 года до 20 января 1945 года сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Брянском, Южном и 1-м Белорусском фронтах.

14 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта начали Висло-Одерскую операцию. В тот же день в бой вступил 11-й танковый корпус, в составе которого сражался разведчик Пётр Хохлов.

16 января танкисты штурмом взяли Радом и бросились на запад, преодолевая реки с подготовленными врагом рубежами обороны. Разведка бродов, дорог и позиций была одной из основных задач танковой разведки; разведчики выдвигались вперед на мотоциклах, БТР и танках, иногда вступая в бой с отступающим противником.

18 января в районе Опочно Петр Хохлов нашёл брод через реку Джевичка: вскрыл лёд, промерил глубину (40–50 см), обезвредил мины и обозначил переправу — по ней переправилась вся бригада. Позже он разведал маршрут от Скшиньско до Божустов, пробился в колонну противника, выдался за своего и в подходящий момент открыл огонь, уничтожив 29 солдат и две подводы с боеприпасами.

19 января у Спалы Хохлов захватил четырёх вражеских сапёров, получив от пленных ценные сведения, затем обнаружил и прикрыл брод — в бою он уничтожил около 30 гитлеровцев. 20 января при разведке дороги к селу Ракицины Хохлов вместе с двумя бойцами уничтожил до взвода пехоты, 12 подвод и одно орудие; в этом бою он был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено Хохлову Петру Васильевичу 24 марта 1945 года «за отвагу и мужество, проявленные при разведке переправ через реки Джевичка и Пилица во время боёв по освобождению Польши».

После войны жил в Москве. Умер 12 сентября 1997 года. Татьяна Петровна Макарова (25.09.1920 - 25.08.1944 гг.) — советская лётчица, командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза.

Последний вылет Татьяны Петровны состоялся над Остроленкой 25 августа 1944 года; как обычно, она летала с Верой Белик. Им удалось сбросить бомбу на цель, но противник обнаружил их самолёт, включив прожекторы и зенитные боеприпасы. Истребитель, преследовавший их самолёты при возвращении на авиабазу, сбил их над советской территорией.

Ни у Макаровой, ни у Белик не было парашютов, и они погибли в горящем самолёте. Всего Татьяна Макарова совершила 628 боевых вылетов, сбросив 96 тонн бомб, в результате чего были уничтожены два парома, два зенитных орудия, один прожектор, два склада боеприпасов и уничтожено более двух взводов солдат противника. Милаев Павел Георгиевич (14.07.1925 - 20.09.1992 гг.) — младший лейтенант, командир пулеметной роты 1293 стрелкового полка. С 8 января 1943 года в Красной Армии, с 25 сентября 1944 года – на Первом Белорусском фронте.

Отличился в боях 10 октября 1944 года: первым ворвался в траншеи противника, уничтожил 4 солдат, взял одного в плен, лично уничтожил 8 солдат из пулемета при отражении контратаки. Награжден орденом Красной Звезды (13.10.1944 г.). Участвовал во взятии Берлина.

После войны работал в колхозе, получил производственную травму (перелом позвоночника), став инвалидом в 46 лет. Несмотря на это, работал сторожем, много читал, воспитывал внука. Инвалид Отечественной войны. Умер в 67 лет.

Награды: Орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы».

Любил использовать забавное приветствие: «сипппу липпу» (ответ: «здрапу лапу»). Привез сестре из Германии шелковую сорочку, которую она приняла за платье. Жил дружно с семьёй.

Евгения Андреевна Жигуленко (1920 - 1994 гг.)

Евгения Жигуленко присоединилась к советской армии в октябре 1941 года, участвовала в боях на Восточном фронте, начиная с мая 1942 года, после окончания военных штурманских курсов. Сначала она служила штурманом, затем стала летчицей, после чего была повышена до должности командира звена.

Ее полк официально назывался 588-м ночным бомбардировочным авиационным полком, пока в 1943 году не был переименован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский полк.

Во время войны она участвовала в бомбардировках на Южном, Кавказском и Белорусском фронтах, а также в Берлине, Крыму, Керчи, Кольберге, Кубани, Млавско-Эльбинге, Могилеве и Осовеце.

Помимо бомбардировок вражеских объектов, она выполняла задания по снабжению Красной Армии. К ноябрю 1944 года она сбросила 89 тонн бомб на цели, уничтожила три переправы, прожектор, три артиллерийские батареи и устроила 177 пожаров. По окончании войны она совершила 968 боевых вылетов, во время которых не раз оказывалась на волосок от гибели.

За свои первые 773 боевых вылета 23 февраля 1945 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вот такие на этот раз имена. А сколько еще неизвестных нам!