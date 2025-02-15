Казань. Было-стало - 56

Продолжаем путешествие...
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Улица Некрасова носит имя великого русского поэта 103 года. До 1921-го улица носила прозаическое имя: Собачий переулок. Он спускался к Рыбнорядской площади (которая теперь площадь Тукая). Когда-то это был овраг. У входа в овраг начинались мясные ряды. Торжище и его задворки привлекали не только людей, но и животных — возможно, в этом причина названия.
Ещё в начале 2000-х годов улица сохраняла почти нетронутой дореволюционную застройку. Чуть больше 20 лет назад вся деревянная застройка пошла под снос. Уцелели всего два дореволюционных дома — потому что из кирпича.
Чёрно-белый кадр сделал Нияз Халит. Он жил на Некрасова. В одном из этих домов в 1887 году бывал студент Владимир Ульянов. Здесь собирался марксистский кружок. 17-летний Владимир Ильич в то время жил неподалёку.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.Советская Казань. Улица Дзержинского на углу с Чернышевского. Два здания на втором плане были снесены в начале 2000-х. Это были главный дом (он стоял прямо на углу) и флигель. Построил архитектор Василий Иванович Кафтырев в 1760-е. Скорее всего, это был кафтыревский типовой проект.
Дом принадлежал Ибрагиму бин Юсуфабину Аснаю бин Исанколе бин Бурнагола. Русские называли — Ибрагимом Юсуповичем Бурнаевым. Кем был этот человек, доподлинно неизвестно. Но построить дом в верхней части города, у кремля, в квартале, где селилась аристократия, человеку его происхождения и вероисповедания было невозможно в ту эпоху.
Сейчас про Бурнаева пишут всего два слова: купец, меценат. Императрица Екатерина разрешила ему построить в родовой деревне Нижняя Береске первую со времен Казанского ханства каменную мечеть. Одно понятно точно: Ибрагим Юнусович делал очень серьёзные дела, имел влияние и связи в Петербурге.
Бурнаев скончался в 1786 году. Его семья продала дом. Позже он отошёл Первой Казанской гимназии. Тут были квартиры преподавателей. В советское время дом был внесён в охранный реестр памятников. Но это не помешало его снести в 2000-е. Сейчас на месте стоит обычный элитный дом (архитектор Михаил Августович Борщевский).
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет.Торговый центр «Родина» на улице Баумана занимает место, на котором когда-то стоял дом Екатерины Сергеевны Прибытковой, владелицы большого кожевенного завода в Адмиралтейской слободе. В этом доме, уже после кончины хозяйки (это произошло в 1892 году), открылся кинотеатр. Дом был несколько перестроен.
Приехали из столицы и два льва. Для них (временно) подобрали не очень подходящее место на лестнице в парадных сенях. Лестница была мала для львиных постаментов (это хорошо заметно на чёрно-белом кадре). Один лев, тот, что слева, оскаливается, другой в спокойной классической кошачьей позе.
Львы пережили революцию, первые годы Советской власти и сгинули к началу Великой Отечественной войны. Что с ними случилось, неизвестно. Где-то слышал, что передали в зооботсад.
В сенях до сих пор сохранилась парадная дверь с двуглавым орлом (на гербе после революции срезали короны и облик святого Георгия). Сохранились и две аббревиатуры, вырезанные на дереве: КХШ, ИАХ (Казанская художественная школа, Императорская Академия художеств).
P.S. Люди, что позируют на лестнице, из чекистского ведомства.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.На Большой Красной, там, где сейчас здание интерната хореографического училища, до недавнего времени стоял возведённый в XIX веке одноэтажный деревянный дом с мезонином. Принадлежал он коллежскому секретарю Казанской городской управы Иосифу Александровичу Овсяному. В историю Казани хозяин дома вошёл как совладелец Фабрики мозаично-цементного производства (так она официально называлась).
Компаньоном Овсяного был купец Николай Фёдорович Банарцев. В 1892 году Овсяный и Банарцев вместе с третьим купцом, Василием Ивановичем Богдановым, основали товарищество на вере и занялись выпуском глазурованной плитки, которая шла на отделку зданий в Казани. Богданов вскорости умер, а партнёры продолжили дело вдвоём.
Плитка Овсяного — Банарцева по сей день украшает казанские памятники (например, фасад знаменитого дома Киселёва на Новокомиссариатской, она же Комлева, а сейчас — Муштари). К сожалению, в наше время плитку нещадно уничтожали и уничтожают. Но что-то осталось.
Фамилию Овсяный порой можно встретить в краеведческой литературе в контексте плиточного производства. Пишут: дом такой-то отделан плиткой завода Овсяного. Однако никто не называет имя и отечество. Дом Иосифа Александровича на Большой Красной также был отделан собственной плиткой. Овсяный скончался в июле 1906 года. После революции дом был национализирован. Снесён в начале 2000-х.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Улица Лесгафта в 1966 году. В центре двух кадров дом №20. Построен в 1942 году для сотрудников завода «Пишмаш».
Сейчас уже мало кто знает, что Казанский государственный завод пишущих машин имени Агамалы-Оглы на площади Свободы был предприятием всесоюзного масштаба. В Казани выпускалась едва ли не половина всех пишущих машин. Все машинки в тюркских советских республиках были из Казани.
В 1937 году на бывшей улице Муратовской (она же Лесгафта) был заложен дом для сотрудников завода. Проектировал столичный архитектор Сергей Винавер из Гипромаша (госинститут по проектированию машиностроительных и металлообрабатывающих заводов). Дом получился образцовый. Кажется, на третий этаж можно было попасть только через отдельный вход в подъезд.
Обе фотографии сделаны с одной точки. Чёрно-белый кадр сделал 58 лет назад Василий Александрович Картавенко.В декабре 1914 года, то есть ровно 110 лет назад, в Казани, на Большой Проломной, был открыт Большой театр. Хозяин театра — Гирш Мордухович (или Григорий Абрамович) Розенберг. Сейчас здесь русский драматический театр имени Качалова. Здание не кажется нам большим. Но в 1914 году Большой театр уступал по размерам только городскому театру на Театральной площади.
В Казань Розенберг переехал из Вятки в 1900 году. Сначала Григорий Абрамович взял помещение в доме Афанасия Степановича Меркулова на Большой Проломной, где появился кинотеатр «Патэ». Дело задалось. Позже он арендовал помещение в Александровском пассаже, где был организован электро-кинотеатр «Пассаж». Затем Розенберг выкупил весь дом Меркулова и перестроил его для Большого театра. Он распахнул двери 21 декабря 1914 года, в разгар Первой мировой войны. Антрепренёром была известная в то время актриса Зинаида Александровна Малиновская. Публика шла: в театре давали по три представления в день. Перед началом крутили синематограф.
После революции, в 1919 году, театр был переименован в Советский Большой театр. До 1948 года носил имя Луначарского, а после и по сей день — Качалова.
На чёрно-белом снимке слева в кадр лезет старинный дом Рязановой 1830-х годов постройки с магазинами на первом этаже. Он был снесён в наше время. На его месте встал новодел — очень похожая копия.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Большой дом усадьбы Эраста Петровича Перцова на углу Малой Проломной и Рыбнорядской улиц (ныне Профсоюзная и Пушкина).
Здесь в сентябре 1833 года в гостях у хозяина дома побывал Александр Сергеевич Пушкин: он дружил с Перцовым.
Перцовы были известным семейством в старой России. В Москве, например, племянник Эраста Петровича, Петр Николаевич Перцов, построил красивейший дом напротив храма Христа Спасителя.
Много лет спустя дом на Рыбнорядской перешёл в собственность купцу 1-й гильдии Агафону Васильевичу Афанасьеву; был надстроен на один этаж и пристроен одним крылом. В 1930-е годы здесь размещался универсальный оптово-розничный магазин Союза потребительских обществ ТАССР.
Интересно, что мемориальная доска, связанная с визитом Пушкина, установлена не на своём месте. Она находится на фасаде дома №15 по улице Профсоюзной. В сентябре 1833 года здесь в гостях у поэта Перцова был Пушкин, — написано на доске. Однако дом, где Пушкин встречался Перцовым, был и остается угловым. Флигель, на котором висит мемориальная доска, был частью усадьбы Перцовых, но Пушкин в нём не был.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.В декабре исполняется ровно 100 лет, как была создана мастерская татарских пишущих машин при Центральном исполнительном комитете Татарской Республики, сокращенно Татязмаш. Из этой мастерской вскорости выросло большое предприятие — Казанский государственный завод пишущих машин имени Самеда-Ага Агамалы-Оглы.
На первых порах мастерская располагалась на улице Чернышевского (ныне Кремлёвская). Руководил мастерской Аскар Алиевич Шейх-Али (правнук последнего владетеля Бокеевской орды Джангир-хана). Он переехал из Москвы по приглашению правительства ТАССР. Под его руководством в мастерской модернизировали иностранные пишущие машинки под арабский шрифт, что прежде считалось невыполнимой задачей. Позже в мастерской была собрана первая советская пишущая машинка Yanalif.
В 1930 году Москва приняла решение образовать Казанский завод пишущих машин. Ему была передана бывшая электростанция на площади Свободы, построенная в 1895 году по проекту архитектора Генриха-Якоба Бернардовича Руша. После революции электростанции дали революционное имя «Красная заря». На старинной фотографии она со стороны улицы Большой Красной.
Здесь выпускали около 40 процентов всех пишущих машинок в стране со шрифтом яналиф для тюркских республик Союза ССР. Поставки шли в Китай, Афганистан, Турцию, Монголию. В конце 1950-х завод переехал в Советский район. Старинное здание было снесено в 1960 году. Чуть продаль от места, где стоял завод, был построен корпус Татарского областного комитета КПСС. Теперь здесь Кабинет министров Татарстана.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.В год 100-летней годовщины со дня кончины Ленина на месте, где некогда стоял первый в Казани памятник вождю, была водружена статуя Конфуция.
Это верхняя терраса Ленинского сада (называемая в прошлом Клиническим садом). В качестве пьедестала для бронзового бюста была сооружена знаменитая лестница. Бюст работы петербургского скульптора Матвея Яковлевича Харламова был установлен в годовщину Октябрьской революции, в ноябре 1924 года. На чёрно-белом кадре мы видим момент открытия памятника. На гранитном постаменте надпись «Ленин», выше — по-татарски.
Ровно столетие спустя ленинское место заняла фигура Конфуция. Официальное название памятника «Учитель десяти тысяч поколений». Осознанно или нет, но поставили её спиной к зрителям.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 100 лет.Это здание на Большой Красной по сей день называют «Красным Крестом», потому что долгое время на его фронтоне сохранялось изображение красного креста.
До революции здесь располагалась Казанская община сестёр милосердия Красного Креста. Однo из старейших каменных зданий на этой улице. Изначально принадлежало Власьевым — дворянской семье из Уфы. Пётр Алексеевич Власьев был отставным подпоручиком, держал 75 душ крепостных. По преданию, в доме Власьевых располагался городской театр до постройки здания на Театральной площади.
В 1859 году губeрнский архитектор Иннoкентий Платонович Безсонов пристроил к дому справа входное крыло. Дом к тому времени принадлежал вдовой коллежской советнице Варваре Николаевне Карповой; затем её зятю Сергею Михайловичу Никольскому. В 1898 году дом приобрела Казанская община сестёр милосердия.
В 1905 году в доме был освящён домовый храм во имя святой Великомученицы Екатерины. Храмовые купола стояли над главным входом. После революции они были снесены. Священником здесь служил Василий Дмитриевич Богоявленский. В революционном 1918 году он был жестоко убит; в наше время прославлен в лике святых новомучеников. В годы Первой мировой и Великой Отечественной в доме был госпиталь. По сей день здесь роддом. К сожалению, всей истории в одном коротком посте не рассказать.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Большая Проломная. Ныне Баумана. Фронтон этого дома некоторое время украшала буква А — что значит «Аполло». Так назывался кинотеатр, открытый ещё в начале 1900-х. На чёрно-белом кадре отчётливо видна надпись ТЕАТР ЭЛЕКТРА ТЕАТР. Впрочем, название «Электра» нечёткое — неудивительно. Первое имя кинотеатра — «Аполло». Когда состоялось переименование в «Электру», новое имя пришлось вешать на старое место. Сейчас дом помнят как бывший кинотеатр «Татарстан». Но половину своей жизни он проработал со старым, дореволюционным ещё названием «Электра».
До революции дом принадлежал Ульяне Матвеевне Красниковой (в девичестве Подуруевой). Она происходила из богатой купеческой семьи, родилась в Казани, но в замужестве покинула город. За ней осталась отцовская недвижимость. В том числе этот дом на Большой Проломной — он сдавался в аренду. После революции всё было национализировано. Название «Электра» продержалось до 1950 года. В 1931-м в кинотеатре впервые в Казани был показан звуковой фильм. В наше время кинотеатр закрылся. Теперь здесь кафе или ресторан.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Советская Казань. 1977 год. Клумба-календарь на улице Куйбышева появилась вскоре после войны, в 1940-е. Но часы на ней установили позже, в 1950-е. Клумба сохранилась по сей день, правда, её площадь сократилась из-за современных построек.
Горводзеленхоз больше не выкладывает дату: слишком много мороки менять число. Цифры-даты из цветов были посажены в ящики. Их приходилось переставлять каждую ночь. На чёрно-белом снимке хорошо видна дата: 17 августа. Слева часть праздничного лозунга: «60 лет...» — очевидно, Октябрьской революции.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Казань в 1920-е годы. Улица Пионерская (бывшая Поперечно-Владимирская, а ныне Чернышевского). На первом плане дом в стиле раннего модерна — когда-то был доходным, то есть квартиры сдавались внаём. С 1920-х в доме располагалось общежитие.
Обратите внимание на торец здания. На чёрно-белом кадре различимы надписи: «ЧУГУННО...» «МЕХАНИЧЕСКИЙ». Это старорежимная реклама чугунолитейного, машиностроительного, кузнечно-котельного и механического завода Александра Никифоровича Свешникова в Адмиралтейской слободе (из него потом вырос известный в СССР завод «Серп и Молот»).
В наше время дом горел. Несколько лет стоял почерневший остов. Относительно недавно дом был реконструирован и возвращён к жизни. Двухэтажное здание на втором плане двух снимков также до революции было во владении купца Ивана Максимовича Сенникова.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.Улица Мостовая (в советские годы Луковского, ныне — Минуллина). На чёрно-белом снимке дом с флигелями. Построен в 1907 году; принадлежал купцу Егору Егоровичу Софронову.
Хозяин дома был человеком торговым и политическим активным. Убеждённый монархист и националист, Софронов входил в совет старшин Казанского русского национального клуба и в первый состав комитета казанской «Партии Манифеста 17 октября». Он весьма недолго был попечителем Архангельского кладбища. Покинул Казань в 1918 году, перед взятием города красными.
После установления в Казани советской власти в бывшем доме Софронова разместился Клуб коммунистов. В 1921 году сюда захаживал будущий генеральный комиссар госбезопасности и руководитель НКВД СССР Николай Иванович Ежов. Ежов начинал свою карьеру в Казани; трудился в Кремлевском райкоме, а потом в бюро Татарского обкома ВКП(б).
Дом Софронова находился по адресу: Луковского, 15. Он хорошо сохранился, но в 1990-е был снесён ради строительства автосалона.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Панорама Большой Казанской улицы (ныне Большая Красная). На втором плане храм Параскевы Пятницы. Вдали просматриваются кремлёвские стены, архииерейский дом и силуэт Сююмбике.
Чёрно-белый кадр в начале 1920-х годов сделал Арнольд Иванович Бренинг. Он стоял у каменной ограды, что опоясывала территорию Богородицкого монастыря. Ограда тянулась по Большой Казанской от Пятницкой церкви до перекрестка с нынешней улицей Япеева (она же Поперечно-Казанская). По углам стояли небольшие башни.
Башня и часть Монастырской стены, что на снимке Бренинга, были снесены в начале 1960-х со строительством трёх жилых пятиэтажек. Одна из них влезла в кадр на нижнем снимке. До нашего времени дожила одна из монастырских башен...
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века.В каком-то смысле уникальная пара снимков. На чёрно-белой фотографии запечатлена разборка храма Святителя Николая Чудотворца в бывшем сестринском корпусе Казанского Богородицкого монастыря. 1930-е годы. Тогда были уничтожены портик, купол, храмовое убранство. Чуть позже корпус будет перестроен, надстроен и станет цехом табачной фабрики. На современном кадре спустя 90 лет – разборка тех самых надстроек. Храм Святителя Николая Чудотворца будет восстановлен.
В 1930-е годы предполагалось обустроить на территории бывшего монастыря городок «Татаркино» со съёмочными павильонами, но не получилось. Это отдельная история. Обитель стала местом для табачной фабрики и пребывала в таком состоянии много лет.
Построенный по проекту казанского губернского архитектора Якова Михайловича Шелковникова, сестринский корпус с храмом через два года справит 210 лет. Иногда его называют Николо-Тульской церковью, но большой ошибки тут нет. Храм был отапливаемым, потому здесь в зиму хранилась чудотворная икона Казанской Божией Матери.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.Советская Казань. Улица Тукаевская (ныне Тукая). В 1975 году между домами №84 и №84а был возведён типовой пивной бар «бочка». Такие стояли во многих городах Союза ССР. В Казани, например, на улице Портовой, а также у парка имени Петрова открылись похожие бары-бочки. Они исчезли уже в наше время — не вписались в новые форматы торговли. А жаль! Одну можно было бы сохранить.Теперь на месте пивного бара на улице Тукая небольшая пристройка — офис и магазинчик. Кажется пустуют.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Мы на Поперечно-Казанской улице (в советские годы — Красина, ныне Япеева). Один из первых домов в Казани из силикатного кирпича. Построен 113 лет назад.
В 1904 году недалеко от Кизической слободы появился Волжско-Камский паровой завод песчано-известкового кирпича; основателем его стал Иван Никитич Колмаков.
Дом принадлежал Александру Степановичу Алексееву. В 1908 году он выкупил участок у некоего господина Флейштейна, разобрал старую полукаменную постройку и заказал трёхэтажный корпус. Строительство было завершено в 1911 году. Дом был доходным, там снимали жилье. Сейчас его нередко называют гимназией Мануйлова, но это ошибка. Гимназии там не было.
В первые годы советской власти здание перепрофилировано в Дом охраны материнства и младенчества. До 2013 года здесь работало гинекологическое отделение онкодиспансера. Сейчас идёт реставрация. Будет гостиница.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века.Украшение Юнусовской площади — дом купца I гильдии Мухаметбадретдина Абдулкаримовича Апанаева. Надпись на старинной открытке: дом Б.К. Апанаева. Инициалы — это сокращённый вариант имени: Бадретдин Каримович.
Двухэтажное здание возведено в 1906 году, о чём можно найти упоминание прямо на фасаде. Но, если быть точным, дом был перестроен. В те времена старые постройки не сносились (в этом не было смысла), а пристраивались и перестраивались. В основе дома Апанаева лежит строение начала XIX века — дом городского головы Татарской ратуши Мухамет-Рахима Юнусова. Перед тем как семья Апанаевых купила его, он перестраивался как минимум дважды.
Известно, что в 1863 году дом Юнусовых посещал цесаревич Николай Александрович, сын императора Александра II, рано умерший наследник русского престола, известный в романовской семье как Никс.
После революции дом был национализирован и приспособлен под больницу. По сей день это поликлиника №7. В январе 1993 года здание было внесено в реестр памятников.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Улица Бутлерова (она же в прошлом — Ново-Горшечная). Перед вами бывший дом Марфы Фёдоровны Зобниной. Построен в 1914−1915 годах из силикатного кирпича. Проект Петра Михайловича Тюфилина и Фёдора Павловича Гаврилова. В доме было семь печей, котёл. Хозяйка — жена Николая Михайловича Зобнина. Купеческое семейство Зобниных в Казани держало кожевенную торговлю (Торговый дом «Иван Павлович Зобнин с сыновьями»).
В начале 1916 года «Товарищество Казанской сапожной мануфактуры», которое учредили Николай Андреевич Жулин, Николай Михайлович и Павел Иванович Зобнины и Василий Григорьевич Шабанов, организовало фабрику «Поляр». Компаньоны намеревались производить обувь для русской армии, воевавшей на фронтах Первой мировой. В октябре 1922 года фабрика была переименована в Казанский кожевенно-обувной комбинат «Спартак».
После революции Зобнины покинули Россию. Их дом сильно пострадал, был национализирован. В ноябре 1922 года в нём открылся научно-исследовательский трахоматозный институт имени Адамюка со стационаром на 65 коек. В подвале поселился младший медперсонал с семьями. В наше время здесь Республиканская офтальмологическая больница.
На чёрно-белом кадре справа частично виден фасад дома Ивана Никитича Колмакова. Он был снесён в 2000-е.
Обе фотографии сделаны с одной точки.На Бутлерова (бывшей Ново-Горшечной) рядом с бывшим особняком Зобниных стоял деревянный двухэтажный дом №12, возведённый еще в XIX веке. Он принадлежал казанскому городскому архитектору Ивану Никитичу Колмакову. Он же его и проектировал. Хозяин, впрочем, здесь не жил, а только сдавал квартиры внаём.
Колмаков был состоятельным и владел несколькими домами в Казани. В одном из них — на Лобачевского, 4, он жил сам, другие приносили ему доход от аренды.
По выходе в отставку Колмаков учредил собственное архитектурное бюро и вместе с врачом Готлибом Андреевичем Цейнером и его братом организовал в 1903 году Товарищество Волжско-Камского парового завода песчано-известкового кирпича — первое в Казани производство силиката. Завод открылся в 1904 году за Кизической дамбой, которую мы теперь знаем как Ленинскую дамбу и улицу Декабристов.
Иван Никитич скончался в 1908 году. Его деловой партнёр Цейнер продал завод купцу 1-й гильдии Агафону Васильевичу Афанасьеву.
В советские годы дом Колмакова был национализирован. В 1987 году наделён статусом памятника местного значения как «дом Франца Осиповича Елачича». Хотя это ошибка. Елачичу дом не принадлежал. В 2006 году дом был лишён статуса памятника по надуманному основанию (аварийное состояние) и снесён.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около четверти века.Пересечение улиц Татарстан и Тукаевской (сейчас Тукая). Чёрно-белую фотографию сделал в 1977 году Нияз Хаджиевич Халит.
В конце 1980-х на перекрёстке встала девятиэтажная «башня Бакулина» — производственный корпус швейной фабрики №3 и образец редкого в Казани стиля неоконструктивизм. Проект Германа Алексеевича Бакулина.
Старинный двухэтажный дом, что был на месте башни (в советские времена здесь был популярный продуктовый магазин), стилистически повторяет стоящую на параллельной улице Парижской Коммуны известную библиотеку Каримовых. Она видна на дальнем плане двух снимков. Слева на чёрно-белой фотографии видны деревянные дома. Они были снесены в 1978 году при строительстве нового корпуса школы №80.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти полвека.Советская Казань. Кольцо. Этот двухэтажный дом XIX века исчез в начале 2000-х. Те, кто помнит его, должны вспомнить и запах, которых доносился из окон и дверей. Точнее, аромат — колбасы. Он так и назывался официально: «Колбасы». До 1940-х годов это был единственный в городе мясной магазин Казгорпищеторга №28. В более поздние времена магазин сменил номер на 7-й и сузил специализацию до колбас. Прежний адрес: улица Куйбышева, 11.
Так и проработал колбасный до конца Советской власти, а затем был разобран.
До революции дом также занимали магазины и Рыбнорядское отделение Казанского городского ломбарда. Сейчас на этом месте торгово-офисное здание.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Угол Бутлерова и Маяковского. Старинный одноэтажный дом с антресолями для прислуги принадлежал некогда Аполлинарии Софоновне Ермаковой. Она была вдовой, повторно вышла замуж за Николая Константиновича Крестовникова — одного из знаменитых братьев.
Дом был построен в 1870-х годах по проекту архитектора Николая Ивановича Ужумедского-Грицевича. Тот работал у братьев Крестовниковых и строил для них заводские постройки и личные дома. Например, хозяйский дом братьев в Плетенях или Первый корпус стеариново-свечного завода Крестовниковых.
Аполлинария Софоновна скончалась в 1900 году. Её дом благополучно пережил XX век и сгинул в странном пожаре в начале 2000-х, чтобы освободить место для «элитного» строительства.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Это красивое здание на улице Бутлерова многие помнят как Дом учёных. В 2025 году исполнится ровно 100 лет со дня открытия. Первое время Дом учёных переезжал с места на место, а с 1935 года занял бывший Александринский детский приют.
Здание было построено на Ново-Горшечной улице (старое название нынешней Бутлерова) на рубеже XIX и XX веков. Архитектор Лев Казимирович Хрщонович спроектировал его в 1899 году. Деньги на строительство дала Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс, вдова казанского губернатора Александра Константиновича Гейнса. Приют был назван в честь императрицы Александры Фёдоровны (супруги Николая Первого). Потому Александринский.
В Казани с середины XIX века действовали два детских приюта. Второй назывался Николаевским, в честь императора Николая Павловича. Александринский был открыт в 1844 году, неоднократно переезжал и строился заново. Александринский приют, равно как и Николаевский, числился по Ведомству Учреждений Императрицы Марии Федоровны.
Приют был закрыт после революции. Дом учёных проработал 90 лет; был закрыт в 2014 году. Теперь здесь Институт археологии имени Альфреда Халикова.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.В Катановском переулке (бывший Школьный и Гимназический) появилась копия снесённого в 2000-е годы дома Александра Андреевича Гурячкова. Хозяин когда-то был инспектором 3-й Казанской мужской гимназии, которая находилась чуть дальше по переулку.
В доме много лет жил Николай Фёдорович Катанов, человек по-своему великий и очень глубокий. В Казани оказался вынужденно и дослужился здесь до профессора Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии. В 2005 году Школьный переулок был назван его именем.
В 1990-е дом Гурячкова был внесён в реестр памятников, а в 2000-е погиб в организованном пожаре. Практически к столетию со дня смерти Катанова (он скончался в 1922 году) дом воссоздан на основе железобетонного каркаса.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет.Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта
История нашего местного всемирного наследия ЮНЕСКО берет начало в 1810-1837 годах, когда ученым-астрономам Казанского университета потребовалось строительство здания обсерватории в 20 км от Казани в Зеленодольском районе.
С тех давних пор здания на территории последовательно менялись и дополнялись, а архитектурный ансамбль обогащался, вторя веяниям времени. Запуск искусственного спутника Земли в 1957 году повлек за собой яркую эпоху исследований межпланетного пространства, а вместе с этим – финансовые вложения в нашу обсерваторию.
Здесь было сделано множество важнейших открытий, а накопленные учеными знания помогли развитию мировой астрономии.
С 2013 года для посетителей открыт современный планетарий Казанского Федерального университета и астрономический парк.
Гостями становятся туристы со всей страны, в том числе и жители п. Октябрьский. Сегодня потенциальная аудитория планетария выросла и за счет строительства жилого комплекса «ФоРест». Для поселка появление федерального застройщика ФСК ознаменовало новый этап в истории, не только меняя облик, но и предполагая комфортную местную среду в будущем.
На черно-белом фото – старинное здание астрономической обсерватории с павильоном Меридианного круга, построенное в 1901 году. На цветном – современное здание планетария.Улица Баумана. 1966 год. Нынешнее кафе «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») располагается в здании 1997 года постройки. Оно встало на месте небольшого и непонятного сквера, который находился ниже уровня дороги. Ныне этот скверик почти всеми забыт, а появился он после сноса в начале 1970-х маленького одноэтажного здания с деревянным мезонином — это бывшая лавка, которая в советские годы тоже использовалась как магазинчик.
После сноса освободившееся место застраивать не стали и превратили его в сквер. Впрочем, бывший «Макдоналдс» неплохо вписался в историческую застройку улицы.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 60 лет. Автор чёрно-белого снимка Лев Николаевич Попов.Этот дом стоял на углу Горького и Куйбышева (ныне Пушкина). В прошлом году мог бы отметить юбилей — 150 лет с окончания строительства.
Дом был построен в 1854 году. Принадлежал Софону Архиповичу Лапину. Перед революцией его хозяином числился некто Михаил Петрович Вятских. В советские годы это был обычный жилой дом. В 2000-е годы историческое здание было снесено, несмотря на статус объекта культурного наследия. На его месте турецкая компания Erel Insaat возвела бизнес-центр «Пушкинский» (архитектор Михаил Августович Борщевский). Новое здание весьма отдалённо повторяет мотивы снесённого памятника.
Слева на двух фотографиях в кадр лезет дом купца Фёдора Николаевича Никифорова.
Обе фотографии сделаны с одной точки.___________
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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