Казань. Было-стало - 56

Улица Некрасова носит имя великого русского поэта 103 года. До 1921-го улица носила прозаическое имя: Собачий переулок. Он спускался к Рыбнорядской площади (которая теперь площадь Тукая). Когда-то это был овраг. У входа в овраг начинались мясные ряды. Торжище и его задворки привлекали не только людей, но и животных — возможно, в этом причина названия.

До сих пор пожилые жители района называют эту улицу Собачкой.

Ещё в начале 2000-х годов улица сохраняла почти нетронутой дореволюционную застройку. Чуть больше 20 лет назад вся деревянная застройка пошла под снос. Уцелели всего два дореволюционных дома — потому что из кирпича.

Чёрно-белый кадр сделал Нияз Халит. Он жил на Некрасова. В одном из этих домов в 1887 году бывал студент Владимир Ульянов. Здесь собирался марксистский кружок. 17-летний Владимир Ильич в то время жил неподалёку.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. Советская Казань. Улица Дзержинского на углу с Чернышевского. Два здания на втором плане были снесены в начале 2000-х. Это были главный дом (он стоял прямо на углу) и флигель. Построил архитектор Василий Иванович Кафтырев в 1760-е. Скорее всего, это был кафтыревский типовой проект.

Дом принадлежал Ибрагиму бин Юсуфабину Аснаю бин Исанколе бин Бурнагола. Русские называли — Ибрагимом Юсуповичем Бурнаевым. Кем был этот человек, доподлинно неизвестно. Но построить дом в верхней части города, у кремля, в квартале, где селилась аристократия, человеку его происхождения и вероисповедания было невозможно в ту эпоху.

Сейчас про Бурнаева пишут всего два слова: купец, меценат. Императрица Екатерина разрешила ему построить в родовой деревне Нижняя Береске первую со времен Казанского ханства каменную мечеть. Одно понятно точно: Ибрагим Юнусович делал очень серьёзные дела, имел влияние и связи в Петербурге.

Бурнаев скончался в 1786 году. Его семья продала дом. Позже он отошёл Первой Казанской гимназии. Тут были квартиры преподавателей. В советское время дом был внесён в охранный реестр памятников. Но это не помешало его снести в 2000-е. Сейчас на месте стоит обычный элитный дом (архитектор Михаил Августович Борщевский).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Торговый центр «Родина» на улице Баумана занимает место, на котором когда-то стоял дом Екатерины Сергеевны Прибытковой, владелицы большого кожевенного завода в Адмиралтейской слободе. В этом доме, уже после кончины хозяйки (это произошло в 1892 году), открылся кинотеатр. Дом был несколько перестроен.

Кинотеатр назывался «Фантазия», потом «Гри-Гри» (в честь африканского амулета). В первые советские годы его назовут «Унион» (или Union).

На чёрно-белом снимке хорошо читается афиша с названием фильма «Дочь партизана». Он вышел в 1935 году, а озвучен в 1937-м. В нём сыграла Гуля (Марианна) Королёва, героиня Сталинградской битвы и книги «Четвёртая высота».

В 1938 году старый дом Прибытковой будет перестроен второй раз. Работы выполняла архитектурно-проектная мастерская Казанского горкомхоза (архитектор П.С. Борисов). «Унион» будет работать вплоть до 1940-х годов. После войны, когда в СССР начнётся кампания по искоренению иностранных названий, кинотеатр «Унион» получит имя «Родина».

В 2000-е годы старое здание было снесено. Взамен построено новое, в стиле капромантизма, отчасти воспроизводящее проект Борисова. Архитектор новой «Родины» Ильсияр Мисхатовна Тухватуллина.

Сейчас уже никто не помнит, но парадный вестибюль Казанской художественной школы украшали две изящные львиные фигуры. Они появились уже после того, как здание было построено, в 1905 году. Казанская школа была первым в России средним специальным учебным заведением, открытым при кураторстве Императорской Академии художеств. Поэтому Академия передала в Казань несколько скульптур. Например, «Поверженного титана» (он находится в здании до сих пор). Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.Сейчас уже никто не помнит, но парадный вестибюль Казанской художественной школы украшали две изящные львиные фигуры. Они появились уже после того, как здание было построено, в 1905 году. Казанская школа была первым в России средним специальным учебным заведением, открытым при кураторстве Императорской Академии художеств. Поэтому Академия передала в Казань несколько скульптур. Например, «Поверженного титана» (он находится в здании до сих пор).

Приехали из столицы и два льва. Для них (временно) подобрали не очень подходящее место на лестнице в парадных сенях. Лестница была мала для львиных постаментов (это хорошо заметно на чёрно-белом кадре). Один лев, тот, что слева, оскаливается, другой в спокойной классической кошачьей позе.

Львы пережили революцию, первые годы Советской власти и сгинули к началу Великой Отечественной войны. Что с ними случилось, неизвестно. Где-то слышал, что передали в зооботсад.

В сенях до сих пор сохранилась парадная дверь с двуглавым орлом (на гербе после революции срезали короны и облик святого Георгия). Сохранились и две аббревиатуры, вырезанные на дереве: КХШ, ИАХ (Казанская художественная школа, Императорская Академия художеств).

P.S. Люди, что позируют на лестнице, из чекистского ведомства.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. На Большой Красной, там, где сейчас здание интерната хореографического училища, до недавнего времени стоял возведённый в XIX веке одноэтажный деревянный дом с мезонином. Принадлежал он коллежскому секретарю Казанской городской управы Иосифу Александровичу Овсяному. В историю Казани хозяин дома вошёл как совладелец Фабрики мозаично-цементного производства (так она официально называлась).

Компаньоном Овсяного был купец Николай Фёдорович Банарцев. В 1892 году Овсяный и Банарцев вместе с третьим купцом, Василием Ивановичем Богдановым, основали товарищество на вере и занялись выпуском глазурованной плитки, которая шла на отделку зданий в Казани. Богданов вскорости умер, а партнёры продолжили дело вдвоём.

Плитка Овсяного — Банарцева по сей день украшает казанские памятники (например, фасад знаменитого дома Киселёва на Новокомиссариатской, она же Комлева, а сейчас — Муштари). К сожалению, в наше время плитку нещадно уничтожали и уничтожают. Но что-то осталось.

Фамилию Овсяный порой можно встретить в краеведческой литературе в контексте плиточного производства. Пишут: дом такой-то отделан плиткой завода Овсяного. Однако никто не называет имя и отечество. Дом Иосифа Александровича на Большой Красной также был отделан собственной плиткой. Овсяный скончался в июле 1906 года. После революции дом был национализирован. Снесён в начале 2000-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Лесгафта в 1966 году. В центре двух кадров дом №20. Построен в 1942 году для сотрудников завода «Пишмаш».

Сейчас уже мало кто знает, что Казанский государственный завод пишущих машин имени Агамалы-Оглы на площади Свободы был предприятием всесоюзного масштаба. В Казани выпускалась едва ли не половина всех пишущих машин. Все машинки в тюркских советских республиках были из Казани.

В 1937 году на бывшей улице Муратовской (она же Лесгафта) был заложен дом для сотрудников завода. Проектировал столичный архитектор Сергей Винавер из Гипромаша (госинститут по проектированию машиностроительных и металлообрабатывающих заводов). Дом получился образцовый. Кажется, на третий этаж можно было попасть только через отдельный вход в подъезд.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Чёрно-белый кадр сделал 58 лет назад Василий Александрович Картавенко. В декабре 1914 года, то есть ровно 110 лет назад, в Казани, на Большой Проломной, был открыт Большой театр. Хозяин театра — Гирш Мордухович (или Григорий Абрамович) Розенберг. Сейчас здесь русский драматический театр имени Качалова. Здание не кажется нам большим. Но в 1914 году Большой театр уступал по размерам только городскому театру на Театральной площади.

В Казань Розенберг переехал из Вятки в 1900 году. Сначала Григорий Абрамович взял помещение в доме Афанасия Степановича Меркулова на Большой Проломной, где появился кинотеатр «Патэ». Дело задалось. Позже он арендовал помещение в Александровском пассаже, где был организован электро-кинотеатр «Пассаж». Затем Розенберг выкупил весь дом Меркулова и перестроил его для Большого театра. Он распахнул двери 21 декабря 1914 года, в разгар Первой мировой войны. Антрепренёром была известная в то время актриса Зинаида Александровна Малиновская. Публика шла: в театре давали по три представления в день. Перед началом крутили синематограф.

После революции, в 1919 году, театр был переименован в Советский Большой театр. До 1948 года носил имя Луначарского, а после и по сей день — Качалова.

На чёрно-белом снимке слева в кадр лезет старинный дом Рязановой 1830-х годов постройки с магазинами на первом этаже. Он был снесён в наше время. На его месте встал новодел — очень похожая копия.