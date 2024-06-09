Владимир Путин о миграционной проблеме

Тезисно. Владимир Путин на форуме ПМЭФ

🔺Осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена.

🔺Мигранты в основном едут в те регионы, где их устраивает уровень заработной платы.

🔺Приезжие не должны мешать коренному населению: это главное!

🔺Вызывает сомнения эффективность работы миграционной службы в системе МВД РФ.

🔺России нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определённой квалификацией, знанием языка, традиций и законов.

🔺Нужно вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее, нельзя делать вид, что проблемы не существует.

🔺Перед приездом мигранты должны быть предварительно интегрированы в русскую культуру, традиции, знакомы с социальными устоями.

🔺Миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту.

Владимир Рогов

Нужно вернуться к миграционной политике как можно быстрее, нельзя делать вид, что проблемы не существует, заявил Владимир Путин

Другие заявления главы государства:

☑️ России нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, знающие русский язык и культуру;

☑️ Миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту.

Известия

Куда уж прямее сказать? Теперь будем "посмотреть" как на это отреагируют чиновники и что будет предпринято.

Но у нас умеют выдернуть и перевернуть фразы. Все каналы форсят новость о фразе Путина «Москва рада росту исламского населения». На самом деле он наоборот говорил о том, что если мы Союз восстановим - у нас будет преимущественно исламское население и это было сказано в негативном ключе. Смягчая эту мысль Путин, сказал что не против и даже рад росту исламского населения (имея ввиду рост в наших исламских республиках).

Но, тем не менее , я допускаю, что не все те проблемы в обществе из-за непродуманной миграционной политики до него доводят его советники. Возможно он не до конца представляет масштаб проблемы, а возможно я ошибаюсь. Время покажет.

Злой журналист

А пока вот буквально пара-тройка новостей за последние дни. Трудолюбивый курьер сбил людей на пешеходном переходе в Москве и укатил по своим делам.

Подписчица рассказывает:

«Здравствуйте! Вчера в 16:50-16:55 на Саларьевской улице, около 11 дома. На светофоре, на пешеходном переходе, курьер (не славян) с сумкой Яндекс на электровелосипеде сбил мою маму и сестру.

Они переходили дорогу на зеленый свет. Когда она достала телефон чтобы снять его и номер на сумке, он умышленно наехал на них 2-й раз и покинул место ДТП.

Ребенку 7 лет. Ушиб ноги. В травмпункте все зафиксировано. Маму с трамвпункта увезли в больницу на МРТ головы. Она сильно ударилась головой об асфальт и сильная травма ноги. Зашивали рану.

Прошу огласки. Вдруг кто еще мог зафиксировать на видео. Нужно его найти. ГАИ сказали что на светофоре камер нет».

отсюда

В Чите по подозрению в групповом изнасиловании 15-летней девочки задержали двух уроженцев Узбекистана. По версии следствия, несколько иностранных специалистов напали на ребенка в поселке Аэропорт в ночь на 6 июня. Пока задержали двоих граждан Узбекистана, которые объединились по национальному признаку, чтобы изнасиловать русского ребёнка. Задержанным 22 и 53 года.

Других соучастников преступления ищут. В интернете распространяется ориентировка на остальных педофилов, местные паблики почему-то не хотят её публиковать.

отсюда

Позже сообщили, что полицейские задержали еще троих участников группового изнасилования несовершеннолетней девочки в поселке Аэропорт.

Они не гнушаются ни малым, ни старым!

В Петербурге мигрант из Средней Азии изнасиловал мать своего собутыльника.

78-летняя Тамара (имя изменено) живет вместе со своим 52-летним сыном и его супругой. Вечером пара пригласила знакомых для посиделок с алкоголем, а пожилая женщина как обычно пошла спать.

Среди ночи она обнаружила в своей постели непрошенного гостя — раздетого собутыльника ее сына. Тамара притворилась спящей. Насильник совершил задуманное, затем покинул квартиру.

Пенсионерка приняла душ и попыталась осознать произошедшее, а утром открыла жуткую тайну сыну. Он сообщил имя предполагаемого преступника и обратился в полицию.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение. Им оказался 33-летний уроженец Узбекистана по имени Мастурбек (в интересах следствия имя изменено). Ранее иностранный специалист привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

отсюда

Хотелось бы узнать: о чем думал этот переросток сын? Хорошо, что этот "гость" не залез к его жене.

Творят что хотят и когда хотят. В Хабаровске мигрант из Таджикистана развивал мелкую моторику рядом с детской площадкой.

Молодая женщина с ребёнком, попросила Мастурбека (имя изменено) так не делать, но он ответил, что ему так по кайфу. Родители бьют тревогу в местных домовых чатах.

«Направила вам, чтобы подняли резонанс. Сейчас время каникул, боимся детей отпускать гулять», - сообщила подписчица.

Как только люди вызвали полицию, извращенец убежал. В итоге его задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, хотя, с учётом того, что это видели дети, на лицо более тяжёлая статья о совращении малолетних.

При мигранте найдены вещи, видимо боялся пропустить намаз, дело важное.

отсюда.

А у нас пока процветает многонациональная шизофрения:

Дом народов России" оформил фотовыставку:

"Фотовыставка называется "Красноярск - одна большая многонациональная семья", экспозиция посвящена году семьи в Российской Федерации. Передвижная выставка состоит из фотопортретов семей народов, проживающих в Красноярском крае: узбеков, кыргызов, тувинцев, эвенков, армян, поляков и русских".

И русских.

Русские, если что, составляют около 90% населения Красноярского края. И никакой одной семьёй русские с киргизами и узбеками никогда не были и никогда не будут. Но упорно продвигается вот такая повестка!