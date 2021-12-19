Красоты России. Алтайский Стоунхендж

На юге Алтая есть место, которое местные жители называют краем жизни, или границей с небесным миром – Укок. Это плато находится на границе четырех держав: России, Китая, Монголии, Казахстана. С древнейших времен, место это считалось священным, сакральным. Многие племена тысячелетиями населявшие эти места, доверяли Укоку тела своих предков, прося небеса принять их, и даровать новую счастливую жизнь. Раскопки подтвердили, что здесь жили легендарные скифские племена. По преданиям, они умели превращаться в грозных грифонов, охраняющих свое золото.

Уникальное плато на Алтае

Потрясающие виды плато Укок.



Укок расположен в труднодоступном уголке, поэтому многие его части еще не исследованы учеными, не исхожены туристами. Местные почитают это место, считая, что даже громко говорить здесь не следует, чтобы не рассердить духов гор.

Плато обладает особой, чарующей красотой – здесь невероятно красивое звездное небо; горные хребты, над которыми по-особому преломляется свет, заставляя видеть фантастическое сияние над вершинами; восхитительные закаты, от которых невозможно оторвать взгляд. На плоскогорье расположены мегалиты, напоминающие те, что находятся в Стоунхендже. Ученые предполагают, что их доставили сюда издалека и установили скифы, еще в VI-III веке до нашей эры, ведь камней с такой структурой нет в местных горах.

Мегалиты имеют четкую ориентацию на астрономические объекты, как и британские находки. Кроме этого, на плоту находят стоянки первобытных людей, причем, некоторые – древнейшие в России. Например, возраст Карамы – около миллиона лет до нашей эры. Алтайский Стоунхендж.

Суровый климат и удаленность помогли сохранить в Укоке ценные археологические находки: утварь, орудия труда древних людей, останки одежды и пищи, украшения.

По всему плоскогорью расположены алтари живших здесь племен, их захоронения. В древних пещерах, а также на скалах, находятся уникальные петроглифы. Они изображают сценки из жизни, животных, воинов. Целых 18 километров, вдоль реки Елангаш, по обоим берегам, расположены скалы с древними наскальными рисунками. Петроглифы Укок.

На плато были обнаружены гигантские геоглифы. Их можно рассмотреть только с высоты птичьего полета. Возраст таинственных изображений – более двух с половиной тысяч лет – их не тронуло время и различные геологические процессы. Есть предположение уфологов, что эти изображения нанесли посещавшие землю пришельцы, и указывают они на их аэродромы.

Алтайский Стоунхендж, или ворота в Шамбалу Плато Укок - таинственное место Алтая.

Последователи учения русского философа Николая Рериха считают, что Укок – место входа в легендарную Шамбалу. Сам известный ученый и философ считал, что Индия, Тибет и Алтай – единый комплекс с особой энергетикой, который существовал еще во времена Атлантиды. Подтверждением этого предположения служит то, что над Алтаем, в любое время года, виден ковш Большой Медведицы, а также то, что самая высокая гора Алтая – Белуха, возможно, и есть священная гора Меру.

Расположена Белуха, как и Меру, на равном расстоянии от трех океанов, а четвертый, вероятно, исчез тогда же, когда исчезла Атлантида. Древнее название горы – Уч Сумер, что созвучно Меру.

Старинные русские сказанием связывают Алтай с легендарным Беловодьем – местом, где все счастливы и бессмертны. Огромную роль в распространении сказаний о чудесной стране, сыграли старообрядцы, которые массово бежали на Алтай. Н. Рерих отождествлял Беловодье с Шамбалой. Реки алтайского плато.

Исходя из археологических находок самых древних поселений людей на планете, а также особого географического положения, Алтай может претендовать на звание центра Вселенной и колыбели жизни.



Алтайские шаманы почитают плато Укок, как Круг Силы. Это место с мощнейшей энергетикой, портал, где можно контактировать с иным миром. В Древних преданиях сохранились сведения о бронзовых огненных колесницах, с которых приходили на Землю Сыны Неба. Колесницы прибывали с планеты Таянар, которую шумеры называли Нибиру. Согласно скифским преданиям, до них, на этой земле жили существа, которые спустились со звезд.

Сенсационная находка археологов Захоронения плато Укок.

Алтайские аборигены с давних лет знали, что на плато Укок похоронена мать их народа – Ак-Кадын. В 1993 году, археологическая экспедиция, которая искала скифские захоронения, нашла древнее погребение мумифицированной женщины, названное впоследствии «принцессой Укока».



Находка относилась к пазырыкской культуре железного века (V-III до нашей эры). Знатных людей пазырыкцы хоронили по-особому – в специальных деревянных срубах. Вода проникала внутрь срубов, замерзала там, и создавала отличные условия для сохранения тел, ведь замерзший лед не таял летом, так как землю над срубами засыпали камнями.



Сначала археологи нашли частично разграбленное захоронение кочевого воина кара-кобинца. Под его захоронением находилось нетронутое погребение знатной женщины, наполненное льдом. Внутри были найдены останки шести лошадей с полной сбруей и седлами. На уздечках находились деревянные украшения в виде грифонов, отделанные золотой фольгой. Находки с раскопок на плато Укок.

В самом срубе была найдена колода из лиственницы, украшенная рисунками, в которой находилась мумия женщины, примерно 25-летнего возраста. Колода была запечатана гвоздями из бронзы. Одета женщина была в рубашку из тонкого китайского шелка и длинную юбку с красно-белыми полосами. Ноги были обуты в чулки из войлока, украшенного аппликациями. Запястья мумии украшал жемчуг, а в ушах находились серьги из золота.



Руки женщины были покрыты татуировками с изображением реальных и фантастических животных: барсов, оленей, баранов, грифонов, козерогов. Голова мумии была обрита, а на ней находился парик, изготовленный из конского волоса. Татуировка алтайской принцессы



Ученые из Новосибирска, а также Москвы, провели экспертизу ДНК, а также восстановили внешний вид женщины. Здесь ожидал большой сюрприз. Как оказалось, Ак-Кадын, или Белая Госпожа, принадлежала не к монголоидной, а к европеоидной расе. Причиной смерти, как предполагают ученые, исходя из томографических исследований, стала последняя стадия онкологии груди. Возраст захоронения – более трех тысяч лет.

Месть Белой Госпожи Так, по мнению ученых, выглядела принцесса Ак-Кадын

Шаманы – хранители древних алтайских легенд, утверждают, что Белая Госпожа охраняет ворота подземного мира, чтобы из низших миров в наш мир не проникали злые сущности.



Ученые ничего нового о Ак-Кадын сказать не могут. Несмотря на то, что ее окрестили «алтайской принцессой», вряд ли она принадлежала к высшей касте. Ее захоронение находилось вдали от родовых Курганов и намного меньше могильников, где похоронены знатные люди.



Тело женщины забальзамировали, а это чрезвычайно трудоемкий процесс и таких почестей удостаивали не всех. Кроме того, с ней захоронены шесть лошадей рыжей масти. Именно такие лошади могли, по легендам, возносить своих седоков к облакам. Лошади, пасущиеся на плато Укок.

Ученые считают, что женщина могла быть жрицей или шаманом. Такая деятельность предполагала принятие обета безбрачия. Если это так, то становится понятным расположение ее кургана вдали от других родовых захоронений. В пользу такого предположения говорит и химический анализ, который показал, что женщина постоянно дышала парами ртути и меди, очевидно, при проведении определенных ритуалов.



Вопрос о социальном статусе и роде деятельности найденной мумии, пока остается открытым. Если принять во внимание скифские предания о сынах неба, посетивших эти места, возможно, Белая Госпожа была членом звездного экипажа.

Когда мумию перевезли в Новосибирск, по Алтаю прошла волна довольно сильных землетрясений. Шаманы заговорили о том, что Ак-Кадын следует вернуть на родную землю, иначе возможны еще большие бедствия. Под давлением общественности, мумию вернули на Алтай.

Сама по себе кампания за возвращение мумии на Горный Алтай приняла весьма внушительные масштабы. Ее использовали, в частности, в предвыборных гонках местные кандидаты на политические посты («именно я верну «Принцессу» домой» – и тому подобное). Десять лет назад почти невозможно было общаться с местными жителями, чтобы в разговоре так или иначе не оказалась замешана укокская мумия. Госсобрание республики Горный Алтай запретило какие-либо дальнейшие археологические работы на плато Укок, которое получило статус «зоны покоя», который сохраняется и по сей день. В 2012 «Принцессу» все-таки отправили на хранение в Горно-Алтайск. Специально для нее построили новый краеведческий музей, оборудованный камерой с микроклиматом для сохранности мумии.

На пуленепробиваемом стекле камеры, отделяющем посетителей от экспоната, мигают датчики, показывающие температуру и уровень влажности внутри. Фото- и видеосъемка запрещены. Освещение приглушенное до сумерек. Сотрудники музея говорят, что яркий свет вредит сохранности мумии. В зале вместе с мумией хранятся предметы из ее кургана: украшения, посуда, упряжи жертвенных коней и т.д. Реконструирован в полном объеме внутренний вид кургана «Принцессы». В целом зал впечатляет. На сегодня краеведческий музей в Горно-Алтайске благодаря залу «Плато Укок» является одним из самых интересных музеев в России.

Возвращение «Принцессы» на Алтай не остановило катаклизмы. Изменения в климате происходят по-прежнему. Лет 5 назад назад – впервые на памяти старожилов – появился шелкопряд. И сейчас по склонам гор стоят серые, с объеденными листьями березовые рощи. Шелкопряд достаточно быстро расширяет свой ареал с севера на юг. Суеверные алтайцы – этнические алтайцы и алтайцы по месту жительства, но принадлежащие к другим народам – видят тут причину в том, что мумия находится в музее, а не в земле. В регионе набирает обороты новая тенденция: за захоронение «Принцессы Укок» в том же кургане, в котором ее нашли 28 лет назад.

Сейчас мумия «Алтайской принцессы» находится в городе Горно-Алтайск в музее им. Анохина, который полностью был отреставрирован. В специальном саркофаге, в котором она покоится, поддерживается особый температурно-влажностный режим. Оборудование не отечественное — «немецкой сборки». Кстати, основным инвестором для нового дома мумии, и в целом реставрации музея им Анохина, стал Газпром, выделив более 700 млн. рублей.

https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/tayny-altaysko...

http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2016/07/21/siberi...

https://moiarussia.ru/altajskaya-printsessa-tajny-znamenitoj...