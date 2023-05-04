История генерала Кандикова, ушедшего сержантом на СВО

Сибиряк и настоящий воин Александр Кандиков не остался дома, когда его давние боевые товарищи один за другим уходили на спецоперацию. В 54 года генерал-лейтенант полиции на пенсии тоже пошёл служить Родине добровольцем вслед за своими бывшими подчинёнными.

Прежде чем кого-то осуждать, наденьте его обувь и пройдите его путь!

– написал один из пользователей соцсетей про поступок бывшего начальника УФСКН по Новосибирской области генерал-лейтенанта Александра Кандикова. Он ушёл на спецоперацию и теперь служит в разведке в звании сержанта. По данным источника Царьграда, в зоне боевых действий 54-летний мужчина находится около трёх месяцев.

В прошлом, по рассказам самого Кандикова, он не раз вёл своих солдат под пули и возвращал их семьям живыми. Поэтому генерал-лейтенант не смог спокойно смотреть на происходящее в зоне СВО и отправился туда вслед за боевыми товарищами. Он надеется, что сможет принести пользу своей стране и внести вклад в общую Победу.

АЛЕКСАНДР КАНДИКОВ. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА КАНДИКОВА

Поступок, заслуживающий уважения

Своё участие в спецоперации Александр Кандиков никак не афишировал. Об этом стало известно только в середине апреля, когда в соцсети "ВКонтакте" военный писатель из Красноярска Вячеслав Миронов опубликовал его письмо с передовой, в котором Кандиков рассказал, как генерал полиции оказался в числе добровольцев и в должности сержанта.

Сам Кандиков в письме уточнил, что его поступок не объяснить просто словами. Он воспитан на рассказах о Великой Отечественной войне, беседах со своим отцом о его службе на границе. На этих историях Кандиков, по его словам, рос "мужчиной, воином, готовым на самопожертвование ради своей Родины, любимого края, родителей, семьи, друзей".

Сейчас уроженец Новосибирска находится на передовой. В своём обращении сибиряк отмечает, что решение пойти в 54 года добровольцем на СВО далось ему очень непросто, но он благодарен своим родным и друзьям за поддержку.

Мои давние боевые друзья, бывшие подчинённые, один за другим уходили на войну. В один момент крайняя капля переполнила мой сосуд терпения. Было очень совестно осознавать, что мои ребята претерпевали лишения, а их командир чалился в комфорте и уюте,

– пояснил Кандиков.

Сейчас генерал служит в войсковой разведке, ему вернули звание гвардии старшего сержанта, с которым он уволился из армии 35 лет назад, и определили в должность замкомроты огневой поддержки. На время военной службы он отказался от генеральской пенсии, а также специального звания. В ближайшее время ему планируют вновь присвоить офицерское звание – лейтенант.

Мои сослуживцы недоумевают. Им непонятны мои намерения, мой мотив. Все они младше меня по возрасту. Но сегодня у меня новые боевые друзья – это мои подчинённые. Я для них, как и в былые времена, тоже стал отцом-командиром. Будем жить, терпеть, верить в Бога, двигаться вперёд, и с Его помощью мы обязательно победим!

– отметил сибиряк.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично знаком с Кандиковым и рассказал Царьграду, что известие о поступке генерала его "оглушило". Он знает его давно, с середины 1990-х годов, когда тот был капитаном – командиром одного из отрядов, участвовавших в боях на Северном Кавказе.

Он был в числе тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. Познакомились случайно, когда отряд был по какой-то причине в Новосибирске. Тогда Саша произвёл впечатление своим спокойствием, рассудительностью. Он не рассказчик, не позёр, очень простой, хотя грудь в крестах. Очень принципиальный, человек дела, надёжный. В этом убедился во время сотрудничества с ним. Мы встречались и потом, когда он начал расти профессионально, стал генералом и возглавил областное УФСКН. Оказавшись вне службы, за штатом, по-моему, он чувствовал себя не в своей тарелке, ведь он – воин, ему не по себе было. Вдруг узнал, что он на должности сержанта. Потом, вспомнив его, понял: это так на него похоже. Не важно, в каких званиях и должностях, не за этим поехал. Так он понимает жизнь и своё место в ней – Родину защищать. На таких людях наш Земля Русская держится,

– отметил Локоть.

О мотивах поступка генерала спорят в соцсетях, но все, кто знал его лично, подтверждают, что иначе он не мог и пошёл служить именно добровольно.

Да, именно так, я лично знаю этого человека, и он именно добровольцем пошёл, вслед за своими боевыми товарищами. Просто не смог смотреть, как гибнут парни, и сидеть дома. Огромное ему за это уважение,

– отметил под постом в группе "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" Андрей Г.

Знаком с этим человеком лично. Он был одним из самых уважаемых генералов за время существования ФСКН, который вникал во все значимые дела своих оперативников, а не отбывал рабочее время в кабинете. Многие работали с ним со времён РУБОПа и ни разу ни от кого не услышал плохого слова о нём,

– написал один из пользователей сообщества Pikabu под ником napa9okc, когда стало известно о поступке Кандикова.

Автор поста отмечает, что с генералом познакомился во время длительной командировки в Таджикистане. Кандиков, по его словам, всегда сидел за одним столом с оперативниками, одевался просто, не выделялся, был немногословен, говорил только по делу. АЛЕКСАНДР КАНДИКОВ (В ЦЕНТРЕ) С СОРАТНИКАМИ. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА КАНДИКОВА

Биография

Александр Алексеевич Кандиков родился в Новосибирске в 1968 году. Окончил в 2001 году Омскую академию МВД России и в 2006 году – Академию управления МВД России. По образованию он юрист-правовед, менеджер государственного и муниципального управления. В правоохранительных органах служит с 1989 года: сначала в ОВД, лучшие годы отдал СОБРу, с 2007 года – в наркоконтроле. Два года он занимался оперативной работой в составе УФСКН по Свердловской области. Известно, что за это время при его участии разоблачили несколько крупных ОПГ, которые поставляли большие партии наркотиков через границу.

В мае 2009 года Кандиков стал начальником УФСКН России по Тюменской области, а через два года – начальником Управления ФСКН России по Новосибирской области. Должность главного наркополицейского области он занимал почти три года и долгое время был капитаном ведомственной хоккейной команды.

В ходе своей работы он не раз отмечал, что надо не только бороться с оборотом наркотиков, но и создать особую реабилитационную систему для возвращения к нормальной жизни наркозависимых, адаптированную под национальные стандарты. Он высказывался в 2012 году, что без вмешательства Русской Православной Церкви наркозависимых сложно возвратить в социум. Он считал, что пациент нуждается в присмотре православного священника, и именно такая реабилитация могла бы дать наибольший эффект.

Человеку, решившему порвать с прошлым, необходимо соприкоснуться с духовными ценностями, чтобы потом принять их. Православие должно стать его образом жизни. И тогда произойдёт исцеление души,

– высказался в ходе одного мероприятия Александр Кандиков в беседе с представителями Новосибирской Митрополии.

Он планировал наладить совместную работу с Митрополией и сделать традицией, например, пасхальные встречи коллектива с правящим архиереем. Но в 2014 года Владимир Путин провёл кадровые перестановки в силовых структурах, и 13 июня на сайте Кремля появился указ главы государства, согласно которому Александр Кандиков был снят с должности.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что Кандикова могут назначить на пост главного федерального инспектора в Республике Алтай, но этот процесс затормозили.

О генерале ничего не было слышно на протяжении нескольких лет, так как он не стремился к публичности. Но настоящий боевой офицер, который служил в "горячих точках" и награждён двумя боевыми орденами Мужества и медалью "За отвагу", снова оказался нужен своей стране.

Сейчас Россия, президент Путин, Русская Православная Церковь и все неравнодушные люди находятся в гуще исторических событий, когда на одной чаше весов будущее Мира – доброта, великодушие, любовь, Вера в Бога, а на другой – мерзость, алчность, духовная пустота и, как следствие, смерть. В какой-то момент ко мне пришло осознание, что если я останусь в стороне от этих бурных процессов, то потом не прощу себя за это и всю оставшуюся жизнь буду сожалеть и каяться. Сегодня я, всего лишь маленький винтик в большом механизме событий, но надеюсь, что от меня тоже кое-что зависит и есть при этом какая-то польза в нашей общей ПОБЕДЕ!

– написал генерал.

https://tsargrad.tv/articles/ne-smog-smotret-kak-gibnut-parn...