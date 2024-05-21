Армения - протесты не доставляют Пашиняну особого беспокойства

В Ереване уже несколько дней продолжаются многотысячные акции протеста против решения правительства о так называемой делимитации границы с Азербайджаном. Демонстранты в Ереване и отчасти в других местностях устраивают шествия, мирные акции неповиновения, перекрывают магистрали и т.д. «Лицом» протестов стал Тавушский архиепископ Баграт Галстанян, сперва пригрозивший правительству Пашиняна импичментом, но теперь всё больше выступающий с отвлечённо-религиозными рассуждениями.

Власти, в свою очередь, говорят о подготовке госпереворота, намекая на «русский след» – как водится, без каких-либо на то доказательных оснований.

Массовые протесты в Армении в активной форме продолжаются уже больше недели, начавшись, как было упомянуто выше, из-за планов правительства пойти на территориальные уступки Азербайджану в северо-восточном марзе (области) Тавуш. Премьер-министр Армении Пашинян пообещал передать соседям 4 пограничных села в Тавушской области в рамках соглашения о делимитации границы.

4 мая движение «Тавуш во имя Родины» начало многодневное шествие в сторону столицы. Противники делимитации упрекают власти в односторонних уступках Баку в ущерб территориальной целостности Армении.

9 мая шествие дошло до Еревана. На многотысячном митинге перед домом правительства архиепископ Баграт Галстанян потребовал отставки премьер-министра. «Никол Пашинян, даем тебе час, чтобы уйти в отставку. Я готов в течение этого часа встретиться и обсудить все условия отставки. В Армении вы больше не имеете какой-либо власти». По его мнению, действующее правительство «полностью провалило управление страной».

11 мая также прошел многотысячный митинг перед зданием правительства. Протестующие с утра по призыву архиепископа Баграта перекрыли несколько улиц в Ереване и въезды в столицу, в частности проспект Свободы, мост Победы и Тбилисское шоссе. Акции гражданского неповиновения проходили и в областях Армении. К протестам присоединились студенты Ереванского государственного университета. По данным МВД, за участие в перекрытии улиц было задержано несколько десятков человек.

Архиепископ Баграт Галстанян с 2015 года является настоятелем Тавушской епархии. Сам священник не может претендовать на должность премьер-министра из-за наличия паспорта Канады. Протест поддержала оппозиция, однако парламент может запустить процедуру импичмента, только если за это проголосуют не менее 36 депутатов. Это примерно треть от общего числа депутатов. При этом две оппозиционные фракции, «Айастан» и «Честь имею», вместе имеют 35 голосов.

В правящей партии «Гражданское согласие» утверждают, что «создаётся процесс осуществления государственного переворота» с участием церкви. Никол Пашинян на пресс-конференции 7 мая заявил, что выполнение требования церковных властей Армении прекратить процесс делимитации границ с Азербайджаном неизбежно приведет к войне и установлению в республике марионеточного режима.

О том, что в результате соглашения между Баку и Ереваном о делимитации границы четыре села в Тавушской области перейдут под контроль Азербайджана, власти Армении объявили 19 апреля. А уже 23 апреля началась демаркация границы – был установлен первый пограничный столб. На фоне протестов в Ереване 10 мая в Казахстане прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана по ключевым вопросам мирного договора.

Никол Пашинян настолько чужд реальным интересам Армении, что на фоне масштабных протестов покинул страну и поспешил прибыть на «Копенгагенский саммит демократии» в Дании, где коленопреклоненно молит если не о приёме, то хотя бы о сближении с ЕС (как тут не вспомнить небезызвестного Мальчиша-Плохиша, готового продать Родину за бочку варенья и корзину печенья?). Как сообщает «Арменпресс», варчпает встретился с главой международной консалтинговой компании Rasmussen Global, бывшим генсеком НАТО Андерсом фог Расмуссеном.

Сей датчанин был нанят армянскими властями для лоббирования их интересов в ареале коллективного Запада, выставляя основной целью избавление «от распространённого нарратива, что Армения – стратегический партнер России», о чём прямо сказал секретарь Совета безопасности Армен Григорян в ходе организованной Rasmussen Global поездке представителей правительства Армении в Брюссель в июле 2023 года. Восприятие Армении как союзника и партнера России «не способствует развитию отношений страны с ЕС и в этой связи Армения уже приняла и планирует принять ещё ряд мер, направленных на выход из-под влияния России», сообщил тогда этот питомец «гнезда Сороса». Также Григорян заявил, что Армения намерена полностью отказаться от российского вооружения, хотя на тот момент, по его же данным, на вооружении армянских ВС состоит около 96% образцов вооружения российского производства.

Кроме того, он указал на необходимость проведения военной реформы, чтобы полностью изменить практику подготовки армии, переориентировав её под стандарты НАТО (под чьи же ещё?). Также планируется создать новую разведывательную службу, в которой не будет людей, проходивших обучение в «нехорошей» России.

В целях получения энергетической независимости, в соответствии с разработанным доброхотами-англосаксами планом, Армения планирует построить на своей территории американскую атомную электростанцию.

Нетрудно заметить, что, несмотря на продолжающиеся, но потихоньку редеющие протесты, Пашинян и его команда, имеющие твердое большинство в парламенте республики, разъезжают по европам, стремясь ускорить отрыв страны от России и сближении е с европейскими структурами. Очевидно, изнутри страны особой угрозы они не ощущают. Как отмечает политолог Артак Саргсян, «впервые в истории постсоветской Армении народ объединился не вокруг политической или общественной фигуры, а вокруг представителя духовенства, олицетворяющего один из базовых элементов армянской идентичности – Армянской Апостольской церкви». Несмотря на исчерпание действующими властями доверия людей, он отмечает также и серьёзные ошибки организаторов протестного движения. Так, 9 мая на Площади республики собралось рекордное количество для пашиняновского периода протестующих – несколько десятков тысяч человек: «Народ ждал конкретного плана действий, вместо этого Баграт отправил их по домам. Многие ушли и больше не вернулись. Митинг с этого момента начал существенно терять численность». Далее, вокруг архиепископа были замечены сторонники «прежних властей: дашнаков, бывших чиновников высокого ранга, заботившихся о собственном кармане, а не о стране и интересах населения. Их народ не переваривает», и «этот фактор негативно влияет на перспективы протеста», чему способствует и поднаторевшая в искусстве манипуляций провластная пропаганда.

Наконец, повторение плана, по которому Пашинян пришёл к власти весной 2018 года на волне «бархатной революции» – не лучший вариант и вряд ли может сработать второй раз. Здесь заметим от себя – это действительно так ещё и потому что, если уличный протест не сопровождается интенсивными «кабинетными» обсуждениями – он неизбежно обречён на провал. 6 лет назад имела место именно передача власти по результатам прежде всего именно «подковёрных» процессов, признаков которой сегодня и близко не наблюдается…

«Люди устали от декларативных требований об отставке Пашиняна, – продолжает А. Саргсян. – Да, Пашинян сегодня – фигура крайне непопулярная. Но борьба Србазана против власти без четкой концепции будущего Армении не вызывает доверия у подавляющего большинства. Люди хотят от Србазана и возможной новой власти сартикулированной программы вывода страны из кризиса. И её Србазан не представил. А именно она требовалась, причем в первый же день митинга».

Соответственно, протесты идут на спад, акции неповиновения ощутимого результата не приносят, что позволяет Пашиняну и тем, кто за ним стоит, и далее продвигать свои далеко идущие планы по «геополитическому перевоспитанию» страны у подножия Арарата. Что будет, когда эти усилия увенчаются успехом? Что будет, когда Армения выйдет из ОДКБ и последний российский солдат покинет её горы, ущелья и долины?

Так или иначе, реальностью станет сдача Сюника / Зангезура в том или ином формате (например, экстерриториального коридора между основной территорией Азербайджана, Нахичеваном и Турцией в обмен на гипотетический газ с берегов Каспия, о чём упоминал спикер парламента Ален Симонян). Создание коридора через Сюник является стратегической задачей коллективного Запада, причем контролировать его должна будет не Армения, а Турция и Азербайджан.

Что скажет Пашинян и его клевреты, когда придет такой день и час, можно предсказать с точностью до ста процентов: если не отдать Сюник, то будет война и установление марионеточного режима.

Одна из датских газет поместила Никола Пашиняна на обложку и подчеркнула большими красными буквами в заголовке: "Лжец!" «Мы находимся в эпохе постмодерна, где существует параллельная реальность. Когда власти говорят, что Армения становится более суверенной, в реальности все ровно наоборот — Армения становится менее суверенной. То, что власти называют «укреплением суверенитета», в действительности, является угрозой национальной безопасности», – отмечает востоковед, политолог Сергей Мелконян. В любом случае, ученик первого президента Левона Тер-Петросяна, бывший редактор газеты «Айкакан Жаманак» является абсолютно послушной западной марионеткой, и чем дольше он останется у власти, тем больший моральный и территориальный урон доставшаяся ему небольшая страна.

Тигран Баграмян

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