Владимиру Васильевичу Гостюхину - 80 !

Сегодня 10 марта - День рождения известного советского и белорусского актёра Владимира Васильевича Гостюхина (род. в 1946 ), сыгравшего много запоминающихся и ярких ролей в кино.

Он является заслуженным артистом РСФСР и народным артистом Беларуси, был лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии БССР и премии Ленинского комсомола.

Количество сыгранных Гостюхиным в кино ролей давно уже перевалило за сотню.

Владимир Васильевич особенно часто снимается в военных и исторических фильмах, но особенную любовь миллионов людей, как в Беларуси, так и у нас в России, завоевала роль, сыгранная им в своё время в телесериале «Дальнобойщики» (2001 - 2012).

Мне лично также очень нравятся роли, сыгранные актёром в таких советских фильмах, как "Восхождение" (1976) "Старшина"(1979 г.), "Белый ворон" (1980), "Берег" (1983), "В поисках капитана Гранта" (1985) и многих других. Биография Владимира Гостюхина

10 марта 1946 года в городе Свердловске появился на свет будущий актёр Владимир Васильевич Гостюхин. Родители были из творческой среды: отец Василий Павлович руководил местным Домом культуры, а мать была актрисой в любительском театре. Старшая сестра Марина мечтала о сцене.

Кажется, в этой истории маленькому Владимиру нужно было лишь последовать за родными, но он пошёл против всех и решил заниматься металлургией, а после окончания школы поступил в радиотехникум.

На третьем курсе с Владимиром Гостюхиным произошёл неприятный инцидент: в ходе конфликта молодого парня избили. Он сделал выводы и пошёл заниматься боксом. Однако спортивная дорога завела его в компанию уличных парней, с которыми он нередко участвовал в драках.

Это привело к частым столкновениям с милицией — в юности у него было 28 приводов, пару раз грозило тюремное заключение.

К счастью, Владимир вовремя осознал, к чему может привести такой образ жизни, вновь пересмотрел свои взгляды и вернулся к учёбе. Параллельно этому он начал работать: сначала устроился электриком, а затем занял должность главного энергетика на центральном стадионе Свердловска. Фото: kino-teatr.ru

В те годы Владимир случайно попал в студенческий театр, что стало судьбоносным моментом. Он оставил учёбу в техникуме и все свободное время посвящал студии при Доме культуры. Желание блистать на сцене пересилило молодого Гостюхина, и он отправился в Москву учиться.

В 1970 году актёр успешно поступил в ГИТИС (в то время — Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского). В этом же году Гостюхин дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в фильме «Был месяц май». Однако вскоре его призвали в армию.

— Армия сыграла положительную роль в моей жизни. Я не жалел и не жалею о тех годах, я часто их вспоминаю, открыто горжусь своим военным прошлым и даже считаю тех, кто не служил в Вооружённых силах, немного ущербными, — говорил Гостюхин.

После двух лет службы он вернулся в столицу и устроился работать в Центральный академический театр Советской армии. Первое время молодого актёра не воспринимали всерьёз, поэтому ему пришлось заниматься мебелью и следить за декорациями. Целых шесть лет он терпеливо ждал возможности выйти на сцену — такой шанс представился неожиданно: один из актёров заболел, и Владимиру предложили заменить его. Так начался его путь в профессиональном театре.

— Как-то заболел артист, исполнявший роль старшины в спектакле «Неизвестный солдат», и постановщик Борис Морозов настоял ввести меня. Сыграл, похвалили. Был уверен: возьмут в труппу. Ничего подобного! Продолжал тягать мебель и декорации… — вспоминал артист.

Карьера Владимира Гостюхина

Кинокарьера Владимира Гостюхина началась ещё в конце 60-х годов, но первые его роли были эпизодными – его пару раз даже не указывали в титрах. В дальнейшем он появлялся в эпизодах военных фильмов, что было символично для него. По признанию самого артиста, тема войны вошла в его жизнь с детства, ведь послевоенный Свердловск был наполнен вернувшимися с фронта солдатами, а отец, ставший инвалидом в годы войны, часто рассказывал сыну о тяжёлых военных временах. Фото: kino-teatr.ru

Настоящий успех пришёл к Гостюхину после роли Рыбака в фильме «Восхождение» Ларисы Шепитько, основанном на повести Василя Быкова «Сотников». Этот проект стал знаковым, так как актёру пришлось пройти серьёзный кастинг, чтобы получить роль. Картина получила признание как у зрителей, так и у критиков, завоевав международные награды.

Ещё одной важной вехой в карьере Гостюхина стала многосерийная лента «Хождение по мукам». После её выхода артист стал по-настоящему знаменитым – предложения посыпались на него со всех сторон.

В 1980 году на экраны вышла социальная драма «Охота на лис», в которой Владимир Гостюхин сыграл главную роль — рабочего завода Виктора Белова. Съёмки фильма проходили в Алексине и Серпухове, а вместе с ним в проекте приняли участие Ирина Муравьева и Дмитрий Харатьян. Эта работа принесла актёру признание и награду кинофестиваля в Сан-Ремо. После этого он был приглашён на съёмки фильма «В поисках капитана Гранта».

В 90-е годы Гостюхин стал реже появляться на съёмочных площадках. Сам он вспоминал, что кино было в упадке, а сниматься в низкопробных фильмах он не хотел. Согласился лишь на роль в киноленте «Урга — территория любви» 1991 года, которая принесла ему госпремию.

— Однажды, во время съёмок „Урги“, мы с режиссёром крепко поругались. Ну а как не ругаться? Никита — гениальный актёр. И, когда снимает, всегда показывает, как и что нужно играть. А я не мог повторить в точности, как он показал: у меня психофизика другая. Пытался всё это ему объяснить — он слушать не хочет. Ну я и сорвался. Михалков потом жене жаловался: „Ты представляешь, Гостюхин на меня орал! Единственный из всех“. Никита Сергеевич почувствовал, что со мной надо работать иначе, доверять мне. После этого наша работа с ним шла как по маслу… — отмечал Владимир Васильевич.

Ещё одним интересным проектом стала приключенческая комедия «Автостоп», где Гостюхин сыграл заботливого супруга главной героини. Интересно, что идея фильма выросла из рекламного ролика для компании Fiat. Партнёршей Гостюхина стала Нина Русланова, и впоследствии актёр признавался, что работа с ней запомнилась особенно ярко, называя её «женщиной-ураганом».

Заметной стала роль в картине «Америкэн бой», где он воплотил образ старшего лейтенанта милиции Ивана Мухина. В криминальной драме «Сын за отца» Гостюхин появился в образе следователя, а его коллегами по съёмочной площадке стали Николай Еременко-старший и Николай Еременко-младший. Фото: kino-teatr.ru

Одна из главных работ в карьере Гостюхина – сериал «Дальнобойщики», который вышел на экраны в 2001 году.

— Страшно было даже сходить купить продукты. Все сразу бросались за автографами, причём каждый норовил лично пожать руку и поздороваться: „О, Иваныч! Привет, дальнобойщик! А где Сашок?“. С Владом Галкиным мы сразу нашли общий язык и буквально купались в материале. „Дальнобойщики“ открыли для меня второе дыхание в кино, — признавался Гостюхин Андрею Малахову.

Там актёр сыграл опытного водителя Фёдора Ивановича, который вынужден привыкать к новому напарнику — молодому, вспыльчивому Сашке Коровину, роль которого исполнил Владислав Галкин. В 2004-м вышел второй сезон популярного проекта, а в 2010-м – третий. Сам Гостюхин считает, что сериал полюбился зрителям за реализм. По словам Гостюхина, сериал мог бы сниматься и активнее, если бы ко второму сезону у Владислава Галкина не началась звёздная болезнь – он стал учить всю съёмочную группу, к тому же купил себе шикарный внедорожник и повесил туда мигалку. – Я его прикрывал, сказал, что он простудился. Всё время говорил, чтобы он кашлял, чтобы выглядело правдоподобно. Он не мог даже произнести текст, он в зубах застревал, – вспоминал актёр. При этом смерть Галкина он воспринял как личную трагедию. — Влад очень много работал, практически не отдыхал. На него негативно повлияла травма ноги, потом было расставание с женой. Он начал много пить, общаться с не лучшими компаниями. Думаю, всё это могло привести к трагедии, — рассуждал актёр в программе «Судьба человека» канала «Россия 1». Фото: kino-teatr.ru Кроме выше перечисленных работ Гостюхин в 2013 году сыграл в сериале Тодоровского «Оттепель», поучаствовал в русско-украинской военной драме «1943» и фильме «За встречу», снятом по мотивам рассказа Романа Сенчина. В 2016 году Владимир Васильевич перевоплотился в атамана Петра Лазарева в криминальном сериале «Казаки». Сюжет вращался вокруг расследования убийства семейной пары в станице Краснодарского края, к которому подключился майор полиции из столицы. В главных ролях также снялись Антон Пампушный и Евгений Сидихин. После трёхлетнего творческого перерыва Гостюхин снова вернулся на экраны. В сериале «Ангел-хранитель», посвящённом семейной истории людей, живших во времена Октябрьской революции, он исполнил второстепенную роль. А в многосерийной драме «Гроздья винограда», охватывающей период с 1953 года до 1980-х, актёр предстал перед зрителями в образе деда Михася. В 2020-м была состоялась премьера сериала «Разбитое зеркало», где Владимир Гостюхин исполнил одну из главных ролей. В проекте также снялись такие известные актёры, как Екатерина Волкова, Екатерина Гусева, Станислав Дужников и другие. Вскоре после этого артисту досталась роль в комедийном сериале «Жена олигарха», где сыграл свёкра главной героини. Зрители тепло приняли проект, и Гостюхин вновь вернулся к этой роли во втором сезоне. В 2023 году он появился в драме «Катюша», воплотив образ полковника. Общественная позиция На протяжении всей карьеры Гостюхин открыто выражал свои политические взгляды. Советскую эпоху он воспринимал неоднозначно: с одной стороны, поддерживал идеи социальной справедливости, с другой — как глубоко верующий человек осуждал гонения на церковь. В 1970-х он совершил смелый поступок, отказавшись вступать в ВЛКСМ и КПСС, так как не доверял устойчивости политической системы. После распада Советского Союза Гостюхин перебрался жить в Беларусь. По его словам, 1990-е были непростым временем, особенно из-за активизации националистических движений, которые он называл пугающими. В ответ на эти события он вступил в ряды партии «Белая Русь», выступавшей против радикальных течений. Кроме того, артист неоднократно выражал поддержку Александру Лукашенко, считая его сильным лидером, и даже становился его доверенным лицом на выборах. Фото: kino-teatr.ru

Тепло он встретил и перемены в России, которые пришли в 2000-х, когда президентом стал Владимир Путин. Он также сказал, что страны правильно решились на проведение специальной военной операции по защите Донбасса.

– Уважение к своему народу и корням должно быть, но позиция сегодняшней Украины смертельна. Она не должна победить. А на Украине люди заражены ложью ещё с 2013 года, – сказал Гостюхин.

А вот что говорил актёр про лидера Украины.

— Я видел в нём дешёвку, куклу. На Зеленского уже тогда все ставили, потому что понимали, что им будет легко управлять. Он красиво, умело выступал и сейчас ничего не говорит от себя. Зеленский заводная кукла, которая надоела Украине, — рассуждал Гостюхин. В своих многочисленных интервью Гостюхин всегда прямо открыто заявляет, что по-прежнему любит свою большую Советскую Родину под названием СССР. "Я всегда был советским человеком и таким остался", - говорит о себе Владимир Гостюхин. Он никогда не скрывал того, что был и остаётся в душе убеждённым сторонником Советского Союза, разрушение которого до сих пор тяжело переживает. Владимир Васильевич считает, что именно благодаря Александру Лукашенко в Беларуси был наведён порядок и удалось сохранить лучший опыт и все хорошее из наследия СССР. Актёр является убеждённые сторонником Союзного государства Беларуси и России. Однако, по мнению Владимира Гостюхина, в отличие от России, в Республике Беларусь построена такая модель государства, при которой практически все ключевые и важные предприятия находятся в его руках и работают они на благо всего белорусского народа. Владимир Гостюхин считает, что между нашими союзными государствами есть довольно принципиальные и существенные отличия, заключающиеся в том, что Беларусь является гораздо более социальным государством, которое много взяло от социалистического строя Советского Союза. А в России, по мнению народного артиста, по-прежнему господствует и процветает "матёрый олигархический капитализм". Владимир Васильевич убеждён, что белорусская система ближе к народу, ближе к человеку труда. Ну, а это мнение Владимира Гостюхина, как мне кажется, разделяют десятки миллионов людей не только в России и Беларуси , но и на всём постсоветском пространстве. Владимир Гостюхин сегодня Гостюхин продолжает жить и работать на две страны – в России и Беларуси. В свободное от съёмок время он занимается домом и дачей. Несмотря на возраст, актёр активно участвует в съёмках – каждый год у него выходят по два-три проекта. Одной из ярких премьер в карьере Владимира Гостюхина стал комедийный сериал «Многодетство», где он снимался вместе с Павлом Савинковым, Полиной Лазаревой и Нелли Уваровой. В 2024-м Гостюхин рассказал, что на специальной военной операции погиб его зять — бывший муж дочери Ирины и отец его внучки Милены. Гостюхин взял на себя заботу о дочке и внучке. Владимир Гостюхин вызывает уважение в том числе и за то, что пронес через всю жизнь и сохранил в себе вот такие советские взгляды и убеждения, а не уподобился нынешней моде хаять все советское. Замечательному актёру и человеку желаем крепкого здоровья, долголетия и дальнейших творческих успехов! С Днём рождения Вас, Владимир Васильевич!!!

