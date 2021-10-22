Главная Кикимора советского кино

Нет человека, выросшего в СССР, который не помнит фразу злой мачехи из легендарной сказки "Морозко": «Не прЫнцесса – королевна!», а вот фамилию актрисы, знают далеко не все...

Мачеху Настеньки сыграла Вера Владимировна Алтайская - самая знаменитая «кикимора» советского кино. Наша незабвенная Королева сказочных образов! Вера Алтайская в роли Кикиморы.

Немножко биографии

Родилась Вера Алтайская 21 мая 1919 года в революционном Петрограде. Ее мама была пианисткой, и до революции работала в кинотеатре. После того как случился переворот, она зарабатывала исключительно уроками музыки. Кто был отцом девочки так и осталось неразгаданной тайной. Вера не только никогда его не видела, но даже ничего о нем не слышала. Вскоре в их доме появился писатель Константин Алтайский-Королев, за которого мама вышла замуж. Он удочерил Верочку, и вырастил ее как свою, окружая отцовской заботой и лаской.

Именно по совету отчима, девушка уехала в Москву и поступила в школу при "Мосфильме". Одна из первых ролей в кино. "Цветные новеллы", 1941 г. Фото kino-teatr.ru

К её окончанию, в 1940 г., Вера имела уже 5 ролей и мечтала играть принцесс и красавиц. Для этого идеально подходила ее неординарная внешность – роскошная копна волнистых русых волос, тонкая талия и хрупкая фигура.

Особенно приковывал к себе пронзительный необычный взгляд актрисы. Вера имела редкую природную особенность – ее глаза были разного цвета. Один глаз зеленый, другой – карий, но к сожалению черно-белые киноленты того времени не дают возможности рассмотреть эту уникальную деталь.

Яркая «колдовская» внешность дополнялась взрывным темпераментом, живым умом и остроумным, но очень язвительным языком. Закономерно, что актрису заметили режиссеры, Алтайская стала активно сниматься в кино.

Почему Алтайскую перестали снимать

Казалось бы, все складывается прекрасно и радужно, но режиссеры, столкнувшись с непростым характером Веры, стали ее побаиваться.

Например, вот такой не очень известный факт – режиссер комедии «Девушка с характером» (1939 г.), Константин Юдин на главную роль планировал пригласить именно Веру Алтайскую. Но ее язвительное и непокорное поведение на пробах вынудило Юдина отказаться от этой идеи. В картине сыграла Валентина Серова, которая после премьеры проснулась звездой и всенародной любимицей.



Были режиссеры, которые прощали Вере темперамент и острый язык, и видели как она талантлива, поэтому терпели и предлагали актрисе небольшие, но заметные роли.

Алтайская очень убедительно играла персонажей, противопоставляемых правильному и красивому образу положительных главных героинь. Ее роковая красавица Вера в киноленте «Машенька», разрушила любовь телеграфистки и сандружинницы, но при этом заставляла затаить дыхание мужчин по обе стороны экрана.

Алтайская в фильме "Машенька".

Годы Алтайская снималась мало, и только в отрицательных образах, которые получались у нее фантастически. К непризнанию Веры в профессиональной среде прибавилась и драматическая история любви.

Почему Вера потеряла своего Принца

В конце 40-х годов за Алтайской стал ухаживать известный актер Алексей Консовский. У них случился бурный роман, закончившийся свадьбой, а в 1941 году родилась дочь Светлана. Характер у Консовского тоже был не ангельский, они постоянно скандалили между собой. Особенно, если случались совместные съемки: мнения ни по каким вопросам у них никогда не совпадали, и супруги просто не могли остановиться.

В 1947 году Алтайская должна была сыграть одну из сестер в фильме «Золушка» и эта роль идеально ей подходила. Но на Принца был утвержден ее муж Алексей, и Вера прекрасно понимала, что играть вместе они не смогут. Алтайская от роли отказалась. Консовский в роли Принца.

После выхода фильма в прокат, Консовский стал самым главным Принцем страны и у него появились тысячи поклонниц, не дававших Алексею проходу. Вера сходила с ума от ревности и начала прикладываться к алкоголю. Брак Алтайская-Консовский после 10-летнего напряженного существования распался.

Устав от скандалов вечно подвыпившей, едкой в высказываниях Веры, Консовский подал на развод, и ушел, оставив квартиру жене и дочери. А через несколько лет и дочь Светлана уехала от матери жить к отцу. Вера осталась абсолютно одна: ни семьи, ни друзей, ни коллег по работе, которые были бы ей рады. И актриса решилась навсегда уйти из кинематографа. Правда все огрехи я бы не стала списывать на одну Веру. Её муж тоже был "не сахар". После развода у Консовского было два брака: сначала недолгий союз с актрисой Антониной Елисеевой, затем – с Мариной Колумбовой. С третьей супругой актер оставался до смерти.

Дочь Веры Владимировны не пожелала идти по стопам родителей и занялась лингвистикой. Некоторое время работала в подразделении администрации страны, контролировавшем теле- и радиовещание.

Как театр помог вернуться в кино

Алтайская дала себе слово не сниматься никогда, и, в 1946 г., поступила на службу в Государственный Театр киноактера. Здесь, на театральных подмостках, наконец, гениальная характерная актриса получила все, чего ей так не хватало в кино – признание своего таланта, и обожание публики. Работа театра открывается в 1946 году премьерой «Бранденбургские ворота». Наконец-то Алтайская получает то, чего не дождалась от кинематографа – главные роли. Любовь Шевцова в «Молодой Гвардии», Людмила в «Детях Ванюшина», Тамара в «Старых друзьях» - центральные женские персонажи в первых спектаклях театра, рожденного в военное время, воплощаются на сцене именно Алтайской. К артистке приходит настоящий успех.

Но через 10 лет сцены стало мало, актриса затосковала по кинематографу, съемкам, и не устояв, вернулась. Режиссеры, памятуя ее непростой характер, предлагали лишь крошечные эпизоды возрастных тетушек. Так бы и пропал яркий талант Алтайской, если бы не счастливый случай. К/ф "Земля и люди", 1955 г.

Сказочный мир Роу

Когда Вера уже была близка к отчаянию, в её жизни появился Александр Артурович Роу. Легендарный сказочник оценил колоритную Алтайскую, ее безупречное мастерство перевоплощения и снимал почти во всех своих фильмах.

Вера стала одной из любимых актрис Роу и пользовалась его глубоким уважением. Роу понимал, что вздорный ершистый характер Алтайской – это напускное, а в действительности Вера добра, никогда и никому не желала и не сделала ничего плохого и подлого.

Оправдывая доверие великого Роу, Вера играла ярко и незабываемо. С самых первых сказочных ролей публика полюбила Алтайскую и до последнего её фильма не переставала восхищаться необычными волшебными образами, создаваемыми неподражаемой актрисой.

Тётушка-Непогодушка в "Марье-искуснице" (1959 г.)

К/ф "Марья-искусница".

Жена кума Панаса в "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961 г.)

К/ф "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Асырк в фильме "Королевство кривых зеркал" (2007 г.)

В любимой многими поколениями сказке «Королевство кривых зеркал», зрители увидели великолепную и коварную Асырк, которая своей вредностью затмила всех остальных злодеев.

К/ф "Королество кривых зеркал".

Мачеха в "Морозко" (1964 г.)

Легендарная лента, победитель Венецианского фестиваля. Вера Алтайская, гротесково и бесподобно создала образ мачехи Настеньки. Помните?

- Мамань! А у Настьки коса лучше моей!

- Твоя дороже, твоя на ярмарке куплена… К/ф "Морозко. Фото csdbf7.ru

Дочь Бабы Яги в сказке "Огонь, вода и... медные трубы" (1967 г.)

В «Огонь, вода и... медные трубы» Алтайская с большим шиком сыграла дочь Бабы-яги.

К/ф "Огонь вода и... медные трубы". Фото vokrug.tv К/ф "Огонь вода и... медные трубы". Фото vokrug.tv

Старушка-веселушка в фильме "Варвара-краса, длинная коса" (1970 г.)

В фильмах Роу, Вера Алтайская всегда играла отрицательных персонажей. Но в сказке «Варвара-краса, длинная коса» она получила скорее положительную роль старушки-веселушки, проказы которой умиляли. К/ф "Варвара-краса, длинная коса". Фото kino-teatr.ru

Последняя сказка Веры: фильм "Золотые рога" (1972 г.)

К сожалению, творческий союз закончился со смертью великого сказочника в 1973 году. За год до своего ухода Александр Роу снял свою последнюю картину «Золотые рога», в которой Алтайская сыграла кухарочку Кикимору. Так и осталась она в памяти зрителей Главной Кикиморой Советского Союза. К/ф "Золотые рога".

Имея славу скандалистки, нелюбовь коллег за остроумный и едкий язык, (а режиссеры и вовсе Алтайскую боялись), Вера обрела огромную популярность и обожание зрителей.

Артистка пережила Роу на 5 лет, снявшись после его смерти лишь в пяти эпизодах. Последняя кинолента с её участием вышла в 1977 году. Карьера великой актрисы завершилась.

Актриса скончалась 28 декабря 1978 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. По некоторым данным, усугубить состояние здоровья Алтайской мог алкоголь, но эта информация официально не подтверждена. Могила Веры Алтайской, ее родителей и дочери

Могила актрисы находится на Ваганьковском кладбище, где похоронены родители Алтайской. В память об артистке поклонники монтируют любительские документальные фильмы. В соцсети «Одноклассники» пользователь, увлеченный созданием роликов для своего цикла «Чтобы помнили», посвятил актрисе клип-презентацию из фото образов, воплощенных Алтайской в разное время.

Обделенная наградами и званиями, она получила главное - долгую народную память, которая заслуженно принадлежит ей много поколений. Не ПрЫнцесса, а Королевна - любимая Кикимора страны! И ведь ее до сих пор помнят, благодаря ее ярким воплощениям.

https://zen.yandex.ru/media/golosseleby/glavnaia-kikimora-so...

https://24smi.org/celebrity/53614-vera-altaiskaia.html

https://nkclinica.ru/zvezdnye-persony/vera-altajskaya-biogra...