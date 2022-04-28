НАТО готовится к ударам в глубину России

Если собрать в кучу факты на утро понедельника 25 апреля 2022 года, то получается следующее: США оправились от испуга. Почувствовали перелом в войне с Россией и возвращают посольства в Киев. Выборы во Франции подтвердили стабильность европейской политической архитектуры, и теперь углеводородное эмбарго против России будет форсировано. Выделено несколько миллиардов долларов на военные поставки Украине, а на территории России всё чаще начинают взрываться уже не дома, а объекты стратегического значения. Потоплен флагман Черноморского флота. Ещё немного – и под удар попадут Крым и Черноморский флот.

Россия тем временем не отвечает, как обещала, ударами по местам принятия решений в Киеве. Не обстреливает пути снабжения ВСУ нефтью и оружием с Запада. Не включает режим контрсанкций. Сохраняет переговорный процесс, покрыв его завесой тайны. Упорно продолжает режим СВО, хотя уже месяц как идёт полноценная война. Не вводит режим мобилизации экономики, не меняет организационные формы работы госаппарата, и главное – принципиально не меняет кадры мирного, прозападного времени. При этом продолжает использовать формат и лексику февраля месяца.

Шок прозападной элиты прошёл, она пришла в себя и перешла в яростное контрнаступление.

Это чувствуется по активизации информационной войны и всяческим политическим манёврам центра. Разные спикеры заполняют вакуум своими догадками и трактовками. Сохраняется тревожность в обществе, готовом воевать до Победы, но чувствующем в элитах разброд и шатания.

До сих пор не решены проблемы поставок дронов и тепловизоров в российскую армию на Крымской и Ростовской границах, идущих как помощь от добровольцев – при острейшем их дефиците на уровне первичных звеньев типа рот, взводов, штурмовых и разведывательных групп.

Надо сказать откровенно – пауза слишком затянулась. Освобождены населённые пункты. С усилиями снизу (а не сверху) начали формироваться военные администрации. Налаживается снабжение. Но всё это делается в режиме структур мирного времени. Для времени военного они слишком громоздки и неповоротливы.

В итоге основой центр принятия решения возникает в Крыму. Но Крым сам - звено в поставках. Очевидно, что подобные решения уже должны приниматься даже не в Правительстве, а в чём-то вроде Ставки Верховного Главнокомандования, ибо пора военные меры увязывать с политико-экономическими.

Мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией, и в дело должна вступить антикризисная модель управления. В любой корпорации это давно было бы сделано. Были бы назначены люди, отработана система взаимодействия, определено информационное сопровождение. Если мы будем реагировать по-прежнему медленно, через месяц Запад перейдёт к открытому наступлению, вплоть до ввода НАТО на запад Украины.

Они начинают думать, что не так страшен чёрт, как его малюют. Оправились от испуга, зачастили с визитами. Перешли к контрударам. Это неверные сигналы. Миссия Абрамовича и Мединского должна окончиться, а перемены в России должны быть ощутимыми для всех. И прежде всего в культуре и идеологии, которая появилась уже без участия центра. Бабушка с красным флагом как прообраз Родины-матери – это уже идеология.

Война, а не СВО – вот что происходит на деле. Европа возводит железный занавес, а мы продолжаем гордиться выполнением контрактных обязательств. Пора признать: перевод оплаты за газ на рубли – это не Победа. И освобождение Донбасса – не Победа. Больше того – и освобождение всей Украину – не Победа. Победа – это освобождение России.

Импортозамещение элиты и её идеологии – вот где Победа. И к этой Победе мы будем стремиться и за ценой не постоим. Ибо любые компромиссы будут поражением. И мы это почувствуем сразу, едва лишь на это согласимся.

ТГ-канал "Русский Демиург"

P.S.

Война с нацистской Германией началась 22 июня 1941 года. На следующий день, 23 июня, был создан высший орган управления страной в военное время - Ставка Верховного Главнокомандования. Управление было мгновенно переведено на военные рельсы. Без этого Победы 1945-го быть не могло.

Наша война с Западом началась на Украине 24 февраля 2022 года. 25 апреля начались первые обстрелы России на удалении от границы свыше 100 километров - удар по Брянску. Прошло 2 месяца, а в России не созданы органы управления полноценной войной. Госаппарат и элиты расколоты на патриотов и пораженцев-примиренцев. Пятая колона продолжает действовать в тылу. Советский Союз выдержал войну с Западом. Выдержит ли её капиталистическая Россия с белогвардейскими элитами и министрами типа Временного правительства Керенского?

Вопрос важный: сравнительно с аналогичным периодом прошлого года экспорт мазута и нефти с Новороссийского порта КТК увеличился на 13,5%. Нефть обходными путями идёт в порты Молдавии и на Украину. Коломойский имеет 17 долларов с тонны на этой схеме. Абрамович - посредник. Акционерами КТК, кроме российской Транснефти, являются недружественные Казахстан, Шелл и Мобил. То есть по украинской ж.д. инфраструктуре не бьют потому, что существуют какие-то нефтяные договорняки.

В Харьков уже подвозят БК с Запада, снарядный голод в ВСУ, едва возникнув, уже заканчивается. С Запада эшелоны идут полным ходом, а мы бьём лишь по тяговым подстанциям, которые создают устранимые проблемы и не приводят к коллапсу снабжения. Обвиняют Генштаб, но решения принимает не он.

Ещё И. Старинов критиковал "рельсовую войну" за её бесполезность - немцы быстро восстанавливали рельсы. Взрывать надо было эшелоны и мосты, а не полотно. Мы повторяем старые ошибки. Это может нам очень дорого стоить. Черпать воду из бассейна, в который по другим турбам заливается вода, бессмысленно. В мае НАТО планирует перейти к ударам в глубину России - уже сейчас наведеним натовских ракет руководят не украинцы. Удары по крейсеру "Москва" и по Брянску выполнены именно так. А мы всё дискутируем - бить или не бить?

НАТО готово начать первыми в Приднестровье. Потому что в направлении Одессы мы пока на паузе. Фактор времени на войне решающий. Будем и дальше топтать огороды Николаева, Авдеевки и Гуляйполя и считать трофейные Джавелины?

Россия слишком долго запрягает. Речь не о начале сражения на Донбассе - тут действительно Генштабу виднее. Речь о понимании того, что мы на войне, а это требует совсем другой внутренней политики. СВО кончилась. Началась Священная Война.

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