5 неприличных фактов об Александре Солженицыне, которые не принято афишировать

Александр Исаевич Солженицын - "выдающийся" русский писатель, который снискал скандальную мировую славу, получил Нобелевскую премию. Авторитет Солженицына на Западе незыблем: в США или Великобритании такие его книги, как "Архипелаг ГУЛАГ" или "Красное колесо" считают чуть ли не официальной историей Советского Союза.

На Родине отношение к Александру Исаевичу неоднозначное. Для либерального крыла русской литературы Солженицын - один из самых смелых и правдивых писателей в истории. Патриоты же считают Солженицына предателем, а его основные сочинения - ложью.

Александр Солженицын на обложке журнала "Тайм". Фото: общественное достояние. Александр Солженицын на обложке журнала "Тайм". Фото: общественное достояние.

Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске в семье русского крестьянина Исаакия Солженицына и Таисии Щербак - дочери зажиточного украинского землевладельца.

Отец Александра погибает в результате несчастного случая на охоте еще до рождения сына.

Революция разорила семью Солженицына. Земельные наделы деда были экспроприированы.

В 1924 году Александр с матерью переезжает из Кисловодска в Ростов-на-Дону, где поступает на учебу в школу. Семья живет очень бедно.

В школе Солженицын постепенно принимает коммунистическую идеологию. В 1936 году вступает в комсомол.

Первые литературные опыты относятся к старшим классам школы. Александр пишет стихи, рассказы.

В 1936 году Солженицын поступает на физмат Ростовского государственного университета. В 1941 году с отличием заканчивает вуз. В деканате Александру Исаевичу дают рекомендацию в аспирантуру.

Параллельно с изучением физики и математики, Солженицын занимается литературным творчеством.

В 1941 году отправляется на фронт. Дослужился до звания капитана, награжден орденом Красной Звезды.

Судя по всему, именно на фронте произошла первая "ломка" верного ленинца и комсомольца Солженицына. Его отношение к Сталину изменилось на полное неприятие. Вождя он обвинял в "искажении ленинизма". Несколько позднее и "ленинские нормы" стали чужды Александру Исаевичу, а с ними и вся коммунистическая идеология.

Одно из писем Солженицына своему другу Николаю Виткевичу было перехвачено. Александр Исаевич был арестован "СМЕРШем" и отправлен в Москву, на Лубянку.

7 июля 1945 года был приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей.

В целом, биография Солженицына - это история его трансформации из верного ленинца в диссидента и ярого противника советского строя. И в этой истории есть немало неприличных фактов.

Факт первый. Предлагал жене стать его любовницей

Наталья Решетовская - одна из главных женщин в жизни Солженицына, которая искренне и самоотверженно любила его на протяжении многих лет. Она ждала его с фронта, ждала из лагерей.

Познакомились Наталья и Александр еще в Ростовском университете - это была студенческая любовь, студенческий брак. Однажды девушка сообщила Солженицыну радостную новость - она ждет ребенка. Однако, реакция мужа была разочаровывающей: детей он не желал. В итоге Солженицын убедил супругу сделать аборт, после которого Наталья стала бесплодной.

Солженицын и Наталья Решетовская. Фото: общественное достояние. Солженицын и Наталья Решетовская. Фото: общественное достояние.

Из лагеря Александр Исаевич написал жене письмо, в котором предложил ей не ждать его, а налаживать личную жизнь. Женщина отказалась, однако, когда через 6 лет отсидки мужа Наталья познакомилась с воспитывающим двух детей отцом-одиночкой Всеволодом Сомовым, она не смогла отказаться от семейного счастья.

Через два года Солженицын был освобожден из лагеря и затребовал Решетовскую обратно. Женщина не смогла отказать мужу.

В 1957 году Никита Хрущев разоблачает культ личности Сталина. Это событие произвело коренной перелом в судьбе Солженицына. Его реабилитируют, а в журнале "Новый мир" выходит повесть "Один день Ивана Денисовича", которая вызывает эффект разорвавшейся бомбы. Солженицын становится известен, у него появляются немалые деньги.

Жена, прошедшая с ним огонь и воду, теперь стала казаться Александру Исаевичу поблекшей и не такой привлекательной, как раньше. Утешение он находит в объятиях своей помощницы Натальи Светловой. Вскоре Решетовская узнает, что любовница мужа ждет от него ребенка.

Александр Исаевич предложил отличный, по его мнению, выход из ситуации: Решетовской было предложено стать его любовницей, а Светлова должна была переместиться на роль жены.

Шокированная предательством Наталья Решетовская совершает попытку самоубийства.

Между тем, не дождавшись развода с Решетовской, Александр Исаевич и Наталья Светлова живут вместе. У них рождается трое детей. Бывшую супругу Солженицын обвинил в том, что она, по его мнению, была агентом КГБ, приставленным к нему.

Факт второй. Подмосковный ГУЛАГ

Когда мы слышим само слово "ГУЛАГ", то сразу представляем северные, занесенные снегом, огражденные колючей проволокой лагеря, которые охраняют злобные вертухаи с волками на цепочках. По большому счету, такой образ был создан самим Солженицыным и затем размножен его подражателями, а также Голливудом.

Однако, сам Александр Исаевич провел свой 8-летний срок в основном в подмосковных и даже московских колониях.

И простым работягой с кайлом и лопатой, каковым он представлялся на Западе, Солженицын тоже не был. В лагерях он всегда старался получить какую-то должность, позволяющую избегать физического труда. Как писала его супруга Н. Решетовская:

«Он хотел на какое-нибудь канцелярское местечко. Замечательно было бы, если бы удалось».

4 сентября 1945 года с Лубянки Солженицына перевозят в новый лагерь на ул. Большая Калужская в Москве. Затем - в Рыбинск и Загорск. Всюду он работает нормировщиком - работа отнюдь не физическая.

В Марфинской спецтюрьме, которую Александр Исаевич называл шарашкой, но которая по сути являлась НИИ связи СССР, он работает на должностях библиотекаря, математика, переводчика с немецкого. В "шарашке" Солженицын много пишет.

Жизнь мужа в Марфино описала Н. Решетовская:

«В обеденный перерыв Саня валяется во дворе на травке или спит в общежитии. Утром и вечером гуляет под липами. А в выходные дни проводит на воздухе 3-4 часа, играет в волейбол.

В Марфинской спецтюрьме было вполне неплохое продовольственное содержание, в чем сам Солженицын и признавался.

В "шарашке" Александр Исаевич ведет себя довольно вызывающе и навлекает на себя гнев начальства. Его собираются этапировать в "настоящий" лагерь на Крайнем Севере. Солженицыну каким-то образом удается добиться замены Колымы на Экибастуз (Казахстан), где в Степлагере он и отбывал последние годы своего заключения, работая сначала нормировщиком, а затем и бригадиром.

Факт третий. Постановочные фото

Снимки Александра Солженицына в тюремной робе широко известны. На Западе их считают документальными, подлинными, да и в России на протяжении долгого времени никто не знал, что фото - постановочные.

Солженицын и его друг Николай Зубов сделали эти снимки уже после освобождения Александра Исаевича из Степлага. Настоящими на фото являются только номера - Щ262. Их Солженицын вывез из лагеря на память.

Для фотосессии Александр Исаевич нашил номера на обычную ватную телогрейку и штаны, а Николай Зубов выполнил роль охранника. Фотографировала супруга Зубова. Фото: общественное достояние.

Для чего были сделаны эти снимки? Некоторые исследователи считают, что уже тогда Солженицын начал готовить материалы для Запада, тщательно и продуманно создавать свою легенду.

Факт четвертый. Выступление в Сенате США

В третьем томе второй главе эпопеи "Архипелаг ГУЛАГ" один из заключенных кричит охранникам:

Подождите! Будет на вас Трумен! Сбросят вам атомную бомбу на голову!

Трумен, напомню, был тем президентом США, кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

13 февраля 1974 года Солженицына лишают советского гражданства и выпроваживают за пределы Родины. После этого начинается длительное заграничное "турне" Александра Исаевича, в котором было и получение Нобелевской премии, и жизнь в Висконсине и Швейцарии, и выступления в американских Конгрессе и Сенате. Солженицын после приема в Сенате США. Фото: общественное достояние.

В Сенате Солженицын в весьма экзальтированной манере заявил буквально следующее:

При таком превосходстве в ядерном оружии можно будет ваше оружие остановить! И в одно несчастное утро открыто объявят: внимание, мы отправляем войска в Европу. А если вы пошевельнётесь, мы вас уничтожим. И окажется, что это соотношение тысяча к одному и пять к одному работает. Но концентрируется мировое зло, ненавистное человечеству, и оно полно решимости уничтожить ваш строй. Надо ли ждать, пока оно ударит ломом по вашим границам и что американская молодежь должна будет умирать на границах своего континента?

Многие расценили эти слова как завуалированный призыв нанести по СССР ядерный удар. Во всяком случае, экзальтированная демонизация своей Родины, запугивание американцев, нагнетание выглядят очень и очень неприятно.

Факт пятый. Нападки на Шолохова

После смерти Сталина говорить о страданиях Солженицына и угрозе его жизни не приходится. Времена достаточно поменялись, чтобы Александру Исаевичу практически ничего не угрожало.

Он живет вполне благополучно и обеспеченно, имеет возможность работать. К сожалению, свой писательский авторитет, появившийся у Солженицына после публикации рассказов "Матренин двор" и "Один день Ивана Денисовича", Александр Исаевич далеко не всегда использовал с благими целями.

Так, он стал одним из инициаторов издевательского преследования великого русского писателя М.А. Шолохова. Именно Солженицын на высоком уровне поддержал маргинальную теорию, что Шолохов был плагиатором, укравшим рукопись "Тихого Дона" у белогвардейского автора Ф.Д. Крюкова.

Когда в 1999 году была найдена рукопись "Тихого Дона", написанная рукою М.А. Шолохова, Солженицын, пересмотревший на тот момент многие свои политические взгляды, так и не нашел моральных сил признать неправоту в отношении Михаила Александровича.

Вот такие неприличные факты об Александре Исаевиче Солженицыне - одной из самых обсуждаемых и неоднозначных личностей XX века.

https://zen.yandex.ru/media/id/5e7f52e668b51338284319d5/5-ne...