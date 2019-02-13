И.В. Сталин советует сжечь книгу с рассказами о его детстве

Письмо Сталина И.В. Андрееву (Детгиз ЦК ВЛКСМ) и Смирновой (автор «Рассказов о детстве Сталина») с возражением против издания книги: «Рассказы о детстве Сталина». 16.02.1938 г.

Источник: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 3218. Л. 1-2. // Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и террор в СССР, 1927 — 1941 / Д. Бранденбергер; [авториз. пер. с англ. А.А. Пешкова, Е.С. Володиной]. — М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 162 — 163.

Опубл.: Поспелов П.Н. Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза // Вопросы истории. 1953. № 11. С. 21.;

Текст:

«Я решительно против издания «Рассказов о детстве Сталина».

Книжка изобилует массой фактических неверностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, "добросовестные" брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом.

Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория "героев" и "толпы" есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ - говорят эсеры. Народ делает героев - отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить на воду мельницу эсеров, будет вредить нашему общему большевистскому делу.

Советую сжечь книжку.

16 февраля 1938 года. И. Сталин»