9 малоизвестных фактов из жизни Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Г.К. Жуков

Георгий Константинович Жуков в представлении не нуждается. Его вклад в Победу советского народа над немецко-фашистской Германией просто огромен. Хотя, справедливости ради сказать, его личность очень противоречива, а некоторые его поступки кроме недоумения ничего не вызывают.

Сегодня хотелось бы рассказать о тех малоизвестных фактах в его биографии, о которых как-то не принято говорить.

1. Г.К. Жуков не имел высшего военного образования

Да, он окончил множество специальных военных курсов по повышению квалификации. Кроме того, его можно было часто заметить за чтением литературы по военному искусству. Книгами и знаниями он всегда старался компенсировать отсутствие высшего образования.

2. Г.К. Жукову, одному из немногих , удалось избежать репрессий.

Хотя его и подозревали в связях с врагом народа и бывшем командующим Белорусским военным округом Иеронимом Уборевичем, будущий маршал получил только выговор, избежав при этом репрессий.

3.Нередко Г.К. Жуков был груб и несдержан с подчиненными

Даже на заре своей блистательной карьеры Георгий Константинович не отличался изысканными манерами. Нередко совещания с подчиненными заканчивались рукоприкладством. Многие современники Жукова отмечали, что стремление к неограниченной власти и чувство собственной непогрешимости и безнаказанности были у него в крови.

4. В должности командующего Западным фронтом Г.К. Жуков вел безуспешные бои за Ржев и Сычевку.

Стараясь достичь преимущества на поле боя подо Ржевом, Жуков бросал в горнило войны все новые и новые дивизии. И все безрезультатно...

5. Г.К.Жуков занимался фотографией, но никогда не водил автомобиль

Фотография была его страстью. Наверное, из Георгия Константиновича смог бы получиться неплохой фотограф. А вот к автомобилям он был абсолютно равнодушен и никогда самолично не садился за руль.

6. Г.К. Жуков до 1981 года был единственным четырежды Героем Советского Союза

За успешно проведенную операцию под кодовым названием "Вихрь" в 1956 году (подавление восстания в Венгрии), он был удостоен звания Героя Советского Союза в четвертый раз. До 1981 года Г.К. Жуков был единственным четырежды Героем Советского Союза, пока Л.И. Брежнев не догнал его.

7. Г.К. Жукову долго не разрешали публиковать воспоминания

После того как Георгия Константиновича в 1957 году отправили в отставку, он вел уединенный образ жизни со своей семьей на подмосковной даче. После прихода к власти Л.И. Брежнева опалу с Жукова частично сняли и даже позволили опубликовать мемуары, правда, подвергли их очень жесткой цензуре.

8. Георгий Константинович очень сильно переживал смерть жены

После смерти Галины Александровны в ноябре 1973 года Г.К. Жуков стал себя чувствовать все хуже и хуже, пока у него не случился инфаркт и он не впал в кому.

9. Урна с прахом Г.К. Жукова была захоронена в стене Московского кремля вопреки последней воле самого Жукова

Георгий Константинович просил, чтобы его тело было предано земле.

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