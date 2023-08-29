Москва. Было — стало - 36

Миусская площадь. Дом городских училищ имени Императора Александра II на 2-й Миусской улице. Весь его фасад украшен красивым узором из цветного кирпича. Проектировал дом в 1890-е архитектор Максим Карлович Геппенер. Работы шли долго. Первые студенты приняты только в конце лета 1900 года, то есть почти 123 года назад. Когда-то Миусская площадь была обычной складской зоной, где торговался лесной товар, проще говоря, пиломатериалы. Дом городских училищ стал первым образовательным зданием в Миуссах. Потом были возведены училище для ремесленников, Народный университет, Императорский Московский археологический институт имени Николая II. В итоге площадь получила неофициальное название: площадь Науки. В бывшем училищном доме имени императора Александра II теперь Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Красный корпус. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.

Большой Каретный переулок. Дом №15.

25 июля 1980 года скончался Владимир Семёнович.

В доме в Большом Каретном, в квартире №4 Высоцкий жил с отцом с 1949-го по 1955 год. Владимир Семёнович прославил его в своей песне «Где твои семнадцать лет».

Дом был построен в 1900 году по проекту архитектора Вильгельма-Франца Ковальского и поначалу был трёхэтажным. После войны надстроен на два этажа. Здесь были квартиры и коммуналки. В 1955 году Высоцкий переехал отсюда к маме на 1-ю Мещанскую (теперь проспект Мира).

В 2019 году Мосгорнаследие отказалось включить дом Владимира Семёновича в Большом Каретном в реестр объектов культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 40 лет. Старосадский переулок. Собор Святых Петра и Павла. Чёрно-белая фотография сделана в 1957-м. Современный кадр с той же точки сделан 66 лет спустя. В 1957 году был разобран шпиль собора. Впрочем, тогда там работала студия «Диафильм». Проектировал собор Уильям Францевич Валькотт. Попечителем собора в царские времена был известный Андрей Кноп.

Торговый дом «Л. Кноп» под управлением сыновей основателя Андрея и Фёдора просуществовал вплоть до революции, хотя не раз становился объектом нападок ревнителей протекционизма. Армянская церковь Успения Богородицы на Грузинской площади. 1884 год. Современный кадр практически с той же точки почти 130 лет спустя.

Храм был возведён в начале 1730-х на участке, подаренном грузинскому царю Вахтангу Левановичу. Когда-то здесь было село Воскресенское, затем Грузинская слобода.

Царь Вахтанг уступил участок армянам из своей свиты, они возвели деревянный храм. В 1746 году он был разобран, взамен поставлен каменный. Около был армянский некрополь. В 1830-м храм был перестроен по проекту Ивана Андреевича Селихова. В 1932 году, Успенская была снесена. На её месте по сей день пустырь. На втором плане современного кадра виден жилой дом №20 по Большой Грузинской. Страстной бульвар. Верхний снимок из журнала «Искры», опубликованного 29 июля 1912 года. Нижняя фотография — 110 лет спустя. Перед вами типография Московского университета.

Но типография здесь была не всегда. Изначально старый каменный частный дом 1760-х годов постройки принадлежал семье Власовых. Затем, в 1811-м, его выкупил Московский университет для размещения типографии. Здание было перестроено архитектором Николаем Соболевским и надворным советником Фёдором Бужинским.

На первом этаже торговал книгами Александр Сергеевич Ширяев. К своему тёзке захаживал Пушкин. На втором этаже была квартира редактора «Московских ведомостей» князя Петра Ивановича Шаликова. Затем поселился редактор «Русского вестника» Михаил Никифорович Катков. Он принимал у себя Толстого и Достоевского. Пётр Ильич Чайковский тоже заходил на огонёк.

Перед Первой мировой типография переехала. Дом стал жилым. В 1960-е передан Всероссийскому театральному обществу. Москва-река между современными Берсеневской и Пречистенской набережными. 1910 год. Когда-то между этими набережными, чуть выше Большого Каменного моста, лежала Бабьегородская плотина. Она перегораживала реку с 1836 года. Подпирая необходимый уровень воды, обеспечивала судоходные глубины. Плотина была деревянной; её разбирали в паводок и собирали вновь, когда большая вода уходила. Впрочем, в те годы не только плотины — городские мосты разбирались и собирались в половодье. Бабьегородская — это напоминание о Бабьем городке (на его месте теперь Музеон и ЦДХ). Баба — это молот, которым вбивались деревянные сваи.

В 1937-м был введён в эксплуатацию канал имени Москвы, начал работу Перервинский гидроузел, Бабьегородская плотина отметила последний, 101-й, день рождения и ушла в небытие.

Теперь вместо плотины высится Пётр Первый работы Церетели. Кажется, что ничего не сохранилось от прежней жизни. Но слева на дальнем плане двух снимков можно увидеть шатёр бывшего Императорского Московского речного яхт-клуба и колоколенку храма Николая Чудотворца в Голутвине. Они стали ориентиром для определения прежней точки съёмки.

Разница между фотографиями 123 года. Малая Грузинская. Чёрно-белая фотография сделана в самом конце 1890-х Эмилем Готье-Дюфайе. Современный кадр более 120 лет спустя повторил наш фотограф Владимир Иваний.

Перед вами Музей русских древностей Петра Ивановича Щукина; ныне биологический музей имени Тимирязева. Проектировал это прекрасное здание в неорусском стиле архитектор Борис Викторович Фрейденберг. Перед строительством Пётр Иванович и Борис Викторович ездили в Ярославль, чтобы посмотреть на древнерусское зодчество. В сентябре 1894 года дом был готов. Отто Августович Леве расписал интерьеры.

Спустя два года, в 1896-м, на красной линии Малой Грузинской было заложено второе здание Щукинского музея. Его проектировал Адольф Эрнестович Эрихсон. В 1905-м Щукин подарил свою коллекцию и оба корпуса Императорскому Российскому историческому музею. В ответ ему был пожалован чин действительного статского советника. Щукин остался хранителем коллекции вплоть до кончины в 1912 году. Коллекцию потом поделили несколько музеев.

С 1934 года здесь биологический музей имени Тимирязева.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Москва. Абельмановская улица (бывший Покровский Вал). 1965 год.

По улице идёт трамвай КМ. Благодаря бортовому номеру 2139 мы знаем, что он был выпущен на Коломенском заводе в 1929 году. Возил москвичей до 1972-го, пока не был списан. На Абельмановской в ту пору работали два трамвайных маршрута: №46 — до Автозаводского моста и №12 — до Серпуховского Вала.

Обратите внимание на гигантскую вывеску КИНО на кровле кинотеатра «Победа». Это типовой проект, разработанный в 1950-х архитектором Иваном Владиславовичем Жолтовским. «Победа» возведена в 1957 году. В том же году такой же кинотеатр, но с именем «Буревестник» возведён на Коровьем Валу, а также на шоссе Энтузиастов — «Слава». Строились такие и в других городах СССР, например в Череповце. Утверждается, что за основу проекта Жолтовский взял итальянскую виллу эпохи Ренессанса в Пояна-Маджоре архитектора Андреа Палладио.

Обратите внимание на маленький деревянный двухэтажный домик у кинотеатра. Это старинная застройка бывшего Покровского Камер-коллежского Вала.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 58 лет. Хавская улица. 1935 год. Новая школа. Современный кадр с той же точки почти 88 лет спустя. Школа много раз меняла номера. Была открыта как 50-я, затем поменяла на №545. Позже школа-интернат №12 и №541. Многие запомнили её под красивым №600.

Образцово-показательная школа-гигант была рассчитана на 2400 учащихся. Здание сверху напоминает латинскую букву F. Строили очередями. Первая возведена в 1929-м. Проект Анатолия Ивановича Антонова. Видимо, что-то пошло не так. Конструктивистский проект был переработан архитектором Игорем Петровичем Антипиным. Достроена к 1935 году.

Интерьеры расписаны художником-монументалистом Александром Никифоровичем Прийменко из художественного объединения «ИСТР» («Искусство трудящимся»). Проект был показан в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Сегодня здесь школа «Столичный-КИТ». Улица Большая Ордынка. Марфо-Мариинская обитель. Чёрно-белая фотография была опубликована в приложении к газете «Московский листок» в 1911 году. Современный кадр с той же точки 112 лет спустя.

Обитель была основана в 1909 году великой княгиней Елизаветой Фёдоровной (старшей сестрой императрицы Александры Фёдоровны). После убийства мужа, великого князя Сергея Александровича, она основала монастырь. Для обители был выкуплен участок в центре Москвы, на Большой Ордынке. Главный храм Покрова Пресвятой Богородицы проектировал Алексей Викторович Щусев. Скоро будет 150 лет со дня его рождения. В 1928-м монастырь был закрыт. За 10 лет до этого, в июле 1918-го, Елизавета Фёдоровна была зверски убита в Алапаевске.

О Марфо-Мариинской обители можно рассказать много. Жаль, места не так много. Старинный фонтан в центре Собачьей площадки. Чёрно-белая фотография сделана в 1910-е годы. Современный снимок сделан почти с той же точки 110 лет спустя. На этом месте теперь проходит Новый Арбат (бывший проспект Калинина).

Мы неоднократно бывали с вами на Собачьей площадке. Фонтан был её центром. Установлен в 1910 году. С напорной башней, украшенный вазоном и бронзовыми головами львов, иногда принимаемыми за собачьи. В народе его быстро прозвали (в связи с местом) памятником барской собаке. Вокруг был разбит небольшой сквер.

На площадку выходили Кречетниковский, Дурновский, Николо-Песковский и Серебряный переулки. В старину тут были псарни, где держали собак для царской охоты, вблизи Государева Кречетного двора, также предназначенного для охоты.

Позади фонтана виден одноэтажный дом полковника Ренкевича. Площадка была полностью снесена в 1962 году для строительства проспекта Калинина.

О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, напоминают лишь два жилых дома на втором плане. Площадь Старых Триумфальных ворот. На чёрно-белом снимке — театр Шарля Омона в 1902 году. На современном кадре — он же, но перестроенный до неузнаваемости в Концертный зал Чайковского.

Мы неоднократно рассказывали вам о судьбе этого примечательного здания. Сегодня перед вами его первозданный вид. Таким был театр, спроектированный Модестом Александровичем Дурновым в 1900-ом году. Архитектор разыгрался не на шутку. Говорят, что желал оформить вход в театр в виде пасти дракона и только запрет городского головы, Владимира Михайловича Голицына, отменил эти планы.

После Шарля Омона тут разместился театр Игнатия Сергеевича Зона. Здание было перестроено. После революции работали Театр РСФСР, затем, в 1920-е годы, ГосТиМ, или Государственный театр имени Мейерхольда.

Всеволод Эмильевич хотел изменить здание. Был готов проект архитекторов Вахтангова и Бахмина. Но он не был реализован. Появился второй проект. Тоже неудачно. Затем третий, за авторством Алексея Викторовича Щусева. Он хотел возвести над театром башню. Но не получилось. В 1938 году театр Мейерхольда был ликвидирован. Работы остановились. Незавершённое здание было передано Московской филармонии, став Концертным залом им.Чайковского, который приобрёл нынешний вид к 1940 году. Руководил строительством, на основе проекта Щусева, Дмитрий Николаевич Чечулин.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Закрытая больница имени Бахрушиных на Стромынке. На чёрно-белом снимке 1889 года — центральный больничный вход и купола домового храма. На современном кадре тот же фасад и центральный вход. Только домовый храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» был закрыт и уничтожен в первые годы Советской власти. Купола снесены.

При строительстве больницы в подвале под храмом по желанию Бахрушиных был устроен родовой склеп, где братья были похоронены. Пётр Алексеевич — в августе 1894-го. Василий Алексеевич — в ноябре 1906-го. Александр Алексеевич — в 1916 году. Всего в склепе упокоились семь членов семьи.

Внук Бахрушиных Юрий Алексеевич утверждал, что при уничтожении домовой церкви склеп в подвале был просто замурован, а останки сохранились. Необходимо проводить буквально археологическое исследование. Когда работала больница, это было невозможно. Сейчас больница ликвидирована. Препятствий для исследования нет.

Само здание больницы обладает охранным статусом: его нельзя разрушить или перестроить — закон запрещает.

Здесь провёл первые годы жизни великий архитектор Константин Степанович Мельников. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 133 года.Здесь

На чёрно-белом кадре — соломенная сторожка в Петровско-Разумовском. В ней, в одной из комнат, жили Степан Илларионович Мельников с женой и детьми. Отец будущего архитектора был десятником на строительстве Нового шоссе Петровской земледельческой и лесной академии. 3 августа 1890 года у него родился сын Константин. Будущий новатор архитектуры.

Спроектировал сторожку Николай Леонтьевич Бенуа в 1865 году. Здесь была квартира сторожа, что должен был охранять границы Петровской академии и поля Бутырского сельскохозяйственного хутора. Академия сдавала в аренду южную часть имения. Появился дачный посёлок, который в народе быстро окрестили «Соломенная сторожка».

Соломенной её называли по глинобитным стенам с соломой. Кровля была черепичная. В доме, кроме сторожа, жили рабочие академии. Сторожка была снесена в 1950-х. Теперь это проезд Соломенной Сторожки у перекрёстка с Тимирязевской улицей.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 115 лет. Большая Алексеевская улица (ныне Александра Солженицына, бывшая Большая Коммунистическая). Дом бесплатных квартир имени братьев Мазуриных. Открыт в 1907 году. Деньги на строительство и содержание были завещаны купцом Николаем Алексеевичем Мазуриным и его братом Алексеем Алексеевичем. В этом году ровно 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича и ровно 120 лет со дня его кончины. Душеприказчиками Мазуриных выступали Морозовы.

На дом было выделено 1,4 миллиона рублей. Невероятные деньги по тем временем. Они пошли на строительство и оборудование пятиэтажного корпуса на 500 человек, а также эндаумент-фонда на содержание обитателей и персонала. Квартиры здесь давали от года до пяти лет. Нуждающиеся должны были обратиться в попечительство о бедных.

После революции дом был надстроен, но здесь как было, так и оставалось общежитие. После войны оно предназначалось вдовам офицеров, погибших в Великой Отечественной. В 1965 году здание было освобождено для Всесоюзного НИИ «Синтезбелок». В здании разрабатывали кормовые добавки.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 113 лет. Шоссе Энтузиастов. Кинотеатр «Слава». Возведён по знакомому вам проекту Ивана Владиславовича Жолтовского, Николая Петровича Сукояна и Всеволода Леонидовича Воскресенского. Заложен в 1954-м, а закончен в 1958-м. Мог вместить 880 человек. Два зала: Синий и Красный.

Это самый многострадальный из московской троицы этих кинотеатров (вместе с «Буревестником» и «Победой»). Дважды горел. Последний пожар случился в феврале 2007 года. С тех пор «Слава» стоит закрытая. Вроде бы в 2021 году начались реставрационные работы.

«Википедия» утверждает, что фасад «Славы» похож на главный фасад здания Скакового общества. Его также проектировал Жолтовский. Но между двумя постройками мало общего. Кинотеатр «Слава» внесён в реестр памятников.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Угол Большого Ржевского переулка и Большой Молчановки. 1913 год. На чёрно-белом кадре справа красивый дом с куполом — частная женская гимназия Марии Ивановны Житц (вместе с пансионом и детским садом на первом этаже).

О гимназии и её хозяйке известно немного. Удалось найти в архиве Устав Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в частной женской гимназии Житц — с подробным описанием, чего и сколько предназначалось бедным ученицам Марии Ивановны.

Скорее всего, в угловом доме был гимназический пансион: здесь девочки жили. Сама гимназия располагалась на Арбате. Красивое угловое здание было снесено в конце 1920-х. На освободившемся месте был возведён один из первых кооперативных домов советской Москвы. Вон он стоит, красный пятиэтажный; 1928 года постройки.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Воздвиженка. На углу с Большим Кисловским переулком. 1913 год. Современный кадр почти с той же точки 110 лет спустя.

На старинной фотографии важны детали. Например, асфальтовая подложка на пешеходной части улицы. В то время производство асфальта было очень небольшим, им заливали только пешеходные дорожки. Спустя век асфальт на пеших зонах в Москве заменяют на плитку.

Вдали на верхнем кадре виден флигель усадьбы Азанчевских. На дальнем плане знаменитый дом Арсения Абрамовича Морозова. Слева также видна часть храма Бориса и Глеба, что стояла у Арбатских ворот. Станция метрополитена «Библиотека имени Ленина». Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1936 году. Современный кадр — 87 лет спустя.

Она распахнула свой вестибюль 15 мая 1935 года в составе первой очереди метрополитена. Проектировал Александр Иосифович Гонцкевич. Он же проектировал соседнюю станцию «Улица Коминтерна» (которая ныне «Александровский сад»). Это была его последняя работа, в феврале 1935 года, за три месяца до открытия метрополитена он скончался.

Спустя два года после открытия здесь был организован переход на соседнюю станцию. Кажется, самый первый переход в московском метро. На современном фото хорошо виден пешеходный мостик над путями в середине зала. Он появился в 1940-х.

Обратите внимание на пол станции. Он залит асфальтом. В 1960-е годы асфальт частично был заменён на гранитные плиты, при этом по краям ограничительной линии и по центру по-прежнему оставался асфальт.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Пречистенская набережная. Дом Перцовых, что стоит у храма Христа Спасителя. Чёрно-белая фотография была опубликована в альбоме «Юбилейная Москва» в 1912 году. Современный кадр с той же точки 111 лет спустя.

Дом Петра Николаевича Перцова и его жены Зинаиды Алексеевны — это инвестиционное жильё последних лет Российской Империи. Один из первых московских жилых комплексов с прекрасными видами из окон. Доходный дом предназначался под сдачу людям творческим; сами Перцовы жили здесь же, в квартире с видом на Пречистенскую набережную.

Проектировали двое. Сергей Васильевич Малютин, художник, живописец и оформитель. Его выбрал Пётр Николаевич Перцов после объявленного конкурса. Он же выставил условие: дом должен отвечать духу и преданиям Москвы и требованиям современности. Дорабатывал эскизы Малютина архитектор Николай Константинович Жуков. Вёл строительство и завершил его в 1907 году Борис Николаевич Шнауберт, опытный инженер.

Перцов был племянником казанского писателя Эраста Перцова и работал крупным железнодорожным строителем. После революции дом был национализирован. Перцовы были вынуждены покинуть его в 1922 году. Бывший хозяин был арестован и год провёл в заключении. В квартире Перцовых поселился Лев Троцкий. Ну и по соседству ещё немало троцкистов. Последние 50 лет дом на балансе МИДа. Смоленский бульвар; угол с 1-м Неопалимовским переулком. Чёрно-белая фотография сделана Александром Васильевичем Живаго в самом начале 1900-х. Нижний кадр повторен с той же точки более 120 лет спустя.

По бульвару идёт стройный отряд кавалеристов. Позади них дом, попавший в историю благодаря комедии Льва Николаевича Толстого «Плоды просвещения». Именно здесь, у тогдашних владельцев Львовых, проходил спиритический сеанс. Толстой присутствовал на нём, а затем высмеял.

В основе дома послепожарная постройка 1810-х годов. Он переходил из рук в руки. В 1896 году новый владелец Токарев заказал у Льва Николаевича Кекушева и Анатолия Оттовича Гунста проект перестройки. Результат их работы виден на старинной фотографии. В 1907 году дом горел и был восстановлен Николаем Ивановичем Жериховым при помощи друзей Кекушева и Гунста. Этот фасад с некоторыми утратами сохранился по сей день. Ныне тут офисы. Летом 1962 года начался снос Кречетниковского переулка. На чёрно-белой фотографии запечатлён этот момент. Экскаваторами прорубался широкий проспект Калинина (ныне Новый Арбат). Под слом попали старинные дома Кречетниковского, Дурновского, Большого и Малого Николопесковского и Борисоглебского переулков, под гусеницами бульдозеров погибла Собачья площадка.

О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, теперь напоминает только высокая башня дома Военмора, что стоит на углу Новинского бульвара и Нового Арбата. Улица Мясницкая (бывшая в советские годы Кирова). Знаменитый дом трëх композиторов. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1905 году или несколько позже. Современный кадр с той же точки около 118 лет спустя.

В основе дома бывшие палаты Александра Львовича Нарышкина, возведённые в 1710-е годы. Второй этаж по первости был деревянным. В 1760–1762 годах, при новом хозяине Петре Яковлевиче Голицыне, дом был фактически возведён заново. Деревянный этаж был заменён на кирпичный. Первый значительно изменён. На фасаде появились элементы модного в ту пору барокко. Голицын неплохо заработал на этом доме. Купил участок за 500 рублей, а после перестройки (в хорошем смысле этого слова) продал за 1900.

В этом доме жили или исполняли свои произведения Ференц Лист, Клод Дебюсси и Пётр Ильич Чайковский. Все в разные годы, конечно, не одновременно. К началу XX века здание стало доходным местом. Тут хозяйничали фирмы. Например, Торговый дом А.Ф. Ступин и К. После революции — общежитие. Ныне в этом памятнике федерального значения — прокуратура Басманного района. Мы на Красной площади, у Верхних торговых рядов.

Между фотографиями около 110 лет.

Мы хотели показать вам точное место, где в 1818 году Благодарная Россiя поставила памятник князю Минину и гражданину Пожарскому. В 1931 году по распоряжению товарища Сталина монумент был перемещён к Покровскому собору, где стоит поныне. Периодически раздаются предложения вернуть первый скульптурный памятник Москвы на историческое место. Мы же просто вспомним, как выглядела когда-то Красная площадь. Дегтярный переулок. Чёрно-белая фотография была опубликована в 1912 году в альбоме, посвящённом архитектуре Москвы. Классический городской дом, перестроенный в 1908 году под модный в те годы модерн. Он принадлежал некоему Монигетти. Перед домом припаркован редкий автомобиль. Это немецкий NAG.

Перед революцией дом выкупил некий Лебедев. В советские годы он был национализирован, уплотнён. Здесь было жилье простых москвичей. В 1976 году (или около того) в доме случился пожар. Согласно московским сплетням полувековой давности: взорвался самогонный аппарат. Дом сильно пострадал и был снесён. Теперь на этом месте красуется обычная коробка. Адрес: Дегтярный переулок, 4.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Малый Каменный мост. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1933 году. Современный кадр с той же точки 90 лет спустя.

На втором плане двух снимков знаменитые Дом на набережной и кинотеатр «Ударник». О кинотеатре мы ещё расскажем, а сегодня пара слов об истории переправы через Водоотводной канал.

Малый Каменный является продолжением Большого Каменного моста. Поскольку Большой был передвинут в 1936 году, пришлось подвинуться и Малому. При сравнении фотографий это прекрасно видно. На старом кадре переправа 1880 года постройки. Она была разобрана в середине 1930-х. Новый мост проектировали братья Яковлевы, Константин Николаевич и Юрий Николаевич. Расчёты проводил инженер Исаак Наумович Гольбродский. Старший из Яковлевых, Константин Николаевич, спроектировал для Москвы десяток мостов, включая Смоленский метромост и Новоарбатский мост. Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Ивановском, что на речке Измайловке. Чёрно-белый снимок конца 1890-х. Нижний кадр повторён почти с той же точки более 120 лет спустя.

Каменный храм был возведён в 1801 году на месте деревянной церкви. Он стоял на центральной улице села. Речка Измайловка (её также называли Серебрянкой) ныне закована в трубу. Она протекала чуть севернее храма, за Верхним и Нижним Ивановскими прудами, около нынешнего шоссе Энтузиастов. До того как её спрятали в коллектор, Измайловка разливалась каждую весну и затапливала пространство между МКАД, шоссе Энтузиастов и улицей Сталеваров.

Село Ивановское некогда было частью Измайловской Государевой вотчины. До революции оно входило в состав Пехорской волости Московского уезда. С 1960 года часть Ивановского вошла в состав Москвы, иная часть осталась в области. Храм никогда не закрывался.

Upd: в 1970-е, после присоединения к Москве, на месте села и его полей был возведён огромный жилой квартал в 116 гектар. Архитектурная мастерская под руководством Лебедева спроектировала район так, что проспекты и улицы разделили его на более мелкие кварталы, где 9-этажные корпуса, напоминающие слегка согнутую руку, образовывали широкие площадки для коммунальных служб, школ, детских садов и скверов. Собор Казанской иконы Божией Матери, что на углу Красной площади с Никольской улицей. Чёрно-белая фотография сделана в 1882 году. Современный кадр с той же точки 140 лет спустя.

Первый храм на этом месте поставил ещё князь Пожарский. В ознаменование победы в Московской битве 1612 года. Каменный храм сменил деревянный в 1630-е. С годами он пристраивался, перестраивался и в последние перед революцией годы выглядел как на старинной фотокарточке.

В 1920-е Пётр Дмитриевич Барановский взялся за реставрацию и обнаружил, что древний храм сохранился под напластованиями поздних реконструкций. Барановскому удалось вернуть первозданный облик, за исключением колокольни.

Но завершить работу он не смог. В 1936 году храм был снесён по решению Моссовета. Перед сносом Метрострой использовал его как склад стройматериалов. Кажется, там хранили мрамор для облицовки будущих станций.

Уже в наше время Казанская церковь была воссоздана по чертежам и обмерам Барановского. Он передал материалы Олегу Игоревичу Журину. В начале 1990-х Геннадий Яковлевич Мокеев и Журин разработали проект нового храма, похожего на тот, что был возведён в 1630-е. В 1993 году он был освящён. С тех пор здесь идут службы. Улица Новодмитровская. Корпус хлебозавода №9. Чёрно-белая фотография опубликована в книге-рапорте ударников Октябрьского района Москвы XVII съезду ВКП(б). Сам хлебозавод носил имя этого самого семнадцатого съезда. То была обычная практика тех лет. Например, хлебозавод №13 на улице Бакунинской был имени Первомая.

Съезд Всесоюзной компартии (большевиков) проходил в начале 1934 года. Завод открылся накануне. Здесь было установлено оборудование гениального русского инженера Георгия Петровича Марсакова. Он вооружил хлебозаводы кольцевым конвейером (автоматом), да так, что стоимость строительства упала на треть, а труд рабочих сократился до минимума: они лишь следили за автоматическими линиями. Завод-автомат полностью советский, из советских материалов, рапортовала партийная организация Москвы.

В столице СССР пять хлебозаводов работали на оборудовании Марсакова. Этот проработал до 2015 года, после чего был закрыт и переоборудован под арт-пространство «Хлебозавод №9».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Садовая-Кудринская. 4-я женская гимназия. 1900-е годы. Современный кадр с той же точки около 120 лет спустя.

Гимназия занимает участок в бывшем парке Вдовьего дома. Построена в 1887 году. Пишут, что проектировал Максим Карлович Геппенер. Но, возможно, он только руководил строительством как архитектор. Здание гимназии было образцово-показательным. Над проектом работал строительный комитет Ведомства императрицы Марии.

В первые советские годы гимназия была упразднена. Но здание не лишилось учебного предназначения. Дом передан медицинскому факультету Московского университета. В 1930 году факультет стал 1-м Московским медицинским институтом. В 1934 году кафедру биохимии мединститута возглавил легендарный Борис Ильич Збарский. С 1924 года он вместе с Владимиром Петровичем Воробьёвым занимался бальзамированием тела Ленина.

В 1939 году на третьем этаже Борис Ильич организовал закрытое режимное учреждение: Лабораторию при Мавзолее Ленина. Она располагалась здесь до 1980-х, пока для неё не было построено новое здание на улице Красина. Говорят, что здесь же, на втором этаже, в 1953 году бальзамировали тело Сталина. Но это не точно.

В лихие 1990-е здание занял офис банка (кажется, это был МБРР). Сейчас здесь снова кафедры Московского медуниверситета имени Сеченова. Здание бывшей гимназии внесено в реестр памятников. Чистопрудный бульвар в 1900 году. Современный кадр повторён с той же точки 123 года спустя.

Трамвайные рельсы на нечётной стороне бульвара появились в 1912 году. С противоположной стороны трамвай начал ходить ещё со времен конки. Здесь почти всё осталось на своих местах. За исключением восьмиэтажного жилого дома на дальнем плане: он появился лишь в 1960 году.

На первом плане также жилые дома. Первые два по левую руку построил петербургский архитектор Александр Иванович Гаудринг. Его единственные постройки в Москве. Тот, что с треугольным фронтоном, известен как дом, где жила великая актриса своего времени Гликерия Николаевна Федотова. 5-й Монетчиковский переулок. 1934 год. По центру чёрно-белого кадра звонница храма Воскресения Христова Словущего в Монетчиках. Современная фотография с той же точки 89 лет спустя.

В Монетчиковой слободе селился рабочий люд Кадашёвского монетного двора. Храм был выстроен для слобожан в 1750-е на месте деревянной церквушки. В 1790-е была поставлена колокольня. В 1930-е годы церковь была закрыта, а затем разрушена. Осталась только храмовая ограда. На освободившемся месте в сентябре 1935-го была открыта типовая средняя школа №529. Много позже при строительстве школьного спортзала из-под земли доставали человеческие кости — останки с бывшего церковного погоста.

Потом школа поменяла номер, стала 74-й с углублённым изучением английского языка. Осенью 2004 года старое здание было снесено вместе с чудом сохранившейся церковной оградой.

В 2005 году открыта новая школа №1259.

О том, что обе фотографии сделаны с одной точки сегодня напоминает купол старообрядческого храма Покрова Пресвятой Богородицы на дальнем плане слева и подъезд дома, что на первом плане. Панорама Новодевичьего монастыря в 1897 году. Современный кадр повторен почти с той же точки 126 лет спустя. Об истории обители сказано и написано немало. Повторяться смысла нет. Напомним лишь, что в следующем, 2024 году исполнится ровно 500 лет, как была основана Великая обитель Пречистой Богородицы Одигитрии, больше известная нам как Новый Девичий (или Новодевичий) монастырь. Советская Москва. Зубовский бульвар в 1939 году. Бывший дом князя Ивана Алексеевича Гагарина. Современный кадр почти с той же точки 84 года спустя.

Дом на Земляном Валу (Зубовским бульваром он стал позже) возведён накануне войны с Наполеоном и сгорел в Большом пожаре 1812 года. Но был восстановлен и отстроен заново. Принадлежал князю Гагарину, большому театралу и не менее большому масону эпохи Александра I. Позже здесь жила Екатерина Семёновна Семёнова, царица русской сцены, одна из признанных актрисс того времени. Пушкин посвятил ей несколько строк в «Евгении Онегине».

В 1880-х дом отошёл Дворцовому ведомству, а в 1901 году разбит на квартиры. До 1981 года он оставался жилым. Потом «старичка» расселили и несколько лет он стоял пустым, пока городские власти планировали водворить сюда какой музей. Был разработан проект приспособления здания для размещения Музея обороны Москвы, но не случилось. Реставрация встала, из-за чего были утеряны ценные детали: печные изразцы, мраморные подоконные доски, часть львиных масок на замковых камнях фасада. В 1985 году дом передан на баланс Всесоюзному совету ветеранов войны и труда. Но тут закончилась Советская власть. Ныне здесь офис банка. Советская Москва. Главный вход ботанического сада Академии наук СССР. Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1950-е. Современный кадр с той же точки чуть меньше 70 лет спустя.

Если сильно увеличить старый снимок, можно увидеть мужскую фигуру у правого пилона — посетитель покупает билет. В пилоне была организована касса. Маленькое и неудобное помещение. В поздние советские годы продажа билетов была организована по-иному: у ворот выставлялся стол и стул, на котором восседал кассир.

Ботанический сад проектировал архитектор Академстроя Игорь Михайлович Петров в 1950-е. Он разработал генплан и проекты основных построек, включая ворота. До войны Петров работал на оформлении Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, там познакомился с Николаем Васильевичем Цициным. Когда тот стал директором Ботанического сада, то пригласил Петрова стать архитектором. Сегодня сад носит имя Цицина. Усадьба Узкое. Въездные ворота, называемые Небесными. Чёрно-белая фотография сделана в 1936 году. В то время здесь был санаторий Комиссии содействия учёным при Совнаркоме СССР. Современный кадр с той же точки 87 лет спустя. Ворота сохранились, но вырос «культурный слой» под ними, из-за чего кажется, что они стали меньше.

Кто их построил и когда, точно неизвестно. Возможно, в 1830-х; усадьбой в ту эпоху владели Толстые. В 1937 году Узкое было передано на баланс Академии наук СССР. Места не хватит написать, кто из великих здесь отдыхал и праздно прогуливался под этой аркой.

Ворота с полукруглой аркой.

Холмы, луга, леса, овсы.

В ограде — мрак и холод парка,

И дом невиданной красы.

Это Пастернак. Об этих воротах. Большая Дорогомиловская и храм Богоявления Господня. 1882 год. Современный кадр повторён почти с той же точки 141 год спустя.

Главный храм Дорогомилова в 1920-е стал кафедральным собором всей страны. Он был возведён в 1727 году. Колокольня — в 1870-х. К концу XIX века стал тесным, и в начале 1900-х сильно перестроен. Стал вторым по величине после храма Христа Спасителя . Архитектор Василий Егорович Сретенский скончался до окончания строительства.

После уничтожения храма Христа Спасителя в Богоявленский переместилась кафедра патриаршего местоблюстителя. Храм был приговорён к сносу как не имеющий художественной ценности. Взорван сентябрьской ночью 1938 года. На опустевшем месте в 1939 году был возведён образцовый восьмиэтажный дом по проекту архитектора Николая Николаевича Соболева. Двор Московского почтамта. 1928 год. Современный кадр повторён с той же точки 95 лет спустя.

Во дворе выстроились в колонну служебные автомобили. Это праворульные французские Amilcar, специально заказанные в 1928-м для нужд Московского почтамта. Правый руль был очень удобен для работы: водителю так быстрее и безопаснее забирать почту. Он мог выходить прямо на тротуар, а не огибать припаркованное авто по проезжей части. Много позже завод АЗЛК выпускал «Москвич-434П» для Московского почтамта специально с правым рулём.

На втором плане двух фотографий справа видна Меншикова башня. Давно уже снесены деревянные сараи. На их месте одна из дворовых пристроек к историческому зданию почтамта. Угол Тверской и Козицкого переулка. Дом Григория Григорьевича Елисеева, или Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы». В советские годы Гастроном №1 — самый известный магазин СССР. Чёрно-белая фотография сделана в 1902 году. Современный кадр повторён с той же точки 120 лет спустя.

В основе дома лежит постройка архитектора Матвея Фёдоровича Казакова, сделанная им в 1780-х для Екатерины Ивановны Козицкой. В те давние времена старые здания не сносили, а перестраивали, надстраивали и расширяли, чем кардинально меняли изначальный облик. Дом Козицкой был реконструирован неоднократно. В 1898 году его выкупил купец Григорий Елисеев. Он же пригласил инженера из Петербурга Гавриила Васильевича Барановского для перестройки дома под магазин. На старинной фотографии Елисеевскiй только-только открылся для покупателей.

Дом принадлежал Елисееву до революции 1917 года. В первые годы Советской власти магазин стал Гастрономом №1, но для москвичей он навсегда остался Елисеевским. Даже когда при Андропове был арестован, осуждён и расстрелян директор магазина Юрий Константинович Соколов, расследование против него молва окрестила Елисеевским делом. Палаты думного дьяка Аверкия Степанова Кириллова на Берсеневской набережной. Старинная фотография сделана в конце XIX века. Современный кадр с той же точки более 140 лет спустя.

Палаты принадлежали Кириллову с момента постройки в 1650-х. Аверкий Степанович был чиновником при русском царе, уровня сегодняшнего федерального министра финансов. Его убили восставшие стрельцы в мае 1682 года, и, как утверждали сами убийцы, — забили за мздоимство.

Первое, на что обращаешь внимание при сравнении двух снимков, — колокольня на втором плане слева. За палатами Кириллова стояла (и стоит до сих пор) церковь Николая Чудотворца. Она была закрыта и едва уцелела при Советской власти. На её сносе настаивал архитектор Борис Михайлович Иофан. Но в итоге снесли только колокольню.

В палатах Кириллова ещё 100 лет назад размещалось Московское археологическое общество. В 1920-х — Центральные государственные реставрационные мастерские. Реставраторы, кстати, и разобрали колокольню — она им мешала. В июне 1941 года палаты были переданы НИИ краеведческой и музейной работы. Ныне здесь Российский институт культурологии. Новинский бульвар. Дом князя Сергея Александровича Щербатова. 1913 год. Современная фотография сделана с той же точки 110 лет спустя.

Когда этот дом был построен, в 1913 году в Москву приехала комиссия по осмотру и оценке новых художественных построек в двух русских столицах. Архитектор Александр Ованесович Таманян получил первую премию за лучший и красивейший из новых выстроенных зданий в Москве. Академия Художеств наградила архитектора залотой медалью.

Заказчик дома князь Щербатов (сын бывшего московского городского головы Александра Алексеевича Щербатова) был известен как художник-любитель, член-попечитель Императорского исторического, Румянцевского музеев, Третьяковской галереи. Он хотел устроить в доме музей частных собраний.

В центральной, шестиэтажной части дома размещались покои хозяина. Дом был оборудован лифтом. За домом гараж и конюшня. По бокам трёхэтажные корпуса с квартирами. В одной из них, в левом крыле, жил с семьёй Алексей Николаевич Толстой. В центре сад. Щербатов перевёл в дом фамильные художественные собрания: картины и иконы, книги.

После революции дом был национализирован. Здесь разместилось общежитие фабричных рабочих Трёхгорной мануфактуры. Позже — 2-я Центральная поликлиника Наркомата обороны СССР. Сейчас здесь жильё и офисы. Лаврушинский переулок. Приют для вдов и сирот русских художников имени П.М. Третьякова. 1913 год. Современная фотография повторена с той же точки 110 лет спустя.

Приют, или Вдовий дом, был заложен в 1910 году на участке, принадлежащем Павлу Михайловичу Третьякову. Проектировал Николай Сильвестрович Курдюков. Завершено строительство в 1912-м.

Третьяков завещал 150 тысяч рублей на возведение и эндаумент, проценты с которого помогали содержать приют. Здесь было 16 квартир с общими кухнями. Вдовы и дети русских художников проживали бесплатно. Дочери до замужества, юноши до совершеннолетия. Преимущественное право на жильё имели семьи тех, чьи работы выставлены или хранились в галерее Третьяковых. В приюте жили семьи Алексея Кондратьевича Саврасова, Николая Александровича Клодта.

В годы советской власти приют был закрыт. Но обитатели продолжали жить здесь. В 1931-м дом был надстроен на два этажа трестом «Моснадстрой». Ныне здесь детская студия Третьяковки. Большая Полянка. Апрель 1908 года. Современная фотография сделана в июле 2023-го, то есть 115 лет спустя.

В ту весну в Москве случилось небывало сильное наводнение. На Пасху Москва-река сильно вышла из берегов. Уровень воды поднялся до девяти метров. Всё было затоплено.

Сегодня лишь краешек фасада справа на двух снимках напоминает, что мы находимся в одной и той же точке.

Посмотрите, какой узкой была старинная Полянка. В 1935 году почти вся нечётная часть улицы была снесена, появилась новая красная линия. Под разбор пошли некоторые памятники. Например, белый трёхэтажный дом на чёрно-белом кадре построил великий Василий Иванович Баженов, а чуть позже перестроил Матвей Фёдорович Казаков. Он принадлежал разным хозяевам, но в истории Москвы остался как дом князей Прозоровских. За домом на новой красной линии архитектор Мордвинов в 1939-м поставил дом того же проекта, что украшает начало Тверской. Спасский собор бывшего Андроникова монастыря. 1959 год. Нижний кадр повторён с той же точки 63 года спустя.

В конце 1950-х два реставратора, Леон-Андре Давид и Сергей Сергеевич Подъяпольский, разработали радикальный (кто-то до сих пор считает его спорным) проект реконструкции одного из самых древних московских храмов Спаса Нерукотворного Образа. Иконописец Андрей Рублёв расписывал собор весной 1428 года, то есть 595 лет назад. С годами Спасский храм пристраивался приделами и поменял объём и даже форму. Эти поздние пристройки Давид и Подъяпольский решили снести, чтобы «раскрыть» памятник и максимально приблизить его к первоначальному облику, очистив «до исторической основы». На чёрно-белом снимке кран помогает расчищать поздние напластования.