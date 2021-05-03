В РФ плюнули на западные патенты. Обильно и от души

кто не узнал - это маленькая белая лисичка. Та самая, да. Этот нахал ко всему прочему строит очень хитрые морды и совершенно неподражаемо хихикает, как будто издевается над тобой. Фото из интернета

Патентное соглашение — интереснейшая вещь. Она позволяет стимулировать в капиталистическом строе новые разработки.

13 апреля госдума приняла в третьем чтении закон. Т.е. совсем приняла, значит. Остались технические детали. В виде подписания этого закона.

Законопроект № 842633-7 о чрезвычайном полномочии правительства использовать зарубежный патент или изобретение, если это нужно для защиты здоровья граждан.

Прежде всего это касается конечно лекарств. Т.е. вот придумал ты лекарство от СМА для маленьких детей со смертельным заболеванием. И захотел продавать за два миллиона за дозу. Не рублей, если что. Пожалуйста, патентное соглашение тебе это разрешает. Цену назначаешь сам. А теперь, нужно нашим детям лекарство? Значит повторим и выпустим дженерик. То же самое касается не только лекарств, но и технологий, приборов. Применяемых в медицине. Но защиту здоровья граждан можно трактовать то и шире, мы же понимаем, верно.

Теперь у нас в стране официально разрешено тырить чужие технологии. Все, которые можно хоть хвостиком притянуть на нужды защиты здоровья граждан. И попробуйте заявить, что вот эти крутые микрочипы не для здоровья.

Смачность, обильность и душевность закона заключается в формулировке, что патентообладателя надо уведомить о том, что у него сперли технологию. И даже выплатить компенсацию. Размер компенсации определяет... та-там..... Правительство РФ.

Милахи, правда, это ребята из Госдумы?

Кстати, сохранение патентного соглашения — это один из столпов той самой пресловутой ВТО, Мы, как бы, из соглашения то официально не вышли. Но вот принятая прошлым летом очень симпатичная поправка в Конституцию, говорящая о верховенстве внутренних законов РФ перед международным правом, элегантно и легко шлет их на фиг. Нам, по идее ВТО теперь должно какие-нибудь штрафные санкции ввести. Может, даже попробует. Но терзают смутные сомнения.

Сам законопроект болтался в кулуарах еще с ноября 2019 года. Когда только о поправках заговорили. Но вот руки дошли принять только сейчас.

А если серьезно — то все последние шаги, что предпринимает наше правительство, по сути являются поэтапным разрывом всех соглашений, гласных или негласных с так называемым западным миром.

Ну так если вы к Украине войска стягиваете — чего стесняться то? Вот вам и контрсанкции. Не хотите продавать нам нужные нам технологии, ну и не надо. Останетесь без прибыли.

Как в анекдоте про подарок.

-Дорогой, что ты мне подаришь на 8 марта?

-Долг супружеский исполню

-А если я не дамся?

-Ну и останешься, как дура, без подарка

Похоже, пока США стягивает войска и пытается играть в гляделки, надеясь напугать РФ, та становится совсем другой страной.

Когда вышел на таран машина на машину, и пока газовал вхолостую для устрашения, та превратилась в боевого трансформера.

