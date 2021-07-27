Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Недавно в одной из тем про Кенозерье был упомянут музей "Малые Корелы". Вот туда-то мы и направимся. В 25 километрах от Архангельска на крутом правом берегу Северной Двины находятся Малые Корелы – уникальный музей под открытым небом, где собраны более 100 различных деревянных строений из разных регионов Русского Севера.

На рубеже XIX-XX веков сельское население Архангельской области было значительно более многочисленным, чем в наше время. В XX веке в силу ряда причин и событий в нашей стране начался активный отток жителей в города, многие далёкие деревни становились либо совсем заброшенными, либо численность жителей в них уменьшилась в разы. Но эти далёкие уголки Русского Севера сохранили много уникальных памятников старины, быта и традиционной русской культуры – экспозиция музея деревянного зодчества Малые Корелы разделена на четыре сектора по тем местам, откуда были перевезены строения: «Каргопольско-Онежский», «Двинской», «Мезенский» и «Пинежский». Крестьянские и купеческие избы, амбары, ветряные мельницы, деревянные церкви перед перемещением сюда разбирались по брёвнам и заново собирались уже на территории музея-заповедника. Музей был основан в 1964 году, но его экспозиции продолжают обновляться – так, в настоящее время создаются «Поморский» и «Важский» секторы.

1. Для начала – несколько общих фотографий Малых Корел со стороны.



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5. Начнём с Каргопольско-Онежского сектора и ветряных мельниц.



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8. Дом-двор И.Е. Кириллова был перевезен в Малые Корелы из деревни Киселёво Каргопольского уезда и представляет собой типичный образец дома с двухрядной связью хозяйственной и жилой частей. Жилая часть дома представляет собой двухэтажный четырёхстенок под двускатной кровлей, на первом этаже которого расположены зимняя изба и подклет для хранения продуктов. На втором этаже - две летние избы, соединённые проходной комнатой. Вход в хозяйственный двор устроен на первом и втором этажах дома. На поветь ведёт крытый взвоз. Это типичная конструкция деревенских домов Русского Севера.



9. На главной площадке Каргопольско-Онежского сектора находятся колокольня и Вознесенская пятиглавая церковь 1669 года из древнего села Кушерека Онежского уезда. Кушерека было очень крупным селом, центром одноименной волости – к 1905 году население его составляло 1679 человек, в 1920 году было 1286, а сейчас – 11… К сожалению, такая же судьба постигла в XX веке многие деревни Севера.



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13. Шатровая колокольня из села Кулига Дракованова является одной из самых древних колоколен башенного типа на семнадцати столбах. Возможно, прообразом колоколен такого типа явились сторожевые башни, стоявшие в старину на подступах к городам и сёлам.



14. Пересекаем по мосткам болотистую ложбинку и оказываемся Двинском секторе.



15. Георгиевская шатровая церковь датируется XVII веком и была перевезена в музей из села Вершино Верхнетоемского района.



16. Дом-двор А.В. Щёголева 1826 года постройки был перевезен в Малые Корелы из деревни Ирта Яренского уезда Вологодской губернии. В жилой части дома находятся два жилых помещения: летняя и зимняя избы. Над избами прямо под крышей располагается светелка (летнее жилое помещение). Окна украшены наличниками в форме гребешков, а крыльцо установлено с главного фасада и устроено на массивном столбе, украшенном витиеватой, объемной резьбой.



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19. Ещё один жилой дом XIX века – из деревни Семушинская Красноборского района.



20. Осмотрим внутренние помещения.



21. Вход-въезд в хозяйственную часть, традиционно для деревень Русского Севера располагавшуюся под одной крышей с жилыми строениями.



22. В заключение прогулки по Двинскому сектору посмотрим кузницу.



23. По соседству с Двинским расположены Пинежский и Мезенский сектора Малых Корел – здесь также представлены деревенские избы, ветряные мельницы, часовни, различные хозяйственные строения.



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25. Троицкая часовня датируется началом XVIII века и находилась в деревне Вальтево Пинежского района.



26. Переместимся в Мезенский сектор и немного отдохнём…



27. С крутого обрыва открывается замечательный вид на окрестные леса и луга, вдалеке просматривается широкая лента Северной Двины, за которой виднеется индустрия Новодвинска.



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29. Колодец-журавль.



30. На склоне расположены амбары и деревенские бани.



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32. Дом-двор Клокотова XIX века был привезён из деревни Заозёрье Лешуконского района и представляет собой настоящий шедевр деревянного зодчества.



33. Светёлка…



34. И разукрашенные наличники.



35. В заключение осмотрим ветряную мельницу-столбовку из деревни Целегора Мезенского района, после чего направимся к выходу.



Гуляя по музею-заповеднику Малые Корелы, невольно восхищаешься укладом, продуманностью и уровнем жизни деревень XIX века и невольно грустишь, что теперь это всего лишь история, и деревни сейчас вымирают. Но очень здорово, что все эти уникальные экспонаты из процветавших ранее, но прекративших своё существование старых деревень, сохранены и взяты под охрану – чтобы люди нынешние могли знать, что ещё несколько столетий назад нормальная жизнь была возможна не только в большом городе. А теперь просто фотозарисовки музейной территории в разное время года.

Вот такие они, Малые Карелы

https://uritsk.livejournal.com/131229.html

https://www.korely.ru/museum/

https://pomorland.travel/what-to-see/malye-korely-muzey-dere...