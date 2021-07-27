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Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Недавно в одной из тем про Кенозерье был упомянут музей "Малые Корелы". Вот туда-то мы и направимся.Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые КорелыВ 25 километрах от Архангельска на крутом правом берегу Северной Двины находятся Малые Корелы – уникальный музей под открытым небом, где собраны более 100 различных деревянных строений из разных регионов Русского Севера.Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
На рубеже XIX-XX веков сельское население Архангельской области было значительно более многочисленным, чем в наше время. В XX веке в силу ряда причин и событий в нашей стране начался активный отток жителей в города, многие далёкие деревни становились либо совсем заброшенными, либо численность жителей в них уменьшилась в разы. Но эти далёкие уголки Русского Севера сохранили много уникальных памятников старины, быта и традиционной русской культуры – экспозиция музея деревянного зодчества Малые Корелы разделена на четыре сектора по тем местам, откуда были перевезены строения: «Каргопольско-Онежский», «Двинской», «Мезенский» и «Пинежский».Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые КорелыКрестьянские и купеческие избы, амбары, ветряные мельницы, деревянные церкви перед перемещением сюда разбирались по брёвнам и заново собирались уже на территории музея-заповедника. Музей был основан в 1964 году, но его экспозиции продолжают обновляться – так, в настоящее время создаются «Поморский» и «Важский» секторы.

1. Для начала – несколько общих фотографий Малых Корел со стороны.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
2.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
3.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
4.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
5. Начнём с Каргопольско-Онежского сектора и ветряных мельниц.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
6.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
7.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
8. Дом-двор И.Е. Кириллова был перевезен в Малые Корелы из деревни Киселёво Каргопольского уезда и представляет собой типичный образец дома с двухрядной связью хозяйственной и жилой частей. Жилая часть дома представляет собой двухэтажный четырёхстенок под двускатной кровлей, на первом этаже которого расположены зимняя изба и подклет для хранения продуктов. На втором этаже - две летние избы, соединённые проходной комнатой. Вход в хозяйственный двор устроен на первом и втором этажах дома. На поветь ведёт крытый взвоз. Это типичная конструкция деревенских домов Русского Севера.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
9. На главной площадке Каргопольско-Онежского сектора находятся колокольня и Вознесенская пятиглавая церковь 1669 года из древнего села Кушерека Онежского уезда. Кушерека было очень крупным селом, центром одноименной волости – к 1905 году население его составляло 1679 человек, в 1920 году было 1286, а сейчас – 11… К сожалению, такая же судьба постигла в XX веке многие деревни Севера.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
10.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
11.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
12.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
13. Шатровая колокольня из села Кулига Дракованова является одной из самых древних колоколен башенного типа на семнадцати столбах. Возможно, прообразом колоколен такого типа явились сторожевые башни, стоявшие в старину на подступах к городам и сёлам.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
14. Пересекаем по мосткам болотистую ложбинку и оказываемся Двинском секторе.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
15. Георгиевская шатровая церковь датируется XVII веком и была перевезена в музей из села Вершино Верхнетоемского района.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
16. Дом-двор А.В. Щёголева 1826 года постройки был перевезен в Малые Корелы из деревни Ирта Яренского уезда Вологодской губернии. В жилой части дома находятся два жилых помещения: летняя и зимняя избы. Над избами прямо под крышей располагается светелка (летнее жилое помещение). Окна украшены наличниками в форме гребешков, а крыльцо установлено с главного фасада и устроено на массивном столбе, украшенном витиеватой, объемной резьбой.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

17.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
18.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
19. Ещё один жилой дом XIX века – из деревни Семушинская Красноборского района.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
20. Осмотрим внутренние помещения.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
21. Вход-въезд в хозяйственную часть, традиционно для деревень Русского Севера располагавшуюся под одной крышей с жилыми строениями.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
22. В заключение прогулки по Двинскому сектору посмотрим кузницу.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
23. По соседству с Двинским расположены Пинежский и Мезенский сектора Малых Корел – здесь также представлены деревенские избы, ветряные мельницы, часовни, различные хозяйственные строения.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
24.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
25. Троицкая часовня датируется началом XVIII века и находилась в деревне Вальтево Пинежского района.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
26. Переместимся в Мезенский сектор и немного отдохнём… 
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
27. С крутого обрыва открывается замечательный вид на окрестные леса и луга, вдалеке просматривается широкая лента Северной Двины, за которой виднеется индустрия Новодвинска.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
28.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
29. Колодец-журавль.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
30. На склоне расположены амбары и деревенские бани.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
31. 
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
32. Дом-двор Клокотова XIX века был привезён из деревни Заозёрье Лешуконского района и представляет собой настоящий шедевр деревянного зодчества.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
33. Светёлка…
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
34. И разукрашенные наличники.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
35. В заключение осмотрим ветряную мельницу-столбовку из деревни Целегора Мезенского района, после чего направимся к выходу.
Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы
Гуляя по музею-заповеднику Малые Корелы, невольно восхищаешься укладом, продуманностью и уровнем жизни деревень XIX века и невольно грустишь, что теперь это всего лишь история, и деревни сейчас вымирают. Но очень здорово, что все эти уникальные экспонаты из процветавших ранее, но прекративших своё существование старых деревень, сохранены и взяты под охрану – чтобы люди нынешние могли знать, что ещё несколько столетий назад нормальная жизнь была возможна не только в большом городе. А теперь просто фотозарисовки музейной территории в разное время года.Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Красоты России. Музей деревянного зодчества Малые Корелы

Вот такие они, Малые Карелы

https://uritsk.livejournal.com/131229.html

https://www.korely.ru/museum/

https://pomorland.travel/what-to-see/malye-korely-muzey-dere...

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