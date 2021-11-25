И снова факты о Сталине

В последние годы отношение общества к И. В. Сталину весьма противоречиво. Одни восторгаются, другие — обозначают тиранию и жестокость вождя. Культ Сталина и сама идеология еще долго будут предметом споров и разногласий. Критика и похвала, осуждения и восхищения — одни из самых специфичных и узконаправленных критериев в оценке любой культовой личности, на протяжении всей истории. Мы привыкли осуждать, судить и критиковать, во всех красках высказывать свое мнение, и к сожалению все больше ссылаемся на слова и домыслы, нежели на проверенные факты, архивные документы. Вот так и формируется бездумное общество «открытых ртов» — в том смысле, что не ведают о чем говорят и в каких интонациях. Давайте прояснять ситуацию вместе.

Итак, факты о Сталине:

Самое большое число безработных при Сталине в 20-е годы, после гражданской войны. Их число доходило до двух миллионов человек. Уже к началу тридцатых эта проблема почти полностью решилась.

Обычная норма чтения Сталиным литературы была около 300 страниц в день. Он постоянно занимался самообразованием. Например, находясь на лечении на Кавказе, в 1931 г., в письме к Надежде Алилуевой, забыв сообщить о своем здоровье, он просит ему прислать учебники по электротехнике и черной металлургии.

Оценить уровень образованности Сталина можно по количеству прочитанных и изученных им книг. Сколько он в своей жизни прочел, установить, видимо, не удастся. Он не был коллекционером книг — он их не собирал, а отбирал, т.е. в его библиотеке были только те книги, которые он предполагал как-то использовать в дальнейшем. Но даже те книги, что он отобрал, учесть трудно. В его кремлевской квартире библиотека насчитывала, по оценкам свидетелей, несколько десятков тысяч томов, но в 1941 г. эта библиотека была эвакуирована, и сколько книг из нее вернулось, неизвестно, поскольку библиотека в Кремле не восстанавливалась.

В последующем его книги были на дачах, а на Ближней под библиотеку был построен флигель. В эту библиотеку Сталиным было собрано 20 тыс. томов.

Оценить диапазон образованности можно из следующих данных: После его смерти из библиотеки на Ближней даче книги с его пометами были переданы в Институт марксизма-ленинизма. Их оказалось 5,5 тысяч! Помимо словарей и нескольких курсов географии в этом списке значились книги как древних, так и новых историков: Геродота, Ксенофонта, П. Виноградова, Р. Виннера, И. Вельяминова, Д. Иловайского, К.А. Иванова, Гереро, Н. Кареева, 12 томов «Истории государства Российского» Карамзина и второе издание шеститомной «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева (СПб., 1896). А также: пятый том «Истории русской армии и флота» (СПб., 1912). «Очерки истории естествознания в отрывках из подлинных работ д-ра Ф. Даннсмана» (СПб., 1897), «Мемуары князя Бисмарка. (Мысли и воспоминания)» (СПб., 1899). С десяток номеров «Вестника иностранной литературы» за 1894 г., «Литературные записки» за 1892 г., «Научное обозрение» за 1894 г., «Труды Публичной библиотеки СССР им. Ленина», вып. 3 (М., 1934) с материалами о Пушкине, П.В. Анненкове, И.С. Тургеневе и А.В. Сухово-Кобылине, два дореволюционных выпуска книги А. Богданова «Краткий курс экономической науки», роман В.И. Крыжановской (Рочестер) «Паутина» (СПб., 1908), книга Г. Леонидзе «Сталин. Детство и отрочество» (Тбилиси, 1939. на груз. яз.) и др. По существующим ныне критериям Сталин по достигнутым научным результатам был доктором философии еще в 1920 г. Еще более блестящи и до сих пор никем не превзойдены его достижения в экономике.

При Сталине страна в тяжелейших условиях, но в кратчайшие сроки резко рванула вперед, и это означает, что в указанное время в стране была масса умных людей. И это действительно так, поскольку Сталин придавал уму граждан СССР огромное значение. Он был умнейший человек, и ему было тошно в окружении дураков, он стремился, чтобы вся страна была умной. База для ума, для творчества — знания. Знания обо всем. И никогда столько не делалось для предоставления людям знаний, для развития их ума, как при Сталине.

Сталин с водкой не боролся, он боролся за свободное время людей. Любительский спорт был развит чрезвычайно и именно любительский. Каждое предприятие и учреждение имело спортивные команды и спортсменов из своих работников. Мало-мальски крупные предприятия обязаны были иметь и содержать стадионы. Играли все и во всё.

Сталин предпочитал только вина «Цинандали» и «Телиани». Случалось, выпивал коньяк, а водкой просто не интересовался. С 1930 по 1953 год охрана видела его «в невесомости» всего дважды: на дне рождения С.М. Штеменко и на поминках А.А.Жданова.

Во всех городах СССР от сталинского времени остались парки. Они изначально предназначались для массового отдыха людей. В них обязательно должны были быть читальный и игровые залы (шахматы, бильярд), пивная и мороженицы, танцплощадка и летние театры.

Не последнюю роль в создании Государства Израиль сыграла поддержка Сталина на голосовании по резолюции в ООН.

Сталин разорвал дипломатические отношения с Израилем только за то, что на территории миссии СССР в Израиле было взорвано нечто вроде гранаты. Этим взрывом были ранены сотрудники миссии. Правительство Израиля бросилось к СССР с извинениями, но сталинский СССР подобного отношения к себе никому не прощал.

Несмотря на разрыв дипломатических отношений, в день смерти Сталина в Израиле был объявлен национальный траур.

Сталин очень хорошо относился и к охране, и к обслуживающему персоналу. Довольно часто приглашал их к столу, а увидев однажды, что часовой на посту мокнет под дождем, распорядился немедленно построить на этом посту грибок. Но это не имело ни малейшего отношения к их службе. Здесь Сталин никаких послаблений не терпел. Сталин со свитой и охраной на даче.

Сталин был в отношении себя очень бережлив — из одежды у него не было ничего лишнего, но и то, что было, он занашивал. Ближняя дача Сталина в Кунцево.

Во время войны Сталин, как и положено, отправил своих сыновей на фронт.

Свою знаменитую фразу «кадры решают все» Сталин произнес в 1935 г. на приеме в честь выпускников военных академий: «Слишком много говорят у нас о заслугах руководителей, о заслугах вождей. Им приписывают все, почти все наши достижения. Это, конечно, неверно и неправильно. Дело не только в вождях. … Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства… Вот почему старый лозунг <техника решает все>… должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что <кадры решают все>».

В 1943 году Сталин произнес:

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!»

Владел грузинским, русским, древнегреческим языками, а также хорошо знал церковнославянский язык еще с семинарии. По утверждению некоторых исследователей знал английский и немецкий языки, пометки, оставляемые им в книгах были на венгерском и французском языках. Понимал армянский и осетинский языки. Троцкий же утверждал в одном из интервью, что “Сталин не знает ни иностранных языков, ни иностранной жизни.”

На параде Победы 1945 года раненного пса-миноискателя Джульбарса по приказу Сталина несли по Красной площади на его шинели.

Сталин совмещал приятное с полезным. Выпивка для него была возможностью заставить собеседника распустить язык. Глотнув вина, Сталин зорко следил за тем, чтобы гость выпил до дна, после чего начинал задавать ему провокационные вопросы, чтобы понять, кто перед ним — друг или враг. Впрочем, возможно, «вождю народов» просто доставляло удовольствие наблюдать, как опьяневший собеседник изо всех сил пытается не сболтнуть лишнего.

Кажется, что Сталин и стихосложение — «две вещи несовместные». Но нет, в юности Иосиф Джугашвили писал стихи. Причем, судя по всему, у него имелся талант. В книге под названием «Сборник лучших образцов грузинской словесности» стихотворение Сталина (под псевдонимом Сосело) соседствовало с произведениями грузинских классиков. А ведь на дворе стоял 1907 год, поэтому ни о каком «лизоблюдстве» со стороны издателей не могло быть и речи.

В 1949 году Сталин, узнав, что к 70-летнему юбилею Берия собирается издать сборник его стихотворений, рассердился и велел работу прекратить. Своему верному соратнику он якобы сказал при этом: «Лаврентий, ты хочешь, чтобы я краснел, как девушка»? Судя по всему, железный Сталин стеснялся своей «слабости», словно какая-нибудь гимназистка!

Общеизвестно, что Сталин обожал кино. И в Кремле, и на каждой из его дач были устроены кинозалы. Вместе с вождем фильмы смотрели самые близкие его соратники и гости (получить приглашение на сеанс считалось признаком высочайшего расположения Хозяина). Сталин как заядлый ценитель наслаждался не только советскими, но и зарубежными фильмами. Для отечественных режиссеров он был безжалостным цензором, указывая, какие сцены ему не нравятся, какие нужно переснять, а какие вырезать вообще.

Но самое удивительное: оказывается, Сталину очень нравились вестерны! В советском прокате они не появлялись как идеологически вредные, однако сам «отец народов» «глотал» их десятками. Особенно ему нравились вестерны режиссера Джона Форда с Джоном Уэйном в главной роли.

Что, впрочем, не помешало Сталину как-то заявить: «Уэйн — ярый антикоммунист, представляет угрозу делу социализма, его надо убить». Соратники растерянно переглянулись: ведь слово Хозяина — закон! Но тот, усмехнувшись, произнес: «Шутка». И все облегченно вздохнули.

https://moiarussia.ru/i-snova-fakty-o-staline/