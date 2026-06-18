Водопад находится на территории Плато Путорана, на севере Красноярского края. Несмотря на относительно небольшую высоту в 13 метров, его ширина составляет около 100 метров. Большой Курейский является самым мощным водопадом в стране – в период половодья за секунду через него проходит до 1000 м³ воды. Фото Славы Степанова Большой Курейский водопад, расположенный на реке Курейка в плато Путорана, является самым мощным водопадом в России по объёму сбрасываемой воды. Туристы на Большом Курейском водопаде бывают редко. Чаще всего — на вертолётё. Иногда путешественников с лодками забрасывают на реку Курейку, по которой они сплавляются несколько километров, а затем ещё идут пешком приличное расстояние. Несмотря на не столь значительную высоту водопад демонстрирует невероятную силу, сбрасывая до 700 кубометров воды в секунду. В период паводков водосброс может превышать 1000 кубометров. А вот еще материалы о водопаде из разных источников Имейте в виду: добраться сюда ох как непросто. Сначала летим в Норильск. Оттуда вертолетом - на знаменитое плато Путорана. Происхождение этого имени имеет несколько версий. По одной из них это слово в переводе с местных языков означает «дымный» или «облачный». По другой – «озеро с высокими берегами». По третьей - «горы без вершин». По нашим наблюдениям, право на существование имеют все версии. Не водопад это - водопадище. Не очень-то и высокий - всего 15 метров (на том же плато Путорана видели мы и повыше, их тут, между прочим, вообще не счесть). Но мощь в нем чувствуется невероятная. Большой Курейский - самый мощный водопад в России по объему сбрасываемой воды.

А вот еще позаимствовала фото водопада от путешественника Огнеева



Вы только представьте, с какой скоростью закружится тело, попавшее в этот поток...





Не, ну обязательно нужно иметь фоточки с самим собой в этом месте!





Вокруг водопада - марсианские пейзажи. Плиты с ванночками, которые за годы пробурила вода...

































Представьте себе, сколько лет потребовалось, чтобы создать этот ландшафт.









Жалкая попытка запечатлеть панораму:





