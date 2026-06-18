Водопад находится на территории Плато Путорана, на севере Красноярского края. Несмотря на относительно небольшую высоту в 13 метров, его ширина составляет около 100 метров. Большой Курейский является самым мощным водопадом в стране – в период половодья за секунду через него проходит до 1000 м³ воды.Фото Славы СтепановаБольшой Курейский водопад, расположенный на реке Курейка в плато Путорана, является самым мощным водопадом в России по объёму сбрасываемой воды.Туристы на Большом Курейском водопаде бывают редко. Чаще всего — на вертолётё. Иногда путешественников с лодками забрасывают на реку Курейку, по которой они сплавляются несколько километров, а затем ещё идут пешком приличное расстояние.Несмотря на не столь значительную высоту водопад демонстрирует невероятную силу, сбрасывая до 700 кубометров воды в секунду.В период паводков водосброс может превышать 1000 кубометров.А вот еще материалы о водопаде из разных источниковИмейте в виду: добраться сюда ох как непросто. Сначала летим в Норильск. Оттуда вертолетом - на знаменитое плато Путорана.Происхождение этого имени имеет несколько версий. По одной из них это слово в переводе с местных языков означает «дымный» или «облачный». По другой – «озеро с высокими берегами». По третьей - «горы без вершин». По нашим наблюдениям, право на существование имеют все версии.Не водопад это - водопадище. Не очень-то и высокий - всего 15 метров (на том же плато Путорана видели мы и повыше, их тут, между прочим, вообще не счесть).Но мощь в нем чувствуется невероятная.Большой Курейский - самый мощный водопад в России по объему сбрасываемой воды.
А вот еще позаимствовала фото водопада от путешественника Огнеева
Вы только представьте, с какой скоростью закружится тело, попавшее в этот поток...
Не, ну обязательно нужно иметь фоточки с самим собой в этом месте!
Вокруг водопада - марсианские пейзажи. Плиты с ванночками, которые за годы пробурила вода...
Представьте себе, сколько лет потребовалось, чтобы создать этот ландшафт.
Жалкая попытка запечатлеть панораму:
Большой Курейский — самый мощный водопад в России
Водопад находится на территории Плато Путорана, на севере Красноярского края. Несмотря на относительно небольшую высоту в 13 метров, его ширина составляет около 100 метров. Большой Курейский является самым мощным водопадом в стране – в период половодья за секунду через него проходит до 1000 м³ воды.Фото Славы СтепановаБольшой Курейский водопад, расположенный на реке Курейка в плато Путорана, является самым мощным водопадом в России по объёму сбрасываемой воды.Туристы на Большом Курейском водопаде бывают редко. Чаще всего — на вертолётё. Иногда путешественников с лодками забрасывают на реку Курейку, по которой они сплавляются несколько километров, а затем ещё идут пешком приличное расстояние.Несмотря на не столь значительную высоту водопад демонстрирует невероятную силу, сбрасывая до 700 кубометров воды в секунду.В период паводков водосброс может превышать 1000 кубометров.А вот еще материалы о водопаде из разных источниковИмейте в виду: добраться сюда ох как непросто. Сначала летим в Норильск. Оттуда вертолетом - на знаменитое плато Путорана.Происхождение этого имени имеет несколько версий. По одной из них это слово в переводе с местных языков означает «дымный» или «облачный». По другой – «озеро с высокими берегами». По третьей - «горы без вершин». По нашим наблюдениям, право на существование имеют все версии.Не водопад это - водопадище. Не очень-то и высокий - всего 15 метров (на том же плато Путорана видели мы и повыше, их тут, между прочим, вообще не счесть).Но мощь в нем чувствуется невероятная.Большой Курейский - самый мощный водопад в России по объему сбрасываемой воды.
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