Смерть политика и блоггера Алексея Навального*, отбывавшего тюремный срок за мошенничество и экстремистскую деятельность, вызвала весьма бурную реакцию западных лидеров.

Как сообщает РБК, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Навального* «защитником демократии» и заявил, что его мысли с его супругой и народом России, «для которого это огромная трагедия». Правда, мнение нашего народа он спросить не потрудился. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «Россия больше не является демократией». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обещал определиться с дальнейшими шагами. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у него имеются серьёзные вопросы об обстоятельствах смерти Навального*. Президент Франции Эмманюэль Макрон вспомнил про ГУЛАГ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что умерший политик посвятил свою жизнь «спасению чести России». А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и вовсе назвала Навального* «символом свободной и демократической России». И так далее в таком духе.

В ответ на поток этих громогласных заявлений официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила: «Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы».

Более того, вдова блоггера Юлия Навальная отреагировала на смерть мужа… на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, само собой, также возложив произошедшее на нашу страну. Вот только возникает вопрос: а что она там вообще делала? В прошлом году вместо официальных представителей России были приглашены довольно одиозные персонажи: бывший олигарх Михаил Ходорковский и бывший шахматист Гарри Каспаров, внесенные Министерством юстиции России в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Тогда они представили свой план «переформатирования России» с фактическим превращением нашей страны в рыхлую конфедерацию. Надо понимать, что и Юлия Навальная оказалась там не просто так.

Сам Навальный* даже находясь в заключении на длительном сроке, состряпал программу, в которой он предлагал капитуляцию перед киевским режимом и отвод российских войск на границы 1991 года, что означало бы передачу Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Украины. При этом он не пожелал подумать о населении этих регионов, выбравших присоединение к России.

Через два месяца секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов опубликовал план так называемой «деоккупации» Крыма с «люстрациями» населения, переименованием Севастополя и демонтажом Крымского моста. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе призвал «искоренить всё русское» на полуострове. Что будет в этом случае с честью России, можно легко догадаться.

Более того, во время выдвижения на пост мэра Москвы в 2013 году Навальный* даже обещал разрешить парад гомосексуалистов.

Таким образом, Навальный* был весьма угоден западным лидерам и, судя по бурной реакции западных лидеров на смерть политика, на него делались очень большие ставки в противостоянии с нашей страной. Но теперь им придётся искать себе другого хоть сколько-нибудь известного деятеля, который готов поступиться национальными интересами своей страны в угоду рекомендациям извне. Вот только таких в нашей стране уже не осталось.

* Включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.