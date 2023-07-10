Территория Героев...(98)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Гвардии рядовой Иван Винокуров – мобилизованный. Он попал в артиллерийскую батарею из Воронежской области.

Службу по призыву Иван тоже проходил в артиллерии, правда еще 14 лет назад. Но полученный опыт помогает по сей день, уверяет Иван. Причин сомневаться в этом нет, ведь в зоне специальной военной операции расчет самоходной гаубицы Ивана Винокурова точной стрельбой поразил два минометных взвода, три единицы тяжело бронированной техники и более пяти вражеских опорных пунктов.

За эффективную боевую работу в кругу товарищей Ивана прозвали Соколиный глаз. Сослуживцы восхищаются снайперской точностью Ивана, гордятся его успехами и стремятся к такому же уровню боевой работы.

https://t.me/mod_russia/27931 Гвардии старший сержант Владимир Гашкин в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи выполнял задачу по прикрытию батальонной тактической группы Вооруженных Сил России в ходе штурма вражеских позиций.

При ведении разведки старший сержант обнаружил опорный пункт ВСУ и долговременную огневую точку. Владимир передал информацию на огневую позицию батареи – по противнику был нанесен артиллерийский удар.

В результате ВСУ потеряли опорный пункт, две единицы вооружения и часть личного состава.

Благодаря решительным действиям сержанта Гашкина штурмовой отряд мотострелков пошел в контратаку и захватил опорный пункт.

https://t.me/mod_russia/27957

Старший лейтенант Гордиенко Олег Подразделение старшего лейтенанта Олега Гордиенко осуществляло минирование десантно-опасных участков, танкоопасных направлений, установку минно-взрывных заграждений, а также выполняло задачи по фортификационному оборудованию позиций российских войск.

Находясь под систематическим огнём со стороны украинских националистов, старший лейтенант Олег Гордиенко в кратчайшие сроки завершил установку минно-взрывных заграждений, лишив противника возможности беспрепятственно преодолеть их.

Минные поля, установленные российскими саперами, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских националистов.

https://zpobeda.ru/oleg-gordienko/

Младший сержант Мазяргов Илья В ходе специальной военной операции младший сержант Илья Мазяргов выполнял задачи по подвозу боеприпасов батальонным тактическим группам российских Вооруженных Сил.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта.

Продвигаясь по пересеченной местности, Мазяргов обеспечил своевременную доставку боеприпасов на передовую.

Благодаря своевременно доставленным младшим сержантом Ильей Мазярговым боеприпасов, гаубичная самоходно-артиллерийская батарея продолжила уничтожать бронетехнику наступающего противника.

https://zpobeda.ru/ilya-mazyargov/

Младший сержант Греков Алексей Артиллерийскому расчету, в составе которого действовал младший сержант Алексей Греков, поступила задача на уничтожение вражеской техники, выдвинувшейся в направлении позиций российских войск.

Оперативно наведя орудие на цель, расчет Грекова приступил к поражению боевых бронированных машин врага. Националисты, стремясь подавить позиции российской артиллерии, открыли огонь по орудию Алексея. Несмотря на угрозу жизни, находясь под огневым воздействием со стороны боевиков, младший сержант продолжил выполнять задачу и вести огонь по противнику.

Благодаря грамотным действиям расчета Грекова националисты потеряли 3 единицы бронетехники, а также большое количество личного состава, в результате чего были вынуждены отступить вглубь своей обороны.

После того, как попытка наступления боевиков была сорвана, младший сержант Алексей Греков оперативно вывел орудие из зоны поражения вражеской артиллерии на новые огневые позиции и продолжил выполнять задачи по обороне занятых рубежей.

https://zpobeda.ru/aleksej-grekov/

Ефрейтор Козлов Юрий Ефрейтор Юрий Козлов выполнял боевую задачу по охране района расположения тактической группы российских Вооруженных Сил.

Ночью Юрий, ведя наблюдение за прилегающей местностью, обнаружил движущуюся в направлении российских позиций диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и пулеметом. Грамотно оценив силы противника, Козлов первыми выстрелами поразил вражеского пулеметчика, чем существенно подорвал атакующие возможности диверсантов.

Продолжая вести бой, Козлов сковал действия боевиков, лишив их возможности дальнейшего продвижения, и продолжил удерживать оборону до прибытия группы усиления. После того, как на позицию прибыли дополнительные силы, Юрий вместе с подкреплением перешли в контрнаступление.

Противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, понеся потери, отступил.

https://zpobeda.ru/jurij-kozlov/

Гвардии сержант Труфанов Дмитрий Гвардии сержант Дмитрий Труфанов в составе экипажа самоходной артиллерийской установки выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений российских войск в ходе штурма позиций украинских националистов.

Получив боевую задачу по подготовке и нанесению огневого удара, Дмитрий вместе с экипажем выдвинулись в позиционный район. По прибытии на позицию, противник открыл артиллерийский огонь по данному району, в результате чего САУ получила повреждения и потеряла ход.

Находясь под обстрелом, рискуя собственной жизнью, Труфанов, оперативно восстановил исправность самоходной артиллерийской установки, после чего вывел ее из-под обстрела. Заняв новую позицию, экипаж Труфанова приступил к уничтожению вражеских целей.

В ходе нанесения огневого поражения позиции вражеской артиллерии были подавлены, что позволило развить наступление российских мотострелковых подразделений.

https://zpobeda.ru/dmitrij-trufanov/

Ефрейтор Шейн Юрий В ходе специальной военной операции старший наводчик гаубичного артиллерийского дивизиона ефрейтор Юрий Шейн выполняет боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений.

Противник превосходящими силами, форсировав водную преграду, предпринял попытку закрепиться на противоположном берегу и выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты и бронетанковой группы.

Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, гаубичный артиллерийский, дивизион в составе которого действовал Шейн, открыл огонь по врагу.

Благодаря профессиональным навыкам Шейна, был уничтожен вражеский понтон, а также танк и минометный расчет, атаковавшие наши позиции с противоположного берега.

https://zpobeda.ru/jurij-shejn/

Старший лейтенант Кравцов Сергей Старший лейтенант Сергей Кравцов со своей батареей выполнял боевые задачи по поддержке обороняющихся российских мотострелковых подразделений минометным огнем, уничтожая живую силу противника, подавляя его места скопления, а также огневые средства.

Благодаря грамотно выстроенной системе ведения огня, организованной разведке и наблюдению, батарея под командованием Кравцова за четыре дня ведения оборонительных боёв поразила двадцать восемь вражеских целей. В их числе уничтоженный опорный пункт украинских националистов, бронированные автомобили, огневые позиции противника.

Прицельным огнем минометного расчета, в котором лично действовал командир батареи старший лейтенант Сергей Кравцов, вражеские диверсанты были ликвидированы.

https://zpobeda.ru/sergej-kravcov/

Рядовой Ивченко Степан В ходе выполнения боевых задач минометный расчет под командованием рядового Степана Ивченко осуществлял огневую поддержку обороняющимся подразделениям российских мотострелков на одном из тактических направлений.

В условиях артиллерийских контрударов противника Степан обеспечил непрерывное ведение огня по наступающим боевикам.

Благодаря умелому руководству Ивченко прицельным огнем миномета в ходе наступления противника было подавлено более 30 огневых точек украинских националистов. Мужественные и профессиональные действия рядового Степана Ивченко позволили не допустить прорыва обороны противником.

Понеся существенные потери, националисты были вынуждены откатиться на исходные рубежи.

https://zpobeda.ru/stepan-ivchenko/

Ефрейтор Вырвин Андрей Ефрейтор Андрей Вырвин в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по охране важного стратегического объекта.

Украинские националисты предприняли попытку атаковать район расположения российских подразделений с применением артиллерии и минометов. В результате артиллерийского залпа врага Вырвин получил осколочное ранение.

Не потеряв самообладания и, несмотря на полученное ранение, Андрей, рискуя собственной жизнью, вынес раненного товарища из-под огня противника в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь и организовал его эвакуацию в медицинский отряд.

Смелые и решительные действия ефрейтора Андрея Вырвина позволили сохранить жизни боевому товарищу.

https://zpobeda.ru/andrej-vyrvin/

Гвардии рядовой Высоцкий Даниил Гвардии рядовой Даниил Высоцкий выполнял задачу по дооборудованию фортификационных сооружений на переднем крае обороны.

В ходе выполнения работ, Даниил заметил зависший воздухе вражеский квадрокоптер. Сориентировавшись в ситуации, Высоцкий подал команду личному составу на перемещение в укрытие, а сам открыл огонь по вражескому дрону.

В результате точного попадания барражирующий боеприпас сдетонировал в воздухе на значительном удалении от наших позиций.

Благодаря смелости и отваге гвардии рядового Даниила Высоцкого, фортификационное оборудование оборонительной линии было завершено своевременно и без потерь среди личного состава.

https://zpobeda.ru/daniil-vysockij/

Рядовой Рыжкович Илья Рядовой Илья Рыжкович в составе расчета боевой машины пехоты выполнял задачи по уничтожению вооружения, военной техники и живой силы националистов.

Находясь под непрерывным артиллерийским обстрелом со стороны украинских боевиков, Рыжкович продолжал занимать выгодные позиции для поражения целей и маневрировать на поле боя, успешно прикрывая российские подразделения, действующие в пешем порядке. В ходе боя Илья обнаружил вооруженную группу боевиков, предпринявших попытку обойти российских военнослужащих с фланга.

Оценив обстановку, рядовой выдвинулся на боевой машине пехоты наперерез противнику. Прицельным огнем из орудия БМП группа националистов была ликвидирована.

Смелые и профессиональные действия рядового Ильи Рыжковича способствовали уничтожению противника и закреплению на новых рубежах.

https://zpobeda.ru/ilya-ryzhkovich/

Лейтенант Кучерявенков Максим В ходе проведения специальной военной операции лейтенант Максим Кучерявенков выполняет боевые задачи по защите государственной границы.

Действуя в составе группы военнослужащих, проводя разведку вблизи государственной границы, Кучерявенков обнаружил беспилотник противника коптерного типа, следовавший в направлении позиций российских войск. Определив техническими средствами точку взлета БПЛА, Максим своевременно передал координаты на командный пункт для подавления артиллерией района взлета.

В результате точного огня артиллерии расчет БПЛА противника был подавлен, «коптер» потерял управление и упал, не достигнув цели. Также в ходе ведения воздушной разведки лейтенант Кучерявенков обнаружил огневую точку националистов. По переданными координатам огневая точка была уничтожена артиллерией.

https://zpobeda.ru/maksim-kucheryavenkov/

Майор Мухаметзянов Роман Батальон под командованием майора Романа Мухаметзянова вел наступательные действия с задачей выбить украинских националистов с занимаемых позиций.

Под четким руководством Романа российские военнослужащие внезапно одновременно нанесли противнику удары с фронта и флангов, в результате чего было уничтожено два вражеских танка, БМП, а также большое количество оказывающих сопротивление националистов.

Спустя несколько дней, выполняя задачи по обеспечению безопасности колонны в ходе марша, Роман обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов, готовивших атаку на маршруте следования колонны. Мухаметзянов вырвался вперед на своем БМП, и, внезапно атаковав противника, сковал его действия, фактически вызвав огонь на себя.

Убедившись, что колонна преодолела опасный участок, Мухаметзянов, уничтожив в ходе боя часть живой силы и техники националистов, вернулся к колонне и продолжил обеспечивать ее безопасность.

https://zpobeda.ru/roman-muhametzyanov/

Сержант Кибальник Александр Мотострелковое отделение сержанта Александра Кибальника выполняло боевую задачу по оборудованию оборонительных позиций на подступах к одному из населенных пунктов.

Опорный пункт Кибальника попал под минометный обстрел. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Александр, воспользовавшись моментом, увел личный состав отделения в блиндаж, где уже находились военнослужащие взвода.

После очередного попадания вражеской мины была подбита установка ПТУР, ракета которой, воспламенившись, скатилась в проход блиндажа с личным составом. Кибальник совместно с командиром взвода, вытащили загоревшуюся ракету из укрытия и отбросили ее в прилегающий окоп. Горящий боеприпас сдетонировал, блиндаж начал осыпаться.

Оценив обстановку, Александр организовал эвакуацию личного состава в безопасное место, а сам лично помог военнослужащим, получившим ранения, выбраться из-под завалов, после чего вывез их в безопасное место.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kibalnik/

Старший сержант Гюлахмедов Осман Отделение старшего сержанта Османа Гюлахмедова в составе колонны бронетехники российских войск двигалось в направлении линии боевого соприкосновения. В одном из ответвлений автомобильной дороги российские военнослужащие обнаружили диверсионные силы украинских националистов, готовившие засаду на российскую колонну.

Гюлахмедов быстро сориентировался в сложившейся ситуации и отдал приказ своему отделению спешится. Умело используя условия местности, Осман вместе с вверенным ему отделением, используя личное оружие и ручные гранатометы, подавили две пулеметные точки противника, уничтожив до десяти националистов.

Благодаря умелым действиям старшего сержанта Османа Гюлахмедова в сочетании с его смелостью и самоотверженностью украинские диверсанты, лишенные пулеметной поддержки, понесли значительный урон и бежали с поля боя, что позволило российской колонне пройти заданный участок маршрута оперативно и без потерь.

https://zpobeda.ru/osman-gjulahmedov/

Сержант Зоткин Валерий Находясь в районе расположения батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, командир минометного расчета сержант Валерий Зоткин получил оперативную информацию о выдвижении живой силы противника на автомобилях повышенной проходимости в направлении одного из населенных пунктов.

Валерий с составе группы военнослужащих выдвинулся для уничтожения боевиков. При выдвижении на рубеж обороны группа российских военных подверглась минометному обстрелу со стороны националистов. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Зоткин вывел подчиненный личный состав из зоны обстрела.

Определив позицию вражеского миномета, Валерий выбрал выгодную позицию для ведения стрельбы по цели, оперативно развернул свое орудие и нанес ответный залп по врагу.

https://zpobeda.ru/valerij-zotkin/

Рядовой Лысиков Сергей Пулеметчик рядовой Сергей Лысиков действовал в составе маневренной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнявшей боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов.

На подступах к поселку Сергей ликвидировал дозорную группу националистов, после чего, используя преимущества рельефа местности, занял выгодную огневую позицию. В ходе наступления Лысиков обеспечил прикрытие своей роты, подавляя пулеметным огнем огневые точки противника.

Действуя смело и решительно, Лысиков уничтожил три пулеметных расчета противника на пути следования штурмовых отрядов российских войск.

Благодаря героизму и личному мужеству рядового Лысикова рота российских военнослужащих смогла прорвать линию обороны боевиков, закрепиться в поселке и выбить остатки противника из населенного пункта.

https://zpobeda.ru/sergej-lysikov/

Младший сержант Галица Леонид Экипаж танка младшего сержанта Леонида Галица, выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов.

Противник значительно превосходящими силами при поддержке БТР и БМП перешел в наступление с целью прорвать оборонительный рубеж, занимаемый нашими военнослужащими, и вклиниться в оборону. Оценив обстановку, умело используя условия местности, Галица принял бой.

В ходе боя Леонид вместе с другими танковыми экипажами, встретившими наступление противника на данном направлении уничтожили около 15 боевых бронированных машин противника, в том числе иностранного производства, а также большое количество живой силы противника.

В результате вражеские войска, понеся серьезные потери, отступили с поля боя.

За боевые заслуги младший сержант Леонид Галица награжден орденом «Мужества».

https://zpobeda.ru/leonid-galica/

Лейтенант Яхомов Михаил Националисты, скопив большое количество бронетехники, предприняли попытку прорыва обороны российских войск на одном из направлений. Взвод тяжелых огнеметных систем под командованием лейтенанта Михаила Яхомова, выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по наступающим силам противника.

Взвод под командованием Михаила, находясь под сосредоточенным огнем боевиков, проявляя мужество и отвагу, умело маневрируя на поле боя, нанес точное огневое поражение по внезапно выдвигающимся колоннам бронетехники и живой силы противника.

В бою Михаил, действуя в составе расчета, уничтожил две боевые бронированные машины и большое количество живой силы противника.

Понеся ощутимые потери в живой силе и технике, националисты отступили на исходные рубежи.

https://zpobeda.ru/mihail-yahomov/

Подполковник Ключников Лев Подразделение подполковника Льва Ключникова выполняло боевую задачу по организации и обеспечению бесперебойной связи с вышестоящим командованием.

Находясь на переднем крае обороны, Ключников вместе с подчиненными выполнял мероприятия по обеспечению устойчивой связи между командными пунктами российских войск.

При попытке прорыва обороны противником Ключников оказался в зоне массированного артиллерийского обстрела, где в крайне тяжелой обстановке не допустил срывов обеспечения связи, организовал эвакуацию средства связи и личного состава из-под огня противника.

Выйдя из зоны поражения вражеской артиллерии, Лев Ключников приступил к развертыванию системы связи.

https://zpobeda.ru/lev-kljuchnikov/ Свою историю рассказывает Максим Афанасьев, доброволец из Татарстана. Он признаётся: ушёл в армию, когда увидел, как на Украине оскверняют православные храмы, это стало последней каплей. Максима взяли в ВДВ, и он старается держать марку: усиленно тренируется на полигоне, чтобы быть готовым к любым физическим нагрузкам. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27935 Дмитрий Калин — рядовой ВДВ. Он пришёл на службу по контракту в 2020 году, фактически, сразу после школы. Что определило жизненный выбор? Говорит, что занятия в военно-патриотическом клубе. И сейчас, после ранения, он снова в строю, чтобы продолжать дело, начатое Армией России. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27995 RT запустил совместный с Росмолодёжью проект «Твой герой». В нём мы рассказываем реальные истории об участниках СВО, вернувшихся с фронта.

Добровольцы, медработники, военкоры и предприниматели из разных регионов России делятся воспоминаниями о службе на передовой, об адаптации после возвращения с фронта и историями из жизни.

Первыми участниками спецпроекта стали медик Иван Мартынов и морпех Антон Филимонов с позывным Рокот.

«Задача — довезти ребят живыми. Нет такого, мол, не успеваю. Должен успеть», — так говорит врач Иван Мартынов.

В числе первых добровольцев он отправился в зону СВО, эвакуировал раненых на вертолёте.

Признаётся, что даже в реанимации не ощущал так остро, как хрупка жизнь человека. Только там, на линии фронта, учишься по-настоящему ценить родных и близких, только там узнаёшь, что такое — любовь к ближнему.

Работа — на пределе, на износ, «не жалея живота своего». Как сквозь шум двигателя вертолёта расслышать давление на стареньком механическом тонометре? Как быть, когда из-за горизонта выезжает БМП, а у тебя «из средств поражения техники — только вера в Господа Бога»?

Об истинном товариществе, бескорыстной помощи и о смысле жизни — в интервью Ивана.

«Владос, я не добежал. А он угорает», — вот так просто, со смехом рассказывает о своём ранении Антон Филимонов — герой СВО с позывным Рокот.

О нём узнала вся страна благодаря корреспондентам RT. Во время боёв за Мариуполь Антон потерял ногу, но его жизнелюбие по-прежнему бьёт через край. Он бегает, катается на коньках и даже не думает унывать, а наоборот — заряжает своей энергией других.

«Если у вас всё плохо, придите в военный госпиталь, посмотрите на пацана, у которого нет двух ног и руки, и вы поймёте, что у вас всё хорошо на самом деле», — делится Рокот жизненной мудростью.

Герой-морпех закончил художественную школу, учился на программиста, но предпочёл в итоге другую профессию — Родину защищать.

О взаимовыручке и ответственности, о любви к жизни и к своей стране — в интервью Антона

См. оба видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/4532 Даниил Федорович с позывным Феникс. Он потерял ногу в зоне спецоперации, но подчёркивает, что в жалости не нуждается и желание жить теперь стало только сильнее.

Даниил родился в семье военного, его прапрапрадед служил в царской армии, был артиллеристом. Выбор для него о участии в СВО не стоял, попал на должность начштаба ремонтного батальона.

Боец получил тяжёлое ранение, подорвавшись на противопехотной мине во время разведки: наши парни проверяли позиции по обнаруженным документам украинского артдивизиона.

Феникс в интервью для спецпроекта RT «Твой Герой», совместного с программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи, рассказал, что сейчас проводит время с семьёй, возит гуманитарку, занялся дайвингом, а на будущее у него ещё больше планов. Шутит, что дома дети называют его Полторашкой:

«Никаких ограничений нет. В парк — пожалуйста, мяч попинать — легко, на самокате прокатиться — пффф... вообще на раз-два, поехали». См. видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/4564 Павел Черток из Макеевки ушёл добровольцем на СВО, как только ему исполнилось 18 лет. За год он участвовал в десятках штурмов и зачисток, будучи командиром подразделения.

Из-за юного возраста он получил позывной Малыш, при этом парень спасал из-под огня товарищей чуть ли не в полтора раза крупнее него, сам был ранен, прошёл бои в Марьинке, Запорожье, Авдеевке, Северодонецке, Красном Лимане.

Когда Малыш в очередной раз спасал бойца, его накрыло вражеской артой: «После обстрела поднял голову и понял, что ничего не вижу. На четыре дня пропало зрение».

О том, что даже в самом юном возрасте можно быть настоящим мужчиной, — в интервью Павла для спецпроекта RT «Твой Герой», совместного с программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи. См. видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/4566

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В ходе проведения СВО погиб Игорь Нагорнев из Курской области

Игорь родился в Донецке, окончил там школу.

Доброволец пополнил ряды вооруженных сил РФ в ноябре 2022 года.

Погиб в бою за родную землю 16 декабря в селе Водяное.

Игорю Нагорневу было 20 лет.

https://t.me/gikursk/20998 В ходе проведения СВО погиб Евгений Изотов из Курской области

Евгения Изотова призвали на службу в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.

24-летний фатежанин погиб 9 мая в бою под Макеевкой в ЛНР.

https://t.me/gikursk/20998

Гвардии сержант Бобыкин Дмитрий На СВО погиб командир танка из Бурятии

Бобыкин Дмитрий Иванович.

Родился 8 января 1985 г в селе Шарагол.

С 2005 по 2007 годы проходил срочную службу в рядах российской армии, после демобилизации работал в Улан-Удэ.

2010 году женился, в 2016 — переехал в Кяхту.

В 2020 году заключил контракт на прохождение военной службы в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде.

В январе 2023 года прошел переобучение, стал командиром танка. За безупречное выполнение поставленных задач в ходе несения службы был награжден медалью «За Отвагу».

Награжден «Орденом Мужества» посмертно.

У него остались супруга и сын.

https://zpobeda.ru/dmitrij-bobykin/

Военнослужащий Будаев Солбон На СВО погиб житель Бурятии

Будаев Солбон (Евгений) Александрович

родился в селе Енгорбой Закаменского района.

После окончания школы поступил на инженерный факультет БГСХА.

С 2014-2015 годы Солбон Александрович проходил срочную службу в войсковой части 32364 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Здесь Солбон нашёл своё призвание и в 2016 году подписал контракт.

В 2020 году получил медаль "Участнику военной операции в Сирии".

С первых дней СВО был на самых опасных и сложных участках боевых действий.

22 сентября 2022 года награжден «Орденом Мужества».

6 октября 2022 года за отличие, отвагу и самоотверженность Солбон награждён медалью "За боевые отличия".

20 декабря Солбон во время своего короткого отпуска заключил брачный союз со своей любимой девушкой, с которой встречался восемь лет.

Героически погиб при исполнении боевых задач 23 мая 2023 года.

Ему был 31 год.

Награжден вторым Орденом Мужества посмертно

https://t.me/infpolru/35934

Военнослужащий Кожухов Сергей Кожухов Сергей Михайлович

24.02.1999 г.р.

с. Хомутово, Орловская область

8.06.2023 г. в Новодеревеньковском районе Орловской области простились с пограничником Сергеем Кожуховым, навсегда ушедшем в вечный пограничный дозор.

Сергей Кожухов погиб на границе с Украиной во время попытки прорыва украинской Диверсионно-разведывательной группы холуев Запада в Белгородской области. Отражая атаку врага, он получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом снаряда.

https://vk.com/wall-181073932_3253

Старший лейтенант Мищенко Александр 23.03.2023 при выполнения боевой задачи в ходе СВО погиб Мищенко Александр.

Александр всегда был активным, добрым, отзывчивым человеком, готовым придти на помощь в любое время.

В 11 классе решил стать военным, как многие мужчины в его семье, закончил военный университет в Москве, служить вместе со своей семьей поехал во Владивосток.

Александр награжден двумя Орденами Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-mishhenko/

Рядовой Шевченко Артём 4 июня 2023 года в г. Ельня простились с рядовым Шевченко Артёмом Игоревичем 1994 г. р., героически погибшим во время СВО на Донбасе.

Артём окончил школу в г. Ельня, а также Ельнинское ПУ-32.

Он был простым парнем с Заречья, который заботился о своей семье и был хорошим товарищем.

За проявленные мужество и героизм, рядовой Шевченко Артём Игоревич был награждён Орденом мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/artjom-shevchenko/

Рядовой Пинегин Евгений Проводили в последний путь Евгения Пинегина.

Он погиб, защищая безопасность своей страны и народа, в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Евгению было 46 лет.

Он служил стрелком мотострелкового отделения.

Погиб 24 мая при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/evgenij-pinegin/

Майор Чертовиков Олег При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб Чертовиков Олег Николаевич.

Олег поступил в 1 класс Вновь-Юрмытской школы в 1993 году. После окончания 8 класса Олег принял решение продолжить обучение в Свердловском Суворовском училище.

После окончания училища Олег решил стать военным,поступил в военное училище в г.Тверь, где и получил военную профессию.

Служил на дальнем востоке в войсках противовоздушной обороны.

Участник специальной военной операции на Украине.

Чертовиков Олег Николаевич погиб 2 июня 2023 года в результате осколочного ранения.

Ему было 38 лет.

https://vk.com/wall-199603072_1550

Ефрейтор Гильманов Рустем Гильманов Рустем Равилевич

(13.10.1994 г. – 02.04.2023 г.)

Рустем родился в Республике Татарстан, в городе Нурлате. С 2001 по 2010 года Рустем обучался в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Нурлат Республики Татарстан.

В 2010 году после окончания школы, Гильманов Рустем поступил в ГА ПОУ «Нурлатский аграрный техникум», где обучился по специальности –тракторист- механик.

В 2013 году окончил учебу и был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации.

В 2015 году вернувшись из армии, работал в ООО «СтройТрест» г.Нурлаты слесарем-ремонтником. В 2016 году трудоустроился в ООО «Нурлат СЭТЕ» водителем. С 2016 по 2020 год трудился в ООО «Регион Восток» — водителем.

В 2019 году Рустем Равилевич создал семью и продолжил трудиться в Нурлате.

В 2021 году Гильманов Рустем Равилевич с семьей переезжает в город Чистополь Республики Татарстан. С 2021 года трудился водителем в Чистопольском филиале АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат».

28.10.2022 года был призван по частичной мобилизации военным комиссариатом г.Чистополь. Прошел обучение в Казан ЭКСПО.

Был направлен на территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Проходил службу в войсковой части.

02.04.2023 года, ефрейтор Гильманов, находясь в составе военной колонны, в районе села Первомайское Донецкой народной республики, попал под артиллерийский обстрел и получил ранение несовместимое с жизнью.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/rustem-gilmanov/

Военнослужащий Глушков Игорь Житель Омутнинска, воин-десантник,

Игорь Александрович Глушков

пал смертью храбрых 1 июня 2023 г.

Ему было 24 года.

https://zpobeda.ru/igor-glushkov/

Военнослужащий Черданцев Андрей В ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга, погиб военнослужащий

Черданцев Андрей Андреевич.

Он родился 06.12.1999г.

Проживал с самого рождения в с.Шебалино Республики Алтай.

Окончил 9 классов Шебалинской школы и был призван на срочную службу, которую проходил в г. Богучар.

Отслужив, подписал контракт на один год. После его окончания вернулся на Родину.

Спустя время, принял решение вновь поступить на контрактную службу, в г. Бийск, отслужил там около двух лет.

Отправился по контракту с самого начала СВО на Украину.

У Андрея Андреевича остался сын.

https://zpobeda.ru/andrej-cherdancev/

Ефрейтор Замурагин Павел Пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa на территории проведения вoeннoй cпeцoпepaции пoгиб

ефрейтор вооружённых сил Российской Федерации

Замурагин Павел Александрович, 23.07.2001 г.р.

https://zpobeda.ru/pavel-zamuragin/

Военнослужащий Дубровский Алексей 7 июня в селе Гришенское Мамонтовского района состоялось прощание с

Дубровским Алексеем Александровичем,

погибшим в зоне СВО.

Алексей вырос в Гришенском, закончил школу и в 2014 году был призван в армию.

После службы проживал и работал в Барнауле.

Осенью 2022 года был мобилизован. Проходил службу стрелком.

Погиб 13 мая 2023 года в Запорожской области при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции.

Ему было 28 лет.

https://zpobeda.ru/aleksej-dubrovskij/

Военнослужащий Руденко Александр 2 июня при выполнении задачи по защите нашей Родины трагически погиб наш сокомандник Александр Руденко

позывной «Рудик»

https://zpobeda.ru/aleksandr-rudenko/

Военнослужащий Аржанов Евгений В ходе спецоперации погиб Евгений Аржанов из Пугачевского района.

Евгению Аржанову было 40 лет.

Он родился в Пугачеве, окончил местную школу. Затем пошел учиться в среднее профессионально-техническое училище № 67. Погиб во время спецоперации на Украине 10 мая этого года.

https://vk.com/wall-27566010_1643534

Военнослужащий Мороз Алексей Военнослужащий из Тверской области Алексей Мороз погиб в ходе спецоперации.

https://zpobeda.ru/aleksej-moroz/

Военнослужащий Гурьев Сергей 22 мая при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой Народных республик погиб уроженец Верхней Салды

Гурьев Сергей Николаевич.

https://zpobeda.ru/sergej-gurev/

Военнослужащий Кузнечиков Алексей Кузнечиков Алексей Сергеевич

17.02.1996 — 06.05.2023

Погиб в Артемовске при выполнении воинского долга в ходе СВО.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/aleksej-kuznechikov/

Военнослужащий Кривоносов Владимир 9 июня 2023 г, состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции

Кривоносовым Владимиром Николаевичем.

https://zpobeda.ru/vladimir-krivonosov/

Военнослужащий Евст Владимир г.Кубинка, Московская область

Полк «Ахмат»

https://zpobeda.ru/vladimir-evst/

Военнослужащий Жижин Сергей Погиб Жижин Сергей Александрович

п.Прогресс, Самарская область

https://zpobeda.ru/sergej-zhizhin/

Военнослужащий Завадько Константин Завадько Константин Сергеевич

погиб при проведении СВО 22.01.2023 года.

Ему было 42 года.

Награжден Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/konstantin-zavadko/

Военнослужащий Захливный Александр 17 мая 2023 года, выполняя свой воинский долг, на территории Донецкой народной республики геройски погиб

Захливный Александр.

С первых дней начала СВО Александр принял активное участие в защите границ нашей Родины.

Награждён медалью воинской доблести второй степени.

Ему было 20 лет

Источник

Военнослужащий Кузнецов Дмитрий Кузнецов Дмитрий Александрович-участник СВО на Украине.

Родился 06.06.1975 года в городе Иваново.

Военную службу по призыву проходил в составе 84-го отдельного орденов Суворова и Красной Звезды разведывательного батальона (войсковая часть № 48443).

Служил по контракту за пределами региона.

В должности командира хозяйственного отделения взвода обеспечения выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.

Погиб при исполнении воинского долга в 2023 году.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/dmitrij-kuznecov/

Военнослужащий Костин Андрей На Украине погиб 36-летний мобилизованный грузчик из Волгоградской области

Андрея Костина мобилизовали осенью 2022 года.

Андрей Костин жил в селе Оленье Дубовского района.

В браке не состоял, детей не было.

https://zpobeda.ru/andrej-kostin/

Военнослужащий Анфимов Сергей Анфимов Сергей Валерьевич

погиб 2 октября 2022 года.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/13424-2/

Военнослужащий Айдарский Сергей Геройски погиб при выполнении боевой задачи Сергей Айдарский.

https://zpobeda.ru/sergej-ajdarskij/

Доброволец Рузняев Валерий 7 июня 2023 года в с. Тукан простились с бойцом ЧВК Вагнер

Рузняевым Валерием Олеговичем

04.03.1998 г. р,

погибшим в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/valerij-ruznyaev/

Доброволец Жегалин Виктор 20.01.2023 г в ходе спецоперации на Украине

в боях за Артёмовск геройски погиб боец ЧВК «ВАГНЕР»

из Орехово — Зуева

Жегалин Виктор Юрьевич 10.02.1987 г.р.

https://zpobeda.ru/viktor-zhegalin/

Доброволец Бакшеев Алексей 6 июня состоялось прощание с погибшим в СВО

Алексеем Александровичем Бакшеевым,

уроженцем с.Знаменка, Жигаловского района,

бойцом ЧВК «Вагнер».

Алексей Александрович погиб выполняя боевые задачи.

https://zpobeda.ru/aleksej-baksheev/

Доброволец Олимов Фёдор Олимов Фёдор Эбазерович,

п. Чульман.

Родился 24 октября 1988 г в Таджикской ССР, в г. Ленинобад.

В 1993 г. переехал в п. Чульман. Обучался в школе-интернате п. Серебряный Бор.

Фёдор был очень отзывчивым и добродушным человеком, никогда не отказывал людям в помощи.

Работал автомехаником.

После начала специальной военной операции вызвался отдать долг Родине, по контракту в ЧВК «Вагнер».

Погиб при исполнении 11 мая 2023 г.

https://zpobeda.ru/fjodor-olimov/

Доброволец Бардавиков Дмитрий Простились с геройски погибшим в ходе спецоперации на Украине

бойцом ЧВК»Вагнер»

Бардавиковым Дмитрием Сергеевичем.

Погиб 23 марта в Артёмовске (Бахмуте).

Ему было 32 года.

https://zpobeda.ru/dmitrij-bardavikov/

Доброволец Черемных Александр Черемных Александр Васильевич.

Погиб при освобождении г. Артёмовск Донецкой Н.Р.

Ему было 52 года.

Посмертно награжден медалью «За отвагу» и Черным крестом проекта «За честь, отвагу и кровь» ЧВК «Вагнер».

https://vk.com/wall-7769805_156438

Доброволец Павлов Алексей 4 июня 2023 года в п. Новая Игирма простились с Павловым Алексеем Валерьевичем, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Алексей принимал участие в СВО на территории Украины в составе ЧВК «Вагнер».

Погиб в г. Артёмовск 8 мая 2023 года, подорвавшись на фугасной мине.

Алексей вдовец, имеет двоих детей и уже подрастают внуки (девочка и мальчик).

Родителей Алексея в живых уже тоже нет, но есть два родных брата.

Никто из родных не знал, что Алексей принимает участие в СВО. На Защиту Родины он ушёл молча, никому ничего не сказав. Видимо не хотел расстраивать родных и близких.

https://zpobeda.ru/aleksej-pavlov/

Доброволец Тарский Олег Байкальск простился с участником СВО

Олегом Сергеевичем Тарским.

В январе он, бывший военный, прапорщик, с сослуживцами приняли решение ехать на Донбасс, подписали контракты с ЧВК «Вагнер».

Погиб 26 марта в г. Бахмут.

https://zpobeda.ru/oleg-tarskij/

Доброволец Брынцев Михаил Брынцев Михаил Андреевич погиб в ходе специальной военной операции в Артёмовске Донецкой Народной Республики.

Он родился 14 сентября 1993 года в деревне Шумаково Курского района, окончил Безлесенскую основную школу.

В сентябре 2022 года Михаил Андреевич ушёл добровольцем в ЧВК «Вагнер».

Погиб, выполняя свой служебный долг.

https://zpobeda.ru/mihail-bryncev/

Доброволец Якушкин Антон Якушкин Антон Александрович

06.03.1994 — 12.07.2022.

ЧВК "Вагнер"

Погиб на Украине г. Попасная.

https://zpobeda.ru/anton-yakushkin/

Доброволец Чумакаев Василий В ходе спецоперации при исполнении воинского долга погиб военнослужащий ЧВК «Вагнер»,

ветеран боевых действий из Республики Алтай Василий Николаевич Чумакаев.

Он родился 15 мая 1984 года в селе Анос Чемальского района. После школы проходил срочную службу на Кавказе в Чечне, затем служил по контракту.

В начале марта этого года отправился на спецоперацию.

Погиб при выполнении поставленной боевой задачи, проявив мужество и отвагу.

https://zpobeda.ru/vasilij-chumakaev/

Доброволец Архаров Дмитрий Архаров Дмитрий Вячеславович

01.02.1983 г.р.

с.Мильково, Камчатский край

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/dmitrij-arharov/

Доброволец Кирпичников Дмитрий В ходе СВО героически погиб ветеран боевых действий

Кирпичников Дмитрий Валерьевич

Дмитрий майор спецназа «СИВУЧ»в отставке, неоднократно находился в горячих точках в Чечне.

Он был патриотом России, добрым и отзывчивым человеком, любящим сыном, мужем и отцом.

Дмитрий ушел на фронт добровольцем.

С честью и достоинством выполняя свой долг перед Отечеством погиб 18 марта 2023 года под Харьковом.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kirpichnikov/

Прапорщик Пятченков Игорь Пятченков Игорь Александрович

Погиб 9 июня 2022 года

при исполнении воинского долга в ходе СВО на территории Украины.

https://zpobeda.ru/igor-pyatchenkov/

Военнослужащий Кругов Георгий При исполнении служебного долга трагически погиб воронежский футболист и офицер Георгий Кругов.

Любимым футболом он занимался, выступая за мини-футбольный клуб Воронежской лиги дворового футбола «Текстильщик». И одновременно защищал Родину. Так сложилось, что и отдал за нее жизнь.

У Георгия остались жена и годовалая дочь.

https://zasport.online/skorbim/06/2022/pogib-za-rodinu/

Военнослужащий Набиуллин Динар Динар Дамирович Набиуллин

Динар родился в деревне Арняшево, Республика Башкортостан 1 декабря 1988 года. В 2004 году закончил основную школу в деревне Николаевка, после окончания которой поступил в СПТУ №154 села Бураево на тракториста.

В 2007 году был призван на срочную службу. Отслужив в армии, переехал в Сургут и трудился водителем погрузчика в ООО «Сургутмебель».

На специальную военную операцию был мобилизован в октябре 2022 года из города Сургут.

У него остались жена и 6-летний сын.

https://vk.com/wall-207039849_109350

Военнослужащий Колесник Роман Колесник Роман Александрович

Погиб 20.04.2023 в ДНР под Марьинкой.

Краснодарский край Абинский район, был мобилизован 26.09.2022

штурмовик 103 полк 150 дивизия

https://zpobeda.ru/roman-kolesnik/

Военнослужащий Капустин Алексей Капустин Алексей Викторович

(25.03.1983 - 1.05.2023)

https://zpobeda.ru/aleksej-kapustin/

Военнослужащий Жуков Евгений Жуков Евгений Борисович

д. Межно, Ленинградская область

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/evgenij-zhukov/

Гвардии старший сержант Стерняев Сергей В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края, города Чита, гвардии старший сержант

Стерняев Сергей Вячеславович.

Родился 20 марта 1995 года.

Отправился в зону СВО в сентябре прошлого года.

В зоне СВО выполнял боевые задачи в должности командира отделения в составе 144-й гвардейской мотострелковой бригады.

Проявил настоящую мужскую отвагу и стойкость. Самоотверженно защищал интересы своей Родины и ее границы.

Погиб 17 февраля 2023 года, в ходе ожесточенных боевых действий близ города Артёмовск (Бахмут).

https://zpobeda.ru/sergej-sternyaev/

Младший сержант Баранов Андрей Баранов Андрей Юрьевич

погиб при исполнении воинского долга в специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/andrej-baranov/

Военнослужащий Лобаченко Александр Александр Лобаченко получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу.⠀

Парень родился и вырос в хуторе Черкесском Орловской области. Окончив школу, в 2009 году поступил в Ростовский колледж судоводного транспорта. В 2013-м Александр служил в армии в Санкт-Петербурге, после чего решил связать с этим свою жизнь. Молодой человек подписал контракт. А через некоторое время перевелся в город Новочеркасск - в 150-ю мотострелковую Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова дивизию на должность начальника радиостанции помех-радиоэлектронной борьбы.

Вскоре он встретил свою любовь. Пара поженилась и переехала в Ростов.⠀

Первый раз Александр отправился на спецоперацию весной 2022 года. Затем спокойную жизнь нарушили еще три волнительных месяца на СВО - с января по апрель 2023-го.

Последний раз уехал 29 мая, снова на три месяца. ⠀

Молодой боец погиб в Бахмуте 5 июня, не дожив до 30-летия всего пару недель.

Подробности смерти не раскрываются, но Александра Лобаченко посмертно наградили орденом Мужества.

https://t.me/rostovnews61/14229

Военнослужащий Васильев Дмитрий При исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине,

проявив мужество и героизм, 11 апреля 2023 года погиб

Васильев Дмитрий Александрович,

1985 года рождения, жител Знаменского района Омской обл.

https://zpobeda.ru/dmitrij-vasilev/

Военнослужащий Лаврин Александр Коряжма простилась с участником специальной военной операции.

Лаврин Александр Владимирович, родился 24 марта 1981 года в поселке Харитоново Котласского района.

В 1997 году окончил Харитоновскую среднюю общеобразовательную школу.

В начале февраля 2023 года принял решение пойти защищать нашу Родину в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины.

17 марта 2023 года при выполнении служебной боевой задачи погиб.

https://vk.com/wall-90623832_2363541

Сержант Кениг Роман В ходе проведения специальной военной операции, мужественно выполняя боевые задачи, погиб Роман Кениг.

Роман с честью и доблестью выполнил свой воинский долг. Он был верен присяге и нашей Родине.

Служил в звании сержанта в должности заместителя командира взвода.

https://vk.com/wall-169928902_20634

Капитан Абдуллин Айрат В Дуванском районе проводили в последний путь капитана военной службы Айрата Абдуллина, участника спецоперации.

Айрату Булатовичу Абдуллину было 49 лет,

все вспоминают его как спокойного, уравновешенного, ответственного и трудолюбивого человека.

Заботливого и любящего сына, брата, мужа, отца.

Источник

Военнослужащий Свилев Дмитрий Свилев Дмитрий Евгеньевич - участник СВО на Украине.

Родился 05.10.1978 года в городе Иваново.

Служил по контракту за пределами региона.

В должности заместителя командира взвода – командира отделения взвода обеспечения выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.

Погиб при исполнении воинского долга в 2023 году.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/dmitrij-svilev/

Гвардии младший сержант Бобров Артём Погиб 02.06.2023 на территории Украины, Луганской народной республики и Донецкой.

Старший стрелок с парашютно-десантной роты, парашютного-десентного батальона 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады

Бобров Артём Сергеевич

1987 года рождения.

https://zpobeda.ru/artjom-bobrov/

Военнослужащий Хубаев Эльбрус (Феликс) В ходе специальной военной операции на Украине

30 ноября 2022 года героиски погиб

Эльбрус (Феликс) Хубаев из с.Гизель Пригородного района Северной Осетии.

Бойцу было 36 лет.

Ровно 30 лет назад 2 ноября 1992 года в возрасте 32 лет в бою с боевиками при защите Северной Осетии геройски погиб его отец

Хубаев Альберт Шалваевич, похоронен на Аллее Славы Владикавказа.

https://zpobeda.ru/elbrus-hubaev/

Гвардии старший лейтенант Королев Василий Жители села Старые Найманы простились с Королевым Василием Ивановичем,

погибшим при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

Похоронили с воинскими почестями.

За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, награжден медалью Суворова и орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/moeselostaryenaimany/topic/156676106793134

Военнослужащий Тагиров Алик Алик Тагиров

из села Тубылгы Тау Новошешминского района

геройски погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

В последний путь проводили с воинскими почестями.

В фойе школы, в которой учился военнослужащий установили мемориальную доску. У него остались родители, супруга с дочкой, братья, сестры.

Источник В Республиканском спасательном центре МЧС ДНР простились со старшим сапером Отряда пиротехнических работ Русланом Волковым, который погиб 01 июня при исполнении служебных обязанностей. Страшная трагедия произошла при разминировании территории вблизи пгт Еленовка - подрыв на взрывоопасном предмете.

Руслан Волков пришел в спасательное ведомство в октябре 2015 года.

В 2018 году был награжден медалью МЧС ДНР «За спасение жизни», а в 2022 - «За разминирование».

Активное участие пиротехник принимал в разминировании Мариуполя, тщательно проверяя каждый дом, улицу и квартал.

В 2022 году старшего сапёра представили к нагрaде - медаль «За освобождение Мариуполя», а уже в 2023 году он получил нагрудный знак МЧС ДНР «Участник боевых действий».

Руслан Волков до конца был предан своей профессии. Он настоящий герой, на которого равнялись коллеги!

https://vk.com/wall-50332460_5050868

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Анна Долгарева: стихи, Харьков, Москва и предательство

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