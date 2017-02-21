Погиб в Сирии Михаил Широкопояс

16 июня Государственная телерадиокомпания «Амур» сообщила, что в Сирии погиб российский контрактник Михаил ШИРОКОПОЯС. Его родственники рассказали, что военный проходил службу по контракту в 35-й общевойсковой армии в качестве артиллериста.



Минобороны подтвердило информацию о гибели российского военного. «7 июня в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве умер от ран, полученных при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, военнослужащий по контракту младший сержант Михаил Широкопояс»,— сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. В Минобороны добавили, что он посмертно представлен к ордену Мужества.

И младшего сержанта Михаила Широкопояса, получившего смертельное ранение в провинции Алеппо при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве его отчаянно пытались спасти лучшие врачи...

«Он мне не говорил, в какой они деревне, потому что им нельзя было этого делать. Один раз он вообще сказал, Оксан, мне сейчас просто вырубят телефон, и всё. Я всё понимала. Он сказал – бери отпуск в начале августа, мы собирались на море.

Погибший в Сирии Михаил Широкопояс носит имя героя Курской дуги

Лучшие врачи боролись за его жизнь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью

Как стало известно "Комсомолке" погибший военнослужащий был назван родителями именем деда - участника Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Широкопояса.

Минобороны

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То есть в середине августа они должны были приехать», – поделилась вдова погибшего Оксана Широкопояс.сообщили о гибели в35-летнего контрактника Российской армии - младшего сержанта Михаила Широкопояса. 11 июня бойца с воинскими почестями похоронили в Амурской области, рядом с родным поселком Серышево.

- Действительно, 7 июня в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве умер от ран, полученных при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, военнослужащий по контракту 35-ой армии младший сержант Михаил Широкопояс. Смертельное ранение Михаил получил в первой половине мая 2016 года в провинции Алеппо", - уточнили в Минобороны России.

Как стало известно "Комсомолке" рядом с младшим сержантом упала и взорвалась мина, которую выстрелили по колонне из миномета террористы. Он получил обширное минно-взрывное ранение тела, и был госпитализирован.

Сирийские врачи оказали ему первую помощь, после чего предложили перевезти его в Москву, для серьезной операции. На специальном медицинском самолете - "Скальпель" Михаила доставили в военный госпиталь Н.Н.Бурденко.

- Лучшие врачи боролись за его жизнь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Посмертно он представлен командованием к ордену Мужества - посмертно, - добавили в военном ведомстве.

Как стало известно "Комсомолке" погибший военнослужащий был назван родителями именем деда - участника Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Широкопояса (кстати, это семейная традиция). На странице официального сайта движения "Бессмертный полк" есть фотография деда погибшего контрактника. Указано, что рядовой Михаил Широкопояс был призван в армию в 1939 году, в 1941-ом ушел на фронт. Воевал на Курской дуге, и вернулся домой с орденом Красной звезды на груди.

ЗВОНОК НА РОДИНУ

Вдова Михаил Широкопояса: Не хотела его отпускать, но он сказал как отрезал…

Алексей КОЗЫРИН («КП»-Благовещенск»)

- Сына привезли самолетом Ил-76 на авиабазу неподалеку от нашего поселка. Организовали почетные похороны, был оркестр. К армии претензия одна – что нет сына, - с горечью говорит отец погибшего амурского солдата Михаил Геннадьевич.

В области, нормальной работы по специальности — Михаил был железнодорожником - не нашлось. Чтобы прокормить семью, он пошел в армию по контракту. Отслужил шесть лет: сначала на авиабазе стратегических бомбардировщиков "Украинка", затем – в артиллерийской части под Белогорском. По словам однополчан, служил без замечаний.

- Дома Миша бывал часто. Разве что иногда гоняли их на утренние поверки, мотался он и в длительные командировки – в прошлом году был в Ростове, к примеру. А вот в горячую точку отправился впервые, - рассказывает вдова Михаила Оксана. – В августе собирались с дочкой поехать в отпуск. Он обещал к этому времени вернуться. Мечтали построить большой дом... У меня было плохое предчувствие, не хотела его отпускать. Но он у меня человек очень ответственный, обязательный, сказал, как отрезал: "есть приказ, я еду"!

Колонна автомобилей российского Центра по примирению сторон в Сирии была обстреляна террористами под Алеппо в конце мая. Именно там амурский солдат Михаил Широкопояс получил очень серьезное ранение. На месте его прооперировали сирийские врачи, самолетом отправили в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Но спасти парня не удалось даже лучшим хирургам. 11 июня Михаила похоронили на родине – в маленьком амурском поселке Серышево, на местном сельском кладбище. Хоронили по местным меркам с помпой: нет, губернатора не было, но был торжественный караул 35-й армии и военный оркестр. Михаил. Фото: Оксаны Широкопояс.

Михаил ушел служить по контракту шесть лет назад. На гражданке, а по специальности он был железнодорожник, в амурской глубинке мужику не заработать столько, чтобы прокормить семью. Служил сначала на авиабазе «Украинка» - это там где стоят стратегические бомбардировщики, а затем – в артиллерийской части в небольшом городе Белогорск. По словам однополчан, служил нормально, звезд не хватал - наград особых не было, не было и нареканий.

- Дома Миша бывал часто. Разве что иногда гоняли их на утренние поверки, мотался он и в длительные командировки – в прошлом году был в Ростове, к примеру. А вот в горячую точку отправился впервые, - рассказывает вдова Михаила Оксана. – У меня было плохое предчувствие, не хотела его отпускать. Но он у меня человек очень ответственный, обязательный, сказал, как отрезал: «есть приказ, я еду»!

Дома, в Серышево, у Михаила осталась жена, дочь-подросток 13 лет, сестра и родители. Гибель его они пережили очень тяжело.

- Мы мечтали в августе поехать в отпуск. Это все что он успел мне сообщить из Сирии – сказал, бери отпуск в августе, я как раз вернусь. Больше ничего не говорил, звонил очень редко, ссылался на страшную секретность. Я не знала ни где он точно, ни чем занимается, - говорит Оксана. – Что будем дальше делать – не знаю. Были планы построить свой дом, а то ведь мы всю жизнь по съемным квартирам…

Фото: Оксана Широкопояс, amur.info

Михаил Широкопояс с супругой Оксаной. Фото: Оксаны Широкопояс.

Министерство обороны РФ факт гибели амурского военнослужащего в Сирии подтвердило. Известно и о том, что семье погибшего солдата будет оказана поддержка. А сам он, посмертно, представлен к ордену Мужества.

Колонна автомобилей российского Центра по примирению сторон в Сирии была обстреляна террористами под Алеппо в конце мая. Именно там амурский солдат Михаил Широкопояс получил очень серьезное ранение. На месте его прооперировали сирийские врачи, самолетом отправили в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Но спасти парня не удалось даже лучшим хирургам. 11 июня Михаила похоронили на родине – в маленьком амурском поселке Серышево, на местном сельском кладбище. Хоронили по местным меркам с помпой: нет, губернатора не было, но был торжественный караул 35-й армии и военный оркестр.