Погиб в Сирии Михаил Широкопояс

16 июня Государственная телерадиокомпания «Амур» сообщила, что в Сирии погиб российский контрактник Михаил ШИРОКОПОЯС. Его родственники рассказали, что военный проходил службу по контракту в 35-й общевойсковой армии в качестве артиллериста.
Минобороны подтвердило информацию о гибели российского военного. «7 июня в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве умер от ран, полученных при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, военнослужащий по контракту младший сержант Михаил Широкопояс»,— сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. В Минобороны добавили, что он посмертно представлен к ордену Мужества.
И младшего сержанта Михаила Широкопояса, получившего смертельное ранение в провинции Алеппо при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве его отчаянно пытались спасти лучшие врачи...
«Он мне не говорил, в какой они деревне, потому что им нельзя было этого делать. Один раз он вообще сказал, Оксан, мне сейчас просто вырубят телефон, и всё. Я всё понимала. Он сказал – бери отпуск в начале августа, мы собирались на море.То есть в середине августа они должны были приехать», – поделилась вдова погибшего Оксана Широкопояс.
Погибший в Сирии Михаил Широкопояс носит имя героя Курской дуги
Лучшие врачи боролись за его жизнь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью
Как стало известно "Комсомолке" погибший военнослужащий был назван родителями именем деда - участника Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Широкопояса.В Минобороны России сообщили о гибели в Сирии35-летнего контрактника Российской армии - младшего сержанта Михаила Широкопояса. 11 июня бойца с воинскими почестями похоронили в Амурской области, рядом с родным поселком Серышево.
- Действительно, 7 июня в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве умер от ран, полученных при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, военнослужащий по контракту 35-ой армии младший сержант Михаил Широкопояс. Смертельное ранение Михаил получил в первой половине мая 2016 года в провинции Алеппо", - уточнили в Минобороны России.
Как стало известно "Комсомолке" рядом с младшим сержантом упала и взорвалась мина, которую выстрелили по колонне из миномета террористы. Он получил обширное минно-взрывное ранение тела, и был госпитализирован.
Сирийские врачи оказали ему первую помощь, после чего предложили перевезти его в Москву, для серьезной операции. На специальном медицинском самолете - "Скальпель" Михаила доставили в военный госпиталь Н.Н.Бурденко.
- Лучшие врачи боролись за его жизнь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Посмертно он представлен командованием к ордену Мужества - посмертно, - добавили в военном ведомстве.
Как стало известно "Комсомолке" погибший военнослужащий был назван родителями именем деда - участника Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Широкопояса (кстати, это семейная традиция). На странице официального сайта движения "Бессмертный полк" есть фотография деда погибшего контрактника. Указано, что рядовой Михаил Широкопояс был призван в армию в 1939 году, в 1941-ом ушел на фронт. Воевал на Курской дуге, и вернулся домой с орденом Красной звезды на груди.
ЗВОНОК НА РОДИНУ
Вдова Михаил Широкопояса: Не хотела его отпускать, но он сказал как отрезал…
Алексей КОЗЫРИН («КП»-Благовещенск»)
- Сына привезли самолетом Ил-76 на авиабазу неподалеку от нашего поселка. Организовали почетные похороны, был оркестр. К армии претензия одна – что нет сына, - с горечью говорит отец погибшего амурского солдата Михаил Геннадьевич.
В области, нормальной работы по специальности — Михаил был железнодорожником - не нашлось. Чтобы прокормить семью, он пошел в армию по контракту. Отслужил шесть лет: сначала на авиабазе стратегических бомбардировщиков "Украинка", затем – в артиллерийской части под Белогорском. По словам однополчан, служил без замечаний.
- Дома Миша бывал часто. Разве что иногда гоняли их на утренние поверки, мотался он и в длительные командировки – в прошлом году был в Ростове, к примеру. А вот в горячую точку отправился впервые, - рассказывает вдова Михаила Оксана. – В августе собирались с дочкой поехать в отпуск. Он обещал к этому времени вернуться. Мечтали построить большой дом... У меня было плохое предчувствие, не хотела его отпускать. Но он у меня человек очень ответственный, обязательный, сказал, как отрезал: "есть приказ, я еду"!
Колонна автомобилей российского Центра по примирению сторон в Сирии была обстреляна террористами под Алеппо в конце мая. Именно там амурский солдат Михаил Широкопояс получил очень серьезное ранение. На месте его прооперировали сирийские врачи, самолетом отправили в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Но спасти парня не удалось даже лучшим хирургам. 11 июня Михаила похоронили на родине – в маленьком амурском поселке Серышево, на местном сельском кладбище. Хоронили по местным меркам с помпой: нет, губернатора не было, но был торжественный караул 35-й армии и военный оркестр.Михаил. Фото: Оксаны Широкопояс.
Михаил ушел служить по контракту шесть лет назад. На гражданке, а по специальности он был железнодорожник, в амурской глубинке мужику не заработать столько, чтобы прокормить семью. Служил сначала на авиабазе «Украинка» - это там где стоят стратегические бомбардировщики, а затем – в артиллерийской части в небольшом городе Белогорск. По словам однополчан, служил нормально, звезд не хватал - наград особых не было, не было и нареканий.
- Дома Миша бывал часто. Разве что иногда гоняли их на утренние поверки, мотался он и в длительные командировки – в прошлом году был в Ростове, к примеру. А вот в горячую точку отправился впервые, - рассказывает вдова Михаила Оксана. – У меня было плохое предчувствие, не хотела его отпускать. Но он у меня человек очень ответственный, обязательный, сказал, как отрезал: «есть приказ, я еду»!
Дома, в Серышево, у Михаила осталась жена, дочь-подросток 13 лет, сестра и родители. Гибель его они пережили очень тяжело.
- Мы мечтали в августе поехать в отпуск. Это все что он успел мне сообщить из Сирии – сказал, бери отпуск в августе, я как раз вернусь. Больше ничего не говорил, звонил очень редко, ссылался на страшную секретность. Я не знала ни где он точно, ни чем занимается, - говорит Оксана. – Что будем дальше делать – не знаю. Были планы построить свой дом, а то ведь мы всю жизнь по съемным квартирам…
Министерство обороны РФ факт гибели амурского военнослужащего в Сирии подтвердило. Известно и о том, что семье погибшего солдата будет оказана поддержка. А сам он, посмертно, представлен к ордену Мужества.Колонна автомобилей российского Центра по примирению сторон в Сирии была обстреляна террористами под Алеппо в конце мая. Именно там амурский солдат Михаил Широкопояс получил очень серьезное ранение. На месте его прооперировали сирийские врачи, самолетом отправили в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Но спасти парня не удалось даже лучшим хирургам. 11 июня Михаила похоронили на родине – в маленьком амурском поселке Серышево, на местном сельском кладбище. Хоронили по местным меркам с помпой: нет, губернатора не было, но был торжественный караул 35-й армии и военный оркестр.
Как рассказала РИА Новости заместитель главы администрации Серышевского района по социальным вопросам Ирина Халяпина, доску с портретом погибшего разместили на Аллее памяти по просьбе командования 35 Армии.
"На Аллее Славы у нас есть фотографии Героев Советского Союза, наших земляков, амурчан, погибших в Чечне, Афганистане. По просьбе командования 35 Армии мы также разместили здесь фотографию Михаила Широкопояса",- сказала Халяпина.
Фото: http://музейсер.рф/2016/09/05/%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B...
Широкопояс Михаил Геннадьевич родился 24 сентября 1980 года в селе Введеновка. С 1984 по 1996 год проживал в селе Водораздельном, 28 декабря 1998 года призван на военную службу, в 2000 году был направлен в в/ч 62266 для заключения контракта о прохождении военной службы. В 2009 года окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. С февраля 2010 года по июль 2013 года – старший водитель автомобильного взвода, батальона аэродромно-технического обеспечения. 20 сентября 2013 года поступил на военную службу по контракту в войсковую часть 02901 г. Белогорска в звании младшего сержанта.
http://v-kurse.ru/izhevsk/news/life/umer-rossiyskiy-serzhant-poluchivshiy-ranenie-v-sirii_2402114/
http://www.kp.ru/daily/26543/3559919/
http://www.kp.ru/daily/26543/3559919/
http://minval.az/k/mihail-shirokopoyas
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