Как снимался фильм «Аты-баты, шли солдаты»

Скоро у нас День Советской армии, поэтому в этом месяце посвятим рассказ военному фильму.

"Аты-баты, шли солдаты…". Путешествие во времени по следам героев-воинов. Последней работой талантливого, любимого миллионами зрителей актёра и режиссёра Леонида Быкова стала картина о Великой Отечественной войне "Аты-баты, шли солдаты…". В творческой биографии автора это был второй фильм на данную тематику (в 1973 году с большим успехом прошла картина "В бой идут одни "старики"). Отличительной чертой быковских кинолент о войне, и в особенности картины "Аты-баты, шли солдаты…", является удивительное сочетание трагедии и юмора, героизма и лирики, при полном отсутствии какого-либо пафоса и нравоучения. Фильм, выпущенный в 1977 году на киностудии имени Довженко, рассказывал о буднях обычных солдат немного в ином ракурсе, чем другие военные картины. Один из главных персонажей – ефрейтор Святкин – являет собой пример крайне самоироничного героя, который своим отношением к происходящему обескураживает зрителя. С улыбкой на лице он встречает все испытания, которые выпали на его долю. И даже во время сражения на поле боя не теряет чувства юмора: "А если тут вдруг заварушка начнётся, ну что-то вроде войны…" – говорит Святкин, отправляясь в атаку.

Сюжет фильма построен на раскрытии человеческих отношений в комсомольском взводе, состоявшем из 18 молодых ребят, которым хочется жить и любить, петь и смеяться, но военное время требовало самопожертвования и героизма, подвига и их жизней. Каждый образ – это небольшая история, каждый человек — скромный герой, готовый стоять на смерть ради Отчизны.



Сценаристы мастерски переплетают настоящее с минувшим. Кадры, повествующие о войне, взаимосвязаны с происходящим 30 лет спустя. В том месте, где в 1944 году шли ожесточённые бои, и проливалась кровь молодых солдат, собрались родственники этих героев, чтобы почтить их память. От обелиска с именами погибших бойцов камера плавно переходит на взвод солдат, идёт перекличка – так зритель впервые знакомится с главными персонажами. По ходу фильма возвращения в прошлое и обратно в настоящее происходят всё чаще. Смерть героев чередуется с кадрами возложения красных гвоздик на снег к месту их гибели, а сцена, где солдат Крынкин признаётся в краже мыла для того, чтобы его родные смогли купить себе хлеба, перекликается с уже мирными воспоминаниями его сестёр. Каждый кадр проникнут любовью и человеческим теплом. Это фильм не только о войне, он о крепкой мужской дружбе, о сплочении людей разных национальностей для общей победы, о самопожертвовании и силе человеческого духа. Обычные солдаты, которые защищали, на первый взгляд, ничем не примечательную деревню, совершили настоящий подвиг. Ценою собственных жизней, они остановили колонну немецких танков, отвоевали свою землю у врага и тем самым подарили будущее потомкам.

Замечательная музыка звучит в фильме "Аты-баты, шли солдаты…". Все звуковые фрагменты подобраны очень гармонично. Задорные строевые песни, блистательный танец Свата "Цыганочка с выходом" (персонаж Быкова), легендарная "День Победы" и, конечно же, финальная баллада "Бери шинель, пошли домой" на стихи Булата Окуджавы... Такие душевные и понятные всем песни не оставляют равнодушными зрителя, вызывая в его душе бурю переживаний.Через год после съёмок кинолента "Аты баты, шли солдаты…" принесла Леониду Быкову Государственную премию имени Шевченко Украинской ССР. После того, как зрители очень тепло приняли фильм «В бой идут одни старики», режиссер Леонид Быков решил свой следующий фильм тоже снять о войне, о ее героях. Леонид Федорович узнал, что на студию Довженко передали свой сценарий «Аты-баты, шли солдаты» драматурги Борис Васильев и Кирилл Рапопорт – автор знаменитых «Офицеров».

Процесс шел быстро – в октябре 1975 года сценарий обсудили на киностудии, а через пару недель началась подготовка к съемкам. Режиссер и актер Быков вместе с командой подбирал места для съемок, создавались эскизы декораций, также шел подбор актеров. Роль ефрейтора Святкина Быков намеревался сыграть сам, а на остальные роль пригласил малоизвестных коллег из Москвы и Киева. Исключением стал Владимир Конкин, которому досталась роль лейтенанта Суслина.

Остальные роли достались Евгению Уралову, Александру Крыченкову, Борису Химичеву, Елене Шаниной и другим. В начале 1976 года съемочная группа отправилась в Загорск для натурных съемок. Но Миноброны не смогло к обещанному сроку выделить солдат, поэтому начало съемок передвинули на неделю, они начались в конце месяца. После этого, в начале февраля Леонид Быков улетел в Москву для утверждения актерских проб. Просмотр состоялся в присутствии зампреда Госкино Бориса Пашенка и главного редактора сценарно-редакционной коллегии Даля Орлова. Все актеры были утверждены. Снимать стали с одной из самых сложных сцен – марш-броска роты Суслина. Быков хотел, что актеры погрузились в атмосферу тех лет, о которых шла речь в фильме. Работали на холоде, но участники съемок не жаловались. А проблемы все-таки были – актеры часто болели, а техника ломалась на морозе. Кстати, Быков все время сам присутствовал на съемках на улице, подавая личный пример другим. Старожилы села Городок вспоминали о 30-градусных морозах, стоявших в тот год на дворе, и о том, как было жаль актёров, которые с гранатами в руках бросались под танки и "погибали", защищая родную землю.

За месяц отсняли полтора километра пленки, потом, когда сняли большую часть материала, выяснилось, что часть пленки – брак. Самое обидное, что не удалось правильно заснять сцены с участием войск. Выход был один – переснимать. Тогда Леонид Быков лично поехал в Министерство обороны СССР. Едва режиссер переступил порог министерского кабинета, как на него обрушился поток смачного российского мата. "Что явился, мать-перемать! Министерство обороны для тебя лакеи, что ли? Да я вас всех в...у и высушу..." Быков стоял потрясенный, вытянув руки по швам, как будто солдат-первогодок. Да и как не встать, когда в тебя бросает громы-молнии член Политбюро, да еще Маршал Советского Союза. К тому же хозяин кабинета был прав: измотанные февральскими съемками солдаты имели право на заслуженный отдых, и не их вина была в том, что у киношников отказала проявочная техника. Министр говорил, что солдаты – это не лакеи, которые по прихоти должны ехать на съемки на мороз, ведь не их вина, что пленка оказалась браком. Быков все это выслушал молча. Между тем Гречко малость успокоился и, устало опустившись в кресло, спросил: "Что, так и будешь молчать?". Гость наконец поборол свою робость и как можно деликатнее изложил суть проблемы. При этом тактика им была избрана беспроигрышная: Быков напирал на то, что снимается фильм о войне, о героизме советских солдат и преемственности поколений. А Гречко сам был фронтовиком, и эта тема для него была святая. Вот почему уже спустя несколько минут его гнев сменился на милость, и он по громкой связи вызвал к себе своего помощника. Когда тот застыл в дверях, министр коротко приказал: "Разберись с этими горе-киношниками. О проделанном доложи". В итоге "добро" на продление сроков военной экспедиции было получено и съемки под Загорском продолжились. Правда, разнос, устроенный Быкову министром, очень скоро аукнется режиссеру серьезными проблемами со здоровьем. В итоге на съемки ушел весь март, каждую сцену снимали в несколько дублей, чтобы наверняка. Третьего шанса никто бы не дал. В середине марта снимали кульминацию фильма - последний бой роты Суслина. К тому моменту морозы уже отступили, но легче от этого не стало: съемки велись от рассвета до заката со множеством дублей. Затем были отсняты объекты: "проселочная дорога", "у хаты Вари", "станция", "железнодорожный тупик". Закончили 7 апреля, напряжение было настолько сильным, что на следующий день Быкова сразил второй инфаркт (первый он тоже заработал на киношной ниве, когда снимал в 64-м году своей первый режиссерский дебют - комедию "Зайчик"). Режиссер попал в одну из столичных клиник, где написал завещание. Этот документ он отдал редактору студии имени Довженко в конверте, а та про него забыла и передала адресатам незадолго до гибели Быкова. Причем адресовал его не жене (у нее была душевная болезнь) и детям, а своим друзьям - режиссеру Николаю Мащенко и актеру Ивану Миколайчуку. Привожу текст полностью:

"Дорогой Иван! Дорогой Николай!

Обращаюсь к вам с просьбой тяжелой и не очень благодарной.

1. Никогда и никому не поверьте, что "я наложил на себя руки". Просто, если это случится, знайте, что я износился.

2. Самое главное. Моя боль, моя совесть, моя вина - Лесь (19-летний сын Быкова. - Ф. Р.). Помогите ему поверить в людей. На него обрушилось столько, что хватило бы этого горя на целый народ. Он столько перенес горя. Это моя вина, что я отбивал его от "своего хлеба".

3. А теперь более "второстепенно-юмористические" просьбы-зарисовки.

Вы знаете, что и "рубля не накопили кинострочки", поэтому пусть кто-то "соображающий" поможет продать машину, так как пенсии за отца детям не будет (я узнавал), а Тома моя (жена. - Ф. Р.), к сожалению, инвалид: работать она не сможет. Да она долго без меня и не задержится, будет догонять, так как мы красиво прожили с ней жизнь, хотя я ее своим занудным характером часто огорчал...

4. А теперь о совсем смешном. Похороны - канительное дело...

1) Как можно быстрее вынести из дома, чтобы не мучить моих.

2) Добиться, чтобы разрешили Лесику прийти в этот день (если, конечно, врачи разрешат, чтобы это его не сломало окончательно).

3) Никаких оркестров.

4) Никаких студий. Дома кино (союз) - боже сохрани. Из дома - прямо туда, куда положено. Это мой крик, мольба. Без цирка, называемого почестями.

5) Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду: получится конфуз.

Только кто-то из вас один, кому захочется, скажет одно слово: "Прощай".

Это, чтобы как-то поставить точку, а то нас "не поймут".

После этого "дерболызните" кто сколько сможет, но - умоляю - не дома. Это, конечно, кощунство и нарушение народной традиции, но очень прошу не для меня, так как мне будет все это до фонаря, а для Томы и детей.

6) Пусть ребята споют "Журавли", "Сережку с Малой Бронной...", "Бери шинель" и "Этот День Победы". И все. Они не откажут.

А потом пусть 2-я эскадрилья "врежет" "Смуглянку" от начала и до конца...

Очень жалею, что ничего не успел сделать путного. Вы заметили, что режиссер я не по диплому, а по призванию? Даже свои похороны режиссирую?! Во дает!

Спасибо и пока!"

А тот все продолжал лежать в больнице – рвался на съемки, но врачи были непреклонны – нельзя, здоровье загубите, - говорили они. Пока он лежал в больнице 26 апреля умер министр обороны Гречко, фильм он так и не увидел. Быков от отчаяния чуть на стенку не лез. 20 апреля, в письме все той же Эмилии Косничук (редактор студии имени Довженко) рука режиссера вывела полные грусти строчки: "Все цветет, лопаются почки, поют соловьи. Часами смотрю на воду, а жить не хочется. Это не фраза кокетничающего юноши. Нет. Просто не вижу смысла. Раньше хотелось достать клочок земли, построить халупу своими руками. А сейчас даже этого не хочется... глубокая ночь".

К 1 мая Быков вернулся на киностудию имени Довженко в Киев. В утопающей в зелени столице Украины жизнь казалась прекрасной и счастливой. А тут еще и любимая работа подоспела: 10 мая в павильонах киностудии имени Довженко были возобновлены съемки "Аты-баты...". Коллеги говорили, что там у Леонида Федоровича открылось второе дыхание, они не верили, что этот человек еще три недели назад был при смерти. К удивлению всех присутствующих, только что вернувшийся из больницы Быков начал работу не с самого легкого для себя ЭПИЗОДИК в нем его герой - ефрейтор Святкин - лихо отплясывал перед своими однополчанами "Цыганочку". На съемках режиссер выглядел бодрым и веселым, и никто из его коллег, глядя на него, вряд ли мог себе вообразить, что каких-нибудь пару недель назад этот человек готов был уйти из жизни. В течение полутора месяцев в павильонах студии имени Довженко были отсняты следующие объекты: "канцелярия роты", "кабинет начальника училища", "квартира Кости", "буфет", "вагон", "хата Вали", "госпиталь", "чердак", "казарма". Съемки закончили к 21 июня – годовщине зачала Великой Отечественной войны, а в конце августа фильм был сдан на киностудию, причем практически без поправок. Та же история повторилась и в Госкино. Там в эти же дни принимался другой фильм о войне - "Восхождение" Ларисы Шепитько - так фильм Быкова был поставлен в пример: дескать, вот какое кино о минувшей войне нам нужно - героическое, зовущее на подвиги. А фильм Шепитько, как мы помним, был назван "религиозным и упадническим". "Аты-баты, шли солдаты..." вышел на широкий экран 25 апреля 1977 года. Касса, собранная им за несколько месяцев проката, выглядела внушительно: его посмотрели 35 миллионов 800 тысяч зрителей. Для фильма о войне это был рекорд: последний раз нечто подобное было в 1974 году, причем опять же с фильмом Леонида Быкова - его "В бой идут одни "старики" собрал 44,3 млн. зрителей. В ноябре 1977 года за оба последних фильма Леонид Быков был удостоен Госпремни Украинской ССР. Однако радость от этого события была безнадежно испорчена. Виновником этого стал 19-летний сын лауреата Олесь, который оказался замешан в криминальной истории. А произошло вот что. Друзья Олеся предложили ему покататься на отцовской "Волге", на что тот ответил согласием. Он выпросил у родителя ключи от автомобиля, объяснив ему, что хочет восстановить водительские навыки. А едва выехал за порог дома, как тут же в салон подсели его друзья. Но у тех на уме было совсем иное. Накатавшись вволю, они тормознули "Волгу" возле ювелирного и, попросив Олеся подождать их, скрылись в магазине. А спустя пять минут гуртом выбежали обратно и приказали Олесю что есть силы жать на газ. Оказывается, они ограбили магазин и скрылись с места преступления на быковской машине. Но кто-то из случайных прохожих успел запомнить ее номер, и уже вечером этого же дня всю гоп-компанию повязали. Включая и Быкова-младшего. Когда Леонид узнал об этом, у него случился третий инфаркт (второй, как мы помним, он заработал на съемках "Аты-баты..." в начале 76-го). Однако лечь в больницу Быков отказался. Не смог он приехать и на церемноию награждения его госпремией, поскольку ему было стыдно за сына. Он даже заявил, что отказывается от столь высокой награды, поскольку недостоин ее. Когда об этом узнал первый секретарь ЦК КП Украины Щербицкий, который обожал фильмы Быкова, он распорядился отправить премию лауреату на дом. Быков принял награду прямо в постели, а на все его возражения ответ был один: "Таково пожелание товарища Щербинкою..." Что касается Олеся, то ему помогут избежать более сурового наказания именно заслуги его отца: в то время как его приятели, ограбившие ювелирный, получат по 15 лет тюрьмы, он отделается годом пребывания в психушке. Через несколько лет после смерти отца сын Быкова сбежал из СССР. По дороге во Львов он спрыгнул с поезда, переплыл реку Тису и оказался за границей. Сейчас, по слухам, он живёт в Канаде.

Интересные факты:

Картина "Аты-баты, шли солдаты…" в 1977 году стала лидером советского кинопроката, её посмотрели свыше 35 миллионов зрителей. Фильм снимался зимой 1976 года в Загорске (в настоящее время – Сергиев Посад). Леонид Быков начал с самого тяжёлого эпизода – марш-броска роты лейтенанта Суслина. Режиссёр добивался одного – чтобы с первых же дней съёмок актёры погрузились в материал и на собственном опыте поняли, что значит воевать в тридцатиградусные морозы. Киноаппаратура выходила из строя, но никто из артистов не жаловался, поскольку Быков заражал всех своим энтузиазмом.

За месяц было отснято более полутора километров плёнки. Однако позже выяснилось, что большая часть материала оказалась в браке. Это случилось из-за технической накладки на студии. Леонид Быков вынужден был идти на поклон к маршалу Гречко и просить его ещё раз выделить солдат для съёмок, при этом режиссёру пришлось выслушать в самых нелитературных выражениях всё, что министр думает о горе-киношниках. Изначально персонаж Суслина Быков берёг для себя, но затем отдал его Владимиру Конкину, ставшему в то время очень популярным после роли Павки Корчагина.

В 1977 году помимо награждения Леонида Быкова Государственной премией имени Шевченко Украинской ССР, военная кинолента "Аты-баты, шли солдаты…" завоевала главный приз Международного кинофестиваля в Быстрице (Чехословакия).



Из рассказа Конкина: "Поле горело и дымилось. Ветродуй "проветривал" нас до костей, но мы держались в своих шинелях, ватниках и полушубках. Сцену боя снимали тремя камерами, за одной из которых сидел сам Быков. Я работал без дублёра. При подготовке к съёмке в окопе, где стоял мой герой, вырыли дополнительную ямку, куда я должен был скрыться при приближении танка. У каждого из них есть "мёртвая зона", попадая в которую, водитель перестаёт видеть то, что творится прямо перед машиной. Чтобы я понял, когда наступит время проваливаться, техники поставили флажки. Мне сказали: как только танк к ним приблизится, срочно ложись.

Начались съёмки. Я видел, что танк пересёк "красную линию", но пошевелиться не мог. Чувства страха не было, но и ступор не проходил. Стою, смотрю на приближающийся уже вплотную танк, словно кролик на удава. Спас меня ассистент оператора. В каком-то невероятном прыжке он бросился ко мне, успел толкнуть ногой в спину и сбить с ног буквально в последний момент: через мгновение тяжёлая машина прошла надо мной, противотанковое ружьё раздавило всмятку, меня завалило землёй... Когда меня откопали, гимнастёрка была изодрана в клочья, а бутафорская, нарисованная кровь смешивалась с настоящей. "Наверное, это как на войне", — сказал я Быкову и хлопнулся в обморок. Очнулся в машине "скорой помощи". Серьёзных травм не было, но съёмки остановили на два дня..."

Жители села и близлежащие воинские части, как могли, помогали съёмочной группе. А когда фильм был готов, его первый предпремьерный показ состоялся в клубе местной воинской части. В память об этом событии и совместной работе над фильмом был сделан снимок. Он по сей день хранится в семейных альбомах участников встречи. Владимир Конкин был несказанно рад, когда ему подарили ту фотографию, сделанную в 1977 году.



Цитаты из фильма:

"Всё в порядке – Бобик сдох!"

"Завтрак – пшено, обед – пшено, ужин – пшено! Узбек вам птичка, что ли?"

"Мужчина не плачет, мужчина огорчается".

"Нам бы кралю, нам бы кралю хоть одну!.. – А что это они поют такое? – "По долинам и по взгорьям", товарищ генерал".

"Начальство всегда найдёт!"

"Порядок в танковых войсках!"

"Суслик бежит! - На полусогнутых".

"Я не философ, а филолог. - Да один хрен, грамотный!"

…12 апреля 1979 года Леонид Быков возвращался на своей белой «Волге» с дачи под Киевом. Впереди него медленно ехала асфальтоукаточная машина. Актёр решил пойти на обгон. Но навстречу выскочил грузовик. Чтобы избежать лобового столкновения, Быков резко вывернул руль и на всей скорости врезался в каток. Ему было всего 50 лет...

– Леонид Быков был одним из самых незаурядных актёров советского кино, - говорил публицист Виталий Вульф. - Не обладая красивой внешностью, он на экране был привлекательным человеком. Я отчётливо помню его в фильме «Алёшкина любовь», где он играл с актрисой Завьяловой. В памяти отпечатался фрагмент: Быков, подставляя голову солнцу, километры вышагивает, чтобы дойти до деревни, где живёт любимая. В нём была такая поэтическая красота, которая завораживала зрительный зал. В каждой роли Быков находил свои краски. К примеру, мало актёров обладают даром молчания. А он в молчании был глубок и красноречив. Не произнося ни одного слова... Он умер молодым. Поэтому даже не верится, что с его дня рождения прошло уже столько лет...