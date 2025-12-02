День Неизвестного Солдата, поклонимся, друзья...

День Неизвестного солдата в России — скорбная дата в календаре, посвященная памяти людей, которые отдали свою жизнь за победу в Великой Отечественной войне, и чьи имена так и не удалось установить. В 2025 году памятный день будут отмечать в 12-й раз. Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Впервые День Неизвестного солдата отметили в 2014 году

Отмечать его предложило «Поисковое движение России», участники которого занимаются обнаружением и захоронением останков погибших в боях воинов.

Его представители озвучили эту идею в сентябре 2014 года — на встрече с Сергеем Ивановым, который в те годы занимал пост руководителя администрации президента России.

Ему предложение понравилась, а уже 4 ноября 2014 года Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"», который установил официальную дату Дня Неизвестного солдата.

Главная цель памятного дня — увековечить подвиги всех бойцов, которые пали в боях за Родину во время Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов, но остались неизвестными по сей день Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Дата приурочена к историческому событию, которое произошло 3 декабря 1966 года. Тогда прах неизвестного солдата из братской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе перенесли и торжественно перезахоронили в Александровском саду у стен московского Кремля.

Открытие мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» в Александровском саду состоялось 8 мая 1967 года — его приурочили к 25-летию разгрома немецких войск под Москвой.

Почетный караул и группа ветеранов Великой Отечественной проделала путь с гробом с прахом от Ленинградского шоссе до Манежной площади.

Под артиллерийские залпы и гимн СССР гроб опустили в могилу. В тот же день там появилась временная гранитная плита с надписью:Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Тогда же был зажжен Вечный огонь. Его доставили с Марсова поля в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), где расположен памятник «Борцам Революции» — мемориал жертвам Февральской и Октябрьской революций 1917 года.

Вечный огонь — это символ торжественной памяти народа о павших героях, борцах за свободу и честь Родины.

В декабре 1997 года у памятника появился пост почетного караула. С тех пор военнослужащие Президентского полка ежедневно несут службу с восьми утра до восьми вечера. А в 2009-м «Могиле Неизвестного Солдата» присвоили статус Общенационального мемориала воинской славы.

В этот день, как и в День Победы и в День памяти и скорби, по всей стране проходят различные траурные мероприятия. Они сопровождаются определенными ритуалами памяти. Фото: Александра Степанова / Коммерсантъ

Венки к Могиле Неизвестного солдата возлагают в знак памяти и скорби. Это строго регламентированный ритуал, который проводят лучшие военнослужащие по специальному распоряжению Минобороны.

Нести венок должны два солдата, символизируя этим «народное плечо» и общее дело. Венки, как правило, изготовлены из веток хвои и зелени и украшены розами и гвоздиками. Сам же венок оплетает траурная лента.

Возложение венков к воинским захоронениям — преимущественно воинский ритуал, но и гражданским лицам это делать не воспрещается

В этот день жители разных городов приносят к мемориалам, Вечному огню и местам захоронения военнослужащих цветы. Чаще всего — гвоздики, которые считаются символом траура, а также пионы, символизирующие уважение. Не воспрещается приносить зажженные свечи, которые олицетворяют память и уважение к усопшим. Фото: Александра Степанова / Коммерсантъ

После возложения цветов и венков принято почтить память усопших минутой молчания. Правильно это делать без головного убора, склонив голову.

В этот день поисковые отряды символично проводят захоронения найденных военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны. К примеру, в прошлом году 3 декабря предали земле останки 182 воинов Красной армии в Кировском районе Ленинградской области. Поисковикам удалось установить имена девяти погибших.

В этот день проходят тематические мероприятия в память о павших российских и советских воинах. Это могут быть открытые уроки и лекции, выставки, военные концерты. Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Интересные факты

На месте Могилы Неизвестного солдата в Москве с 1914 года стоял памятник-обелиск, посвященный 300-летию дома Романовых. В 1918 году его превратили в памятник революционным мыслителям, а в 1966-м — перенесли к гроту «Руины». В 2013 году памятник реставрировали и существенно изменили.

Авторство знаменитой эпитафии «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» связывают с несколькими поэтами, в числе которых Константин Симонов и Сергей Михалков. Фраза, которую они придумали, звучала как «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». Более душевное обращение создано первым секретарем Московского горкома КПСС Николаем Егорычевым — он поменял в эпитафии местоимения.

На церемонии перенесения праха Неизвестного солдата в 1966 году присутствовал маршал Константин Рокоссовский. В 1941 году он командовал 16-й армией, ведущей ожесточенные бои с немцами в районе Крюково. Именно там служил боец, прах которого перезахоронили под стенами Кремля.

