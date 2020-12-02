О буднях наёмников в Сирии

Статья была написана в конце 2018 года, но от этого она не потеряла актуальность.

Почти всю Сирию освобождали бойцы ЧВК Фото: с сайта mil.ru

Один из уральских добровольцев, воевавших в Донбассе, а затем в Сирии, в составе ЧВК Вагнера, вернулся недавно из зоны боевых действий.

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Уральского региона)

На условиях анонимности боец рассказал, как все устроено в частной военной компании. Его эксклюзивное интервью для «URA.RU»(

Александр (имя героя изменено) — бывалый вояка. По виду не скажешь: хоть и крепыш, но невысокого роста — явно не Рэмбо. Однако он профессиональный военный: офицер запаса российской армии. В 2014—2015 годах ездил добровольцем в Донбасс, командовал подразделением ополчения, в 2016-м отправился в Сирию в составе частной военной компании Вагнера. Просит не называть не только его фамилию, но и даже позывной («меня легко вычислят — служба безопасности у Вагнера работает хорошо»). На интервью согласился, чтобы рассказать правду о ЧВК Вагнера и попытаться изменить мнение россиян о добровольцах, воюющих в Сирии. По мнению «вагнеровца», даже бойцов американских ЧВК нельзя считать наемниками.

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Фото: depositphotos.com © URA.RU

— У вас была опубликована статья про ЧВК Вагнера и «Патриот» — мне очень не понравились высказывания экспертов, назвавших нас наемниками, — говорит Александр. — Наемники — это люди, которым по барабану, за кого воевать — лишь бы платили. У нас наемников нет, мы — добровольцы, работающие на интересы государства.

В законе о воинской обязанности есть статья о краткосрочных контрактах, по ней все военнослужащие (в т. ч. запаса), воюющие с террористами, не являются наемниками.

Если называть нас «наемниками», то тогда наши военные разве не наемники? Тоже воюют за деньги — за тройное жалованье. Тоже на контракте сидят, как и мы. Я даже американские ЧВК не могу назвать наемниками, потому что они тоже работают на государство — на Госдеп, на ЦРУ, на Пентагон или на какую-то из спецслужб. Я нигде не видел информации, чтобы они работали на частные компании».

— Но разве ЧВК Вагнера не действует в интересах нефтегазовых компаний?

Улицы сирийских городов. Фото: бойцы ЧВК Вагнера

— Везде пишут, что мы заняты только отжатием заводов, нефтяных скважин. Я провел в Сирии почти год, у меня было две боевых командировки — за это время я ни одной скважины не отжал.

— Чем же вы тогда занимались?

— Мы штурмовали [сирийские города] Акерабат, Дэйр-Эз-Зор, уже после моего отъезда ребята штурмовали Меядин, Восточную Гуту. Говорить, что ЧВК Вагнера только отжимает заводы и «качалки» — это неправда.

— Но ведь бой 7 февраля, когда погибло много вагнеровцев (в СМИ речь шла о сотнях убитых и раненых) произошел якобы именно за того, что ЧВК пошла отжимать у американцев завод…

На развилке дорог. Фото: бойцы ЧВК Вагнера

— Четыре завода. Но задача была не отжать эти заводы (это было само собой разумеющееся), а занять местность за ними, где стояли американские базы. Задача была вообще вытеснить их оттуда. Но генерал, который курировал эту операцию, не поддержал нас с воздуха. Задача войск была прикрыть нас или хотя бы включать средства радиоэлектронной борьбы и создать помехи авиации и дронам американцев, чтобы они не смогли работать, не «резвились» с воздуха.

Американский полковник вышел на связь, говорит: «Уберите своих — они наступают, мы не хотим кровопролития». А наш генерал из центра взаимодействия ответил, что российских военнослужащих там нет. Вот и получилось, что четыре батальонных группы пошли без поддержки, а у нас самих средств противовоздушной обороны в тот момент не было. По большому счету «Пятерку» (пятую тактическую группу) и «Карпаты» подставили. Вид с самолета при заходе на посадку. Фото: бойцы ЧВК Вагнера

— Ты сам в тот момент тоже там находился?

— Я тогда не занимался штурмовкой — мы сидели в обороне, прикрывая фланги. Но о том, что происходило, мы слышали в радиообмене.

— В статье на «URA.RU», о которой ты упоминал, эксперты объяснили потери 7 февраля некомпетентностью командования, отношением к личному составу как к «расходному материалу» и тем, что в ЧВК Вагнера мало профессиональных военных, зато много уголовников…

— ЧВК Вагнера — это состоявшаяся и эффективная военная организация. Но в ней много бардака.

То, что некоторыми подразделениями командуют люди без военного образования — это правда. Есть и люди с уголовным прошлым, некоторые из них — на командных должностях.

Причем они совершенно не знают военное дело, но политика бригады: «Мы не вмешиваемся в кадровую политику командиров отрядов». И это вызывает проблемы. Вид с наблюдательного пункта. Вдали можно разглядеть американский «Хаммер». Фото: бойцы ЧВК Вагнера?

У «блатных» очень большая жажда власти, но мизер ответственности. А у настоящего воина всегда есть ответственность. Я сколько ездил в Донбасс — не потерял ни одного своего бойца. Потому что я в первую очередь думал не только о том, как выполнить задачу, но и как сохранить личный состав — хотя мы и в разведку ходили, в том числе на вражескую территорию. Потому что я знаю, что у всех ребят жены, дети. А некоторые командиры, чтобы выслужиться, готовы подставлять людей.

— Как все непросто в вашей ЧВК!

— Но даже при таких раскладах эта бригада вытащила на себе почти всю Сирию. Вид через бинокль. Здесь американский «Хаммер» виден хорошо. Фото: бойцы ЧВК Вагнера?

— В смысле? Разве не сирийская армия освобождает города при поддержке авиации Минобороны РФ?

— Наше министерство обороны там ничего не штурмует. Авиация — да, работает. ПВО работает, потому что охраняет авиацию. ВДВ и морская пехота сидят на блоках вокруг авиабазы Хмеймим и морской базы Тартус, охраняют периметр. Реальной боевой работой по штурмовке позиций боевиков, населенных пунктов они не занимаются, за исключением групп ССО (силы специального назначения — армейский спецназ, прим.ред.). Достаточно ознакомиться с озвученными потерями минобороны в Сирии: около трех десятков погибших за три года. Война без потерь не бывает.

Сирийская армия… это вообще смех. Я даже не могу назвать ее армией. Там одна-единственная дивизия генерала Аль Хасана воюет более-менее, все остальные — никак.

Когда встал вопрос о форсировании Евфрата для освобождения Дэйр-Эз-Зора, чтобы взять правостороннюю часть, сирийская армия отказалась первой форсировать. Там же надо плацдарм взять и удержать. Фатемиды (афганские наемники) тоже отказались. Кого бросили? Нас. И Пальмиру брали тоже мы — ЧВК Вагнера, и первый раз, и второй.

До Пальмиры было все нормально, снабжение было армейское. Когда первый раз брали Пальмиру, в ЧВК были и танки Т-90, и гаубицы, и «Тигры», и БТРы. Но когда Шойгу доложил главнокомандующему: «Мы взяли Пальмиру», директор ЧВК Вагнер Пригожин возмутился: «Это мы брали Пальмиру, а не вы!». ЧВК Вагнера реально взяла все высоты вокруг нее (в том числе, знаменитую крепость тамплиеров), и террористы сами ушли из города, потому что сидеть внизу, когда тебя начнут кошмарить с высоты, смысла нет никакого. И потом подразделения министерства обороны спокойно шли по пустыне, не встречая почти никакого сопротивления. Всю тяжелую штурмовую работу сделала ЧВК Вагнера.

И когда Шойгу с Пригожиным поругались, лафа закончилось: Шойгу приказал отобрать у нас оружие…

Как живут «наемники» в Сирии: обман с зарплатой, сон на земле, ИГИЛовцы, подрывающие себя

Вагнеровцы жалуются, что вооружены хуже, чем духи. Фото: TASS\Zuma Мы сдали все нормальное вооружение и стали брать в аренду у сирийцев то дерьмо, которое у них есть. Автоматы 80-х годов. Пулеметы по большей части трофейные, которые мы сами отвоевали. ДШК (станковый пулемет «Дегтярева — Шпагина крупнокалиберный» — прим. ред.) лохматых годов. У меня в отряде снайпер бегал с трехлинейкой [винтовка Мосина, изобретенная в XIX веке] 1943 года! По большому счету ЧВК Вагнера вооружена сегодня хуже, чем духи [так называют противников — по аналогии с Афганистаном]. У них больше танков, у них есть крупнокалиберная артиллерия: они больше 40 единиц бронетехники в Гуте оставили! А у нас на отряд несколько единиц брони, из артиллерии в основном минометы. И с этой фигней мы за двое суток взяли Акерабат и за неделю — Дэйр-Эз-Зор. У наших ребят из РМО (рота материального обеспечения) золотые руки. Они свозят с пустыни разбитую технику и собирают боевые машины. У русского солдата все ездит! Вот поэтому нас армейцы и уважают, что воюем с этой старой фигней, но задачи выполняем. Американцы Мосул штурмовали полгода — мы такой же примерно город взяли за неделю тремя-четырьмя отрядами [отряд примерно равен усиленной роте]. — Сколько народу в ЧВК Вагнера? Из командировки боец привез медаль ЧВК «За победу над ИГИЛ». Фото: «URA.RU» — Не могу ответить — это закрытая информация [по данным «URA.RU», на 2018 в ЧВК Вагнера насчитывает около трех тысяч человек]. — Как устроен быт бойцов в частной военной компании? — Быт спартанский. Обычные армейские палатки на 20-30 человек с кроватями. Горячую пищу готовили, только когда в обороне сидели. А когда идет наступление — сухпайки. Причем самые дешевые, МЧСовские. Армейцы иногда дарили нам свои сухпайки — разница огромная: у них прекрасные большие пайки, а у нас — маленькие коробочки серого цвета. Воду дают бутилированную три литра на сутки. Если мы зашли в населенный пункт, то мы занимаем дома, многие из которых пустуют (потому что очень много людей в бегах). Белье нам на моей памяти выдавали только два раза, обычно — голый матрас и спальник. По линии фронта стоят блокпосты на расстоянии эффективной работы стрелкового вооружения, чтобы отсекать противника кинжальным огнем. Обычно блокпосты стоят по очереди: наш — сирийский — наш — сирийский. Если сирийцы побегут — наши и их остановят. — Они без вас вообще не воюют? Памятник добровольцам на базе ЧВК Вагнера в Сирии и в Луганске — Однажды пошли к ним общаться (некоторые чуть-чуть знают русский язык). Дело было за пару дней до нашего отъезда. Говорим: «Ребята, мы скоро уезжаем. Улетаем, жжжж!» Они побледнели — подумали, что русские вообще уходят. Но когда мы объяснили, что просто меняемся (слово «ротация» они знают), у них аж от сердца отлегло. Этот пример — очень наглядный: без нас они ничего не могут. Не зря же они поставили памятник добровольцам на нашей базе. — Какое отношение к русским в Сирии? — У тех, кто за Асада, очень положительное: они понимают, что без нас давно уже слились бы. Но сирийцы есть очень разные. В Дэйр-Эз-Зоре один типаж, в Латакии — другой. Каждый говорит на своем языке, но все говорят по-арабски плюс некоторые знают английский, а кто-то — даже русский (учились в СССР). Как-то идем с другом по улице, навстречу две женщины. Там кто-то носит паранджу, кто-то нет, но женщина всегда при встрече с мужчиной опускает глаза в землю. А эти идут и смотрят сквозь нас. Друг спрашивает: «Что за фигня?» Я говорю: «Скорее всего, вдовы боевиков, они в нас мужчин не видят, мы для них враги. Отношение сирийцев к русским разное. Те, кто за Асада, нас любят. Но есть и те, кто ненавидит (например, жены боевиков). Фото: с сайта mail.ru — С ИГИЛовцами (представителями террористической организации, запрещенной в РФ) доводилось сталкиваться? — Только с пленными (если не считать трупы). Общались через переводчика. Когда они в плен попадают, сразу «включают дурачка»: «Мы не знали, что вы русские. Знали бы — не стали бы воевать». Они плохие воины, но, надо отдать им должное, умирать они умеют (поскольку верующие). Готовы к смерти. Шахидов у них очень много, часто это пацаны лет 14-15, обвешанные взрывчаткой. Есть на мотоциклах, есть на машинах (шахид-мобиль). Их задача — прорваться к нашим позициями и подорвать себя, нанеся как можно больший ущерб. Есть бойцы-шахиды, у которых несколько автоматных рожков плюс они привязывают к себе на грудь МОНки (осколочные мины). Сперва они действуют как простые пехотинцы, но стараются подойти как можно ближе (например, если бой идет в городе) и тоже взорвать себя. Либо это делают ДРГ (диверсионные группы) — просочиться ночью, забежать в палатку, подорвать себя и нас. — Были такие случаи? Террористы научились хорошо строить укрепрайоны — Один на моей памяти — тогда из дивизиона погибло несколько человек. Это опять же вопрос армейской дисциплины и науки: посты, часовые. Духи, кстати, пытаются воевать «по науке» — делают «укрепрайоны»: бульдозером сооружают насыпь из песка и камней — метра три-четыре, потом привозят дизель-генератор, подключают перфораторы и долбят землю — роют норы-укрытия против авиации. Или используют засохшие русла рек. Однажды, когда мы наступали под Дэйр-Эз-Зором, я пошел со своим бойцом разведать маршрут для машин. И наткнулись на брошенный лагерь духов: там в руслах в стенки вкопаны целые металлические контейнеры — 5-10-тонники. Замаскированы, естественно. Открываешь дверь — а там «комната». Найти это можно только с помощью разведгрупп — ни из космоса, ни с воздуха этого просто не видно. — Как сам оцениваешь эффективность ЧВК Вагнера в Сирии? — Она эффективна, только там бардак. В ней надо навести порядок. — Что надо сделать для этого? Боец: ЧВК необходимы там, где нельзя применять регулярную армию. К тому же ЧВК гораздо дешевле Фото: Евгений Ганеев — Организовать подбор кадров. Сейчас кого только нет! Сидят в обороне, охраняют, едут не воевать, а за деньгами. Нужно организовать обучение. То, что есть сейчас, это курс молодого бойца: 10 дней на базе в России плюс доподготовка (дней 10) уже в Сирии — и вперед! Конечно, внутри подразделений мы сами себе устраиваем какие-то стрельбы, учения, но это не то. В Советском Союзе была целая военная наука, которую мы осваивали в военных училищах, и в армии все на ней было построено. Командир отделения, взвода, роты должны знать корректирование артиллерии, уметь читать карты, ориентироваться на местности — в ЧВК Вагнера многие командиры этого не умеют. Но самая главная причина бардака — у нас нет четкого правового регулирования частных военных компаний. Скажем, в Минобороны все прописано: есть уставы (боевой, внутренней службы), инструкции, приказы. И любой командир этим руководствуется. Это досталось от СССР, в эпоху которого я служил в армии. Все должно быть регламентировано. Отношение к бойцам должно поменяться. Если, не дай бог, завтра начнется серьезная война, кто пойдет воевать? «Офисный планктон», что ли? Их, конечно, могут даже призвать, но толку-то от них! — Кто это должен сделать? — У нас есть главнокомандующий. Я считаю, это работа его помощников — навести порядок как в вооруженных силах, так и в частных военных компаниях. Ничего сложного в этом нет — это вопрос воли. Нам бы поручили — мы бы это сделали. Писать законодательные акты с нуля не надо — надо адаптировать под ЧВК военные регламенты. — Зачем вообще нужны ЧВК? Может, проще без них? Еще награды ЧВК Вагнера. — Во-первых, всегда были и будут люди, которым нравится военная работа. Это определенный тип людей. Еще в древней Руси существовала система отбора мальчиков для военной службы, по поведению ребенка определяли: этот — будущий воин, этот — нет. Сейчас в любом подразделении Минобороны настоящих, истинных бойцов — процентов 10. На Западе давно поняли, что таких людей надо использовать. Я вот уволился из армии, но мой опыт, образование, навыки остались невостребованными — сейчас я это наверстываю. Был в Донбассе, год отвоевал в Сирии. Во-вторых, частные военные компании используются во всем мире, когда нельзя применить регулярные войска из политических соображений. Допустим, сталкивается Россия с США в каком-то регионе. Мы же не можем воевать с Америкой — вот и воюют друг с другом российские и американские ЧВК. Для государства это очень удобно. Регулярная армия — очень мощная и громоздкая машина, в локальных конфликтах часто в ней нет необходимости. ЧВК дешевле. На Западе это поняли давно и посчитали. В США частных военных компаний очень много, в Великобритании их численность — около 600 тысяч человек при 180 тысячах королевских вооруженных сил. Российские ЧВК уже есть и работают, но надо все упорядочить, потому что мы, бойцы, не имеем никакой социальной защиты. Нам могут заплатить сумму, которая указана в контракте и которую обговаривали при наборе, а могут — совсем другую сумму или вообще ничего не заплатить (такое тоже было — система штрафов за «косяки», выдуманные на ровном месте). То же самое — по компенсациям семьям погибших: могут заплатить, а могут и нет. Потому что мы нигде и никак. Стаж пенсионный нам тоже не идет. Лавров поднял этот вопрос в январе 2018 — воз и ныне там. Видимо, закон о ЧВК лежит под сукном в Госдуме. С пенсионной реформой быстро подсуетились, а тут динамят. В думе либералы — лоббисты США — тормозят его. Мечтают разделить страну на мелкие княжества под контролем Запада, а они (либерасты) будут при них менеджерами. Мы должны в шахтах и на буровых на Запад работать, а они будут нами руководить: «Русский же Ваня только пить, курить и воровать умеет!» Только интересно, кто же на заводах, в полях и шахтах будет трудиться? И воевать? В Пентагоне прекрасно знают эффективность ЧВК Вагнера!

P. S. ИГИЛ (ИГ) — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Данное творчество принадлежит 27-летней жительнице Владивостока, работающей под никнеймом Веселый Лис. В беседе с журналистами «ВостокМедиа» дизайнер рассказала, что к созданию данных плакатов ее подтолкнул образ «вагнеровцев». Он заставил ее проштудировать ни один тематический ресурс, после чего она сделала для себя вывод, что добровольцы данной частной военной компании – это настоящие герои. Стоит отметить, что настоящими героями бойцов ЧВК «Вагнера» считают многие представители СМИ, а также политические и общественные деятели. Так, например, ранее глава фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин справедливо заявил, что «вагнеровцы» готовы отстаивать интересы нашей страны в любой точке мира. По этой причине Запад так активно ведет против них информационную войну. «С нашей точки зрения, качества ЧВК «Вагнер» — это доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства, патриотизм. И последовательное усиление геополитической субъектности России, то есть действия в интересах Родины против американских атлантических интересов, — объяснил эксперт в области геополитики. — Запад, а в первую очередь американцы, связывают с ЧВК «Вагнер» все свои неудачи и поражения последнего времени на Ближнем Востоке». Что же, трудно не согласиться. Так что данные плакаты – это своего рода дань уважения героям из ЧВК «Вагнера», которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо у нас над головами.

https://ura.news/articles/1036276546

https://ura.news/articles/1036276555

https://mpsh.ru/28556-avtor-plakatov-pro-chvk-vagnera-rasska...