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Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига

Предыдущий материал:

Удивительные авангардные советские автобусные остановки

Занесло как-то американца Кристофера Хервига (Christopher Herwig) в Санкт-Петербург участвовать в велосипедных гонках 2002 года. Какой была первая увиденная им остановка, история умалчивает, но его реально накрыло. Он проехал более 30 000 км, посетил 13 стран — бывших республик СССР и задокументировал совершенно фантастические шедевры архитектуры малых форм времен расцвета СССР.

Выпустил книгу — мне понравилась прикольная рецензия: «Тонкий баланс между современным искусством и клиническим безумием». Впрочем, не стоит упускать из вида, что это был американец, который видимо старался показать, что кроме разрухи в стране Советов ничего нет. А с другой стороны уже и не было такой страны, а то что в бывших союзных республиках развал - не удивительно.

Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №1 - BigPicture.ru

Эстонские остановки — просто космос! На их фоне литовские просто колхоз-совхоз. Казахстан — монументальность и защищенность от всех ураганов мира. В Абхазии — настоящие архитектурные шедевры. И так далее… Сами смотрите.Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №2 - BigPicture.ru1. Балты, Молдова Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №3 - BigPicture.ru2. Талдыкурган, Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №4 - BigPicture.ru3. Украина Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №5 - BigPicture.ru4. Украина Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №6 - BigPicture.ru5. Балыкчи, Кыргызтан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №7 - BigPicture.ru6. Термез, Узбекистан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №8 - BigPicture.ru7. Турсунзаде, Таджикистан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №9 - BigPicture.ru8. Мары, Туркменистан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №10 - BigPicture.ru9. Каракал, Кыргызтан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №11 - BigPicture.ru10. Полтава, Украина Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №12 - BigPicture.ru11. Фалешты, Молдова Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №13 - BigPicture.ru12. Вагаршапат, Армения Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №14 - BigPicture.ru13. Ереван, Армения Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №15 - BigPicture.ru14. Саратак, Армения Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №16 - BigPicture.ru15. Абхазия Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №17 - BigPicture.ru16. Пицунда, Абхазия Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №18 - BigPicture.ru17. Пицунда, Абхазия Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №19 - BigPicture.ru18. Пицунда, Абхазия Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №20 - BigPicture.ru19. Пицунда, Абхазия Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №21 - BigPicture.ru20. Мариямполе, Литва Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №22 - BigPicture.ru21. Лелюнай, Литва Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №23 - BigPicture.ru22. Деревня Ни́йтсику, Эстония Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №24 - BigPicture.ru23. Коотси, Эстония Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №25 - BigPicture.ru24. Пярну, Эстония Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №26 - BigPicture.ru25. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №27 - BigPicture.ru26. Шымкент, Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №28 - BigPicture.ru27. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №29 - BigPicture.ru28. Тараз, Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №30 - BigPicture.ru29. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №31 - BigPicture.ru30. Алтайские горы, Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №32 - BigPicture.ru31. Астана, КазахстанФотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №33 - BigPicture.ru32. Чарын, Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №34 - BigPicture.ru33. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №35 - BigPicture.ru34. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №36 - BigPicture.ru35. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №37 - BigPicture.ru36. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №38 - BigPicture.ru37. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №39 - BigPicture.ru38. Аральск, Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №40 - BigPicture.ru39. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №41 - BigPicture.ru40. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №42 - BigPicture.ru41. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №43 - BigPicture.ru42. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №44 - BigPicture.ru43. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №45 - BigPicture.ru44. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №46 - BigPicture.ru45. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №47 - BigPicture.ru46. Казахстан Фотография: Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига №48 - BigPicture.ru47. Кыргызтан

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