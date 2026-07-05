Такие разные советские автобусные остановки на фотографиях Кристофера Хервига

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Удивительные авангардные советские автобусные остановки

Занесло как-то американца Кристофера Хервига (Christopher Herwig) в Санкт-Петербург участвовать в велосипедных гонках 2002 года. Какой была первая увиденная им остановка, история умалчивает, но его реально накрыло. Он проехал более 30 000 км, посетил 13 стран — бывших республик СССР и задокументировал совершенно фантастические шедевры архитектуры малых форм времен расцвета СССР.

Выпустил книгу — мне понравилась прикольная рецензия: «Тонкий баланс между современным искусством и клиническим безумием». Впрочем, не стоит упускать из вида, что это был американец, который видимо старался показать, что кроме разрухи в стране Советов ничего нет. А с другой стороны уже и не было такой страны, а то что в бывших союзных республиках развал - не удивительно.

Эстонские остановки — просто космос! На их фоне литовские просто колхоз-совхоз. Казахстан — монументальность и защищенность от всех ураганов мира. В Абхазии — настоящие архитектурные шедевры. И так далее… Сами смотрите. 1. Балты, Молдова 2. Талдыкурган, Казахстан 3. Украина 4. Украина 5. Балыкчи, Кыргызтан 6. Термез, Узбекистан 7. Турсунзаде, Таджикистан 8. Мары, Туркменистан 9. Каракал, Кыргызтан 10. Полтава, Украина 11. Фалешты, Молдова 12. Вагаршапат, Армения 13. Ереван, Армения 14. Саратак, Армения 15. Абхазия 16. Пицунда, Абхазия 17. Пицунда, Абхазия 18. Пицунда, Абхазия 19. Пицунда, Абхазия 20. Мариямполе, Литва 21. Лелюнай, Литва 22. Деревня Ни́йтсику, Эстония 23. Коотси, Эстония 24. Пярну, Эстония 25. Казахстан 26. Шымкент, Казахстан 27. Казахстан 28. Тараз, Казахстан 29. Казахстан 30. Алтайские горы, Казахстан 31. Астана, Казахстан 32. Чарын, Казахстан 33. Казахстан 34. Казахстан 35. Казахстан 36. Казахстан 37. Казахстан 38. Аральск, Казахстан 39. Казахстан 40. Казахстан 41. Казахстан 42. Казахстан 43. Казахстан 44. Казахстан 45. Казахстан 46. Казахстан 47. Кыргызтан