За что вернули Набиуллину

Путин предложил Думе переназначить Набиуллину на пост главы ЦБ РФ. Патриоты, у которых уже руки почти добрались до финансового горла главного логова глобалистской колонны в России, взвыли от досады. Цель была так близка и выскользнула в последний момент. И спас её сам Путин. Даже самые надёжные его сторонники недоумевают – зачем https://t.me/Kdvinsky/3820 ?

Здесь надо встать на место Путина, чтобы понять. Война России с Западом идёт на нескольких уровнях. Одни проходятся быстро, другие медленно. Уложить всё в один темп и ритм невозможно.

Кампанию на Украине можно закончить быстрее, чем переформатирование мира, которое началось и будет очень долгим. Мы рванули, как на стометровку, а перед нами марафон. Не рассчитать силы и спечься – это не упустить кубок, а погибнуть. Разобраться с Фининтерном так же, как с Украиной или ИГИЛом в Сирии, не получится.

Все заметили, что в ответ на отстранение нашего члена Совета директоров МВФ Россия не вышла из МВФ? И Запад ограничился не исключением России из МВФ, а выведением её представителя из структуры управления? Это говорит о том, что можно выйти из ПАСЕ, даже из ВТО, но нельзя выйти из МВФ. Даже Китай, у которого контры с США куда больше, чем у нас, из МВФ не выходит.

Всего стран в мире 197, включая непризнанные. 193 – члены ООН. В МВФ состоит 190 стран. Как вы понимаете, России оказаться в числе непризнанных стран и стран даже не членов ООН как-то нерационально, как бы это помягче выразиться.

Дело в том, что МВФ – это хозяева мировых денег и мировой экономики, а не администрация США или даже их совокупный двухпартийный истеблишмент. Россия не собирается весь мир до основанья разрушить, а затем. Россия ведёт переговоры с Фининтерном о будущих сделках. А для этого надо понимать, что есть определённые красные линии не для Байдена, а для ФРС. Сохранение Набиуллиной – одна из них.

Можно сказать: да они же нас приговорили и объявили нам войну насмерть! Нет, это пока не так. Прессуют беспрецедентно жёстко, но пока есть каналы для переговоров. Как во Вторую мировую. Переговоры шли всю войну, невзирая на поля сражений. Итоги сражений влияли на позиции сторон в переговорах.

Но ни сам факт войны, ни исходы тех или иных битв не срывали переговоры вовсе. То же самое мы видим и сейчас. Россия полностью лишит себя всякой переговорной платформы, начав войну не на геополитическом, а на финансовом поле, где выиграть её шансов нет никаких.

На что же рассчитывает Россия? На то, что, играя на поле геополитики, она способна влиять на поле финансов. Россия не только не вышла из МВФ и не сменила главу ЦБ, она не отменила все инструкции МВФ и подчёркнуто платит долги по еврооблигациям. Транш в 117,2 млн. $ 15.03.22 прошёл, и лондонский филиал Ситибанка его провёл. Минфин США его одобрил и признал. Война войной, а обед по расписанию.

Россия может стереть в порошок какие-то части НАТО и дать по морде Пентагону. Опасно, но можно – делали так не раз. Опасно и нельзя давать по море мировым банкирам. Не время. Это будет выстрелом себе в ногу. Фининтерн затеял не доллар спасать, а вообще менять всю мировую систему, включая и отказ от доллара и возможно даже от США. Так что Россия не за возвращение в долларовую систему сражается – это и невозможно, и уже не нужно. Россия играет на очень далёкую перспективу.

Почему с Россией разговаривают? По двум причинам. Она может этот переход сильно осложнить. Как? Просто. Россия не только пока не выходит из МВФ, но и контрсанкции пока не вводит. Не обрушивает мировую экономику под ноль раньше времени, хотя может. Потому с ней и разговаривают. Но не Байден и его команда, а те, кто Байденом недовольны и уже сами пытаются руководить процессом. Условные Ротшильды и компания.

Вот когда и тут не получится, тогда да, включат кран контрсанкций, врубят мобилизационную автаркию, выйдут из МВФ и сменят Набиуллину на Глазьева. Это значит, что договариваться уже нет шансов. А пока они есть. И потому "полковник МВФ" Набиуллина, как Штирлиц в последней серии, едет не домой в Вашингтон, а в Москву. Она едет работать.

ТГ-канал "Русский Демиург"