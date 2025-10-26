"Блестящие" новости

Госдума отклонила законопроект о бесплатном высшем образовании для участников СВО, а также их родственников.

Как оказалось, квота для поступающих на бюджет ветеранов составляет сегодня всего 10% от общего числа мест. И уже два года их просто не хватает всем желающим:

«Казалось бы, коллеги, мы с вами приняли законопроект, который даёт право участникам СВО и членам их семей, детям получать высшее образование бесплатно, по бюджетной квоте.

Но, если вы помните, эта квота была ограничена 10% от того, что есть в каждом конкретном вузе. И вот когда это всё приземляется на практику, мы с вами уже эту практику видим на протяжении, по-моему, двух лет, если я не ошибаюсь, то на практике это выглядит так, что где-то могут предоставить, где-то не могут предоставить. И там, где не могут предоставить, они идут по обычной платной схеме».Законодатели предложили дать вузам право не взимать плату с ветеранов СВО и их родственников, обучающихся на платных местах. Законопроект поддержало учёное общество, ректоры вузов и руководители регионов. Казалось бы, это действительно важная проблема, которую нужно решить... И что бы вы думали? Законопроект сразу же отклонили.

Ветераны СВО и их родственники будут платить за высшее образование, зато щедрое государство в этом году выделило целых 30 тысяч бесплатных мест для иностранцев. - пишет Вика Цыганова

Еще одна утешительная новость.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщает, что МВД и прокуратура "засекретили" информацию о половых преступлениях, совершенных в России иностранцами и лицами, получившими гражданство РФ из иностранного.

Ранее МВД предоставило данные о преступлениях "тожероссиян" в целом (без выделения отдельно половых преступлений), которые показывали, что был период, когда они у ряда групп за год удваивались.

Обнародование данных вызвало большой резонанс, и разобраться с ним решили своеобразно. Снабдив данные по половым преступлениям грифом "для служебного пользования".

"Что там такого происходит с половыми преступлениями у мигрантов, из-за чего наши правоохранители эти данные решили предусмотрительно дружбонародно не светить, догадаетесь сами,"- пишет Матвеев.

Если информацию о каком-то явлении закрыть, само явление будет только набирать обороты. Загоняя вопиющие проблемы насилия среди мигрантов "под сукно", власти добьются обратного результата. Жаль, что мы прекрасно это понимаем, а МВД - видимо, нет - замечает РИА "Катюша"

Данные МВД по количеству преступлений, совершенных гражданами России, получившими гражданство из иностранного.

Так как в последние несколько дней разошлось много цифр, посчитал необходимым обнародовать первоисточник и уточнить ряд цифр, ошибочно прозвучавших без учёта того, что данные за 2022 год- это данные только за второе полугодие, а 2025 год- за 5 месяцев, их сравнение без этого учёта было некорректно, прошу это учесть.

Если сравнивать два полных года (2023 и 2024), и предположить, что первое полугодие 2022 года равно второму, то мы увидим, что по сути каждый год число преступлений среди "тожероссиян" удваивается. А по тяжким и особо тяжким преступлениям выходцев из ряда стран ещё больше.

Без учёта украинцев, (там боевые действия дают дополнительный рост) картина по количеству преступлений выходцев из Средней Азии и Закавказья выглядит так (в скобках тяжкие и особо тяжкие):

2022, полгода, 599 (121)

2023 -2678 (728)

2024- 6559 (1420)

Тут есть что анализировать и по отдельным странам, и в целом.

Но главный вывод который делаю я: уровень преступности среди мигрантов, получивших российское гражданство, ежегодно растёт, и его не удаётся пока остановить. А то что у выходцев из ряда стран велика доля (у выходцев из Азербайджана по данным за 5 месяцев 2025 г. преобладают) тяжких и особо тяжких преступлений, не может не вызывать тревогу.

Ежегодный существенный рост преступлений мигрантов и получивших российские паспорта, и иностранцев, говорит о том, что принимаемые меры, в том числе законодательные , недостаточны

Необходимо как ужесточение требований к выдаче российского гражданства, так и расширение оснований для его прекращения за совершенные преступления (что сейчас Госдума и делает), особенно - за тяжкие и особо тяжкие преступления - пишет Матвеев

Вот еще один "ителлигент" расчехлился.

Как вы знаете, семья Геннадия Хазанова готовится к побегу из России. Они распродали почти всё имущество: сам Хазанов — на 700 миллионов рублей, его супруга Злата Эльбаум — на 250 миллионов.

Однако, несмотря на такое внушительное состояние, журналисты выяснили, что брат артиста, Юрий Лукачер, провёл последние годы жизни в бедности и одиночестве. Брат Геннадия Хазанова умер в нищете и одиночестве

Выйдя на пенсию, он вынужденно подрабатывал в такси, но вскоре состояние здоровья ухудшилось настолько, что Юрий не смог работать. Не хватало денег даже на лекарства...

Когда Юрий обратился за помощью к брату, получил резкий отказ. Соседи мужчины рассказывали, что он редко выходил на улицу и жаловался на одиночество. Мужчина начал пить с горя, а после у него отказали ноги. В один из дней Юрию стало плохо, но он не смог сам вызвать скорую помощь и открыть дверь. Спасателям пришлось взламывать замок, чтобы доставить его в больницу. Там он и скончался в 2023 году в полном одиночестве. За несколько лет до этого Юрий от отчаяния набрал множество кредитов и займов, чтобы хоть как-то выжить.

Маленький, но очень показательный штришок к личности нетвойниста Хазанова. Этот человек, вся его личность вызывает лишь рвотный рефлекс у нормальных людей. Среди всех национальностей есть достойные и глубокие люди. Но это просто жидкая мерзота, шушера и вонючая бездарность. - такую характеристику деятелю дала Вика Цыганова

Еще не менее удивительное событие

Глава Башкортостана Радий Хабиров присвоил российскому певцу Егору Булаткину (псевдоним - Егор Крид) почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

19 октября Крид дал большой концерт в Уфе на площадке «Уфа Арена», собрав более восьми тысяч зрителей. Глава республики Радий Хабиров высоко оценил профессионализм певца, его песни и уважительное отношение к аудитории, отметив, что музыкант «без фальши и в личности, и в творчестве».

Встреча главы региона и артиста прошла в Доме Республики, где было принято решение о присвоении почетного звания. Хабиров выразил надежду на то, что "Крид и дальше будет радовать жителей республики своими выступлениями, и заверил, что Башкортостан всегда открыт для молодых талантов, говорится в сообщении".

А помните - 2018 год, концерт сынка орехового олигарха из Пензы Булаткина в Дагестане отменен после протестов консервативной общественности? Либеральные и официозные СМИ раздувают скандал. Крида защищают - и на страну, на молодое поколение обрушивается волна музыкальных вырожденцев ("Катюша" подробно разбирала это явление (вот тут можно с этим ознакомится) - нацеленных на молодежь исполнителей-дегенератов, набор текстов которых посвящен пропаганде насилия, преступности, проституции, употребления алкоголя и наркотиков, откровенного гедонизма, поклонения деньгам, оккультизма и т.д...

Многие из них сегодня иноагенты, кто-то "свалил из Рашки" навсегда, а кто-то после пиара на Первом канале сохранил отличные отношения с Сергеем Кириенко и Сергеем Новиковым из АП, выступил перед школьниками на "Разговорах о важном", пригласил на свои концерты и в свои блоги, которые, кстати, блокировались Роскомнадзором за рекламу онлайн-казино, т.е. того же скама. Продолжил пиариться как "лидер мнений" среди подростков в роли наставника в детском "Голосе", устраивать разврат в "песнях" и на концертах с товарищем по сатанизму Киркоровы (очередной скандальный концерт состоялся 30 августа.

И прекрасно себя чувствует, хотя и выступал публично "за мир" сразу после начала СВО, и сваливал в ОАЭ от мобилизации, и был замечен в США с товарищем - украинским блогером-русофобом Алексеем Шевцовым. Хотя эксперты Роскомнадзора находили в его текстах весь "джентельменский набор" о вреде "творчества" для несовершеннолетних.

В контексте споров о том, насколько допустимо проводить перед несовершеннолетними концерты исполнителей с репертуаром, как у Крида, напомним позицию замглавы АП Кириенко от декабря 2018 г.:

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов. Это глупость».

Они и работают... Как умеют. Присвоением Криду звания "заслуженного" нам всем дают недвусмысленный знак. И показывают на место, в котором находится культурная и молодежная политика государства.

Вынуждены заметить, что из этого места изрядно смердит.

А, между тем, в тылу воюющей страны происходят совершенно дикие вещи. Причём, в её столице.

То, что творится в культурной сфере Москвы, не поддаётся уже никакому описанию. Точнее, то, что вытворяет столичный департамент культуры и лично его зам.руководительницы, Надежда Преподобная. Не успела общественность добиться отмены мероприятия с участием врага государства Майи Кучерской (пусть и временной, но всё же), как стало известно, что в московской галерее «ОВЗМ» была закрыта выставка творчества СВО, а вместо неё открыта другая: т.н. "перфоманс- инсталяция" «ДанилА» (с ударением на последнюю «а») от извращенца Данила Полякова, которое публично заявляет о себе как о «востребованной модели не только в мужских, но и в женских показах» и «новом эталоне мужской красоты — красоты андрогина». Напомним, андрогин — это человек,«наделённый внешними признаками обоих полов». Ну, то есть пропагандой экстремистского запрещённого в России ЛГБТ они там занимаются. А главное темой его "творчества" являются экскременты. А предыдущий руководитель галереи, продвигавший искусство СВО, был просто вышвырнут с работы. Департамент культуры Москвы г-жи Преподобной поменял идеологическую политику в крупнейшем выставочном учреждении города.

История вокруг этого развивается уже долго. Сначала г-жа Преподобная пыталась протащить туда свою подругу, известную скандальными выставками Катю Бочавер. Но скандал, поднятый патриотической общественностью, это сорвал.

И вот теперь Преподобная провела на должность художественного руководителя ГБУК «ОВЗМ» другую свою выдвиженку — Екатерину Мочалину, которая ранее тесно сотрудничала с так называемым «художником», открытым представителем сообщества извращенцев (запрещено в РФ) и врагом России Фёдором Андриевичем, спешно покинувшим страну после 2014 г.

Которая моментально выкинула за двери выставку искусства СВО и открыла на её месте "инсталляцию" с "андрогинами" и фекалиями.

Происходящее является просто вопиющим скотством. И прямым оскорблением воюющего народа. Который ведь когда-нибудь вернётся с фронта. Не пора ли уже задать вопросы самой г-же Преподобной? Хватит с огнём играть. Воюющий народ - не скот и не быдло. Он всё видит. И с каждым днём войны он уважает себя всё больше. Может, всё-таки не стоит его так оскорблять?

