День строителя. Поздравляем!

День строителя отмечают в России ежегодно во второе воскресенье августа. В 2023-м дата выпадает на 13 августа.

Так как праздник родом из СССР, День строителя также отмечают некоторые страны СНГ. Например, в Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстане праздник также выпадает на 13 августа в 2023 году.

Профессиональный праздник у строителей появился лишь в середине XX века. В сентябре 1955-го вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, который постановил ежегодно отмечать День строителя во второе воскресенье августа. Считается, что праздник появился по инициативе Никиты Хрущева. Якобы первого секретаря ЦК КПСС так впечатлил вид строящейся Жигулевской ГЭС, что он решил отблагодарить строителей за их труд и учредить их день. Первый День строителя отметили в 1956-м, к торжеству приурочили открытие стадиона «Лужники». Дату профессионального праздника закрепили в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Документ до сих пор является действующим. В 2011-м (в год юбилейного, 55-го Дня строителя) по решению Министерства регионального развития праздник стал федеральным.

Интересные факты

Во времена СССР ко Дню строителя приурочивали открытие важных объектов, чаще всего станций метрополитена. Например, 12 августа 1974 года в Москве открыли станции «Калужская» и «Беляево».

В 1956-м к первому Дню строителя в СССР выпустили три марки (40 и 60 коп., 1 руб.), посвященные Дню строителя.

В 2021-м вклад строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в валовой внутренний продукт составил 14,4 трлн руб. — это 11% от общего объема ВВП.

В строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве России заняты более 11 млн человек, то есть около 15% от общего количества трудящихся. Из них в сфере строительства задействованы свыше 6 млн человек.

На конец 2021 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, в России было более 1,62 млн многоквартирных домов.

Ипотеку выплачивает каждая десятая российская семья (более 7 млн семей). Только в 2021-м ипотечный кредит оформили 1,9 млн человек — это на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Строительной области в России не хватает 200 тыс. специалистов. Такую оценку озвучили в начале 2023-го в Минстрое.

https://www.rbc.ru/life/news/64ba86e09a794729a0211ad4 «Строительница». 1964 год. В. А. Серов Предыдущие темы: