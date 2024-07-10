История Занавеса Большого театра

История легендарного занавеса главного театра страны не менее любопытна, чем рассказы о создании самых известных постановок, вошедших в золотой фонд лучших достижений отечественной культуры.

Золотой занавес сегодня такой же символ Большого, как квадрига Аполлона на фасаде здания. Он кажется неотъемлемой частью театра, хотя на самом деле намного «моложе» и появился на свет всего лишь в 1955 году. Новости СМИ2



Занавес Большого театра называли его достопримечательностью. Венецианский профессор живописи Козрое Дузи по обычаю итальянских театров изобразил на занавесе Большого важнейший эпизод из истории Москвы - 1612 год, запечатленный в опере Глинки «Жизнь за царя». Москвичи с хлебом и солью встречают перед Спасскими воротами Кремля русское воинство во главе с Мининым и Пожарским. Сорок лет украшал этот занавес - грандиозная картина, отделанная во всех подробностях - сцену Большого театра.Один из самых узнаваемых символов Большого театра.

В марте 1853-го года в Москве случился сильный пожар в Большом Петровском театре — так назывался тогда Большой театр. Здание горело три дня и всё, что могло сгореть, сгорело. Остались только обгоревшие стены и колоннада. Эбергард Лилье. Пожар Большого театра в Москве 11 марта 1853 года.

Главный архитектор Императорских театров Альберт Кавос выиграл конкурс на возобновление Большого театра в Москве после пожара. Восстановление Большого театра символически было созвучно возрождению России после перенесённой тяжёлой Крымской войны. Здание театра готовили к предстоящей коронации императора Александра II.

Работу над занавесом для сцены нового Большого театра Кавос поручил Козрое Дузи. Тема картины, которая была изображена на занавесе, была созвучна моменту и рассказывала о героических усилиях защиты Отечества от захватчиков и избавлении от великой Смуты, поставившей на грань выживания Российское государство: въезд войска Кузьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского в Московский Кремль в 1612-ом году.

Это был не просто занавес, отделявший сцену от зрительного зала, это была монументальная картина патриотического содержания, написанная на состоящем из нескольких полотнищ холсте.

По своим акустическим качествам зал Большого театра был одним из самых лучших в мире второй половины XIX века. И этим превосходством театр был обязан мастерству архитектора Альберта Кавоса, спроектировавшего зрительный зал как огромный музыкальный инструмент. Деревянные панели из резонансной ели пошли на отделку стен, вместо железного потолка был сделан деревянный, и живописный плафон был сложен из деревянных щитов — в всё в зале работало на акустику. Михаил Зичи. Зрительный зал в день открытия Большого театра во время визита императора Александра II. 1856 год.

Кавос писал: «Я постарался украсить зрительный зал как можно более пышно и в то же время по возможности легко, во вкусе ренессанса, смешанном с византийским стилем. Белый цвет, усыпанный золотом, ярко-малиновые драпировки внутренних лож и основной эффект зрительного зала — большая люстра из трёх рядов светильников и украшенных хрусталём канделябров — всё это заслужило всеобщее одобрение».

Одобрение заслужил и занавес, выполненный Козрое Дузи. Он очень понравился москвичам, его также отметил император Александр II. Этот занавес без подновлений и реставраций служил в Большом театре сорок лет. Это немалый срок, и понятно, что за это время он изрядно обветшал. В 1896-ом году к коронации Николая II занавес-картину Козрое Дузи заменили другим.

Старый и ненужный занавес долгое время хранился в кладовой, в советское время предпринимались попытки его реставрировать, но слишком непростой была задача: холст истлел, краски облетели. Для восстановления требовался исходный материал, а его не было. Сохранились иллюстрации в разных изданиях и нечёткая фотография в музее Большого театра. Фотография занавеса-картины художника Козрое Дузи. 1856 г. Единственный сохранившийся снимок. 18х25 см.

Через несколько десятилетий его сменил другой — «Вид на Москву с Воробьевых гор». До наших дней дошел занавес «Торжество муз», который с 1896 года использовался в антрактах и изображал Аполлона в окружении своих спутниц — покровительниц искусств. Долгие годы считавшийся утраченным, он был обнаружен при разборе старых декораций в 1980 году.

В советский период все занавесы Большого были созданы по эскизам Федора Федоровского — творца известных на весь мир рубиновых звезд на башнях Кремля и постановщика физкультурных парадов на Красной площади. Выпускник Строгановского училища, участник «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже и Лондоне, он отдал Большому театру более трех десятилетий и почти четверть века был главным художником ГАБТ. Золотой занавес появился в 1955 году. Это гобелен, сотканный из золотых и шелковых нитей. Общая площадь занавеса составляет 500 кв. м, а вес — больше тонны.

Золотой занавес Федоровского почти полвека служил театру. Он несет в себе характерные черты искусства своей эпохи: торжественность и монументальность. Занавес был изготовлен из натурального шелка с металлизированной нитью, покрытой тончайшим слоем золота. Основным элементом был стяг с надписью «СССР». Рисунок 1,5 метра длиной и 3 метра шириной повторялся 26 раз, перемежаясь дубовыми и лавровыми ветвями, лирами и нотами. Макет занавеса Большого театра 1955 года на открытии выставки «Художник Федор Федоровский. Легенда Большого театра» в Третьяковской галерее, 8.04.2014 год.

Это величественное великолепие заменило прежний занавес, тоже работы Федоровского, на котором многократно повторялись революционные даты: 1871 год — Парижская коммуна, 1905 год — первая русская революция, 1917-й — Октябрьская революция.

Золотой занавес стал узнаваемым во всем мире. Он знаменовал целую эпоху расцвета искусства страны Советов и служил театру до начала 1990-х годов. В годы перестройки был изготовлен новый занавес, а старый передали в музей ГАБТ, где он хранится и сейчас. В соответствии с духом нового времени советский герб был заменен двуглавым орлом, вместо аббревиатуры «СССР» появилась надпись «Россия», но ветви, лиры и ноты были сохранены. Увы, уже спустя полтора десятка лет выяснилось, что ткань нового занавеса сильно износилась и восстановлению не подлежит.

В 2006 году во время реставрации театра началась работа над созданием занавеса, который, с одной стороны, должен был напоминать о великих традициях прошлого, с другой — отвечать всем современным требованиям.

Изготовлением занимались специалисты из компании Rubelli — одного из мировых лидеров в производстве декоративных тканей. Требовалось соткать гобелен с металлизированной золотой нитью, негорючий, на подкладке и с несколькими слоями звукопоглощающей ткани внутри. Непростая задача, решение которой заняло 4 года. Большая часть — около 3 лет — ушла на создание рисунка, сам процесс изготовления ткани занял 6 месяцев. Это современный материал, искусно имитирующий натуральный шелк и обладающий идеальными акустическими характеристиками. Художникам удалось создать эффект объема и, главное,обеспечить колористическое соответствие замыслу Федоровского. Сотканный раппорт занавеса «СССР». 1955-2005 гг. и Сотканный раппорт занавеса «РОССИЯ». 2010 г.

Если получится, приглядитесь внимательно к нотам: это знаменитое «Славься» из «Ивана Сусанина» Михаила Глинки. Эти же ноты были изображены и на занавесе 1955 года. И согласитесь, есть в этом «цитировании» легендарного хора из первой русской национальной оперы что-то глубоко символичное.

Рядом с огромными полотнами человек выглядит крошечным. Четыре года работы, несколько тонн специально сотканной ткани — и новый «золотой» занавес готов. Только если предыдущий золотой занавес был из полос, то нынешний соткан единым полотном.

Как это было и интервью с человеком, руководившим работой по воссозданию знаменитого занавеса, предлагаю вашему вниманию.

Рассказ и фотографии Рустема Адагамова

Первый занавес, сотканный из золотой нити, появился в Большом театре в 1955 году — его по эскизам Федора Федоровского создал художник-график Михаил Петровский, который заменил прежний занавес с многократно повторявшимися в орнаменте революционными датами. На обновленном занавесе 1955 года был изображен стяг с надписью «СССР», общая площадь занавеса (как я уже упоминала выше) составляла почти 500 квадратных метров, а весил он более одной тонны. Знаменитый «Золотой» занавес Ф.Федоровского выполненный по эскизам М.Петровского. 1955-2005 гг.

В начале 90-х был изготовлен новый занавес, с символами новой эпохи, но продержался он недолго — в 2006 г. исследование выявило многочисленные дефекты: ткань была сильно изношена, кисти и бахрома истрепались. Занавес требовал замены и во время реставрации театра были начаты работы по воссозданию «золотого» занавеса Большого. Внутри Большого Театра, 10 апреля 2006 год.

Генеральный директор компании «ЭС-Дизайн» Андрей Галкин ходит по огромному залу мастерских Большого театра. На стенах — два новых занавеса, кулисы, на полу — арлекины.

— Андрей Владимирович, я смотрю на готовые занавесы и пытаюсь понять, что чувствует человек, который создает один из символов Большого театра? Вы держали в голове масштабность и некий пафос этой работы?

Конечно, думал об этом, но, естественно, не постоянно — когда выбираешь нитку, думаешь о нитке. Я чувствую гордость за то, что сделал это, что не зря учился.

— С чего началась эта работа?

— Сначала мы изучили ткань прошлого занавеса. Сделали спектральный анализ и проанализировали все переплетения. А потом занялись воссозданием. От реставрации это отличается тем, что за основу берется старое изделие и создается новое на базе современных технологий. — Из скольких кусков сшивался занавес?

— Чтобы вы смогли представить масштаб работ: ширина каждого куска — больше 1.5 метров, общая ширина занавеса — 24 метра. Расчетный вес занавеса — 800 кг, метр ткани весит примерно один килограмм. Неповторяющийся рисунок жаккардового переплетения составляет 155х304 см. Это довольно много.

Работа огромная. Нужно было взять новые элементы и вплести их в орнамент в стилистике старого занавеса. Далее все перевести в современные технологии используя компьютерные методы. И потом соткать ткань и пошить занавес. То есть восстановить. Вы видите результат. Общий размер одного занавеса — 17х24 метра, второго — 12х24. — Получается, занавесов несколько?

— Да, их пока два, и они разные. Один антрактно-раздвижной греческого типа, второй — подъемно-опускной, немецкого типа, потом еще будет «итальянский», который раздвигается, как итальянская штора. То есть, в Большом театре впервые будут все виды занавесов. До революции был только подъемно-опускной и итальянского типа. После Великой Отечественной Войны — один антрактно-раздвижной.

Итальянский» занавес существует пока только в эскизах, которые Андрей Галкин показывает в действии.

— Вот так он будет раздвигаться. Из готового материала — пока только арлекины, которые висят вместе с частями кулисных полотен основного занавеса. — Предыдущий занавес провисел полвека, как его чистили и мыли?

— Его не чистили и не мыли. За это время он пришел в негодность и теперь его поменяли. Сейчас он хранится в музее Большого театра. Новый занавес прослужит дольше, потому что он сделан из синтетического материала. Там посмотрим, ткань произведена специально для этого проекта, больше она не производилась и мы можем только предполагать, что с ней будет.

— Давайте вернемся к производству. Какое использовалось сырье и какие к нему выдвигались требования кроме эстетических?

— Старый занавес был изготовлен из натурального шелка с металлизированной нитью, покрытой тончайшим слоем золота. А новый — из модернизированного акрилика. Сначала подобрали толщину нитки, сделали покраску. Металлизированную нить пришлось заказывать во Франции. Добились, чтобы она по свойствам стала похожа на ту, из которой сделан прошлый занавес.

Затем начали работать над воссозданием самого рисунка. Нужно было повторить переплетения, которые воссоздают эффект шелковой ткани. Довольно-таки тяжелая работа, но мы ее сделали. А в остальном главное требование — негорючесть. Оно является определяющим для мест, где собирается народ. — Где проходила эта работа?

— В разных местах: Испании, Италии, Франции и России. У испанцев был нужный нам станок, но не было специалистов высокого уровня. Пришлось отказаться от их услуг, нашли другого производителя в Италии.

— Какая часть работы была проведена в России?

— В России мы занимались созданием рисунка. На это ушло три года. После сделали диссинацию (подбор переплетений), мы использовали всего пять цветов, и с помощью сочетаний различных переплетений удалось добиться создания полутонов. Шесть месяцев ушло на объединение нашего рисунка с технологическим — понятным для современного станка. И столько же на ткачество. Всего — четыре года. Справа — это части занавеса, которые закрывают кулисы и кисти арлекина для итальянского занавеса. В центре — антрактно-раздвижной занавес, слева — подъемно-опускной.

— А как создавался рисунок?

— Нам выпала честь сделать занавес с новыми символами. Они прошли геральдическую проверку. Была создана специальная группа, которая все просмотрела и дала свое заключение. Например, орел здесь не современный, как и весь Большой театр, он восстановлен сейчас по образцу 1856 года. Кстати, сначала у нас был один вариант орла, а потом художник из Академии Художеств сказал: «Давайте, я своего сделаю тоже, посмотрите — может, понравится». Сделал и, действительно, его эскиз оказался интересней. Этого орла и оставили. — На самом занавесе и на арлекине изображены ноты, что это за произведение?

— Это первые ноты канта-молитвы «Славься, русский царь» из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». Интересно, что ноты никогда на занавесе не менялись и в советское время. На эту деталь почему-то никто не обращал внимания. — Давайте от тканей и занавесов перейдем к вам. Почему выбрали именно вас? Вы как-то входите в структуру Большого?

— Мы частная компания, а я ее владелец. Создал ее сразу, когда закончилась Советская власть и производство развалилось. Создал своё — по производству вышивки. Разрабатывали гербы для районов и округов Москвы. Разработали, а потом и изготовили Знамя города Москвы. Занимались различными историческими работами. Участвовали в конкурсе и победили на изготовление занавесов Большого Театра.

Для занавеса нужны огромные пространства, поэтому с Большим театром контракт у нас заключен таким образом: нам предоставляют помещения, а мы за это в них организуем технологический процесс, оборудуем и оставляем собственные технологические разработки. Например, необычную швейную машину — она ездит по полу. Ее мы придумали сами. Есть стол для сшивания больших полотен, к которому пристроена тележка со швейной машиной. При нажатии на педаль швейной машины, перемещается не ткань, а швея вместе со швейной машиной. Ткани очень тяжелые вот и пришлось придумывать какие-то приспособления. На полу лежит большой арлекин, который будет висеть над сценой. Это акриловая роспись по холсту художника Евгения Кравцова: — А на открытие театра вас уже пригласили?

— Меня самого пока никто не пригласил. Но его Величество занавес будет участвовать во всех спектаклях. Мне этого достаточно. «Золотой» занавес Большого театра: В 1990-х годах для театра создали российский аналог занавеса. Звезды и колосья заменил новый герб страны — двуглавый орел, а аббревиатура «СССР» стала надписью «Россия».

После реставрации в 2011 году гобелен снова заменили на полотно из натурального шелка, золотые нити соединили с металлической фольгой, которая тоже имеет золотое покрытие. Ну и напоследок фото восстановленного шедевра. Парадный занавес-картина: «Въезд Минина и Пожарского в освобожденную Москву». Художники: В.Чёрный, Е. Кравцов, А. Пикалова. 2008-2009 г. холст, масло, 1700х2100 см.

https://dzen.ru/a/Yvn-mGanQU-JQMJK

https://loveopium.ru/rossiya/bolshoj-teatr-zolotoj-zanaves.h...

https://bettybarklay.livejournal.com/227159.html

http://vladimircherniy.ru/interiors/1