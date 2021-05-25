Американцы гадали зачем по России разбросано 300 кругов с крестом внутри

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У некоторых зарубежных пользователей сети Интернет есть одно очень странное увлечение: они сидят по одиночке, а иногда группами за компьютером и изучают спутниковые карты Гугл в поисках различных следов.

Кто-то ищет секретные ангары Зоны-51, кто-то занят поисками новых пирамид Ацтеков и Майя, некоторые чуть ли не с лупой изучают дно мирового океана в поиске огромных стен, которыми разделены материки, другие... в общем таких людей по всему миру несколько десятков тысяч. У них даже есть свои сайты, где выкладываются плоды "мониторных" изысканий.

Год назад на одном из таких сайтов кто-то выложил исследование территории России (бывшего СССР). Оказывается по всей нашей великой и могучей разбросано около 300 непонятных объектов в виде звезды Давида и крестом посередине.

Какая там разгорелась дискуссия - это надо видеть:

- кто-то с пеной у рта доказывал, что это древнейшие капища язычников;

- другие говорили, что это места крещения славян;

- третьи им возражали, что, например, в Казахстане славян тогда крестить не могли;

- четвёртые, наоборот, доказывали, что это метки дьявола;

- пятые намекали даже на Моисея с евреями, мол те шастали по всей земле, и это их стоянки (на что им возразили, что шесть костров и один крест на всех, даже для евреев будет маловато что-ли).

Схема размещения

После продолжительной дискуссии, обсуждения всех гипотез, представления точных математических выкладок был сделан вывод:

наберите воздуха в грудь...

...что это места посадки больших космических кораблей, которые часто прилетают в Россию и делятся своими технологиями со "злыми русскими".

выдохните...

В доказательство приводили фотографии, на которых отчётливо видно, что на некоторых кончиках звезд до сих пор есть следы высокой температуры - там не растёт трава. Да и сами места посадки кораблей располагаются рядом с городами - видимо чтобы снабжать пришельцев провиантом, водкой, пельменями и вареньем.

Знаете, что произошло потом?

На страницу с обсуждением русских космодромов зашли... русские. Прочли, покрутили у виска и закрыли. Снова зашли, перечитали и решили объяснить реально сходящим с ума товарищам, что это такое на самом-то деле.

Схема размещения "странных" кругов вокруг моего города

В 1949 году, всего через 4 года после окончания Второй мировой войны, на столе у армейского командования США лежала толстая папка с одним единственным словом на обложке:

ДРОПШОТ.

Это был план ядерного удара по территории СССР. Согласно этому плану по нашей стране должно быть нанесено 200 ударов атомными бомбами. После чего страна капитулировала и была бы разделена на 4 округа, каждым из которых управляла бы временная оккупационная администрация.

К началу/середине 50-х годов произошли три вещи, которые изменили всё:

1) количество предполагаемых атомных ударов по территории СССР сокращалось до 100, так как и это количество взрывов вызывало бы атомную зиму и всеобщий трындец;

2) СССР получил свою атомную бомбу;

3) о существовании такого плана узнали в СССР.

Так что же это за странные круги, которые разбросаны по территории СССР?

Это следы размещения батарей первых советских ЗРК С-75, которые прикрывали все те города, на которые американцы планировали сбросить свои бомбы. Их чуть больше 300 штук - каждый город прикрывало от 2 до 6 батарей, радиус защиты каждой составлял 40 километров.

Например, вокруг моего родного Магнитогорска, стального сердца родины, в котором трудился крупнейший в Европе металлургический комбинат, таких ЗРК было 4. Впоследствии на смену С-75 пришли С-200, но там следы батарей были совсем другими, и про это я расскажу отдельно.

Следы от батареи ЗРК С-75 за горой на поле. Фото автора

Знаете, что произошло дальше?

Объяснениям русских сначала не поверили, а когда один из наших дал ссылку на план Дропшот, который лежит в открытом доступе в библиотеке Конгресса США, изумлению рядовых американцев жестокостью своих же военных не было предела.

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После чего обсуждение было закрыто администрацией сайта и удалено. Все 7 русских пользователей, которые принимали участие в дискуссии и объяснениях, забанены без объяснения причин.....Как говорится - вот она, демократия, заокеанского чахлого, облезлого сарая на холме.

https://zen.yandex.ru/media/steklo_skazka/amerikancy-gadali-...