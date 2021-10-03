Откуда Россия берёт деньги?

Снова и снова мне приходится слышать одно и то же: мол всё, что даёт людям государство российское, это всё делается на деньги налогоплательщиков.

Таким нехитрым способом различные оппозиционеры пытаются обесценить деятельность государства и его достижения. Вот только это, мягко говоря, не совсем так.

Начнём с того, что налоги собирают и тратят все страны. Но не все страны делают это одинаково эффективно. Некоторые, как США, освобождают от уплаты триллионных налогов сверхбогатое меньшинство – в результате чего практически весь груз налогов ложится на плечи бедных и среднего класса (который там стремительно сокращается). Многие страны не умеют и/или не могут жить по средствам и свести дебит с кредитом – в результате стабильно имеют дефицитные бюджеты и всё глубже погружаются в долги. А ещё некоторые страны, как Украина, направляют львиную долю собираемых налогов с помощью коррупционных схем в карманы олигархов – например, через завышенные цены на услуги ЖКХ и субсидирование их из государственного бюджета (или через госзаказ на самовзрывающиеся миномёты «Молот» и пулепробиваемые «броневики»).

Так что эффективно собирать налоги, жить по средствам, сводить доходы с расходами и ещё и наращивать резервы – это уже безусловные достижения. И российское государство показывает такие результаты, что большинство так называемых «развитых» западных стран может только завидовать.

Как последствия такой зависти появляются, например, статьи в «Блумберг» с заголовками типа «Крах политической системы России не смог помешать привлекательности российской экономики». Какая боль сквозит в каждом слове…

Но, самое главное, каждый раз, когда кто-то вещает по методичке «государство тратит деньги налогоплательщиков, у него своих нет», он врёт.

Потому что эта формула про «деньги налогоплательщиков» как раз характерна для их, западных стран. Со слабыми либеральными государствами, почти не влияющими на экономику и ничем особо не владеющими.

А в России всё совершенно не так.

Во-первых, значительную часть наполнения государственного бюджета Российской Федерации составляют не налоги с граждан (которые в России одни из самых низких в мире), а налоги и сборы за использование недр и добычу полезных ископаемых. Которые платят «Газпром», «Роснефть» и прочие аналогичные компании.

И если бы было «кто платит, тот заказывает музыку», то тогда бы государство действовало в интересах исключительно этих компаний, а не всего населения. Тем не менее, две трети собираемых налогов, что очень много по сравнению с другими странами, идёт на социалку (образование, медицину, пенсии, помощь многодетным, материнский капитал и так далее).

Во-вторых, российское государство, в отличие от западных стран, ещё и зарабатывает самостоятельно. Оно владеет целым рядом крупных госкорпораций (прибыльных, попрошу отметить), которые не только выполняют различные стратегические задачи типа перевооружения армии или обеспечения деятельности энергетической системы страны, но и платят в государственную казну часть своих доходов (ту, которая не идёт на амортизацию и развитие).

У нас государство не только регулятор, как на Западе, но и активный экономический актор, владеющий и управляющий множеством производственных компаний. Я знаю, что некоторые регулярно кричат «Роджерс всё врёт про госсектор российской экономики». Но американцы, видимо, так не считают. И поэтому по этому поводу сейчас запустили процедуру лишения российской экономики статуса «рыночной».

Потому что долгосрочное планирование, госкорпорации, мощный сектор «g2g», всё как мы любим (и почему перманентная истерика у всяких Кудриных и «яблочников», требующих новой приватизации). Что роднит современную Россию с лучшими (сталинскими) временами Советского Союза.

Так что персонажи, повторяющие мантру про «государство тратит наши налоги», просто озвучивают методичку своих западных хозяев. У них действительно так. У нас – нет.

Госкапитализм, счастье, социализм!

Александр Роджерс