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Спасенные из ада

История спасения воспитанников Семковского детского дома в феврале 1944 года

В прошлом году в большой пригородной деревне Семково, что в Минском районе, вспоминали события, произошедшие здесь во время гитлеровской оккупации в годы Великой Отечественной войны, — щемящую трагедию и яркий подвиг одновременно. Февральской ночью 1944 года партизаны бригады «Штурмовая» сумели тайно вывезти из Семковского детского дома 274 воспитанника, обреченных нацистами на неминуемую гибель в лагере смерти Тростенец.
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У детей брали кровь для гитлеровских госпиталей, на них ставили бесчеловечные медицинские опыты. Но к 1944 году дети оказались уже палачам не нужны... 
Цветы памяти.
К этому времени много детдомовских детей погибло. Сколько? Не знает точно никто. Но перед войной в Семково могло проживать до 500 ребят, и так получилось, что эвакуировать их не успели. Затем, в период оккупации, нацисты стали свозить сюда малышей из разных других мест. Поэтому сложно подсчитать число жертв. Но сколько бы их ни было, и сегодня содрогаешься, когда представляешь: погибали дети. Дети! 274 маленьким узникам посчастливилось выжить, стать взрослыми людьми — благодаря решительности и мужеству партизан, благодаря доброте и жертвенности жителей окрестных деревень. Об этом не раз вспоминали и говорили сами бывшие детдомовцы. Среди спасенных ребят оказался мальчик из Австрии Владлен Бадиан. Так вот он рассказывал, что в приютившей Бадиана крестьянской семье сначала кормили его, а потом уже собственных детей. Есть воспоминания, как в детдоме во время приезда нацистов сами ребята прятали своих друзей — евреев по национальности — в диване, на который сверху рассаживались. Такие истории пронзительно описаны в книге документальных очерков и повестей «Дети лихолетья» В.Павлова и романе «Операция «Кровь» известного белорусского писателя Николая Чергинца.Взволнованно выступая перед нынешними учениками Семковской средней школы, Николай Иванович в первую очередь обратился именно к молодому поколению: «В Семково прошла уникальная партизанская операция спасения. Надо знать, помнить и понимать свое прошлое — ради вашей же мирной и счастливой будущей жизни, ради нашей Родины».Дорога памяти. Памятный знак в Семково.
Как все происходило, в своих рисунках отразил бывший детдомовец Борис Скобелев. Уже после войны он приезжал в Семково. Сохранилась небольшая старая черно‑белая любительская фотография, 1970‑х годов, на которой запечатлен торжественный сбор школьников на месте расположения Семковского детского дома. В центре — педагоги и гость. По периметру ребята выложили камни, на которых написали имена погибших детдомовцев, которые вспомнил Борис Скобелев. Получился такой вот немного наивный, но бесконечно искренний и трогательный мемориал.26 мая 1974 года, встреча в Сёмково через 30 лет спасённых детей с партизанами бригады "Штурмовая". 
 
Сегодня в Семково стоит знак с мемориальной доской, возле которого собрались участники митинга памяти —молодежь, жители деревни, ветераны войны, представители Вооруженных Сил Беларуси и Военно‑научного общества при Центральном Доме офицеров, Минского райисполкома, историки. Перед собравшимися выступил заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Александр Маркевич. О безвинных жертвах нацистского террора молились священнослужители православной, католической, мусульманской и иудейской конфессий. Для экспозиции музея, который организуется в Храме‑памятнике в честь Всех Святых в Минске, переданы уникальные экспонаты: фотографии, оригинал Обращения бывших спасенных воспитанников детдома, подготовленный в 1974 году, рисунки Бориса Скобелева.
Николай Чергинец представляет молодежи свою книгу.
Время идет, и бывших спасенных  детдомовцев сегодня с нами уже совсем немного, теперь они очень немолодые люди и приехать на состоявшуюся встречу им не под силу. Но наша память, память Беларуси о тех событиях 75‑летней давности не меркнет, она жива и укрепляет духовный фундамент национального пантеона героев, которые не щадя себя спасали будущее своего народа.
Принимаем эстафету мира и добра.

Свидетельствуют очевидцы

Детский дом в Семково организовали в 1920‑х годах. Несколько сотен обездоленных детей нашли здесь пристанище: жили, учились в школе.  С началом Великой Отечественной войны Семковский детдом эвакуировать  не успели и воспитанники, ребята разных национальностей, вместе  с воспитателями остались в оккупации.  Условия их жизни все время ухудшались. Не хватало продовольствия, дети голодали и ходили по окрестным деревням собирать еду. Не хватало медикаментов, многие болели и умирали. Свидетели рассказывают, что начиная с 1943 года в Семково стали приезжать нацистские врачи, чтобы брать кровь у детей и делать им какие‑то уколы.
 Спасенные бывшие воспитанники детского дома в Семково впервые собрались вместе в 1974 году.

Жительница Семково Нина Кабанова была родом из Смоленской области. Ее отца гитлеровцы повесили, а семью отправили в концлагерь, откуда девочка и попала в детдом. Нина Петровна вспоминала:

«Здесь жили дети от 3 лет и старше. Кормили нас очень плохо, одевались мы в то, что дадут. Помогали местные жители из Семково. Фашисты приезжали сюда на забор крови у детей. У нас работала связная партизан Анна. Однажды, когда гитлеровцы пришли брать кровь, она отправила меня убирать в кабинете. Я пришла: там все чисто. Хотела уйти, а она мне: «Убирай!» — и дверь закрыла: так уберегла от сдачи крови. Иногда детям делали уколы под лопатку, в бедро. Они умирали, и их хоронили здесь же на территории...»
Сын австрийского коммуниста Владлен Бадиян, спасённый партизанами из Сёмкова,  конкретно вспоминает еврейского мальчика Диму Шенкера, тоже спасённого, которого приютила уже в партизанской зоне Мария Кожура, жившая рядом с немецким гарнизоном. «Нет тебе цены, человеческое благородство, нет тебе меры!», - это оценка малолетних узников Сёмково и гражданина Австрии,  у которых брали кровь и садистски испытывали неизвестные препараты палачи в белых халатах.

А вот еще воспоминания выживших братьев Соколовских, которые были в той самой «группе риска»… В Барановичах они временно находились в лагере № 337. Перед забором крови им дали немного поесть. Вокруг лагеря  была колючая проволока, и по всему периметру глубокий ров с водой, охраняли  югославы. Стало известно, что после забора крови убивают. Спасло чудо. Их повезли дальше…( стр.49, второй абзац, самиздат).

А вот ещё. Официальные (проверенные соответствующими компетентными органами) и оформленные листовкой воспоминания Кабановой Нины Петровны, живущей в том самом Сёмково. «У нас, у детей, брали кровь для немецких госпиталей, делали какие-то прививки, видимо, испытывали новые лекарства. Дети ходили в лохмотьях, по нам полчищами бегали вши».  В Слуцком лагере у Нины умерла  мама и двое сестёр, братик не выдержал и бросился на проволоку, и его застрелили, а потом её с сестрёнкой и других детей собрали в Сёмково. А ещё они  семьёй видели, как повесили их отца. Верёвка оборвалась. Немец выстрелил папе в голову, и его снова повесили. Это видел и фотографически оставил в своей памяти  ребёнок, живя с этим всю жизнь! 

Ради размещения отступающих войск  в зданиях сёмковского детского дома и должны были фашистские изверги сжечь в концлагере Тростенца оставшихся  274 полуживых ребёнка, но не успели. Партизан через минское подполье предупредил врач Н.Владысик. Больше о нём ничего не известно, но это был настоящий советский патриот.

Действительно, среди воспитателей детского дома были связные партизан, они докладывали о бедственном положении воспитанников. Бригада «Штурмовая» располагалась на границе Логойского и Заславского районов в Маныльском лесу, недалеко от теперешней деревни Средняя Минского района. К партизанам поступила информация от связных, что нацисты берут у семковских сирот кровь для своих солдат в госпиталях, ставят над детьми опыты и собираются их уничтожить. Комиссар бригады Илья Федоров настоял на немедленном вывозе воспитанников детдома. Операция по их спасению стала для «Штурмовой» одной из самых необычных. Скобелев Борис Николаевич, 1935 г.р. - свидетель обвинения фашистских извергов в белых халатах, один из последних снимков, г. Алма-Ата, 1986 г.

Рисунки бывшего воспитанника детского дома в Семково Бориса Скобелева.

Предстояло преодолеть путь длиной около 30 километров. Вдоль дороги Острошицкий Городок — Радошковичи, которую пересекал обоз с детьми, располагались вражеские гарнизоны: в Казеково, Рогово, Буцевичах, недалеко находились Заславль и Минск. Поэтому принимались все возможные меры безопасности: гарнизоны блокировали засадами на случай подъезда гитлеровцев, обоз получил боевое охранение. И к утру дети въехали в Манылы. Операция прошла по плану, воспитанников детдома спасли без единого выстрела. Комиссар бригады "Штурмовая" Илья Мартынович Фёдоров (третий справа) с партизанами бригады и спасёнными детьми" (крайние справа - сёстры Кабановы, Клавдия и Нина).

Мария Федорова, партизанская связная и разведчица бригады «Штурмовая», вместе с мужем, комиссаром бригады Ильей Федоровым, непосредственно участвовала в вывозе детей. В прошлом году Марии Михайловне исполнилось 95 лет, но она хорошо помнит те события:

— Сначала провели разведку, узнали точное количество воспитанников — требовалось 60 саней. Готовились тщательно. Из белого парашютного материала пошили маскировочные покрывала на сани и для коней. Дети старались быстро собраться. Их посадили в сани и повезли в партизанскую зону. А перед этим провели разъяснительную работу в деревнях: было указание комиссара бригады Федорова распределить ребят по семьям в Логойском и Заславском районах. Мы вместе с партизанкой Верой Витушко ходили по хатам — просили и договаривались с женщинами, чтобы взяли в свои семьи сирот. И в тех труднейших условиях наши деревенские женщины приняли ребят из Семково, хотя и своих‑то не было чем кормить...Слева направо: бывшая воспитанница детдома Нина Кабанова, бывшая партизанская связная бригады «Штурмовая» Мария Федорова, бывшая воспитанница детдома Вера Адамович. 

В феврале 2017 года, в очередную годовщину спасения воспитанников Семковского детдома, возле памятного знака встретились участницы тех давних событий — спасенная Нина Кабанова и спасительница Мария Федорова. Они собрали в капсулу семковскую землю, впитавшую кровь детей. Капсулу установили в нише крипты Храма‑памятника в честь Всех Святых в Минске.

Александр ПАВЛЮКОВИЧ

Минск

Иллюстрации из архива «Белорусского культурного центра духовного Возрождения».

https://www.sb.by/articles/spasennye-iz-ada.html

ulitenok@sb.by

http://www.oo-spb.by/index.php?id=281

Авторами  А. Поповым, Ю. Светлановым была написана книга "Оставалось семь дней". С ней можно ознакомиться тут: https://knigogid.ru/books/368712-ostavalos-sem-dney/toread

Светлана Митленко

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