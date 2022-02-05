Чебоксарская ГЭС — пятая ступень Волжского каскада гидроэлектростанций

Чебоксарская ГЭС выдает в год более 2 млрд кВт/ч, работает больше 40 лет — но ее до сих пор считают недостроенной и официально не приняли в эксплуатацию. ГЭС расположена рядом с Новочебоксарском — и это одна из причин появления города. А опоры ЛЭП Чебоксарской ГЭС стали символом и визитной карточкой региона.

1. Чебоксарская ГЭС — одна из 14 гидроэлектростанций России мощностью выше 1000 МВт. ГЭС занимает 10 место в стране, хотя работает всего на 60% мощности и официально считается недостроенным объектом — уровень водохранилища не подняли до планового значения. 2. Чебоксарская ГЭС должна была стать одной из первых гидроэлектростанций на Волге — завершение строительства было запланировано на 1938 год. Но начало работ отложили, а затем началась Вторая Мировая — и стало не до новых ГЭС. В итоге гидроэлектростанцию начали строить только в 1968 году, а первый гидроагрегат запустили в 1980 году. 3. На ГЭС установлено 5 опор ЛЭП, по которым электроэнергия идет на ОРУ — открытое распределительное устройство. Высота каждой опоры 75 метров — примерно 25 этажей. 4. Предприятие относится к ПАО «РусГидро», как и большинство ГЭС в России. 5. Красно-белая расцветка — фирменный стиль опор ЛЭП. Эти опоры считаются настоящей достопримечательностью Новочебоксарска и Чувашии. Все проезжающие стараются сфотографироваться на фоне бело-красных гигантов. 6. Машинный зал. На Чебоксарской ГЭС установлено 17 гидроагрегатов на 78 МВт каждый и еще один — на 48 МВт. В год оборудование вырабатывает более 2 млрд кВт*ч энергии. Над полом машинного зала выступает только верхняя часть оборудования — поворотно-лопастные турбины расположены внизу. 7. Шахта турбины. Диаметр каждой турбины — 10 метров, расчетный напор — 12,4 м. Вода подается на турбину с верхнего бьефа (часть реки или канала, которая примыкает к гидротехническому сооружению), раскручивает лопасти — и выводится в нижний. Так на ГЭС получают экологически чистую электроэнергию за счет энергии воды. Такая энергия дешевле, чем получаемая на ТЭЦ, и в итоге значительно снижает стоимость электроэнергии для конечного потребителя. 8. Начальник смены машинного зала. На Чебоксарской ГЭС недавно обновили оборудование — установили новую систему автоматического управления на 10 гидроагрегатах. 9. Первый гидроагрегат запустили 31 декабря 1980 года. Тогда даже потолка машинного зала еще не было — оборудование закрывали брезентом. 72 часа агрегат работал на холостом ходу — инженеры тестировали систему. А 3 января 1981 года ГЭС начала выдавать первые мегаватты в единую электросеть страны. 10. Вода в нижнем бьефе не замерзает, поэтому всю зиму здесь живут утки. 11. Центральный пульт управления. Здесь собирается вся информация о работе оборудования Чебоксарской ГЭС. 12. Дежурный инженер главного щита управления. 13. По кровле Чебоксарской ГЭС проходит автомобильная дорога — это трасса федерального значения, которая соединяет Центр России с Уралом. 14. Справа от ГЭС расположены шлюзы для прохода кораблей. В 1972 году при строительстве одного из шлюзов обнаружили хорошо сохранившиеся бивни мамонта — сейчас их можно увидеть в Чувашском национальном музее. А рядом с ГЭС организовали эколого-исторический маршрут «Тропа мамонта», который проходит по особо охраняемой природной территории «Ельниковская роща». 15. Так выглядит одна из опор вблизи. 16. Опоры с контрастной расцветкой хорошо видны в любое время и при любой погоде. Даже ночью. 17. Линия электропередач соединяет опоры с открытым распределительным устройством. К ОРУ Чебоксарской ГЭС подключено 7 ЛЭП 220 кВ и 2 ЛЭП 500 кВ. 18. Термин «открытое распределительное устройство» произносят в единственном числе, хотя это целый комплекс оборудования, который занимает большую площадь. 19. На Республику Чувашию и Марий Эл работает ОРУ 220 кВ, а через ОРУ 500 кВ проходит транзит «Урал – Центр», который объединяет с Уралом центральные регионы России — Костромскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Татарстан, Чувашию. 20. Дежурный электромонтер подстанции на оперативном пульте управления ОРУ. Желтым контуром выделено устройство 220 кВ, красным — 500 кВ. 21. ОРУ расположено рядом с Новочебоксарском, на самом берегу Волги. 22. Энергетики называют ОРУ схемой выдачи мощности и дальнейшего распределения в сетях электроэнергии. 23. 24. Когда ГЭС была готова к пуску, строители перекрыли Волгу. Это была масштабная задача — перекрыть и перенаправить реку шириной почти 4 км. Целую неделю 100 КрАЗов круглосуточно сбрасывали в воду огромные железобетонные блоки (кубы и тетраэдры). В результате реку перекрыли и направили Волгу по новому руслу — через сооружения гидроузла. 25. В городе и на ГЭС в честь перекрытия реки установлены монументы в виде тетраэдров, событие снимали на видео и даже выпустили небольшой фильм об этом. Строители получили памятные значки «Участник перекрытия Волги». 26. Чебоксарская ГЭС до сих пор не вышла на проектную мощность и считается недостроенным объектом. Дело в том, что по проекту уровень водохранилища должен подняться до отметки 68 метров, но процесс остановили на 63 метрах — не до конца была подготовлена зона затопления. В результате ГЭС работает на 60% от полной мощности. 27. 28. 29. Несмотря на свой статус незавершенного объекта, Чебоксарская ГЭС исправно работает, обеспечивает электроэнергией Чувашию, Марий Эл, Нижегородскую область и другие регионы. 30. Чебоксарская ГЭС — хороший пример крупного промышленного объекта с собственным стилем. ГЭС официально не запустили в эксплуатацию, но она работает уже более 40 лет. Даже на 60% мощности, ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций страны. А для местных и туристов Чебоксарская ГЭС со своими огромными бело-красными опорами стала настоящей достопримечательностью.

https://gelio.livejournal.com/267574.html