И до сих пор хоронят солдат

Для Богдана это не просто поиски. Для него это уже стало делом чести. Он рассказывает, как его родной Донецк неонацисты обстреливают буквально каждый день. Рвутся снаряды, гибнут мирные люди. Так и здесь, подо Ржевом, 80 лет назад нацисты убивали наших солдат. И нельзя забывать павших от рук нечисти как во время Великой Отечественной, так и в современности. В 2020 году Президент России Владимир Путин озвучил, что во время Ржевской мясорубки Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. И это еще, могут быть далеко не полные цифры…

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проводится в Тверской области с 2016 года. В 2023-м сюда приехало более 300 поисковиков.

– Это ребята из 30 регионов России. Тверская, Московская, Ленинградская, Ярославская, Вологодская, Курская, Псковская области, Красноярский край, Пермский край, Саха Якутия, Екатеринбург, Сочи, Севастополь, ДНР и другие регионы. Плюс Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Абхазия, – рассказала Tverigrad.ru начальник экспедиции «Ржев. Калининский фронт» Наталья Назарова.

Наталья в поисковом движении уже ровно 20 лет. Вспомнинает, как сначала работала в организации, которая занималась дивиантным поведением детей. Раз ее с воспитанниками пригласили поучаствовать в поисках. Ребята сначала подумали, что речь идет об археологических раскопках. Однако, оказалось, что им предстоит участвовать в поисках останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для школьников эти поиски стали настоящим откровением. Они все спрашивали: «Почему бойцы до сих пор лежат в полях, когда их надо хоронить?». Ребята прониклись, и с тех пор прочно связали свою жизнь с поисковым движением. Созданный Натальей Назаровой в Твери поисковый отряд назвали «Поколение». Сейчас в нем около ста человек, и это уже не просто отряд, это поисково-исследовательское объединение «Память поколений». – Для меня картина мира такая: пока лежат неупокоенные люди, на этой территории вряд ли что-то хорошее будет. Чтобы там продолжалась жизнь, чтобы там было возрождение, нужно чтобы вот эта несправедливость была устранена. Этих героев надо похоронить с почестями, с должным уважением и преклонением, – объясняет Наталья.

Базовый лагерь экспедиции раскинулся возле деревни Петуново в бывшем пионерлагере. Каждое утро, подкрепившись кашей, бутербродами и чаем, сотни мужчин и женщин уезжают отсюда на поиски, которые проходят на территориях трех округов – Ржевского, Оленинского и Зубцовского. Мы идем по теплому, окутанному красками и запахами осени лесу. В группе несколько человек, поисковики растянулись цепью, прочесывают каждый сантиметр земли. Она действительно звенит, не давая забыть о том, какой кошмар здесь творился 80 лет назад. Поиски – это не просто работа металлодетекторами и щупами. Их предваряет огромная, просто титаническая работа – изучение архивных документов, карт, опрос местного населения. Так что все вовсе не на обум. Ребята заранее знают, где и как искать.

– В этом году наша группа подняла уже десять бойцов, – говорит поисковик из Вышнего Волочка Сергей Комаров, и вновь отвлекается на писк детектора. Здесь особо не до разговоров – поисковики сосредоточены. Вот очередной раскоп. Здесь останки погибшего красноармейца. Если повезет – найдут солдатский медальон или его личные вещи, по которым установят личность бойца. Тогда предстоит еще одна кропотливая работа – поиск его родственников. В любом случае, даже если личность солдата не установят, его похоронят со всеми воинскими почестями, память будет увековечена. В нашей группе поисковик из Республики Беларусь, Георгий Павлович. Молодому человеку 23 года, он приехал из Бреста.

– Я езжу по Вахтам памяти по всей России. В прошлом году приехал сюда, на экспедицию «Ржев. Калининский фронт». Мне тут понравилось. И обстановка, и коллектив, и то, как люди работают. И вот я приехал и в этом году, – улыбается Георгий.

Поисковик говорит, что очень часто сразу можно понять, как погиб боец, от пули или от осколка бомбы или мины. Делится, что обнаружение и подъем каждого павшего бойца для него – это не просто событие, не просто работа. Это – цель жизни.

– Надо восстановить справедливость, помочь поднять наших бойцов, которые отдали за нас жизнь, которые сейчас лежат тут и ждут нас. Подвиг дедов — это наша гордость. Память, без которой нам не жить, – серьезен Георгий. Находят не только павших бойцов, но и неразорвавшиеся боеприпасы – минометные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, авиабомбы, ручные гранаты. Все это передают сотрудникам МЧС, которые также работают на экспедиции. Они то и увозят боеприпасы на специальный полигон, где их ликвидируют методом подрыва.

– Некоторые вещи я еще никогда ранее не встречала. Оружие, некоторые предметы, до сих пор представляют опасность. Приходится расширять свои знания, – признается Наталья Назарова.

К вечеру уставшие поисковики возвращаются в лагерь. Их ждет сытный ужин, неспешные беседы у костра, обсуждение проведенной работы, планов на будущее. А еще у костра они читают стихи. Стихи, звенящие ненавистью к нацизму и наполненные горечью о павших бойцах.

Сразу после экспедиции Богдан Болоцкий вернется обратно в Донецк. Но, в следующем году, наверняка, снова на несколько дней вырвется в экспедицию. Для всех поисковиков иначе и быть не может.

– Наши деды делали великое дело. Они своим примером показали нам, как нужно любить свое Отечество. Всех объединяет важная цель — желание увековечить память наших славных предков. Сейчас на Западе пытаются переписать, перекроить историю. Так что для нас очень важно не допустить этого, сохранить историческую память,– объясняет Богдан. Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» закрылась 21 сентября. За ее время были обнаружены и подняты останки 60 красноармейцев. Имена восьми их них уже установлены.

– В этом году особую значимость экспедиции подчеркивают две знаменательные даты: 80-летие окончания Ржевской битвы и 35-летие организованного поискового движения на территории Верхневолжья. За годы работы поисковыми отрядами найдены и с воинскими почестями преданы земле останки 70 тысяч погибших бойцов Красной Армии, установлены имена свыше 5 тысяч павших героев. С 2016 года мероприятие объединяет тысячи добровольцев из России и других стран. Является благородным делом, направленным на увековечение памяти о погибших защитниках Родины, сохранения правды о Великой отечественной войне, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя. И еще один рассказ из Смоленска. Фото: © smolensk.er.ru