И до сих пор хоронят солдат

В Подмосковье состоялась церемония перезахоронения останков 48 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
Останки погибших бойцов были обнаружены в ходе поисковых экспедиций «Вахта Памяти — 2023».
В церемонии у воинского мемориала в Можайском районе Московской области приняли участие представители Минобороны России, органы местного самоуправления, члены поисковых отрядов, патриотических и общественных организаций, духовенства, ветераны Великой Отечественной войны и труженики Тыла, военнослужащие и местные жители.
В ходе работ на местах дислокации 49-го и 725-го полевых госпиталей было найдено неучтённое воинское захоронение с останками 42-х бойцов, умерших от ран в период с июня 1942 года по март 1943 года. В ходе поисково-разведывательных мероприятий на позициях 50-й стрелковой дивизии на территории урочища Масаловка были обнаружены останки 6 бойцов РККА.
При поддержке и содействии Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области принято решение об их эксгумации и дальнейшем перезахоронении. Ведутся работы по увековечиванию имен красноармейцев.
В экспедициях приняли участие более 50 человек из поисковых отрядов «Рубеж», «Луч», «Феникс», «МОСКиТ», «Патриоты Московии», «Аванпост».
Поисковики совместно с МО РФ устанавливают в год до тысячи личностей погибших в ВОВ бойцов
Поисковые отряды совместно с Минобороны России устанавливают в год до тысячи личностей погибших в Великой Отечественной войне наших бойцов. Об этом заявил замдиректора Департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
«Мы получаем очень значительные результаты. Ежегодно у нас поднимаются останки до 20 тыс. незахороненных воинов. Определяются до тысячи фамилий и персональных данных, которые были захоронены как неизвестные солдаты и лежали еще по местам боев», - заявил он в ходе видеомоста Москва - Минск.
По словам Таранова, это результат труда 40 тысяч поисковиков-общественников, а также специального 90-го поискового батальона МО РФ. Российское оборонное ведомство занимается обобщением полученных данных, а также планированием и организацией экспедиций.
Кроме этого, Минобороны России организует около 10 экспедиций в год для тех случаев, когда поисковики-общественники не могут добраться на места боев своими силами - например, на остров Большой Тютерс в Финском заливе.
В Тверской области перезахоронили останки 62 воинов НКВД, павших в годы Великой Отечественной войныОстанки бойцов были подняты осташковским отрядом «Поиск».
6 октября 2023 года на Аллее Славы в Осташковском округе состоялась церемония перезахоронения останков воинов НКВД, павших в годы Великой Отечественной войны. С 2019 года шефство над этим захоронением взяла на себя Росгвардия. В ходе поисковых работ на осташковской земле отрядом «Поиск» были подняты и идентифицированы останки 62 бойцов 249-й стрелковой дивизии НКВД, сформированной в городе Загорске Московской области и действовавшей непосредственно в межозерье Селигер – Сиг и Осташкове в октябре 1941 года.
В церемонии перезахоронения приняли участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, руководители городской администрации, учащиеся образовательных учреждений, воспитанники Юнармии и других военно-патриотических организаций района, участники поискового отряда «Поиск», а также местные жители.
Поисковая операция под Осташковом началась в декабре 2022 года, тогда в лесу вблизи деревни Рвеницы были обнаружены останки воинов. 24 декабря поисковики прибыли на место, в сложных погодных условиях ими были подняты останки 12 бойцов. Свою деятельность поисковики продолжили в 2023 году, в июле они вели работы в лесу на границе с Новгородской областью.– Сегодняшнее мероприятие безусловно имеет важное историческое значение. Особенно для нас – наследников славных боевых традиций войск правопорядка. Война не закончена, пока не будет похоронен последний солдат, – сказал полковник полиции Геннадий Белокопытов.
Во время церемонии перезахоронения останки бойцов были с воинскими почестями преданы земле.
В сентябре в Тверской области прошла Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининской фронт».
– Я благодарю поисковиков за тяжелую, но необходимую всем нам работу по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, – отметил Губернатор Игорь Руденя в обращении к участникам экспедиции.
Земля звенит - бойцов хранит, или Как в Тверской области ищут павших героевКорреспондент Tverigrad.ru побывал на экспедиции «Ржев. Калининский фронт», во время которой в этом году были обнаружены и подняты останки 60 красноармейцев.
– Плотность огня здесь была просто невообразимая… Мы идем с детектором, и буквально каждые 30-40 сантиметров он реагирует на металл, земля звенит. Смотрим – осколки, пули… На этой земле пролилось очень много крови, – Богдан Болоцкий, поисковик из ДНР, приехал в Тверскую область, чтобы помочь в поисках павших в Ржевской мясорубке во время Великой Отечественной войны бойцов.
Для Богдана это не просто поиски. Для него это уже стало делом чести. Он рассказывает, как его родной Донецк неонацисты обстреливают буквально каждый день. Рвутся снаряды, гибнут мирные люди. Так и здесь, подо Ржевом, 80 лет назад нацисты убивали наших солдат. И нельзя забывать павших от рук нечисти как во время Великой Отечественной, так и в современности. В 2020 году Президент России Владимир Путин озвучил, что во время Ржевской мясорубки Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. И это еще, могут быть далеко не полные цифры…
Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проводится в Тверской области с 2016 года. В 2023-м сюда приехало более 300 поисковиков.
– Это ребята из 30 регионов России. Тверская, Московская, Ленинградская, Ярославская, Вологодская, Курская, Псковская области, Красноярский край, Пермский край, Саха Якутия, Екатеринбург, Сочи, Севастополь, ДНР и другие регионы. Плюс Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Абхазия, – рассказала Tverigrad.ru начальник экспедиции «Ржев. Калининский фронт» Наталья Назарова.
Наталья в поисковом движении уже ровно 20 лет. Вспомнинает, как сначала работала в организации, которая занималась дивиантным поведением детей. Раз ее с воспитанниками пригласили поучаствовать в поисках. Ребята сначала подумали, что речь идет об археологических раскопках. Однако, оказалось, что им предстоит участвовать в поисках останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для школьников эти поиски стали настоящим откровением. Они все спрашивали: «Почему бойцы до сих пор лежат в полях, когда их надо хоронить?». Ребята прониклись, и с тех пор прочно связали свою жизнь с поисковым движением. Созданный Натальей Назаровой в Твери поисковый отряд назвали «Поколение». Сейчас в нем около ста человек, и это уже не просто отряд, это поисково-исследовательское объединение «Память поколений».– Для меня картина мира такая: пока лежат неупокоенные люди, на этой территории вряд ли что-то хорошее будет. Чтобы там продолжалась жизнь, чтобы там было возрождение, нужно чтобы вот эта несправедливость была устранена. Этих героев надо похоронить с почестями, с должным уважением и преклонением, – объясняет Наталья.
Базовый лагерь экспедиции раскинулся возле деревни Петуново в бывшем пионерлагере. Каждое утро, подкрепившись кашей, бутербродами и чаем, сотни мужчин и женщин уезжают отсюда на поиски, которые проходят на территориях трех округов – Ржевского, Оленинского и Зубцовского.Мы идем по теплому, окутанному красками и запахами осени лесу. В группе несколько человек, поисковики растянулись цепью, прочесывают каждый сантиметр земли. Она действительно звенит, не давая забыть о том, какой кошмар здесь творился 80 лет назад. Поиски – это не просто работа металлодетекторами и щупами. Их предваряет огромная, просто титаническая работа – изучение архивных документов, карт, опрос местного населения. Так что все вовсе не на обум. Ребята заранее знают, где и как искать.
– В этом году наша группа подняла уже десять бойцов, – говорит поисковик из Вышнего Волочка Сергей Комаров, и вновь отвлекается на писк детектора. Здесь особо не до разговоров – поисковики сосредоточены.Вот очередной раскоп. Здесь останки погибшего красноармейца. Если повезет – найдут солдатский медальон или его личные вещи, по которым установят личность бойца. Тогда предстоит еще одна кропотливая работа – поиск его родственников. В любом случае, даже если личность солдата не установят, его похоронят со всеми воинскими почестями, память будет увековечена.В нашей группе поисковик из Республики Беларусь, Георгий Павлович. Молодому человеку 23 года, он приехал из Бреста.
– Я езжу по Вахтам памяти по всей России. В прошлом году приехал сюда, на экспедицию «Ржев. Калининский фронт». Мне тут понравилось. И обстановка, и коллектив, и то, как люди работают. И вот я приехал и в этом году, – улыбается Георгий.
Поисковик говорит, что очень часто сразу можно понять, как погиб боец, от пули или от осколка бомбы или мины. Делится, что обнаружение и подъем каждого павшего бойца для него – это не просто событие, не просто работа. Это – цель жизни.
– Надо восстановить справедливость, помочь поднять наших бойцов, которые отдали за нас жизнь, которые сейчас лежат тут и ждут нас. Подвиг дедов — это наша гордость. Память, без которой нам не жить, – серьезен Георгий.Находят не только павших бойцов, но и неразорвавшиеся боеприпасы – минометные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, авиабомбы, ручные гранаты. Все это передают сотрудникам МЧС, которые также работают на экспедиции. Они то и увозят боеприпасы на специальный полигон, где их ликвидируют методом подрыва.
– Некоторые вещи я еще никогда ранее не встречала. Оружие, некоторые предметы, до сих пор представляют опасность. Приходится расширять свои знания, – признается Наталья Назарова.
К вечеру уставшие поисковики возвращаются в лагерь. Их ждет сытный ужин, неспешные беседы у костра, обсуждение проведенной работы, планов на будущее. А еще у костра они читают стихи. Стихи, звенящие ненавистью к нацизму и наполненные горечью о павших бойцах.
Сразу после экспедиции Богдан Болоцкий вернется обратно в Донецк. Но, в следующем году, наверняка, снова на несколько дней вырвется в экспедицию. Для всех поисковиков иначе и быть не может.
– Наши деды делали великое дело. Они своим примером показали нам, как нужно любить свое Отечество. Всех объединяет важная цель — желание увековечить память наших славных предков. Сейчас на Западе пытаются переписать, перекроить историю. Так что для нас очень важно не допустить этого, сохранить историческую память,– объясняет Богдан.Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» закрылась 21 сентября. За ее время были обнаружены и подняты останки 60 красноармейцев. Имена восьми их них уже установлены.
– В этом году особую значимость экспедиции подчеркивают две знаменательные даты: 80-летие окончания Ржевской битвы и 35-летие организованного поискового движения на территории Верхневолжья. За годы работы поисковыми отрядами найдены и с воинскими почестями преданы земле останки 70 тысяч погибших бойцов Красной Армии, установлены имена свыше 5 тысяч павших героев. С 2016 года мероприятие объединяет тысячи добровольцев из России и других стран. Является благородным делом, направленным на увековечение памяти о погибших защитниках Родины, сохранения правды о Великой отечественной войне, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.И еще один рассказ из Смоленска.Фото: © smolensk.er.ru
Смоленские поисковики рассказали о судьбе двух солдат, погибших во время Великой Отечественной войны
Судьбу другого солдата, сержанта Алексея Максимовича Форносова 1903 года рождения, уроженца Сталинградской области, удалось узнать по медали «За боевые заслуги». Его останки нашли смоленские поисковики в местах, где шли бои северного фаса Курской дуги. Сержанта представили к награде за геройский поступок. В конце января 1943 года, когда немцы предприняли попытку с фланга окружить нашу оборону, Алексей Форносов занял место за орудием, уничтожив две огневые точки фашистов и 16 пехотинцев.
«Сегодня нам выпала очень важная миссия – забрать останки нашего земляка, солдата, отдавшего жизнь за Родину. Он мужественно сражался и мужественно погиб. Спасибо поисковикам, которые нашли нашего солдата и вернули славное имя героя», – отметила директор Еланского историко-краеведческого музея Волгоградской области, командир поискового отряда «Сталинградский прорыв» Елена Стеценко.Фото: © smolensk.er.ruФото: © smolensk.er.ru
Секретарь реготделения «Единой России», председатель областной Думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов вручил представителям Тюменской и Волгоградской областей медали «Шагнувши в бессмертие», которые будут переданы родным найденных солдат.Фото: © smolensk.er.ru
«Что это за награда, знает каждый поисковик. Многие бойцы Великой Отечественной войны остались не только неизвестными, но и не награжденными. Это несправедливо. Медаль «Шагнувши в бессмертие» будет храниться у родственников солдат дома, и будет напоминать об их великом подвиге. Сегодня это вдвойне актуально, когда наша страна вновь борется за свою свободу и свои ценности», – подчеркнул Игорь Ляхов, который также возглавляет проект «Единой России» «Историческая память» в регионе.
Традиционно Вахты Памяти собирают поисковые отряды из десятков регионов нашей страны. Руководитель поискового движения на Смоленщине, сенатор РФ Нина Куликовских отметила, что на Вечер Памяти в Смоленскую область приехали также для обмена опытом представители Бурятии, Северной Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа.Фото: © smolensk.er.ru
«В каждом регионе есть свои поисковики, и познакомиться с работой своих коллег – значит перенять опыт. Думаю, что Смоленщина в этом плане представлена достойно», – отметила Нина Куликовских.
Завершился Вечер Памяти в зале скорби, где героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Свой вечный покой бойцы Алексей Пастухов и Алексей Форносов обретут уже на родной земле, в Тюменской и Волгоградской областях. Они будут захоронены со всеми воинскими почестями.Фото: © smolensk.er.ruФото: © smolensk.er.ruФото: © smolensk.er.ru
https://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-perezaho...
https://unatlib.ru/news/4983-poisk-soldat-propavshikh-v-gody...
https://tvzvezda.ru/news/20231311213-5Bvun.html
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